"Пленки Онищенко": как Порошенко "боролся" с "бандитской властью"

Главная сенсация вчерашнего дня. "Страна" опубликовала фрагмент книги беглого нардепа Онищенко "Петр Пятый" – стенограмму разговора самого Онищенко с Порошенко на Банковой в январе 2017 года, в которой речь идет о "сотрудничестве" президента с эмигрировавшим представителем прошлой власти – экс-министром экологии и природных ресурсов Злочевским.

Злочевский стал знаменит уже в постмайданные времена тем, что ввел в правление своей газодобывающей компании сына действующего на тот момент вице-президента США Байдена и экс-президента Польши Квасьневского. А еще позже – тем, что нынешняя власть без объяснения причин закрыла все уголовные дела против него.

С помощью стенограммы из "Петра Пятого" объяснение находится. Оказывается, Злочевский бесплатно поставлял газ на предприятия Кононенко и предлагал Порошенко долю в бизнесе, освобожденном от уплаты ренты в госбюджет. Стенограмма фиксирует только заинтересованность президента в этом предложении, но, исходя из последующих событий (летом 2016-го МВД сняла Злочевского с розыска в Украине, а в начале 2018-го стало известно о закрытии всех дел по нему), интерес был реализован.

Факты, предоставленные Онищенко, еще раз демонстрируют, что в феврале 2014 года произошла простая замена одной коррумпированной власти другой. И на это можно было бы не обращать внимания, если бы за замену Украина не заплатила потерей Крыма и части Донбасса, а украинцы – трехкратным обвалом гривны.

Тайная вечеря на Банковой: с Гройсманом, но без Авакова

Вчера стало известно, что встреча президента с лидерами фракций по церковному вопросу была лишь прелюдией к тайному заседанию правительства, состоявшемуся на Банковой во вторник вечером. На заседании тоже поднимался церковный вопрос, однако он явно был не основным. Основным был вопрос единства власти.

Раскол в верхушке государственного руководства уже ни для кого не секрет. Премьер Гройсман и неформальный лидер президентской фракции в парламенте Кононенко публично обмениваются уколами, а первый, к тому же, покушается на полномочия президента, давая понять, чью волю выражает Кононенко.

В такой ситуации встреча Порошенко с Гройсманом и его подопечными выглядит вполне логичной, поскольку для президента перед выборами ключевой является необходимость избежать конфликта (по крайней мере, публичного) с премьером.

Однако не менее интересным, чем список участвовавших в заседании, является список отсутствовавших на нем. По сообщениям СМИ, там не было министра внутренних дел Авакова, министра финансов Данилюка и министра инфраструктуры Омеляна. Все трое, в принципе, отсутствовали по уважительной причине – из-за заграничных командировок. Но…

Но все прекрасно понимают, что без Авакова вопрос о единстве власти сегодня решить нельзя. И если Порошенко действительно хотел говорить о единстве власти, то мог срочно вызвать главу МВД из командировки. Или подождать его возвращения. А если тайный Кабмин на Банковой все-таки состоялся без Авакова, то это могло быть только попыткой расколоть единство блока "Народного фронта" с премьером.

Что удалось президенту на этой встрече, пока неизвестно. Вчера Гройсман поддержал "церковную" идею Порошенко, но во всем остальном занимался только личным пиаром. Зато в СМИ была запущена информация о том, что президент решился на парламентские выборы в сентябре. Но это, скорее всего, является шантажом политических ослушников, прежде всего – премьера. Так что вряд ли встреча имела какой-то эффект, кроме пиара.

Автомобиль Гаврилюка как символ ПостМайдана

Автомобиль нардепа Гаврилюка вчера стал одной из самых главных тем обсуждения в соцсетях. В этой новости "зрадой" оказалось все – и то, что элитный автомобиль обнаружился у героя Майдана, которого последним могли подозревать в какой-либо коррупции, и то, что этот автомобиль предназначался для зоны АТО, а оказался в личном пользовании депутата. Так что если и были еще какие-то идеалы, сохранявшиеся со времен восстания против "бандитской власти", то теперь и они ушли в утиль.

