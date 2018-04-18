В Украине планируется очередной крупный пенсионный "транш". На днях премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство сейчас "решает вопрос повышения пенсий тем, кто имел стаж, но выплаты были копеечными. Это колхозники, те, кто работал в тени за минимальные деньги. Серьезный вопрос, и мы дадим ответ", - пообещал Гройсман.

Если Кабмин сдержит свое обещание, озвученная премьером категория пенсионеров станет уже третьей в списке претендентов на повышенные выплаты. Напомним: с апреля начали выплачивать надбавки экс-военным. В среднем по 1,5 тыс. грн. к пенсии получат 500 тыс. бывших силовиков.

Кроме того, пересчитают пенсии работающим пенсионерам, правда, там доплаты смешные - по несколько десятков гривен.

"Страна" разбиралась какие шансы получить повышенные пенсии у селян, по сколько им доплатят и где собираются брать деньги.

Как будут доплачивать

Стоит отметить, что пока ни готового документа, ни даже проекта, который бы прописывал схему пересчета пенсий селянам и гражданам, "работающим в тени", широкой общественности не представили.

Но, как удалось выяснить "Стране" от своих источников в Кабмине, Минсоцполитики уже получило задание разработать схему доплат сельским пенсионерам. Причем, рассматривается сразу несколько формул, по которым им будут пересчитывать пенсии.

Первая - добавят всем приблизительно по 1 тысячи гривен.

"У наших селян сразу две проблемы - им сложно подтвердить стаж из-за того, что многие архивы на волне ликвидации колхозов оказались утерянными, и у них низкая зарплата. А учитывая, что стаж и зарплата - две главные составляющие в формуле начисления пенсий, получается, что у большинства сельских пенсионеров пенсии почти вдвое ниже, чем у городских", - рассказал "Стране" эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

По его подсчетам, в доплатах нуждается порядка 3-3,5 млн. сельских пенсионеров. То есть, на "осовременивание" их пенсий понадобится 3,5 млрд. грн. в месяц или 24,5 млрд. грн. до конца 2018 года (при условии, что начнут доплачивать с мая).

Втрой вариант, который рассматривают в Минсоцполитики, доплаты не всем сельским пенсионерам, а только тем, кто получает самые минимальные пенсии в 1,4 тыс. грн. Таких в Украине порядка 2-2,5 млн. чел. В этом случае каждому могут добавить до 1,5 тыс. грн., а общий бюджет компенсаций составит 3- 3,7 млрд. грн. в месяц или 21- 26 млрд. грн. до конца года.

Есть еще и третий вариант, который активно навязывают чиновникам некоторые народные депутаты. Они предлагают попросту увеличить сельским пенсионерам коэффициент, по которому считают пенсии (средняя "стоимость" каждого года страхового стажа в процентах от заработка). Если для горожан он с 2018 года составляет 1 (до этого был 1,35), то для селян предлагают установить на уровне 2. Таким образом их пенсии могут увеличиться вдвое - до 2,8-4 тыс. грн. и более. Это самый затратный вариант компенсаций, так как в случае его утверждения, властям придется дополнительно изыскивать не менее 5 млрд. грн. в месяц или 35 млрд. грн до конца года.

Что в итоге решат, учитывая приближения выборов и важность окучивания сельского электората - сказать сложно.

"В любом случае кардинально изменить формулу начисления пенсий бывшим колхозникам власти смогут только через соответствующий законопроект или путем внесения правок в уже существующее пенсионное законодательство. Но правительство на своем уровне вправе провести индексации или осовременивание пенсий, оформив доплаты специальным постановлением, как это произошло, к примеру, в случае с военными пенсионерами", - пояснила "Стране" эксперт по пенсионным вопросам Реанимационного пакета реформ Галина Третьякова.

Где возьмут деньги

Даже самый "дешевый" вариант доплат сельским пенсионерам (до 1 тыс. грн. каждому) потребует от государства больше 20 млрд. грн. И это при том, что Пенсионный фонд уже дефицитный. "То есть, чтобы пересчитывать пенсии селянам, придется изыскивать дополнительные источники, не исключено - повышать налоги на работающих граждан", - допускает Галина Третьякова.

