Первая рабочая неделя после введения 6 апреля санкций Вашингтоном против 24 россиян, 2 нерезидентов России и 15 компаний оказалась, как и полагается, насыщенной. Но крайне противоречивой с точки зрения экономических эффектов. В краткосрочном плане, даже выгодной для Москвы.

Еще в понедельник-вторник всё выглядело однозначно. Удар нанесен в первую очередь по финансовым столпам режима Владимира Путина - десятке олигархов, большинство которых разменяло как минимум миллиард долларов в рейтинге Форбс. Rusal тут же дал понять, что всё может закончиться банкротством; крупный бизнес в панике; туристы тоже; рубль падает почти на 10%; фондовые рынки в глубоком минусе. Недруги России ликуют.

Дерипаска и все остальные

Ключевое - фигуранты списка по сути лишаются права работать в долларовой зоне. Ведь принципиальное отличие режима санкций, получившего по названию закона название CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) состоит в том, что под него подпадают все партнеры таких российских бизнесов. Западным акционерам предложено продать акции попавших под санкции активов до 6 июня 2018 года. Более того, нельзя будет проводить любые "существенные транзакции" в интересах лиц из списка.

Ослушавшихся ждет ни много ни мало - отлучение от современной мировой экономики: вводится запрет на получение любых финансовых услуг в США и привлечение финансирования с участием американских банков и инвесторов. Иными словами, bye-bye, долларовая зона.

Кроме того, Вашингтон поддерживает санкционный режим строгими ограничениями на экспорт товаров из США, введением ограничений на владение американским имуществом, невыдачей виз. Подпавшим под санкции будет почти невозможно выйти из-под них, даже если представить, что Трамп - агент Москвы: CAATSA дает возможность конгрессу заблокировать любое решение президента о снятии санкций.

Самый богатый среди фигурантов списка - владелец "Реновы" Виктор Вексельберг (№99 в рейтинге миллиардеров американского Forbes-2018 с оцениваемым состоянием в $14,4 млрд).

Далее в санкционном листе расположились основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска (№248, $6,7 млрд), сенатор Сулейман Керимов (№ 265, $6,4 млрд), депутат Госдумы и совладелец USM Holdings Андрей Скоч (№404, $4,9 млрд), совладелец нефтегазовой компании "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов (№1339, $1,8 млрд), совладелец "Сибура" Кирилл Шамалов (№1650, $1,4 млрд), председатель совета директоров управляющей компании "Энпиви инжиниринг" Игорь Ротенберг (№1999, $1,1 млрд). Последние двое - проявление правила "дети в ответе за родителей". Ротенберг приходится сыном председателю совета директоров "Стройгазмонтажа", именно это предприятие строит Крымский мост, их семья владеет СМП Банком, Инвесткапиталбанком, теплоэнергетической компанией "Мосэнерго", стройкомпанией "Паритет", ОАО "Минудобрения". В свою очередь, Шамалов считается бывшим зятем Путина, а также является сыном основателя потребительского кооператива "Озеро" и совладельца банка "Россия". Ранее переписывание бизнеса на родственников "прокатывало".

Знаковые лица в списке - бывший премьер-министр Михаил Фрадков, председатель банка ВТБ Андрей Костин, глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, руководитель Газпромбанка Андрей Акимов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, президент футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко. Они и в последние годы - нередкие гости на конференциях, переговорах на Западе. Впрочем, возглавляемые ими компании в санкционный список не попали, и по логике, замы этих людей могут продолжать вести бизнес от имени этих корпораций на мировом рынке.

Кто же попал? В первую очередь, сразу восемь структур Олега Дерипаски - агрохолдинг "Кубань", "Базовый элемент", B-Finance LTD, En+ Group, "Русские машины", Rusal, группа ГАЗ, "Евросибэнерго". Также в "черном списке" - компании ООО "Газпром бурение" (бизнес Ротенбергов, до 2011 года - "дочка" "Газпрома"), а также связанная с этой же семьей NPV Engineering; "Ладога менеджмент" (Кирилл Шамалов); "Ренова" (Виктор Вексельберг); "Рособоронэкспорт" (госкорпорация под контролем Александра Михеева и Сергея Чемезова) и финасовая "дочка" "Рособоронэкспорта" - банк "Российская финансовая корпорация". А еще в этом перечне Gallistica Diamante, компания музыкального промоутера Хесуса Переса Альвеара, которого американские власти подозревают в связях с наркокартелем Los Cuinis, а также сутенерским бизнесом. Американские власти считают его бизнес тесно переплетенным с русской мафией в Штатах.