С новостью о Гаврилюке перекликается и сообщение о подаренной квартире, которую спикер Парубий, как обнаружила "Страна", забыл вовремя указать в декларации. В принципе, проступок спикера не такой уж и серьезный – в конечном итоге, с опозданием, подаренную родственниками квартиру он внес в электронный реестр. Однако и этот проступок является нарушением закона, потому сейчас важна не сама квартира, а вопрос – понесет ли Парубий ответственность за свою забывчивость или нет. Потому что равенство всех перед законом было одним из ключевых требований Майдана, на котором нынешний спикер руководил "Самообороной".

В целом же следует констатировать, что герои протеста 2013/14 годов сделали для его дискредитации больше, чем все противники Майдана вместе взятые. Авто Гаврилюка – только символ, за которым скрывается полномасштабный дерибан страны, устроенный за последние четыре года.

И сейчас вопрос только в том, во что выльется разочарование сторонников Майдана – в протестное голосование на выборах или в новую революцию.

2019: доллар по 30,50

Вчера стали известны данные из бюджетной резолюции на 2019-21 годы, которую готовит правительство. Вопреки названию, никаких цифр по 2020-21 годам в проекте нет, что вполне логично – учитывая предстоящие выборы, Гройсман просто не хочет проводить расчеты за кого-то другого. Что касается цифр 2019 года, то они делятся на две категории – скандальные и нереальные.

Скандальные – это обещание среднегодового курса доллара в 30,5 гривен. Уже в бюджете 2018 года этот потолок закладывался как верхняя планка к концу года, но среднегодовой курс в 30,5 гривен означает, что в течение 2019 года может быть и 28, и 33.

Исходя из такого плана "стабильности" нацвалюты, можно сразу говорить о том, что предлагаемые на 2019 год 6,5% инфляции нереальны. Впрочем, начиная с 2014 года, у нас вообще ни один правительственный прогноз инфляции не сбылся, так что показатель следующего года просто окажется логическим завершением инфляционной пятилетки нынешней власти.

Что касается роста ВВП на 3,6%, то этот показатель мог бы быть реальным, если бы до начала 2019 года была отменена блокада Донбасса и были приняты меры по нормализации торговли с Россией и другими странами СНГ. Но поскольку нынешняя власть, наоборот, хочет выйти из СНГ, а смены власти до конца 2018 года тоже не будет, то и 3,6% экономического роста следует отнести в ту же категорию, что и показатель инфляции.

Чью измену раскрыл Добкин?

Бывший харьковский губернатор Добкин вчера выступил в качестве свидетеля на суде по делу о "госизмене" Януковича. В отличие от большинства побывавших там политиков (в том числе президента и секретаря СНБО), Добкин действительно был реальным свидетелем – правда, не госизмены, а того, что делал экс-президент в первые сутки после отъезда из Киева.

Хотя факты измены в показаниях экс-губернатора все-таки звучали. Но не государственной измены и не Януковича – а измены лидеров Майдана по отношению к самому Майдану. Ведь только так можно трактовать показания о том, что Ярош гарантировал Януковичу неприкосновенность "Межигорья" и даже смог на какое-то время отсрочить штурм резиденции тогдашнего главы государства.

В целом же показания Добкина подтвердили версию бегства, о которой рассказывал сам Янукович, добавив к ним лишь такие детали, как разговор экс-президента с Яценюком и обвинения в адрес будущего премьера по поводу невыполнения договоренностей об отводе протестующих из правительственного квартала.

Что касается "госизмены" Януковича, то тема осталась нераскрытой. Да она и не могла быть раскрыта в показаниях Добкина, который виделся с экс-президентом лишь в течение одного дня – 22 февраля 2014 года. В то время как "госизмену" Януковичу "шьют" за письмо президенту России 1 марта того же года. Понятно, что в Харькове об этом речи еще быть не могло.

Впрочем, говоря объективно, в Украине вообще нет ни одного свидетеля, который мог бы подтвердить факты "госизмены" Януковича. Ведь само письмо писалось и передавалось в России.