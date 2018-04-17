Генпрокуратура активно сбивает воедино доказательства вины Надежды Савченко. Еще в середине марта, согласно Единому реестру судебных решений, у следственного судьи Печерского суда Катерины Москаленко были допрошены залегендированные свидетели - Березень, Лящ и Кот, которые дают показания на Надежду.

Это означает, что в суде при рассмотрения дела по сути этих людей не увидят, а только огласят их показания, либо же допросят дистанционно по видеосвязи с использованием мер конспирации.

Напомним, сторона защиты Савченко считает всех троих провокаторами, которые были подосланы к Герою Украины СБУ в качестве "военных", готовых свергать нынешнюю власть.

Также следствием активно лоббируется тема проверки Савченко на детекторе лжи. Во вторник, 17 апреля в помещении отдела обеспечения досудебного расследования при УСБУ Киева, или как в народе говорят про это сооружение, - СИЗО СБУ - начали проверять Надежду Савченко с использованием полиграфа.

В случае удовлетворительного состояния здоровья арестантка намерена проходить исследование, на которое сама же согласилась, и по словам ее окружения - убеждена в успешном исходе проверки.

"Страна" разбиралась, что может означать для досудебного расследования и судебной перспективы дела успех или провал Савченко на детекторе лжи.

Савченко требовала перед полиграфом показать все "негласки"

Для начала стоит напомнить предысторию этой процедуры, которой уже месяц пытаются подвергнуть арестованную летчицу. Еще 3 апреля в пресс-службе СБУ заявляли, что в деле руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и депутата Надежды Саченко назначена комиссионная судебно-психологическая экспертиза с использованием полиграфа, проведение которой поручено экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

В СБУ утверждали, что экспертиза была назначена в соответствии с требованиями УПК Украины для проверки правдивости показаний подозреваемой в инкриминируемых ей преступлениях. В СБУ отмечают, что еще до уведомления о подозрении, Савченко неоднократно публично заявляла, что будет предоставлять показания следствию обо всех обстоятельствах уголовного производства исключительно с использованием полиграфа.

Еще в первых числах апреля спецслужбисты сообщили, что Савченко была заранее уведомлена о факте, месте и времени проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа и в установленном законом порядке получила имеющиеся у следствия доказательства, которыми обосновывается ее подозрение.

"Однако подозреваемая в присутствии экспертов отказалась участвовать в исследовании, выдвинув новые требования - предоставить ей сначала для ознакомления все имеющиеся у следствия материалы проведенных негласных следственных (розыскных) действий (это в первую очередь касается прослушки - Прим.Ред.)", - информировал пресс-центр СБУ.

В свою очередь в СБУ Надежде Савченко в этом отказали.

Согласилась даже поесть перед проверкой

Затем у Героя Украины появилось новое требование для прохождения полиграфа - проделать это в присутствии прессы, однако и в этом ей было отказано.

11 апреля адвокат депутата - Олег Соловей заявил, что Савченко, ее защитa и следователи согласовали предварительно дату допроса на полиграфе. Дата была намечена на 13 апреля и само исследование должно было состоятся не в здании Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, а в изоляторе СБУ. Допрос был начат в прошлую пятницу без адвокатов, однако так и не был проведен. Как позже заявила прессе сестра арестованной - Вера Савченко, у родственницы постоянная тахикардия и есть температура.

"Некорректные абсолютно будут показания, потому что человек не может в таком состоянии проходить экспертизу. Сейчас все взяли паузу. Адвокаты понимают, что, в принципе, с юридической точки зрения, на дело этот полиграф вряд ли сможет повлиять… Полиграфологи выполнили свою работу и сказали, что это невозможно и не имеет смысла", - обьявила Вера Савченко.

Позже пресс-секретарь Савченко - Татьяна Проторченко заявила, что прерванный допрос народного депутата на полиграфе будет продолжен 16 апреля с 09.00 в здании следственного изолятора СБУ.

"Процесс прохождения полиграфа будет закрытым. Ни о какой публичности речь не идет", - уточняла Проторченко.

Однако на этот раз, по информации окружения Савченко, оказались не готовы к допросу… полиграфологи. По словам адвоката Олега Соловья, "экспертиза не была продолжена, потому что эксперты не готовы сегодня ее проводить. Допрос перенесли на завтра. Причины технические, видимо, какие-то".

Сама же Савченко на прошлой неделе на несколько дней прерывавшая голодовку, как обьявила ее сестра Вера, чтобы пройти полиграф, снова принялась голодать. Адвокат рассказал, что в понедельник, 16 апреля Савченко возобновила голодовку.

"Она считает, что это не скажется на результатах полиграфа… Она говорит, что три дня ела, поэтому набралась достаточно сил и уверена, что на результат допроса это не повлияет", - добавил Соловей.

Как проходит проверка на детекторе

Сам прибор "полиграф" - это аппаратура, которая регистрирует изменения психофизиологических реакций человека в ответ на заданные по специальной схеме определенные вопросы. Анализ этих изменений, происходящих в процессе опроса с помощью полиграфа, позволяет получать необходимую ориентировочную информацию и выявлять ту, которую человек скрывает.

