В ближайшем будущем беглый нардеп и олигарх Александр Онищенко намерен презентовать в Европе и в Украине свою новую книгу о коррупции действующего президента Петра Порошенко. Книга называет "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе". Онищенко уже анонсировал, что книга уникальна тем, что содержит серию до сих пор неизвестных историй о коррупции в окружении Порошенко.

Сегодня на правах эксклюзива "Страна" публикует одну из глав этой книги, которая содержит текстограмму расшифровки одной из "пленок Онищенко" с голосом президента.

Эта "пленка", по мнению Онищенко, объясняют известную, но не разгаданную историю, как и почему были закрыты дела против беглого экс-министра экологии Николая Злочевского.

Ниже - текст главы книги.

"Коля — хороший парень". Первая пленка с голосом президента

Кроме Ахметова, который «подобрал» бизнес Рудьковского и Шуфрича (об этом расскажу тоже), долгое время в газодобывающем бизнесе сильным игроком значился бывший министр экологии Николай Злочевский. Он неплохо преуспел в должности министра в правительстве регионалов. Окружил свой бизнес правильной политической опекой, получил лицензии на ряд интересующих его месторождений, набрал команду геологов и организовал себе разрешение на добычу газа в самых перспективных месторождениях. Злочевский никогда не был чиновником-бизнесменом, он был бизнесменом во власти — дипломатичным и сговорчивым, умеющим со всеми найти общий язык, а главное — играющийся в политику в первую очередь потому, что политика в Украине помогает развивать и прикрывать бизнес — без лишних амбиций.

В 2010 году он был назначен министром охраны окружающей среды, в 2012-м — заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, на этом посту был вплоть до 26 февраля 2014 года, когда его уволил своим указом и.о. президента Александр Турчинов.

Вскоре Злочевский выехал из страны, и новая власть завела против него серию уголовных дел.

Не будь дураком, он пошел договариваться и с этими, и у него получилось. Причем без особых сложностей, но чуть дороже обычного. Порошенко выгодно держать в обойме таких людей, как Злочевский — одного из самых крупных добытчиков газа в Украине. Сегодня он качает порядка 1 млрд кубометров в год, и таких предпринимателей, пусть и эмигрантов, президенту полезно иметь в партнерах — опять же с оглядкой на предстоящие выборы. Спонсоров много не бывает.

Секрет сделки с новой властью очень прост. Порошенко с порога выставил Злочевскому счет — плату за спокойную жизнь: его бизнес держат в умеренном покое, уголовными делами не торпедируют, а впоследствии и вовсе закрывают. А взамен… Прежде чем выставить условия, Порошенко организовал дело так, чтобы Злочевский со старта был более сговорчивым, и по накатанной схеме начал "рейдерить" его бизнес. Действуя почти по той же схеме, что и с бизнесом Ахметова, власть обложила предприятия экс-министра уголовными делами, судами и проблемами, однако далеко по беспределу зайти не смогла.

В свое время Злочевский поступил весьма мудро и взял в наблюдательный совет нефтегазовой компании Burisma (он там совладелец) сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена (к слову, тогда еще куратора "украинского направления" в руководстве США), а также бывшего президента Польши Александра Квасьневского. За протокольное участие в конференциях и титульный статус они получают весьма неплохой гонорар — больше миллиона долларов в год и фактически страхуют бизнес Злочевского от всякого рода репутационных рисков и рейдерских посягательств. Схема рабочая, хотя странная. Вспомните, с каким шумом и скандалом в СМИ обсуждали публичные фото, сделанные в Монако на международном форуме "Энергетическая безопасность будущего", где Злочевский засветился с политиками международного уровня спустя два года после эмиграции. Партнером престижного мероприятия наряду с Фондом князя Монако Альберта II стала компания Burisma. На скандальных фото, сделанных иностранными СМИ, Злочевский позировал вместе с Байденом, Квасьневским, а также экс-министром иностранных дел Германии Йошкой Фишером. Причем, как известно, Байден-младший был назначен уже после того, как Злочевский покинул Украину и ему были выдвинуты претензии со стороны правоохранительных органов.

