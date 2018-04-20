В последнее время исполняющая обязанности министра здравохранения Украины Ульяна Супрун стала самым настоящим топ-ньюсмейкером. Она объявляет советскими мифами как многие болезни так и причины, их вызывающие. Заявления такого рода вызывают бурную реакцию в обществе и шквал обсуждений.

Не так давно, например, Ульяна Супрун назвала мифом, что "сидение на холодном" вредно и вызывает цистит. Кроме этого, она назвала электрофорез устаревшим методом лечения.

"Страна" выяснила, что думают по поводу всех этих откровений украинские врачи.

Сергей Кравченко, врач - иммунолог, ответственный секретарь Национальной медицинской палаты

- Понятно, что от того, что вы просто посидите на холодном - цистит не подхватите. Это воспаление, которое может иметь бактериальную или вирусную этиологию, возникать из-за гормональных нарушений и прочее.

Но переохлаждение - это фактор риска. И если само оно не станет причиной болезни (того же цистита, к примеру), то спровоцировать заболевание - вполне может.

Из-за переохлаждения иммунитет человека ослабевает и организм борется с вирусами и инфекциями менее эффективно. А так как все мы, в той или иной мере, являемся носителями определенной микрофлоры, в том числе, патогенной, слабый иммунитет - это реальный риск заболеть. Это элементарные вещи, которые знает даже начинающий врач. Как и другие прописные истины, которые Супрун называет "мифами советской медицины".

К примеру, госпожа и.о. министра уверяет нас, что вегетососудистая дистония и дисбактериоз - это выдумка. Наверное, чтобы разубедить ее в обратном, стоит пролечить ее антибиотиками и не позаботиться о поддержании микрофлоры кишечника.

Знаете, когда весь день сидишь, извините, в туалете, вопросы о высоких медицинских материях отпадают сами собой.

Константин Надутый, врач общей практики, представитель профильной организации ПРО S VITA

- Последний опус Супрун о цистите - сущий бред, тут даже комментировать нечего. Но дело ведь не в цистите, и не в перекиси и дисбактериозе, которых, якобы, "нет нигде в мире". Понятно, что все "экскурсы" Ульяны Супрун в историю болезней - это не более чем PR-ход. Специально выбираются провокационные темы, которые гарантировано вызовут резонанс как в профильной среде, так и среди простых украинцев. Таким образом и врачей и их пациентов отвлекают от главного - тех процессов, которые сейчас происходят в нашей медицине, и которые в Минздраве называют реформой. Пока медики и рядовые украинцы будут рассуждать, есть ли жизнь без зеленки и стоит ли лечить вегето-сосудистую дистонию или сидеть на бетоне, чиновники от медицины делают свое черное дело.

И после этого - сидите на холодном хоть сутками, никто вашу задницу лечить не будет. Хотя нет - семейным врачам ведь велено сутками быть на связи с пациентами и даже брать у них анализы прямо на рабочем месте (о таких требованиях к врачам обшей практики, включающих общение с пациентами в телефонном режиме в любое время суток и обязанность самостоятельно брать анализы крови, мочи и кала, не отправляя больных в лаборатории Ульяна Супрун рассказала недавно в интервью радио "Новое время" - Прим. Ред.).

Только госпожа Супрун не уточнила у врачей, готовы ли они так работать за те деньги, которые им платят. И есть ли в больницах оборудование и реагенты для того, чтобы делать анализы, и сколько в итоге все это будет стоить. Ведь пока мы слышим от Минздрава одни лозунги, но не видели реальных расчетов, кроме тех скудных 380 грн. в год, которые обещают на лечение каждого украинца.

Иван Каминский, врач-невролог районной больницы (Коростень, Житомирская обл).

- Не верьте Супрун. Сидеть на холодном - все так же вредно, как и раньше. Можно подхватить не только цистит, но и другие проблемы в области малого таза (к примеру, воспаление половых органов), невралгию седалищного нерва, и даже реактивный артрит тазобедренных суставов, а это очень болезненно и долго лечится. Особенно опасно переохлаждение малого таза для женщин. И непонятно, зачем лучшей половине нашей нации пытаются навязать другую психологию и стиль жизни.

А то, что Минздрав пытается продвинуть как ноу-хау - постоянная связь семейного врача с пациентами, анализы прямо на приеме - для нас давно обычная практика. По крайней мере, в селах врачи и так ходят по вызовам не по рабочему графику, а когда их позовут. А что касается тех же анализов, то в сельских амбулаториях традиционно было предусмотрено лабораторное оборудование (микроскоп, камера Горяева, которая позволяет проводить анализ крови и прочее). Но все это не обновлялось из-за бюджетного дефицита, традиционно не хватало денег на реагенты и тесты. Ну так и сейчас непонятно, за какие деньги их покупать.

Ксения Буйко, исполнительный директор семейных амбулаторий "Доступный доктор"

- Мы обсудили с нашими врачами мнение Супрун о том, что сидение на холодной поверхности не приводит к циститу, а "обманчивое ощущение необходимости частого мочеиспускания, якобы, не вредит здоровью и является лишь реакцией организма на холод и быстро исчезает". У нас работают врачи разных школ - и более опытные, и молодые, ориентированные на западную медицинскую школу. Но к общему мнению мы так и не пришли. Чтобы точно сказать - миф это или правда - нужно провести исследования, задействовав несколько групп пациентов. Собственно, пойти по такому же пути, как и в случае других медицинских выводов. Медицинский мир привык ориентироваться на доказательную базу, а не на голословные аргументы. Я о подобных исследованиях не слышала. Есть ли данные о них у Ульяны Супрун - неизвестно. По крайней мере, она их не приводит.