"Русский алюминий" уже предупредил о возможном банкротстве компании. Неудивительно, что проблемы у третьего по величине производителя алюминия в мире (3,7 млн тонн, что составляет около 8% мирового производства это цветного металла) ввергли рынок в панику. С одной стороны, акции Rusal рухнули на 40% и компания предупредила о риске технических дефолтов из-за санкций США (сообщение размещено на Гонконгской фондовой бирже), с другой - цены на алюминий пробили уже отметку 2300 $/т, достигнув наивысшего уровня с 2011 года.

Экспорт товаров из России в США (2017)

Импорт товаров из России в США (2017)

Алюминий и изделия из него составляют около 1,5% в структуре товарного экспорта из России. Казалось бы, не столь много, как об этом пишут. Но дело в том, что это вторая по значению товарная группа в поставках в США - в 2017 году, по данным Федеральной таможенной службы РФ, объемы поставок составили $1,844 млрд (17% экспорта в США).

По любопытному стечению обстоятельств, в начале марта администрация Трампа ввела импортную пошлину не только на сталь (25%), но и именно на алюминий (10%). Может, в этом и состоит соль санкций?

$5 млрд - именно такую сумму Россия ежегодно выручает от поставок этого цветного металла за рубеж. Сумма большая, но ничтожная по сравнению с $1,3 трлн российского ВВП. Кризис в отрасли, конечно, вероятен, но не гарантирован. Власти России не планируют входить в капитал Rusal, попавшего под санкции США, но поддержат стабильную работу его предприятий, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Рынки поостыли и дали свою оценку. Угроза горячей фазы войны между Россией и Западом явно увеличивается, но - как показывает опыт санкций, а также нюансы ракетного удара по Сирии - большие мировые державы не лишились рассудка. Пекутся о том, чтобы холодный мир не стал горячей войной.

В итоге экономическая неделя заканчивается совсем другими показателями: индекс ММВБ отыграл у "биржевой ямы" 9 апреля 100 пунктов (почти 5%), а индекс РТС (он падал до утра 10-го числа) - 70 пунктов (почти 6%). Биржевой доллар, достигавший 11 апреля уровня 65 рублей, закончил неделю у отметки 62.

Нефть дорожает

В Москве истеблишмент любит частенько поговорить об импортозамещении и живительном эффекте санкций. Это так. Да, доля нефтегаза в экспорте упала с 71% в 2011–2013 годах до 59-60 в 2016–2017 годах. Однако несложно посчитать, что всё вернется на круги своя, если нефть будет вновь по сто баксов за бочку.

А "черное золото" после новой волны санкций пошло стремительно набирать, марка Брент подошла вплотную к 73 долларам за баррель. Рекордному показателю с конца 2014 года.

Что показательно: не слышно разговоров об отключении РФ от Swift, отказе Запада покупать ее углеводороды, с Москвой при этом ведутся переговоры о различных проектах, включая тот же "Северный поток-2". И нынешние санкции, похоже, не смогли ничего в этом порядке поменять. Дерипаска наказан. Но за что? За тесное сотрудничество с Полом Манафортом, именно росссийского олигарха конгрессмены в первую очередь подозревают в организации вмешательства в процесс президентских выборов.

И вот уже министр финансов США Стивен Мнучин призывает крайне осторожно вводить новые санкции против России. И четко говорит, что не допускает ограничений на инвестирование в российский госдолг, включая госбанки и госкомпании.

Кстати, современная российская экономика крепко завязана не только на экспортных доходах, но и на иностранных займах.

Как сообщает Центробанк России, на 1 апреля 2018 года внешний долг страны составлял $525 млрд, однако госорганы и центробанк должны лишь 14% этой суммы.

Почти половина - это долгосрочный долг небанковского частного бизнеса. А в целом российский бизнес на $400 млрд закредитован на Западе. А крупный бизнес в России - это сплошное государственно-частное партнерство. Вроде и частное, но в интересах государства. И наоборот.

Москва, кстати, с 2016 года успешно размещает еврооблигации. Доходность в пределах 4–5%.

