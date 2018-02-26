19 апреля, находясь в Днепре, генеральный прокурор Юрий Луценко анонсировал внесение в Верховную Раду представлений о лишении депутатского иммунитета сразу с пяти народных избранников.

Имена парламентариев, которых планируют привлечь к ответственности, публично не были озвучены. Единственной "подсказкой" журналистам от главы ГПУ стало упоминание о том, что часть этих документов зашла на Резницкую по линии Специализированной антикоррупционной прокуратуры (и, стало быть, касается расследуемых дел НАБУ).

Готовность представлений Луценко оценил в 90%, объясняя проволочку с их внесением в парламент необходимостью получения выводов от юридического управления Генпрокуратуры.

В пятницу, 20 апреля, Юрий Витальевич вновь вернулся к этой теме, находясь в Одессе. "Я действительно подтверждаю, что у меня на столе есть пять материалов в отношении действующих народных депутатов. Но это не означает, что все пять дойдут до Верховной Рады. Моя задача действовать объективно и беспристрастно. Кроме того, должно быть достаточно доказательств. Один материал поступил из НАБУ, четыре - из различных подразделений Генпрокуратуры", - отметил он.

Из слов главы ГПУ следует, что он затеял очередную "большую рыбалку", расставляя сети на нардепов. "Страна" разбиралась, кому из народных избранников сигнализировал генпрокурор и для чего это было сделано.

Почему о нардепах вспомнили именно сейчас

Сразу отметим, что дата для оглашения соответствующих анонсов, по крайней мере внешне, выбрана Луценко более чем странно. Дело в том, что глава ГПУ пообещал "прищучить" не названных им нардепов аккурат перед уходом парламента на "майские каникулы".

Лишь 14 мая стартует очередная пленарная неделя, что означает - рассматривать документы ГПУ (если они все-таки будут поданы) нардепы в ближайший месяц вряд ли будут. Ввиду чего отдельные комментаторы посчитали выступление Луценко своего рода "последним предупреждением" неназванным оппонентам.

Другие собеседники в Генпрокуратуре считают, что причина активности Юрия Витальевича может быть связана с имиджевыми ударами, которые начала терпеть Банковая после начала обнародования скандальных "пленок Онищенко" и его книги. Мол, на Резницкой могли попытаться таким образом сместить акценты с болезненного для команды Порошенко скандала в другую плоскость.

Впрочем, даже если обе эти версии и близки к истине, это не меняет главного. В ГПУ давно не скрывают, что имеют увесистые папки на каждого депутата. А стало быть, вероятность внесения представлений о снятии неприкосновенности зависит не от хода расследования конкретных дел, а от политической конъюнктуры.

Закамуфлировать истинные намерения властей при этом пытаются так называемыми "пакетными представлениями" на представителей различных политсил. Но итоги практически всех голосований подобного рода едины - иммунитета лишали только тех депутатов, которые не сотрудничают с Банковой.

При этом союзникам и попутчикам Администрации президента годами удается лавировать, избегая риска стать официальными подозреваемыми. Тем интереснее будет наблюдать исход анонсированных главой ГПУ шагов сейчас.

Кому выдана "черная метка"

Еще в конце февраля генеральный прокурор Юрий Луценко заявил в интервью: в САП готовят текст представления о снятии неприкосновенности с двух нардепов. Что характерно, лишить иммунитета этих народных избранников намеревались годом ранее. Речь идет о парламентариях, которые на сегодняшний день не скрывают своей принадлежности к политсиле Олега Ляшко - Андрее Лозовом и Евгении Дейдее.

Вменяемые им эпизоды касаются незаконного обогащения (ст.368-2 УК Украины), и об их деталях "Страна" писала в мае 2017 года (с деталями можно ознакомиться здесь).

С наступлением весны слухи о дополнительно готовящихся к внесению представлениях на снятие депутатской неприкосновенности активизировались и в парламентских кулуарах. Как писала тогда "Страна", сначала речь шла о вероятных проблемах для бывшего командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко. Позднее стало известно, что компанию комбату может составить лидер Радикальной партии Олег Ляшко, "лотерейный фарт" которого в НАБУ изучают как легализацию неучтенных доходов и взятку.

Впрочем, входят ли главный "радикал" с соратниками, как собственно и Семенченко в список тех нардепов, которым анонсировал неприятности Луценко 19 апреля, окончательно неясно. По крайней мере имя Олега Валерьевича и прочих "ляшковцев" ни в одном из перечней "избранников судьбы", обсуждаемом в СМИ по потивам анонса генпрокурора, не фигурирует.

Различными изданиями со ссылкой на источники в ГПУ и парламенте были названы сразу семь претендентов на пять заявленных Юрием Витальевичем "квот". И параллельно - сделана отсылка к тому, что на самом деле "прокурорские" собрали документы на представления в отношении сразу 10 нардепов.

Что же касается конкретных персоналий, то в первую очередь, были названы фамилии сразу трех представителей "Оппозиционного блока".