Но, по словам экономиста Алексея Куща, именно сейчас вопрос с дополнительными деньгами для пенсионеров как раз можно решить.

"Сформировалась довольно удобная модель. В Пенсионном фонде есть увеличение поступлений от ЕСВ из-за повышения минимальной зарплаты. По итогам года этих денег может набраться 20-30 млрд. грн. Но уже выделен бюджетный трансферт на сокращение дефицита ПФ, и теперь его нужно "резать".

"Зачем же терять эти деньги, если можно перед выборами увеличить на тысячу гривен пенсии для части пенсионеров. Затем это можно подать как личный проект премьера и получить на выборах под личный политический проект на 5-6% голосов больше. Так что гречка сейчас уже не работает, пенсии рулят", - прокомментировал "Стране" Алексей Кущ.

Готовят к пенсиям по 700 гривен

Галина Третьякова называет "точечные" пенсионные доплаты, которых становится все больше и больше, тревожным звоночком.

"Это значит, что власти собираются сосредоточится на разработке солидарной пенсионной системы и не планируют переход на второй - накопительный - уровень. Хотя, согласно принятому в прошлом году пакету пенсионных законов, накопительное пенсионное страхование должно вводится уже с начала 2019 года. Но уже сейчас понятно - в эти сроки мы не уложимся, так как до сих пор не разработана нужная законодательная база", - пояснила Третьякова.

17 апреля парламент должен был рассмотреть законопроект №6677 о накопительном пенсионном страховании. Он прописывает систему формирования гражданами личных пенсионных накоплений, правила доступа на рынок негосударственных пенсионных фондов, инвестирования денег будущих пенсионеров и прочее.

Документ был подан в Верховную Раду еще летом прошлого года (в списке авторов несколько десятков нардепов от разных фракций). За это время его несколько раз отзывали, дорабатывали и меняли на альтернативные. Но и в этот раз дело не дошло даже до рассмотрения законопроекта. На официальном сайте ВР его статус числится как "ожидает рассмотрения".

Галина Третьякова поясняет, что власти испугались негативной реакции международных финансовых организаций, которые накануне заявили, что встревожены намечающимся сокращением поступлений от ЕСВ, так как в законопроекте предлагается 2% налога отдавать на личные счета граждан, тем самым стимулируя их в дальнейшем приумножать эту сумму и самим копить себе на пенсии.

Такая стратегия - подбрасывать крохи нынешним пенсионерам, но не думать о пенсионерах будущих - уже в скором времени может привести к катастрофе, уверена Третьякова.

"Дело в том что те, кто выйдет на пенсию в этом году, уже почувствуют уменьшение выплат. Если до 2018 года среднестатистическая пенсия составляла 60% от зарплаты, то с этого года - только 40%. До конца года таких пенсионеров с урезанными выплатами будет около 300 тыс. человек. И с каждым годом число нищих пенсионеров будет только расти, тем более, что в течение ближайших лет выплаты урежут еще больше - до 18% от зарплаты", - говорит эксперт. То есть, если сейчас украинец получает официально 8 тыс. грн., а это далеко не худшая зарплата в нашей стране, то при выходе на заслуженный отдых он сможет претендовать всего на 1440 грн. в месяц. А те, кто работает на минималку, сможет получать от государства сущие копейки - 670 грн. в месяц.

"В такой ситуации у государства уже вряд ли хватит денег, чтобы поддерживать армию пенсионеров только мизерными доплатами и индексациями, а платить больше из бюджета смогут лишь тогда, если Украина совершит экономический рывок и доходы резко вырастут, что очень сомнительно", - резюмировала Третьякова.

Ранее "Страна" что министр соцполитики Рева предложил заробитчанам покупать стаж, а взамен пообещал пенсии.

Также в материале "Гречка вместо мяса", мы выяснили, почему рост минимальной зарплаты и пенсий не делает украинцев богаче.