Вопрос переформатирования Центральной избирательной комиссии (ЦИК) остается открытым. Несмотря на громкие обещания, в четверг, 19 апреля, парламент не смог назначить 13 новых членов комиссии вместо тех, чей 7-летний срок полномочий уже истек, хотя накануне профильный "правовой" комитет рекомендовал это сделать. Голосование даже не состоялась.

По данным "Страны", основная причина - в разногласиях между провластными фракциями "Блока Петра Порошенко" (БПП) и "Народного фронта" (НФ), фоном для которых являются слухи о досрочной избирательной кампании в Раду.

Квота не для всех

Центризбирком остается заложником решения Рады, которая позволила старому составу ЦИК работать, пока ему не найдут замену. 7-летний срок полномочий 12 из 15 членов Центризбиркома, включая его председателя Михаила Охендовского, закончился еще 1 июня 2014 года. 3 февраля 2017 года истек срок полномочий уже 13-го члена комиссии.

За это время было две реальные попытки обновить состав ЦИК, когда дело дошло даже до внесения в парламент списка кандидатур. В июне 2016-го голосование так и не состоялось. История со вторым списком тянется с января этого года. Изначально в нем было 13 кандидатов по квотам БПП, НФ, Радикальной партии, депутатских групп "Видродження" и "Воля народа", "Самопомощи". После громкого скандала в список добавили 14 кандидата от "Батькивщины". А вот третья по численности фракция "Оппозиционного блока" вообще осталась без квоты.

Подробнее о кандидатурах читайте здесь.

Трудности голосования

Рекомендацию о ротации ЦИК комитет по вопросам правовой политики и правосудия Рады дал в среду, 18 апреля. Однако его член народный депутат Леонид Емец говорит о правовой коллизии, что возникла из-за перебора кандидатов.

"14 человек претендуют на 13 вакантных должностей. Как проголосовать, чтобы не нарушить чьи-либо права? По закону мы должны определиться по каждой кандидатуре. Рейтинговое голосование, когда преимущество получают претенденты, набравшие больше других голосов, не предусмотрено. А если сразу первые 13 получат минимум 226 голосов, как быть с 14-м кандидатом? А если он захочет оспорить результаты общего голосования? Другое дело, захоти кто-нибудь из кандидатов сняться. Но на заседании комитета никто из них не выказал такого желания, даже не намекнул на такой вариант", - говорит Емец.

Тем не менее, глава фракции БПП Артур Герасимов, комментируя в парламентских кулуарах тему, все равно допустил голосование за обновление ЦИК уже в этот четверг. Утром депутаты получили так называемые "объективки" (справки) на всех кандидатов.

Организатор Грановский

Однако к обеду уже пошли разговоры, что голосованию сулят провал, если оно вообще состоится. Более того, из-за ЦИК даже возникло напряжение внутри властного "дуумвирата" БПП и НФ.

"Фронтовики" боятся, что новый ЦИК запустит процесс досрочных выборов в Раду, поэтому не дают голоса", - сказал один из народных депутатов, попросивший об анонимности.

Голосования не было, а в НФ действительно высказывают такие опасения.

"На заседании "правового" комитета Грановский (народный депутат от БПП Александр Грановский, близкий к президенту - Прим.Ред.) собрал даже депутатов из своей фракции, которые там появляются раз в год. Если бы наши депутаты ушли, кворум все равно был бы. Понятно, что им надо было обязательно выпустить решение о ЦИК из комитета. А почему такая нужда? Досрочные президентские выборы вряд ли состоятся. Значит, это под выборы в Раду раньше срока", - размышляет народный депутат от НФ, попросивший не называть его имени.

Как сообщила гражданская сеть ОПОРА, которая отслеживает избирательные процессы, на заседании присутствовали 26 из 32 членов комитета.

Есть у НФ и другой предлог.

ПАСЕ (Парламентская Ассамблея Совета Европы - Прим.Ред.) обязала Украину в новом составе ЦИК учесть интересы всех политических фракций парламента. Без представителей Оппозиционного блока в списке на голосование это требование не выполнено. И нет уверенности, что кандидаты от других депутатских объединений в итоге пройдут, а не провалятся в пользу власти.

"Не прислушайся мы к голосу ПАСЕ, мы скатимся до уровня России, которая ни во что не ставит ассамблею. А нам еще нужно удержать санкции против Москвы", - объясняют в НФ.

Напомним, в апреле 2014 года сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе Россия была лишена права голоса в ПАСЕ.

Руки - связанными

Что дело может быть в подготовке к выборам, заподозрили не только в "Народном фронте".

"Сознательно или нет, но сегодня голосованием за Центральную избирательную комиссию мы открываем Порошенко дорогу к досрочным парламентским выборам уже в августе 2018 года по нынешнему коррупционному закону (о выборах). Это, в свою очередь, позволит ему подстраховаться и законсервировать политику на ближайшие пять лет независимо от результатов выборов президента", - написал на своей странице в Фейсбуке народный депутат Сергей Лещенко (БПП), который состоит в оппозиции к руководству своей фракции.

Он допускает, что обновленный состав ЦИК, который он считает лояльным к президенту, развяжет руки президенту в плане досрочной избирательной кампании.

"Голосовать за новый состав ЦИК можно только после принятия нового избирательного кодекса, или провального голосования за него. "Просроченный" состав ЦИК работал три года, и не вижу причины, почему он не может продолжить работать в таком же режиме еще три сессионные недели, которые нужны для наступления окончательной ясности относительно избирательного законодательства", - написал Лещенко.

Его подозрения разделяют и ряд других членов межфракционного объединения "еврооптимистов". "В нашем секретном чате даже спор возник по этому поводу", - смеется один из них.

Собеседники издания в БПП и Администрации президента, впрочем, опровергают подготовительную работу к выборам. Упомянутый Александр Грановский даже шутит насчет возможности перевыборов у себя в ФБ: "Конспирология - наш козырный туз. Качественные источники информации - наш второй козырный туз. Одна версия другой краше. Не отступать и не сдаваться. Вместе мы - психбольница".

Но рисковать в "Народном фронте" не желают в любом случае. "Они (БПП - Прим.Ред.) шутят. А, может, блефуют. Блеф не блеф, а пока наша позиция - тему ЦИК отставить до осени, чтобы сроки для роспуска Рады вышли", - резюмирует собеседник издания.

Напомним, что в последние дни вновь пошли слухи о намерении Банковой отправить в отставку премьера Владимира Гройсмана и объявить досрочные выборы парламента.

Видимо этим также объясняется настороженность "Народного фронта" в отношении ЦИКа.

Не молчит и премьер-министр. Вчера Гройсман написал два твита на предвыборную тематику.

В одном из них он раскритиковал идею проведения досрочных выборов. А во втором признался, что намерен участвовать в очередных парламентских выборах (то есть в октябре 2019 года). Что сразу же оживило разговоры о том, что он намерен создать собственную политическую силу и уже не видит себя в единой политической команде с БПП и Порошенко.