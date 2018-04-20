Украинцев будут хоронить по-новому. Недавно Кабмин передал в Верховную Раду законопроект №8248, которым вносятся существенные изменения в отечественное похоронное законодательство.

Одно из основных нововведений - захоронения за пределами кладбищ, в местах, которые до недавнего времени не предусматривали обустройство могил: парках, скверах, лесных зонах и пр.

Правда, хоронить в таких местах будут по-особенному - так называемым био-методом: с использованием материалов, которые разлагаются в течение пяти лет (к примеру, тканевые саваны), без надгробий, крестов и памятников. Единственным разрешенным опознавательным знаком для таких могил станет разве что информационная табличка.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что расширение списка мест для захоронений должно навести порядок на рынке ритуальных услуг, способствовать "здоровой конкуренции" и, в итоге, снизить цены.

Впрочем, глава Земельного союза Украины Андрей Кошиль считает, что главное, чем руководствовались разработчики документа - нежелание выделять дефицитную нынче землю под новые кладбища. Ведь на угодьях можно заработать немалые деньги, сдавая их, к примеру, в аренду агрохолдингам.

А урбанист Григорий Мельничук не исключает, что попытки расширить список мест захоронений может привести к настоящим "кладбищенским бунтам". Особенно если местные власти будут принимать решения об обустройстве скорбных мест в парках и скверах, не советуясь с общественностью. Места же на традиционных кладбищах, которые и так стоят немалых денег, особенно в крупных городах, рискуют еще больше подорожать.

"Страна" разбиралась, к чему приведет кладбищенская революция, а также где, как и за сколько в итоге будут хоронить украинцев.

Покойникам не хватает земли

В новом законопроекте, над которым Минрегионстрой трудился больше двух лет, подробно прописаны все этапы похоронных процедур - начиная от транспортировки покойного в морг и заканчивая самим ритуалом захоронения. Столь продолжительная работа над документом поясняется просто: к нему было слишком много претензий со стороны основных согласовантов, в частности, местных властей.

Как рассказал "Стране" аналитик Ассоциации городов Украины Олег Гарник, они вносили немало поправок в законопроект, особенно, в части обязанностей местных властей. К примеру, изначально Минрегионстрой пытался повесить на местных чиновников затраты, связанные с организацией транспортировки умерших в морги.

"Это могло стоить местным бюджетам немалых денег, хотя, по - сути, вопрос установления причины смерти находится в ведении полиции, а, значит, процедура должна финансироваться из госбюджета", - пояснил Гарник. По настоянию Ассоциации городов Украины, внесли правки и в земельное законодательство, которое не предусматривало использование участков без кладбищенского статуса для захоронений.

"Если этого не сделать, могут возникнуть правовые коллизии", - говорит Гарник.

Итоговую версию документа он считает вполне "рабочей". А с учетом того, что он подан в парламент правительством, особых проблем с прохождением законопроекта быть не должно.

"По - сути, он дает местным властям дополнительные инструменты для решения проблем с захоронениями. Ту же норму о захоронениях в парках и скверах никто не навязывает. Если у местной общины нет проблем с местами на кладбищах, все можно оставить по-старому. Но там, где проблема есть, ее можно будет решить", - пояснил Гарник.

И этой возможностью, скорее всего, воспользуются во многих городах.

"Дефицит мест на действующих кладбищах, особенно в мегаполисах, существует давно (сейчас их в Украине больше 30 тыс. - Прим. Ред.). Одно время его пытались решить за счет строительства крематориев, но они у нас не прижились", - отмечает Мельничук.

Находить же земли под новые кладбища становится все сложнее. "Как правило, ищут территории за пределами городской черты. Но тамошние земли уже передали в собственность районных властей и те, понятное дело, не намерены ими делиться", - рассказал Григорий Мельничук.

По словам Андрея Кошиля, подобные проблемы есть и у небольших населенных пунктов.

"Земли за пределами населенных пунктов, которые ранее находились в ведении Госгеокадастра, недавно передали местным властям. Но многие столкнулись с тем, что большинство таких земель уже давно распаеваны и пребывают в длительной аренде. Так что распоряжаться, по - сути, нечем", - говорит он.

Кроме того, кладбищенские земли выводятся из оборота на 50 - 100 лет, что также невыгодно властям, ведь на ценных черноземах сейчас можно зарабатывать немалые деньги.

По старинке или по модному?

Строить новые кладбища поближе к городу - тоже не выход. Дело в том, что к таким объектам существует целый список требований.

