Автокефалия для неизвестных

Парламент вчера проголосовал за обращение к константинопольскому патриарху по поводу предоставления украинскому православию статуса автокефалии. Сделать это постарались максимально торжественно – с презентацией обращения, которую проводил в Верховной Раде лично президент. Но даже после такой торжественной презентации осталась куча вопросов, требующих ответа.

Во-первых, кому, в понимании Порошенко и Верховной Рады, будет давать автокефалию Варфоломей. Во-вторых, что будет, если УПЦ не захочет автокефалии. Но самый актуальный вопрос: действительно ли Порошенко о чем-то договорился с Варфоломеем или просто вбросил тему, чтобы сменить повестку дня и попытаться склеить власть очередным гуманитарным вопросом (как это уже было с декоммунизацией и героизацией УПА).

Надо отдать Порошенко должное: информационную повестку он смог перестроить. И смог заставить все постмайдановское большинство работать в этой повестке – даже Тимошенко вынуждена была петь оду автокефалии.

Однако томос Варфоломея – тема не долгоиграющая. В лучшем случае для президента, она реализуется – и тогда начнется длительное брожение в православии, на котором политических очков не заработаешь.

Но более реально, что это обращение уйдет в песок, как уже было с аналогичным обращением в 2016 году. А на выборы все равно придется идти с чем-то более существенным.

Гройсман против досрочных выборов

Что касается второй цели церковного вопроса – попытки склеить власть, – то ее Порошенко не достиг. Впрочем, он сам сделал все, чтобы настроить против себя оппонентов внутри власти – премьера и "Народный фронт", – когда организовал вброс насчет решения о досрочных парламентских выборов. В результате весь вчерашний день они боролись с этим возможным решением.

В частности, Гройсман весь день занимался этим через Twitter. Сначала он напрямую заявил, что для досрочных выборов оснований нет и что нужно сначала принять закон об уголовной ответственности за гречку для избирателей. Потом он покрыл позором неназванных "паразитов", которые устраивают обыски у бизнеса. А потом еще раз вспомнил о выборах, и заявил, что будет в них участвовать, но – в очередных. Что должно было еще раз показать – внеочередных не будет.

Пока премьер сражался с президентскими угрозами в виртуальном пространстве, его союзники из "Народного фронта" решили дать бой в реальном мире: они заявили, что завалят голосование по назначению нового состава Центризбиркома, чтобы не дать Порошенко провести досрочные выборы.

Таким образом, единения власти вокруг поместной церкви не хватило даже на один день – и Гройсман, и НФ ясно дали понять, что их конфликт с Порошенко продолжается. А Аваков все еще находится в Штатах, и никто не удивится, если возвращаться домой он будет через Женеву.

"Пленки Онищенко": чего испугалась Банковая?

Если с перебивкой темы раскола во власти Порошенко худо бедно удалось справиться, то тема "пленок Онищенко" оказалась ему не по зубам. Она не только стала ключевой для всех независимых СМИ, но и на равных соперничала в соцсетях с искусственно накачиваемым церковным вопросом.

Между тем, "пленки Онищенко" привели к весьма неприятным последствиям для президента, поскольку явные доказательства коррупции, представленные в расшифровках, поставили в повестку дня вопрос об импичменте.

Понятно, что соответствующего закона нет и что Порошенко не даст его принять, однако последствия для него могут быть такими же плачевными, какими стали последствия "пленок Мельниченко" для Кучмы. Ведь именно после их публикации стало ясно, что о третьем сроке для Леонида Даниловича не может быть и речи. Для Порошенко же "пленки Онищенко" могут поставить крест о надеждах на второй срок.

То, что информация из этих "пленок" задела Банковую за живое, подтверждает тот факт, что вчера представители власти в один голос твердили – мол, все это фейк. Причем все упорно использовали именно это слово, из чего стало понятно, что рассказы о "фейке" – это разнарядка, пришедшая с самого верха.

Тем временем "Страна" опубликовала новую порцию откровений Онищенко из становящейся культовой книги "Петр Пятый". Тут уже досталось Яценюку – за коррупционные газовые схемы, использовавшиеся им и его окружением.

Яценюк отреагировал даже быстрее Порошенко – дав развернутый ответ. Все обвинения в свой адрес он назвал ложью, а каждое свое утверждение сопровождал фразой о том, что оно имеет документальное подтверждение. Правда, самих документальных подтверждений не предоставил.

Но, что интересно, Яценюк подтвердил другое утверждение Онищенко – о кампании против него в бытность премьером, ведшейся Онищенко с подачи Порошенко. О президенте экс-премьер не упомянул, но и опровергать не стал. Потому что он отлично знает, что это правда. А в ситуации, когда политик подтверждает только то, что ему выгодно, логичнее всего предположить, что все, что ему невыгодно, тоже соответствует действительности.

МВФ против Порошенко

Помимо широкой коалиции внутренних противников Порошенко, на выборах у него будет и внешний противник (кроме России, конечно) – МВФ. Потому что если нынешняя власть будет следовать советам Международного валютного фонда, то ее рейтинги суммарно будут в районе нынешних рейтингов "Народного фронта".

На днях МВФ еще раз потребовал повысить цены на газ и принять закон об Антикоррупционном суде. Закон где-то в недрах парламента движется, "Нафтогаз" уже тоже разработал проект повышения цены газа сразу на 70%, но тут от фонда пришла еще одна разнарядка: минимальную зарплату в 2018 году больше не повышать.

Как известно, зимой в бюджет была внесена цифра 3700 гривен, но одновременно с этим Порошенко потребовал поднять "минималку" до 4100. И вице-премьер Розенко, чтобы привести к общему знаменателю требование Порошенко и закон о госбюджете, пообещал, что в мае к цифре 4100 вернутся.

Теперь же МВФ требует не возвращаться. Больше того, требует вообще не увеличивать расходы бюджета. И для президентской кампании Порошенко это может стать существенной проблемой. Чтобы народ ощутил, как власть заботится о нем, повышать зарплаты и соцвыплаты с 1 января 2019 года поздно – двух месяцев до выборов для полноты ощущения не хватит.

Так что дилемма между выполнением требований МВФ (и падением рейтинга) и бюджетной дырой из-за неполучения транша (и падением рейтинга) для власти очень серьезна. Впрочем, нынешний режим сам себя загнал в тупик, где нет альтернативы, а потому винить некого.

Нефть бьет рекорды

Пока Штаты обкладывают Россию санкциями, цены на нефть продолжают выравнивать ситуацию. Вчера цена барреля нефти марки Brent достигла 74 долларов – отметки, на которой она не была с ноября 2014 года. Сказать, что для России (посчитавшей бюджет, исходя из цены 40 долларов за баррель) это хорошие новости, будет еще слишком скромно.

Причем цены на нефть растут благодаря новостям из все тех же Штатов, которые объявили о снижении собственных запасов. Однако это лишь последний повод, причем не самый существенный. Наиболее сильно за последние недели нефть подорожала в результате последнего обострения сирийского кризиса. Не нужно напоминать, что к этому обострению также приложили руку Соединенные Штаты.

Правда, не стоит говорить о том, что Трамп сознательно помогает Путину наполнять российский бюджет. Просто он занимается поддержкой американских компаний, занимающихся добычей нефти и газа, – а то, что от этой поддержки выигрывает Россия, это уже, так сказать, побочный эффект.

Но, так или иначе, рубль по отношению к доллару за последние дни укрепился на 5%, и дальнейшие тенденции к укреплению сохраняются.