Отмечу, что в конце 2015 года популярное издание The New York Times писало о сотрудничестве сына Байдена со Злочевским, подчеркивая, что это может подорвать доверие к призывам Байдена-старшего искоренить коррупцию в Украине. Очевидно, во время очередного визита Байдена о беглом Злочевском замолвили слово. Все это чуть усилило переговорную позицию Злочевского, и стороны начали договариваться.

Я стал посредником и полетел в Дубай к Злочевскому на переговоры, но прежде чем я опишу их суть, отмечу — они обо всем договорились, и финальное рукопожатие Игорь Кононенко, правая рука президента, и беглый Злочевский закрепили в Вене. Чуть позже фотография с этой встречи попала в СМИ, вызвала фурор, вот только так никто и не узнал, что осталось за кадром этой встречи.

Вскоре против Злочевского закрыли все уголовные дела, что стало полной неожиданностью для украинского общества. Ядро этих договоренностей кроется в одной из аудиозаписей, которые мне удалось сделать в кабинете президента. Текст с одной из этих пленок я впервые публикую в этой книге. Разговор с Петром Алексеевичем фактически подтверждает наличие "договорняка" со Злочевским — ярким представителем предыдущей власти, с которой президент так активно и отчаянно борется в публичной плоскости. Многое из невозможного становится приемлемым для Петра Порошенко, когда речь идет о больших деньгах, и вот как раз из этого диалога это становится ясно.

Коротко — по существу. На встрече в кабинете на Банковой я докладываю президенту о своей поездке к Злочевскому. Передаю ему, что тот переживает из-за своих уголовных дел. Злочевский сетует, что в рамках предварительных договоренностей он поставляет на стекольный завод Кононенко бесплатно газ и что партнер президента уже задолжал ему 10 миллионов долларов, однако вопрос Злочевского так и не решен. Из разговора также становится ясно, что президент в курсе дел, он передает привет беглому бизнесмену, называет его "хорошим парнем" и обещает во всем ему помогать. Я докладываю варианты дополнительного "договорняка". Злочевский (его группа компаний Burisma) купил у самого богатого польского бизнесмена Яна Кульчика газодобывающую компанию "КУБ-Газ", которой принадлежит пять лицензий на добычу и одна лицензия на разведку на востоке Украины. Злочевский готов войти в бизнес как инвестор и поделиться с Порошенко долей.

Тут маленькое уточнение для понимания ситуации: когда голландская Shell собиралась добывать в Украине сланцевый газ, была создана украинская компания, в которой 10% имел Саша Янукович, сын ныне беглого экс-президента. Когда же Януковичи сбежали из страны, эта 10%-я доля перешла компаниям Кононенко. Интересно, что для этих компаний предусмотрена практически нулевая рента — на уровне 2%, так были подготовлены договора для голландских инвесторов. Теперь же вместо них предлагают завести другие компании, зарегистрированные в Нидерландах, связанные с Кононенко и Злочевским. То есть планируют добывать газ и минимизировать налоги. Об этом мы говорим с президентом. Ему все нравится.

Итак, стенограмма встречи.

Январь, 2016 год.

Администрация президента.

Кабинет Петра Порошенко.

Петр Порошенко (ПП): Привет, рад видеть.

Александр Онищенко (АО): Добрый вечер.

ПП: Ты загоревший, отдыхал где-то?

АО: Да, был в Дубае, время отпусков, и я тренируюсь. В этом году Олимпиада, и я готовлюсь.

ПП: Ты что, сам будешь выступать?

АО: Ну конечно, я же вам уже рассказывал. Я уже выступал на Олимпиаде и в Китае, и в Лондоне.

ПП: Как там Юля (Юлия Тимошенко. — Прим. авт.)?

АО: Я не знаю, я ее не видел, где-то отдыхает после Нового года, думаю, что не в Киеве. Что-то нужно узнать у нее?

ПП: Да нет, она продолжает мутить против меня. Мне тут информацию приносят.

АО: Я не думаю, что она это делает. Она приедет, давайте я организую вам встречу.

ПП: Как она вернется, дай мне знать.

