Сирийская пауза

Угроза ядерной войны вновь отступила. Ракетный удар Штатов, Британии и Франции по Сирии состоялся, но оказался чисто символическим актом, который был использован ровно для того, чтобы каждая из сторон подтвердила аргументами свои декларации.

Трамп показал всем, что может не считаться с угрозами России. Мэй – что Британия находится в авангарде антироссийской коалиции. Макрон – что является активным игроком в мировой политике. И все трое одновременно действовали так, чтобы не задеть Россию. Больше того, Британия и согласилась участвовать в акции только потому, что она не задевала никого.

Моральный щелчок по носу Москва, конечно, получила, но и она, в свою очередь, может быть удовлетворена тем, что удар по Сирии оказался чисто символическим. Так что, в общем-то, можно говорить о том, что развязка очередного сирийского кризиса оказалась оптимальной для всего мира. Удовлетворен может быть даже Асад, поскольку в результате его позиции в Сирии только укрепились.

Теперь, конечно, начнется расследование на тему "была ли химическая атака" в Думе. Но любые его результаты не убедят тех, кого они не удовлетворят. Да и, по большому счету, они мало кого уже будут волновать, потому что ситуация отыграна.

Естественно, это не означает, что новое обострения между США и Россией невозможны. При попытке армии Асада зачистить очередной исламистский анклав, Сирия вновь окажется перед угрозой удара. Но нынешний опыт подсказывает, что до прямого столкновения две ядерные державы дело доводить не хотят.

Война на Донбассе: план Авакова

Вчерашнее интервью Авакова стало его политической декларацией. Собственно, таковой оно было изначально, поскольку "Украинская правда" специально указала, что интервью – инициатива министра. А значит, он вышел в сеть именно с тем, что хотел сказать.

А хотел сказать Аваков о собственном "мирном плане" по Донбассу, который он назвал "тактикой мелких шагов, которым аплодируют все". "Мелкие шаги" состоят в том, чтобы не присоединять к Украине всю неконтролируемую часть Донбасса сразу, а поглощать ее небольшими частями. Для примера министр предложил начать с Горловки.

Поглощение уже не подразумевает военную операцию – вместо нее речь идет о контроле миротворцев, переходящем в контроль украинской власти. Однако, несмотря на отсутствие военного варианта, Аваков предлагает украинской власти вести себя на этих "откусываемых" частях как на оккупированных территориях.

Населению "интегрируемых" по плану министра внутренних дел территорий оставляется только одно право – выбрать себе местную власть. Пусть даже с пророссийскими взглядами – все равно все финансирование территорий будет держать в своих руках комиссар от центральной власти.

Других прав у "освобожденных" граждан не будет. Им устроят перевыдачу паспортов, проверят на предмет "коллаборационизма" и лишат на 5-10 лет прав избирать центральную власть. То есть, в понимании Авакова, уже само пребывание на неконтролируемой территории делает жителей Донбасса недогражданами.

Когда министр заявляет о "мелких шагах, которым аплодируют все", он забывает упомянуть о том, будут ли аплодировать таким шагам те, кого такой план коснется в первую очередь. И вообще захотят ли они такого плана, по которому становятся гражданами третьего сорта.

Наконец, Аваков забыл упомянуть о том, что его план означает ревизию Минских соглашений – единственного плана, признанного и Западом, и ООН, и Россией. И он действительно полагает, что отказу от Минских соглашений будут аплодировать и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Москве?!

Очевидно, что, несмотря на внешнеполитическую направленность заявлений, делались они для внутреннего потребления. Для той части украинского электората, которая считает, что Донбасс нужно наказать за сепаратизм. И которая, по сути, всегда считала Восток вторым сортом.

Что касается самой ситуации на Донбассе, то такие инициативы могут только навредить процессу мирного урегулирования. Но в реальности они, скорее всего, не повлияют никак, потому что на них никто не отреагирует.

