Как и прогнозировалось накануне, Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении к патриарху Вселенскому Варфоломею о предоставлении автокефалии УПЦ.

Как парламентарии голосовали за это постановление и какими будут его политические последствия, анализирует "Страна".

268 "за"

Прибывший в Раду президент выглядел заметно уставшим, хоть и пытался активно жестикулировать во время своего выступления.

"Томос патриарха усилит нашу независимость, удалит рудименты того политического проекта, который называется "русский мир" и который придумали, кстати, иерархи Русской православной церкви", - заявил он.

"В то же время хочу заверить, что Томос, на который мы так надеемся и для получения которого прилагаем усилия, и появление признанной единой поместной церкви никоим образом не означает нарушения конституционного принципа свободы совести. Единая православная поместная Церковь не станет государственной. Все верующие имеют и будут иметь право свободно выбирать себе как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию. Кто захочет остаться в той церкви, которая сохранит единство с РПЦ, тоже сохраняют за собой гарантированное право собственного выбора. В таком вопросе, как религиозный, любые принуждения или запреты категорически недопустимы. Хочу отдельно подчеркнуть неприемлемость любого насилия в межконфессиональных отношениях. Его всплески, не приведи Господи столкновения точно не приблизят нас к цели, а отдалят. Более того, могут сделать невозможным ее достижение. Будет автокефалия, время все расставит на свои места. Не за день, не за месяц, не за год даже, но точно расставит", - убеждал президент парламентариев.

После выступления президента начались выступления глав фракций. Депутат от "Народного фронта" Роман Заставный заявил, что его фракция надеется, что в этот раз обращение Верховной Рады к Варфоломею будет успешным (в 2016 году Варфоломей не отреагировал на заявление депутатов).

"Два года назад, когда Рада обращалась к Патриарху Варфоломею, мы видели огромное давление Российской Федерации. Но в этот раз все зависит от нас - насколько мы будем консолидированы, убедительны. Сумеем ли донести до каждого граждана ту перспективу, которая откроется после принятия этого исторического решения", - заявил депутат.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время своего выступления цитировала Евангелие: "Мы верующие люди, мы должны понимать, что дом, который расколется сам в себе, не выстоит. Если мы хотим скорейшего процветания, счастья, веры для нашего народа, мы обязаны быть едиными. И единая Поместная православная Церковь - это духовная основа, которая может стать еще одним мощным толчком для становления нашего государства".

Высказались против принятия этого постановления фракция "Оппозиционного блока" и группы "Видродження".

"Государство не должно вмешиваться в религиозные вопросы. Эти вопросы должны решаться исключительно руководителями религиозных организаций и прихожанами", - заявил лидер фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

Его коллега по фракции Вадим Новинский обвинил Порошенко во лжи. По словам нардепа Варфоломей не давал своего согласия на автокефалию вопреки тому, что уверяет президент.

"Вселенский патриарх не пойдет на поддержку различных квази-церквей. Потому что это будет означать раскол в мировом православии. Это будет раскол больше того, когда христиане разделились на католиков и православных", – сказал Новинский. - Он думает о том, кем войдет в историю. Это не президент Порошенко, который дальше своего носа не видит. Порошенко обманывает народ. Пусть он свои обещания выполнит предвыборные. Он лжец и негодяй".

Представитель группы "Видродження" Андрей Шипко заявил, что будет каждое воскресенье ходить в свою церковь "даже если она останется одна". Он добавил, что государство не имеет права вмешиваться в дела религии и решение о создание единой церкви должна принимать не Верховная Рада, а главы церквей или же вообще рассматривать этот вопрос на референдуме.

В итоге депутаты отдали 268 голосов для обращения к Вселенскому Патриарху.

Тем не менее, согласно церковным канонам, чтобы получить автокефалию для украинской церкви, Верховная Рада должна обращаться к Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, а не к патриарху Вселенскому Варфоломею. Так как в мировом православии Украина считается канонической территорией РПЦ.

"Два года назад на Всеправославном Соборе в Швейцарии на прямой вопрос Патриарха Кирилла к Патриарху Варфоломею о том, как он относится к церковному расколу в Украине, тот сказал, что поддерживает каноническую единую Украинскую православную церковь каноническую, и никогда не пойдет на то, чтобы признать раскольников", - сказал "Стране" Новинский.