АО: Она сразу после праздников приедет, я сразу передам через Юру (первый помощник президента Юрий Онищенко, — Прим.Авт.). Я еще вот по какому вопросу хотел переговорить. В Дубае встретил Злочевского, он уже год с Игорем (речь идет о партнере Петра Порошенко Игоре Кононенко. — Прим. Авт.) решает вопрос. Не знаю, доходит до вас или нет все об их договоренностях. Злочевский попросил меня с вами поговорить и сделать кое-какие предложения. Когда он встречается с Игорем, то того интересуют только поставки газа на его предприятия. А Коля хочет решить вопрос глобально.

ПП: Ну давай, рассказывай, что он там предлагает (дальше слышен шум, передвижение, шуршание бумаг, — Прим.Авт.)

АО: Первое, вы знаете, что Кульчик умер (речь идет о польском бизнесмене, владельце Kulczyk Holding Яне Кульчике, — Прим.Авт.) и Коля выкупил у него компанию?

ПП: Ну.

АО: Компания очень перспективная, то есть добывает порядка 20 миллионов кубов (ПП встал и начал ходить по кабинету, — Прим.Авт.). Второе, Коля выкупил компанию по гидроразрывам. Компания интересна, потому что вопрос гидроразрыва при добыче газа очень актуален. Он готов заключать все контракты с "Нефтегазом", с другими госкомпаниями и готов отдать 50% компании и делить прибыль 50/50. Вы в курсе, что у нас есть компании, у которых заключены договора о совместной деятельности с "Шеллом" и "Эксонмобил", эти компании выходят как инвесторы, но ценность этих компаний — что под них сделан специальный законопроект, который освобождает эти компании от рентных платежей, как инвесторов. То есть рентные платежи, но они очень маленькие — до 2%. Коля готов зайти инвестором в эту компанию, поставить свою западную компанию, которая войдет инвестором в совместную деятельность. Можно все газовые активы оформлять на эту компанию, тем самым будет и экономия рентных платежей, и всю экономику будем делить 50/50. Вы в курсе, что Коля уже поставил на ваши компании более 10 миллионов долларов?

ПП: Да, я в курсе.

АО: Коля готов свернуть этот долг, включить его тоже в расчет. Это предложение он просит передать для вас.

ПП: Так, Коля хороший парень. Я подумаю, что можно сделать. Просто по нему в последнее время возбудились американцы.

АО: По идее, они не должны были против него ничего предпринимать, потому что сын Байдена у него в борде компании. И Квасьневский тоже. Поэтому на Западную сторону, когда я говорил с Колей, оттуда не должно быть никаких поползновений.

ПП: Хорошо, я подумаю, что можно сделать. Коле передавай привет.

АО: А когда можно узнать или получить какое-то решение?

ПП: Давай через недельку, пусть Юля приедет, мы встретимся, и потом я тебе скажу.

АО: Хорошо, я тогда улечу, а через неделю вернусь. Как Юля вернется, я через Юру сообщу. Тогда я буду на связи.

ПП: Все, давай, на связи.

Это стенограмма одной из записей с голосом президента, которую мне удалось записать в его кабинете, когда понимал, что отношений между нами нет и быть не может. Аудиофайл, подтверждающий подлинность этих слов, вскоре будет опубликован в СМИ. Аудиофайл прошел экспертизу, и подлинность его подтверждена. Как по этой пленке, так и по другим. Документы я готов предоставить всем заинтересованным следственным органам, часть из них уже взята в работу, самые интересные диалоги. Более чем уверен, все эти разговоры повлекут за собой серьезные последствия для карьеры многих высокопоставленных украинских политиков.

Итак, еще раз. Факты.

Злочевский платит Порошенко откупные, поставляя бесплатный газ на стекольный завод его главного партнера. Уже раскошелился на 10 миллионов долларов, и президент в курсе.

Злочевский обещает долю в бизнесе, и президенту это нравится.

И главное, основное, важное — президент в "договорняке" с представителем бывшей власти, с заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины до 26.02.2014 года, против которого заведены уголовные дела.

Вскоре уголовные дела закрывают, а Коля, по словам президента, — "хороший парень".