По данным РБК-Украина, речь идет о "днепропетровском фланге" данной политсилы - Юрии Вилкуле и Дмитрие Колесникове. Издание Insider дополнило коллег: третьей "жертвой" может стать выходец из Луганщины Сергей Дунаев.

На сайте УНН был обнародован еще один список вероятных "прокурорских номинантов". В нем нет Колесникова и Вилкула, но есть Дунаев. Суммарно же в этот перечень включает пять фамилий нардепов, на которых возможно внесение представлений ГПУ. Помимо представителя Оппозиционного блока это "фронтовик" Денис Дзензерский, избранники от "Самопомощи" Егор Соболев и вышеназванный Семенченко, а также внефракционный нардеп Владимир Парасюк.

Земля, налоги и декларация: что вменияют представителям "Оппозиционного блока"

Какой "счет" выставляет народным избранникам генпрокурор, официально заявлять не спешат. Наименьшая ясность в этом вопросе - в отношении двух представителей Оппозиционного блока.

Так, в случае Вилкула и Колесникова из деталей лишь упоминается тот факт, что претензии силовиков касаются земельных вопросов на Днепропетровщине. И судя по контексту, следствие может вменять им смежный состав преступления. Дело в том, что оба нардепа в эпоху президентства Виктора Януковича по очереди занимали должность губернатора этого региона. В чем конкретно состоит фабула дела и суть претензий прокуроров - пока загадка.

По крайней мере сам Вилкул рассказал "Стране", что не в курсе ситуации, о каком уголовном производстве может идти речь. "Пока не понимаю. Разбираюсь", - отметил нардеп.

Наряду с этим Луценко дал понять, что догадки в отношении Вилкула и Колесникова, скорее всего, верны. Это следует из детали оброненной им фразы об утечке информации из прокуратуры Днепропетровской области.

"Вчера, к сожалению, произошла утечка информации из Днепропетровской областной прокуратуры, потому два дела из этих материалов, два представления, готовились в Днепропетровской прокуратуре", - сообщил генпрокурор.

Добавим, что год назад, и также во время визита в Днепропетровск, Юрий Луценко уже намекал на возможное снятие неприкосновенности с Вилкула. Тогда с подачи областного управления фискальной службы Днепропетровщины Оксаны Томчук была озвучена информация: при проверке электронной декларации нардепа за 2015 год налоговики обнаружили неуплату им налогов на сумму в 19,6 млн грн. По ее словам, результаты этой ревизии были направлены в ГПУ. Сам Вилкул назвал обвинения в неуплате налогов "дешевым пиаром" и политическим давлением, пообещал встретиться с Томчук в суде.

Сам Луценко призывал нардепа уплатить сумму налоговой недоимки, и избежать уголовной ответственности. Было ли это сделано, неясно. Но в итоге представление на Вилкула так и не было внесено в Раду.

Что же касается третьего "оппоблоковца" Сергея Дунаева, то известно - парламентарий проходит по делу о подаче заведомо неправдивых сведений при декларировании доходов (ст.366-1 УК Украины).

Как следует из данных судебного реестра, соответствующее уголовное производство расследуется НАБУ с конца 2016 года. Оно касается возможного указания парламентарием недостоверных сведений о стоимости принадлежащих ему долей в уставном капитале предприятия, где он выступает конечным бенефициаром.

В "Оппозиционном блоке" пока воздерживаются от комментариев по поводу этих слухов, но в целом придерживаются позиции, что все дела, которые инициирует в отношении их депутатов ГПУ являются политически мотивированными с целью оказать давление на их политическую силу.

А в случае с Вилкулом - еще и на его отца, мэра Кривого Рога Юрия Вилкула (как уже писала "Страна" одним из элементов предвыборной кампании Порошенко будет ставка на админресурс мэров крупных городов).

Кроме того, в ОБ говорят, что при помощи уголовных дел их депутатов пытаются загнать в политические проекты "Банковой" вроде "Нашего края" или создать новые политсилы для размывания оппозиционного электората.

В долгах как в шелках. История нардепа Дзензерского

К представителю провластной коалиции - парламентарию от "Народного фронта" Денису Дзензерскому, также имеют претензии новосозданные антикоррупционные органы. Летом прошлого года руководитель САП Назар Холодницкий направил материалы на согласование представления о привлечении этого нардепа к уголовной ответственности. Впрочем, тогда эти документы генпрокурор Луценко так и не внес в парламент. Как объяснял позднее Холодницкий, текст представления вернули в Антикоррупционную прокуратуру на доработку.

Вместе с этим, 26 февраля текущего года Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции направило в НАБУ выводы проверок деклараций парламентария за 2015 и 2016 годы. Согласно выводам ревизии, НАПК усматривало основание для осуществления расследования действий Дзензерского в части указания им неправдивых сведений в е-декларациях (ст.366-1 УК Украины), а также незаконного обогащения (ст.368-2 УК Украины).

В первую очередь, это касается указанного нардепом в декларации за 2015 год дохода в виде подарка на сумму 35 млн грн. Законность оснований его получения "фронтовик" не подтвердил.