Основные показатели, которые регистрируются полиграфами это: ритм дыхания, интенсивность потоотделения, уровень кровяного давления. Некоторые детекторы способны сравнивать напряжение голосовых связок, фиксировать расширение капилляров, реакцию зрачков и тому подобное.

Сам прибор выступает только регистратором объективных параметров, а их "расшифровку" должен выполнить специалист - полиграфолог, который и проводит соответствующее интервьюирование по специальным методикам с учетом обстоятельств конкретного дела. Полиграфолог сравнивает параметры, зафиксированные детектором в состоянии покоя, с теми, которые наблюдались при задавании "подопытному" критических вопросов или предъявлении определенных объектов.

Есть научные мнения - если проверка происходит с личностью психически неуравновешенной - результат может быть весьма неоднозначный и даже позитивный для подвергнувшегося проверке человека.

Вот что пишет доктор юридических наук Елена Бусол в статье о принципах работы полиграфа на сайте Центра исследования социальных коммуникаций: "Критики использования полиграфа приводят немало подтвержденных фактов относительно психопатических личностей, которые не демонстрируют изменений фоновых физиологических параметров даже при отрицании совершенных ими жестоких преступлений. И наоборот, человек, который не совершал преступления, но столкнулся с его проявлением (например, обнаружил труп), демонстрирует физиологические параметры, свойственные лицу, совершившему преступление. Кроме того, известны достаточно простые техники, позволяющие произвольно менять фоновые характеристики, которые регистрируются полиграфом - напряжение мышц, покусывание языка".

В связи с этими недостатками использование полиграфов крайне неубедительно закреплено в законодательстве, хотя и получило распространение в практической деятельности правоохранительных органов и при приеме на работу.

В Украине использование полиграфа законом прямо не запрещено. Лицензии на его приобретение и использование не требуется. Проведение полиграфных проверок не противоречит действующему законодательству Украины, потому как проверки осуществляются только с письменного согласия "подопытного".

Основанием для применения полиграфа правоохранительными органами является статья 8 закона "Об оперативно-розыскной деятельности", которая закрепляет право органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (ОРД), опрашивать граждан с их согласия. В этом случае использование полиграфа истолковывается как разновидность опроса, чтобы получить нить для дальнейших поисков. При этом полученные таким образом сведения не могут быть приняты судами в качестве доказательств по делу, они являются лишь ориентирами для сбора официальных доказательств.

Силу доказательств результаты использования детектора лжи приобретают только в рамках назначенной судебной экспертизы, что и произошло в деле Савченко.

В компетенцию судебного эксперта (полиграфолога) входит формулирование выводов по следующим вопросам:

- о степени информированности обследуемого лица о событии или деталях, интересующих инициатора экспертизы, обусловленной наличием (отсутствием) в памяти человека образов, сложившихся в связи с тем, что случилось;

- об обстоятельствах получения обследуемым лицом информации о событии, послужившем поводом для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа;

- относительно действий / бездействия фигуранта при событиях, которые стали предметом исследования;

- осуществлял ли в прошлом исследуемый действия / бездействие, которые ставятся ему в вину или стали поводом для предмета спора;

- присутствовал ли исследуемый и видел ли процесс совершения противоправного действия, по обстоятельствам которого осуществляется экспертиза с использованием полиграфа (был свидетелем) или исследуемый сознательно скрывает любую известную ему информацию об исследуемом событии?

- есть ли в утверждениях потерпевшего клевета в отношении лица, являющегося подозреваемым в совершении насильственных или иных противоправных действий?

- есть ли в утверждениях исследуемого самооговор, когда он утверждает о своем участии в совершении преступления в случае признания своей вины?

На такой приблизительный перечень вопросов придется ответить Савченко. Экспертиза при благоприятном раскладе продлится 5-6 часов.

Потом эксперты уйдут писать выводы. Если Савченко завалит проверку и полиграфологи установят, что она была не искренней, это непременно положат в основу доказательств ее вины.

Ведь юридические формальности соблюдены - согласие на экспертизу у Савченко получено и само исследование проводится в рамках экспертизы, назначенной судом.

В случае, если Савченко удастся "сбить", у Генпрокуратуры появится еще один козырь против "заговорщицы". В случае если Надежда будет держаться уверенно - это даст дополнительные аргументы ее позиции.

Впрочем, большой вопрос - насколько объективно будут составлены выводы самими экспертами и кто им будет давать "вводные".

В целом Савченко сильно рискует. Так как экспертиза пройдет по ее согласию, то в случае отрицательного результата по закону это можно будет использовать как доказательство вины.

Как все начиналось

Напомним, 22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовление к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама Савченко заявляет, что к ней подослали провокаторов, которые подбивали ее пойти на государственный переворот, а она их раскусила и поддерживала с ними беседу, якобы просто "играя".

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку. Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей. Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.