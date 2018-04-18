Порошенко снова занялся церквями

Власть решила актуализировать церковную тему. Вчера президент срочно (!) собрал лидеров фракций парламента, чтобы сообщить о подготовленном обращении к константинопольскому патриарху Варфоломею с призывом предоставить украинской православной церкви автокефалию. То есть статус независимого патриархата.

Правда, из новостей так и не стало понятно, для кого Порошенко просит независимости. Если для Украинской православной церкви, входящей в Московский патриархат (а это единственный логичный вариант), то, по идее, она сама должна попросить об автокефалии. Потому что получится странно, если Варфоломей ее предоставит, а УПЦ продолжит действовать по своему старому статусу.

Если речь идет об УПЦ Киевского патриархата или УАПЦ, то Варфоломей не может им ничего предоставить, потому что в каноническом православии две эти церкви не признаны. Кроме того, они и так независимы.

Впрочем, делая громкое заявление, президент, видимо, не вдавался в подробности. Цель реанимации автокефальной темы – перебить в информпространстве сигнал о расколе во власти и, возможно, попытаться склеить ее саму.

Десять лет назад подобные обращения уже были. Но тогда Ющенко все-таки понимал, о чем идет речь, и говорил об автокефалии как о следующем этапе после перехода украинского православия под руководство Константинопольского патриархата. Впрочем, понимание церковной ситуации ему не помогло ни в церковном вопросе, ни в политическом. Интересно, понимает ли Порошенко на какие аналогии напрашивается?

Коломойский бросил перчатку президенту

Пока Порошенко только напрашивается на аналогии с Ющенко, опальный олигарх Коломойский уже вовсю их проводит. Совсем недавно он заявил, что Порошенко после 2019 года уже не будет президентом, а вчера стали известны и другие его откровения.

В частности, Коломойский официально объявил, что не будет поддерживать Порошенко на предстоящих президентских выборах. Это заявление можно считать сенсационным по всем статьям, поскольку у нас олигархи вообще никогда не объявляли, кого они поддерживают на выборах. Тот же Коломойский в 2009-м побил горшки с Тимошенко и ушел в лагерь Януковича, но объявлять об этом не стал – просто "Плюсы" вдруг изменили риторику политических новостей.

Но 2009-й – это дело прошлое, поскольку в 2019-м Коломойский, похоже, вновь решил сделать ставку на Тимошенко. Этого он, правда, не объявил, но сказал, что считает лидера "Батькивщины" фаворитом. А бизнесмены обычно ставят именно на фаворитов.

Насколько прав Игорь Валерьевич сейчас, сказать сложно. Но стоит отметить, что в 2009-м он ушел к Януковичу, и Янукович выиграл, а в 2014-м он в конце января ушел от Януковича – и тот сбежал. Так что звоночек для Петра Алексеевича не самый приятный.

Гройсман хочет полномочий Порошенко

Впрочем, и внутри страны для президента звучат еще менее приятные звонки. Премьер Гройсман, которого Порошенко так продвигал на место Яценюка в 2016-м, уже фактически перешел в открытую оппозицию к нему. Вчера Гройсман признал, что в парламенте делается попытка отправить его в отставку и нанес ответный удар – заявил о необходимости перераспределения властных полномочий от президента к премьеру.

Тема эта не новая – закон о Кабмине с усиленными полномочиями премьера уже принимался Партией регионов и "Батькивщиной", чтобы усилить полномочия премьера Януковича в пику президенту Ющенко. Да и потом, после Майдана, неоднократно раздавались голоса о необходимости новой конституционной реформы власти, ослабляющей президента. Но эти заявления делали "Народный фронт", Оппозиционный блок и "Самопомощь", внутри президентской партии они не звучали ни разу.

Перейдя публично на риторику "Народного фронта", Гройсман окончательно продемонстрировал, что уходит из команды президента. Она уже даже не трещит по швам, а просто разваливается. В свое время так развалилась команда Ющенко, и победителем оказалась третья сторона – Янукович. Означает ли это, что Коломойский прав, и Порошенко/Гройсман/Луценко/Кононенко вместе готовят трон для Юли?

Война России с Telegram: возможна ли победа

Российская власть начала самую масштабную в истории войну в интернете. Поводом для нее стало решение суда о запрете мессенджера Telegram по иску Роскомнадзора. Именно поводом, поскольку вслед за запретом самого мессенджера последовала блокировка всевозможных способов обхода запретов.

Запрет Telegram, безусловно, не является российским ноу-хау. Целый ряд не слишком демократических государств имеет запреты на пользование определенными соцсетями или мессенджерами. В прошлом году в этот "диктатор-клаб" вступила и Украина, запретив "ВКонтакте", "Одноклассники" и целую сеть услуг "Яндекса".

Однако в большинстве случаев запрет оказался формальностью, в том числе и в Украине. Значительная часть наших граждан перестала пользоваться "ВК" и "ОК", но только из-за лени. Потому что те, кто хотел в них остаться, остался – благодаря VPN в "Опере" и анонимайзерами.

Российская власть пошла дальше, введя блокировку анонимайзеров и VPN-сервисов, а также IP-адресов, через которые запретный мессенджер может пробиться к потребителю. Однако интернет – слишком глобальная сеть для того, чтобы в ней можно было ввести запреты, которые нельзя обойти. И новые способы уже называют.

Сможет ли российская власть побороть все способы обхода ее запрета – вопрос, который важен и для Украины. Дело, конечно, не в Telegram – у нас этот мессенджер действует без проблем. Дело в том, что, если российская власть найдет способ абсолютного запрета, в очень скором времени этим же способом попытается воспользоваться и украинская власть.