К примеру, как прописано в "Гигиенических требованиях относительно обустройства и содержания кладбищ в населенных пунктах Украины", подземные воды должны находиться на уровне не ниже 2 м от поверхности, иначе площадка не пригодна для захоронений. Кроме того, такая земля не может располагаться в зоне риска возникновения оползней, затоплений и пр. Нужна и санитарная зона в 300 м, в пределах которой нельзя размещать источники централизованного водоснабжения, строить дома, детсады, школы и другие объекты.

Есть требования и к площади: 0,24 га на 1 тыс. чел. в городах и 0,1 га - в селах. В случае обустройства могил в тех же парках и скверах все эти нормы можно обойти - к биозахоронениям утвержденных норм пока нет, да и неизвестно, появятся ли они вообще.

Кроме того, строительство кладбищ, как правило, вызывает протесты местного населения. К примеру, в прошлом году масштабный конфликт, который затем перешел к столкновениям активистов с полицией, вспыхнул в Виннице. Там власти решили построить новое кладбище на 38 тыс. захоронений в районе жилых микрорайонов Сабаров и Академический, отдав под него 36 га земли. Один из аргументов активистов - участок находится неподалеку от очистительной станции, из-за чего, якобы, трупные воды могут попасть в систему централизованного водоснабжения. Договориться с жителями винницким властям так и не удалось и работы приостановили.

Но гарантий, что подобных скандалов не будет с захоронениями в парках и скверах, тоже нет.

"Чтобы найти компромисс, местным властям нужно будет открыто обсуждать подобные планы с местными жителями. И, понятно, - не отдавать под захоронения рекреационные зоны, парки в жилых кварталах. Для этого подойдут разве что неиспользуемые лесопосадки на окраинах", - говорит Григорий Мельничук.

Люди будут протестовать и против самого появления альтернативы для традиционных захоронений. Ведь в этом случае места на обычных кладбищах либо перестанут выделять вообще, либо станут задорого продавать или распределять "по связям". К примеру, место под захоронение на переполненном Байковом кладбище в Киеве стоит $15-20 тыс.

А биозахоронение, сколько бы чиновники не говорили о его популярности в Европе, "экологичности" и дешевизне (предполагается, что оно будет стоить, как минимум, вдвое дешевле традиционного - от 2-3 тыс. грн.) в глазах рядового обывателя еще долго будет выглядеть неполноценным, ведь, по - сути, не будет даже могилы - только скромная табличка, к которой, кстати, даже нельзя приносить цветы. Для верующих же такой вариант захоронения без установки креста и вовсе является неприемлемым.

"Вряд ли стоит рассчитывать, что проведение биозахоронений в парках будет иметь массовый характер, поскольку это требует значительных организационных затрат, связанных с отведением земельных участков и особенностью процедуры биозахоронения", - подытожила юрист компании "Де-Юре" Наталия Ляшенко.

По тысяче гривен за покойника

В новом законопроекте Кабмин попытался не только решить проблему дефицита кладбищ, но и навести порядок на рынке ритуальных услуг. Его емкость эксперты оценивают приблизительно в 500-700 млн. гривен в год. За эти деньги борется больше 2 тыс. ритуальных контор. Так как конкуренция зашкаливает, в ход идут все методы. К примеру, похоронные фирмы подкупают медработников и полицию, чтобы те оперативно сообщали им о "свежих" покойниках, а по возможности, и сводили с родственниками умерших.

По данным "Страны", за каждый такой "контакт" ритуальщики платят от 300 до 1 тыс. грн. в зависимости от населенного пункта.

Если новый законопроект утвердят, медикам и правоохранителям официально запретят предоставлять ритуальным конторам адреса и телефоны родственников умерших - такая норма прописана в документе. Хотя будет ли она выполняться - большой вопрос, ведь никаких мер воздействия на нарушителей не предусмотрено.

Местные власти должны будут создать открытый реестр похоронных контор. Самим ритуальщикам запретят размещать свои подразделения или рекламные стенды на территории или вблизи мест захоронения. Кроме того, их обяжут регистрироваться как юрлиц (сейчас это часто ФОПы), а, соответственно, платить больше налогов, иметь специальный автотранспорт и т.д. Родственникам умершего придется подписывать с ритуальными конторами официальные договора, которые власти будут проверять, и, соответственно, насчитывать налоги за оказанные услуги.

Все это может заставить конторы не снизить расценки на свои услуги, как надеются чиновники, а, наоборот, повысить их. Так что среднестатистические похороны, которые и так обходятся украинцам недешево, могут и вовсе стать роскошью.

Ранее "Страна" в материале "А не спешите нас хоронить" выяснила, что случится с покойниками в Украине после 15 марта.