В том, что ни одна из поместных православных церквей мира не изменит своей позиции по поддержке канонической Украинской православной церкви, уверен председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Однако Порошенко заявил, что решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля. То есть - до Дня крещения Руси.

Активность американцев

Источники "Страны" в дипломатических и религиозных кругах говорят, что на этот раз работа с Патриархом Варфоломеем, дабы убедить его поддержать автокефалию, идет на куда более серьезном уровне, чем два года назад.

И к ней, по данным наших источников, подключились американцы.

Во-первых, не так давно посол США в Украине Мари Йованович встретилась с главой Украинской Греко-Католической Церкви Святославом Шевчуком, который ранее выступал против создания единой поместной Церкви, однако, теперь изменил свою позицию.

Во-вторых, в субботу, 14 апреля, в Турцию прилетел посол государственного департамента США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек. Официальная причина его визита - попытка вызволить из тюрьмы американского пастора-евангелиста Эндрю Брансона, которого Анкара обвиняет в связи с проповедником Фетхуллахом Гюленом. Однако, во время этой встречи, Браунбек совершил визит в резиденцию константинопольского патриарха.

В-третьих, бывший посол США в Украине Джеффри Пайетт посетил Афон, и по итогам встречи сделал объявление, что он обсуждал с настоятелями афонских обителей важные вопросы "православия во всем мире".

В-четвертых, по данным наших источников, со стороны как американцев, так и украинской власти, проводится работа с главой УПЦ КП Филаретом, которого убеждают уйти.

"По многим признакам именно фигура Филарета является препятствием для того, чтобы часть епископата УПЦ МП поддержала автокефалию, - говорит источник. - А без этого Варфоломей вряд ли вообще как-то отреагирует на обращение. Поэтому Филарета сейчас с разных сторон, в том числе и со стороны наших американских партнеров убеждают сделать заявление, что он не претендует на главенство в поместной церкви. На этот пост попытаются подыскать кого то из УПЦ МП. Хотя даже все эти действия еще не гарантируют, что Варфоломей даст положительный ответ. Вероятность этого пока небольшая. Но если Филарет не уйдет она будет и вовсе равна нулю".

Между тем, на фоне попыток властей создать поместную церковь, эксперты прогнозируют усиление религиозного противостояния.

"Это только начало. Дальше будет куда более жестко. Начнутся отжимания храмов, приходов, территорий. Мы понимаем, на кого ориентированы эта политика, и есть же структуры, например, С-14, которые уже проводят такие действия", - говорит "Стране" политолог Константин Бондаренко.

Предвыборная тема

Впрочем, даже если история с созданием УПЦ ПП (как злые языки уже окрестили "поместную церковь", используя инициалы Порошенко) и закончится пшиком, она в любом случае займет видное место в предвыборной кампании президента.

"Идет расчет на то, что эта тема принесет еще одно очко в копилку президента, в его электоральную, историческую роль. Потому что пока Порошенко в большую историю входить не с чем. Кроме того, сейчас идет принятие решения в окружении президента - идти или не идти на выборы, если идти, то с какой политикой, отставить или оставить Гройсмана, идет очень серьезная подковерная борьба всех со всеми. И при помощи церковного вопроса Порошенко, возможно, пытается консолидировать разные группы во власти вокруг некоей большой идеи", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

По словам политолога Руслана Бортника, принятие постановления Рады, независимо от его последствий, это продолжение попытки президента Петра Порошенко заручиться поддержкой националистического электората.

"Это политическая игра - президент пытается привязать ключевые политические маркеры (разделяющие идеи, по которым обыкновенные граждане идентифицируют политиков в системе "свой-чужой") к своему имени. Вступление в ЕС и НАТО (идея референдума), отмена языкового закона, приватизация темы "войны" через принятие в парламенте закона о Донбассе и завершении АТО, резкие антироссийские выпады, а теперь и Церковь - попытки захватить эти маркеры и манипулировать ими. Это попытка возглавить националистический электорат или хотя бы обеспечить его лояльность в предверии выборов, хотя ставка может делаться и не на этот электорат, а на подкуп и бюджетников", - говорит "Стране" Бортник.