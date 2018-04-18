"УПЦ ПП - (кононическая). Пожалуй, лучшая шутка дня", - написал у себя в ФБ известный журналист Денис Иванеско, комментируя заявление президента о создании единой поместной церкви и, вероятно, намекая на инициалы Порошенко и фамилию его ближайшего соратника - Кононенко.

"Страна" уже писала о неоднозначной реакции на идею Петра Порошенко форсировать объединение украинского православия и получение для него автокефалии.

Но, очевидно, что власти будут эту тему активно продвигать, а потому разберемся с основными сценариями, по которым могут развиваться события.

"Мы, нижеподписавшиеся"

Президент Порошенко на встрече с представителями парламента объявил, что будет обращаться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить украинской православной церкви томос (разрешение) об автокефалии (то есть самостоятельности).

"Я, как президент, принял решение обратиться к Вселенскому патриарху с просьбой о предоставлении томоса о поместной автокефальной церкви. И просил бы вас, уважаемые коллеги, потому что есть вещи, которые нас точно всех объединяют, чтобы парламент поддержал это обращение и сделал это как можно скорее", - сказал глава государства.

"В этой ситуации, на мой взгляд, очень важно, чтобы мы продемонстрировали единство церковное, единство народное и единство власти", - добавил он.

В качестве доказательства церковного единства Порошенко продемонстрировал бумаги с печатями и подписями - обращения к нему и Вселенскому патриарху руководства Украинской православной церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Президент заверил, что епископат обеих церквей подписался под этими обращениями.

Отсутствие оного со стороны Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Порошенко не прокомментировал.

Вместе с тем, он надеется, что решение о предоставлении автокефалии будет принято в Константинопольской патриархии до 1030-летия Крещения Руси, то есть до 28 июля этого года, когда отмечается событие.

В УПЦ КП и УАПЦ вскоре вышли с заявлением о поддержке президентской идеи.

"В Украинской православной церкви Киевского патриархата единодушно поддерживают все усилия, направленные на признание автокефалии Православной церкви в Украине его всесвятейшеством Вселенским патриархом Варфоломеем и Константинопольской Матерью-Церковью", - говорится в заявлении УПЦ КП.

Напомним, что в Украине, с точки зрения мирового православия есть только одна каноническая церковь - Украинская православная церковь Московского патриархата. Ни УПЦ КП, ни УАПЦ никто не признает. Чтобы обойти эту проблему еще со времен Виктора Ющенко и была придумана "схема", по которой автокефалию и каноничность "украинской поместной церкви" дарует Вселенский патриарх Варфоломей из Константинополя.

Однако с тех пор эта идея так и не была реализована. В том числе из-за ярко выраженного нежелания Варфоломея вмешиваться в церковный конфликт в Украине и, тем более, начинать противостояние с УПЦ и РПЦ.

Путь пиара

Ожидаемо президента поддержали во фракции его именного блока, где также разглядели согласие в церковном вопросе, на этот раз политическое. "Встреча доказала, что есть единство политических элит, парламентских фракций по этому вопросу, и мы надеемся, что в четверг в парламенте мы поддержим своим голосованием обращение президента Украины к Вселенскому патриарху о создании единой поместной православной церкви в Украине", - выразил свое мнение о встречи с президентом глава фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) Артур Герасимов.

Однако в третьей по численности фракции парламента - партии "Оппозиционный блок" (ОБ) уже назвали действия президента попыткой вмешательства в церковную жизнь.

"Я считаю, что Церковь сама должна принимать решение и верующие сами должны выбирать, в какую церковь они ходят… Государство не должно вмешиваться в эти вещи. Но мы сегодня видим, что идет попытка политических деятелей вмешаться в церковные вещи. Это очень опасно, и мы это не поддерживаем", - сказал сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

По мнению известного церковного мецената, народного депутата Вадима Новинского (фракция ОБ), президент, объявив о своей инициативе, фактически нарушил Конституцию.

"Президент же гарант Конституции и не имеет права ее попирать. А в законе сказано, что церковь отделена от государства. Лучше оставить священнослужителям решать свои вопросы. Петр Алексеевич, выполните лучше то, что обещали украинскому народу перед выборами. Установите мир на Донбассе! Это ваше главное обязательство перед людьми. А вы их обманули", - сказал Новинский "Стране".

У провластных комментаторов и блогеров свой аргумент: дескать, Вселенский патриархат де-юре предоставляет автокефалию конкретной церкви, но де-факто - независимому государству. По этой причине к Варфоломею I обращается государственная власть.

"Это канонический путь, именно им прошли другие страны. Именно этим путем идет Украина. И обязанность власти - обеспечить права и интересы верующих", - написал на своей странице заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко, который курирует внутреннюю и гуманитарную политику.

"Правда, в делах церковных не принято апеллировать к государственному интересу. Такое явление называется филетизмом и осуждается, начиная с первых соборов", - комментирует политолог Кость Бондаренко.