Игра престолов: Кононенко против Гройсмана

Во власти тем временем продолжаются локальные войны в окружении президента. Неформальный лидер фракции БПП Кононенко не смог простить премьеру инициатив, направленных против него лично и его окружения. Ухудшаются отношения и по линии Порошенко-Гройсман.

Президентская фракция, по словам Кононенко, планировала потребовать отчета правительства уже на нынешней сессионной неделе.

Расчет прост: после отчета должно быть голосование по его утверждению. Фракция БПП голоса в основной массе не дает – и отчет проваливается. И тогда уже можно ставить вопрос об отставке правительства.

Но Гройсмана спас "Народный фронт" в лице спикера. Парубий срочно отправил на международную конференцию главу комитета по экономической политике Иванчука и сообщил, что без Иванчука комитет никак не может рассмотреть отчет Кабмина. А без решения профильного комитета Верховная Рада тоже никак не может рассмотреть этот отчет.

Однако самое интересное – в сообщении комитета, который перенес обсуждение правительственного отчета с апреля сразу на 20 июня.

Понятно, что таким образом НФ пытается спасти Гройсмана от отставки. А длительная отсрочка показывает, что нынешний конфликт между премьером и командой президента – не временная размолвка, а системное противостояние. Потому следует ожидать, что Банковая придумает новый способ атаки на Гройсмана.

Как Луценко обыграл Сытника

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкий ушел в отпуск. Точнее, его ушли – до тех пор, пока не решится, что делать со скандальным прокурором дальше. Об этом заявил глава ГПУ Луценко, параллельно сообщивший о других изменениях – в частности, о том, что часть полномочий Холодницкого теперь будет исполнять сам генпрокурор.

Луценко, правда, тут же объяснил, что речь идет о совсем маленьком объеме полномочий, и посетовал, что по закону этот маленький объем полномочий не может выполнять кто-то другой. Но всего одного пункта из этого "маленького объема полномочий" достаточно, чтобы сказать о том, что во всей антикоррупционной сфере произошел переворот.

Вообще-то САП в отсутствии Холодницкого руководит его зам Грищук, вот только право подписи по подозрениям для некоторых категорий подозреваемых теперь будет только у генпрокурора.

И это поражение Сытника, который, участвуя в атаке на Холодницкого, рассчитывал, что после его отстранения вся власть будет передана заму. А теперь НАБУ может вести сколько угодно расследований, но без подписи Луценко они ничего не будут значить.

Правда, поражение Сытника не окончательное. Теперь, безусловно, начнется давление Запада с требованием назначить нового полноценного главу САП.

Впрочем, сам Холодницкий еще никуда уходить и не собирается. Вчера он сообщил, что выходит из отпуска и приступает к исполнению обязанностей.

Убийство Бузины: спустя три года

Вчера исполнилось три года со дня убийства журналиста и писателя Олеся Бузины. Спустя три года за преступление никто не осужден – впрочем, как и по другим резонансным делам, от расстрелов на Майдане и Одесской Хатыни до убийства Шеремета и поджога "Интера". Однако даже во всем этом перечне дело об убийстве Бузины стоит особняком.

Суть его состоит в том, что сегодня результатов расследования меньше, чем было по горячим следам. Еще в июне 2015 года министр внутренних дел сообщил, что убийцы найдены и что арестован также возможный организатор убийства. Сегодня обвиняемые в убийстве предстали перед судом (который затягивается всеми способами), а об организаторах в обвинении нет ни слова.

Разница между 2018 и 2015 годом – в отношении власти к этому преступлению. Тогда, три года назад, все видели испуганное лицо советника главы МВД Геращенко, когда в эфире ток-шоу было зачитано заявление некоей организации, пообещавшей террор. Именно этим испугом и было продиктовано желание власти найти убийц.

Однако в ходе расследования, похоже, власть вышла сама на себя и поняла, что ей этот террор не грозит. И потому решила спустить полноценное расследование дела на тормозах.