Во-вторых, следствие Дзензерский не указал при декларировании наличествующие у него финансовые обязательства перед рядом банков. Невыплаченные кредиты парламентария составляют 3,18 млрд грн, а общая сумма претензий приближается к отметке в 5 млрд грн.

Его основная кредитная история началась более 10 лет назад, когда ВТБ Банк выдал многомиллионные кредиты компаниям корпорации "Веста" (основателем которой является отец нардепа), за которые впоследствие поручился Денис Викторович. Срок погашения займов истек в конце 2016 года, и долги "зависли". Решение об их взыскании на общую сумму около 3 млрд грн вынес Бабушкинский райсуд Днепропетровска, но нардеп отказался его выполнять. В ситуацию вмешалась Генпрокуратура, возбудив уголовное дело по факту умышленного неисполнения "фронтовиком" судебного вердикта. Впрочем, деньги Дзензерский так и не вернул.

По данным "Наших грошей", обязательства Дзензерского перед ВТБ далеко не единственный неоплаченный им счет. Так, "Укрэксисбанку" стурктуры, связанные с парламентарием, задолжали 2,5 млрд грн, банку "Кредит Днепр" - 327 млн грн. Кроме того, на "Весте" висят долговые обязательства перед банком "Форум" (свыше 100 млн грн), "ВАБ" (648 млн грн) и казахским БТА (514 млн грн.).

В своих пояснениях НАПК "фронтовик" не отрицал, что в курсе этого и знает о наличии огромных финансовых обязательств у него, как у поручителя по ряду сделок. Вместе с этим Дзензерский заявил, что не считает такие обязательства подлежащими декларированию.

Год назад в сети появились упоминания о том, что данной историей активно занимается Антикоррупционное бюро. Издание FinClub обнародовало выдержки из материалов уголовного дела в отношении Дзензерского, которое расследовалось по факту возможной подачи в его декларации заведомо недостоверной информации. В них говорилось о том, что нардеп фактически продолжает заниматься бизнесом и оперативным управлением предприятиями, которые принадлежат ему совместно с отцом.

Также в материалах НАБУ упоминаются ряд дополнительных претензий, связанных с бизнес-деятельностью "фронтовика" - в части присвоения чужого имущества (ст. 191 УК Украины) и осуществления незаконных финансовых операций (ст.209 УК Украины). Помимо этому журналисты публиковали сведения о том, что претензии к Дзензерскому имела и Польская служба финансового надзора, подозревая его в обмане инвесторов на Варшавской фондовой бирже. Якобы во время IPO структуры, близкие украинскому нардепу, привлекли $45,8 млн инвестиций, которые затем были выведены в офшоры.

Тройка "бунтарей"

Наряду с этим, появление в перечне вероятных кандидатов на лишение депутатского иммунитета таких нардепов как Соболев, Парасюк и Семенченко, вряд ли имеет под собой "экономическую основу". Эти парламентарии славятся участием в разного рода акциях протеста. А потому если и до них дойдет "прокурорский черед", скорее всего им будут вменять действия, связанные с насильственными преступлениями и/или попытками свержения власти.

Так, еще в октябре прошлого года генпрокурор пригрозил Егору Соболеву - по мотивам его нападения на участника АТО Ярослава Ходакивского (имевшего место на так называемом "МихоМайдане"), с нардепа могут попытаться снять иммунитет.

В ответ народный избранник от "Самопомощи" обещал не препятствовать этим попыткам. "Если генпрокурор инициирует снятие с меня неприкосновенности, я буду голосовать "за" и просить весь парламент проголосовать "за", - заявлял он журналистам. На этом история стихла, и связаны ли с этим инцидентом новые претензии ГПУ к Соболеву, сказать сложно.

Скорее всего, ее уже давно "похоронили". А на щит сегодня может выноситься более актуальная история, проявившаяся в контексте недавней полемики вокруг истории "стрелка с Майдана" Ивана Бубенчика, признавшегося в совершении убийств сотрудников МВД. Тогда в суд прибыли как раз нардепы Соболев, Парасюк и Семенченко, заявив о желании взять активиста на поруки.

Комментируя "дело Бубенчика", Парасюк тогда заявил - его уже вызывали на допрос по этому поводу и якобы намереваются представить пособником "стрелка с Майдана".

"На меня хотят повесить статью по созданию преступной группировки, которая расстреляла "беркутовцев" на Майдане. Я не просто знаю, что меня хотят привлечь, я знаю и уверен, что такая ситуация есть. Генпрокуратура это хочет сделать", - говорил Парасюк журналистам.

И добавил - аналогичный сценарий в ГПУ готовят и для Семена Семенченко. "Ему будут тоже шить дело, но не по Майдану, а по временам и событиям АТО", - допускал тогда нардеп.

Как писала "Страна", на сегодняшний день существуют четыре различные линии уголовного преследования комбата. Среди них - "заговор имени Надежды Савченко", обвинения в пособничестве врагу во время "дебальцевского котла", а также две истории, где Семенченко действовал вместе с Егором Соболевым. Речь идет об организации блокады сообщения с неподконтрольным Донбассом и уголовная подоплека событий "МихоМайдана".