Скрин "Страны"

От Константинополя до Московского патриархата

В 2016 году Верховная Рада уже обращалась с аналогичным посланием к Константинопольскому патриарху. Однако это послание осталось фактически без ответа.

В тоже время, комментарии представителей Варфоломея прямо говорили о том, что его отношение к попыткам втянуть во внутриукраинские политико-религиозные разборки отрицательное.

Так, в июне 2016 года, представитель Константинопольского Патриархата священник Александрос Карлуцос раскритикован обращение украинских депутатов.

"Политики не должны иметь никакого отношения к вопросу признания Церкви", - заявил священник и напомнил, что патриарх Варфоломей оставляет этот вопрос в ведении УПЦ и РПЦ.

Будет ли хоть какой-то эффект от обращения на этот раз в первую очередь зависит от двух факторов.

Во-первых, поменялась ли с 2016 года позиция Варфоломея и Вселенского патриархата.

Во-вторых, сможет ли власть устроить раскол в Московском патриархате и побудить часть епископата УПЦ перейти на сторону автокефалов.

Собеседники издания среди депутатов, участвовавших во встрече с Порошенко, утверждают, что президент им сообщил о якобы уже полученном согласии патриарха Варфоломея I на томос. Об этом вскользь сказано и в заявлении УПЦ КП.

Один из лоббистов автокефалии, народный депутат Виктор Еленский ("Народный фронт") в парламентских кулуарах спрогнозировал, что о решении будет Вселенского патриарха может быть объявлено на заседании Синода Константинопольской православной церкви в мае.

"Думаю, Порошенко получил некий ответ, который в Администрации президента расценили как позитивный. На самом деле не все так просто, как хотелось бы команде президента. Есть вещи, на которые они повлиять в принципе не могут. Есть каноническое (церковное - Прим.Ред.) право, и если Варфоломей пойдет на это (предоставление автокефалии УПЦ КП и УАПЦ - Прим.Ред.), он спровоцирует дополнительный раскол в православии, причем не только в украинском", - говорит Кость Бондаренко.

В свою очередь, депутат Новинский напоминает, что в Константинопольской патриархии уже критиковали украинские власти за попытки вмешательства в межцерковные отношения. "Вселенский патриарх говорил в декабре прошлого года, что государство не должно вмешиваться в церковные вопросы и межцерковный диалог", - отметил Новинский "Стране".

Что касается возможного раскола в УПЦ, то здесь также пока нет никаких признаков, что этот вариант реальный.

Собеседники издания в церковных кругах допускают сценарий, что в некий момент сторонники автокефалии во власти все же объявят о создании объединенной православной церкви на базе УПЦ КП и примкнувшей к ней УАПЦ (меньшей по количеству священников и приходов) и попытаются переманить к себе часть духовенства УПЦ МП.

Упомянутый замглавы АП Ростислав Павленко вскользь говорит о "некоторых" архиереях УПЦ МП, поддерживающих идею церковной независимости, и их круг якобы расширяется. Он не ответил на вопрос "Страны", заданный в комментариях, выразили ли эти священнослужители свою позицию на бумаге.

"Проблема для них (власти - Прим.Ред.) в том, что группа автокефалистов в УПЦ малочисленная и необъединенная. К тому же, у них сложное отношение к Филарету (глава УПЦ КП - Прим.Ред.): под ним никто не хочет быть. Кроме того, одно дело - заявить об объединении, другое - реально попытаться объединиться. Как же делить кафедры в одних и тех же городах, епархиальные доходы?" - говорит источник, близкий к руководству УПЦ МП, допуская, впрочем, что одними обращениями история с автокефалией и завершится, как это уже было в 2016 году.

О том же говорит и замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

"Думаю я, что это все закончится большим пшиком, как это было много раз до этого. Будет много шума в СМИ, и на этом все закончится. Почему? Потому что строят на том фундаменте, на котором в принципе строить невозможно. Начинать надо с УПЦ, а не с ее сепаратных частей. Пиджак к пуговице не пристрачивают, а, наоборот, пуговицу к пиджаку", - написал Данилович у себя на ФБ.

Среди политиков и экспертной среды также преобладает скепсис в отношении этой идеи. Ее воспринимают как предвыборный ход президента с довольно неоднозначными последствиями для самого Порошенко. Так как своими заявлениями он настраивает против себя паству УПЦ и при этом не факт, что это поможет ему усилить свои позиции среди националистического электората, за который ожидается серьезная конкуренция между многими кандидатами.

"Два года тому Рада уже обращалась к патриарху Варфоломею с такой же просьбой. Обратная связь также была получена. Ну, ОК, выступать о необходимости объединения церквей всегда приятнее, чем выбирать новый состав ЦИК (Центральной избирательной комиссии - Прим.Ред.) или заниматься реформами. Суета", - прокомментировал на своей странице в Фейсбуке народный депутат Игорь Попов (Радикальная партия).