Долговые выпуски - важный элемент контрсанкционной политики. Путин поручил правительству начать в 2018 году выпуск специальных еврооблигаций для возврата в страну российских капиталов. 16 марта удалось собрать $4 млрд (российское финансовое ведомство сообщило, что спрос составил $7,5 млрд). В рамках доразмещения суверенных бондов с погашением в 2047 году и размещения бумаг с погашением в 2029 году львиную долю составили новые покупатели. Руководитель управления рынков долгового капитала компании "ВТБ Капитал" (организатор размещения) Андрей Соловьев сообщил, что на амнистию капиталов собственно российского бизнеса пришлось не более 5%.

Олигархи ждут и присматриваются - удастся ли обеспечить анонимность этих инвестиций. Если да, похоже, следствием санкций таки станет возврат валютной выручки в Россию. Там относительно безопаснее, чем в США.

Московские унтера

Что касается антисанкций, то, похоже, главным было быстро прокричать что-то в адрес Запада. Далее никто не торопится.

Показательный штрих. Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский растоптал свой iPad из-за санкций США. Правда, троллит он не Америку.

Петровский написал следующее в Фейсбуке: "Вот я сделал - хочу посмотреть на Медведева и Володина, раздавливающих им принадлежащую американскую продукцию - иначе не честно - если мы говорим что отказываемся от американской продукции - начинаем с себя - я начал".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин только 16 апреля объявил, что парламент рассмотрит законопроект об антисанкциях против США и дружественных им государств… 15 мая. Через месяц.

"Мы должны все нормально отработать с тем, чтобы это были работающие нормы",- заверил он.

В Думе рамочный законопроект появился. Согласно нему, правительству РФ дается право вводить ограничительные меры против США и иных государств.

О вероятных ответных шагах проговорился первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. Он сидит в президиуме от коммунистов, ему можно. Местами это напоминает шаги "унтер-офицерской вдовы".

По его словам. российское правительство планирует ответить на "акты недружественного характера со стороны США" следующим образом:

1. Согласно законопроекту, запрет или ограничения коснутся сельскохозяйственной продукции, сырья и еды из Соединенных Штатов и их стран-союзниц. В том числе ограничения затронут алкогольную и табачную продукцию.

2. Документ также позволит российским производителям выпускать американские товары без разрешения правообладателей.

3. Депутаты предлагают ограничить ввоз в Россию ряд лекарств, перечень которых позже утвердит правительство. Однако эти меры не коснутся препаратов, не имеющих российских или иностранных аналогов.

4. Россия может прекратить международное сотрудничество с США в авиастроении, атомной и ракетно-двигательной отрасли. Также могут повысить сборы за обслуживание грузовых самолетов, которые принадлежат иностранным государствам и физическим лицам, присоединившимся к действиям Соединенных Штатов.

5. Американцам и американским компаниями запретят вывозить из России продукцию и оборудование из редкоземельных металлов.

6. Авторы проекта предлагают запретить или ограничить привлечение к трудовой деятельности граждан США в качестве высококвалифицированных специалистов.

7. Также МИД России должен составить список граждан США и иностранных государств, которым запретят въезд на российские территории.

8. Законопроект подразумевает ограничение участия иностранцев в приватизации государственного или муниципального имущества в России.

Первая реакция околокремлевских комментаторов и блогеров - Кремль ограничится списком нежелательных лиц, не допустит представителей стран, поддерживающих санкции, к приватизации. Ну и запретит / введет пошлины на поставку табачных и алкогольных изделий, прежде всего из США (1,1% всего импорта из Штатов). Большее - зло. Действительно, так можно и самих себя выпороть.

Структура российско-американской торговли, кстати, примечательная. Если экспорт из России очевиден - углеводороды, алюминий, черные металлы, то импорт необычен.

В прошлом году Штаты поставили в Россию товаров на $3,5 млрд, которые Федеральная таможенная оценила как импорт по секретному коду. Это свыше четверти импорта из США. Вероятно, товары двойного назначения. Также наглядно видно, что техника, технологии, лекарства составляют немалую долю в поставках. Ограничивать такой импорт - наказывать самих себя.

Вряд ли Москва жестко сыграет и с авторскими правами. Ведь можно доиграться и до того, что США отключит поддержку многочисленных программных продуктов. Может, российская власть и выстроила программное обеспечение не на их основе. Но едва ли от продукта готова отказаться широкая общественность. Легитимность Путина базируется на высочайшей популярности среди широких масс, а всяческие бытовые кризисы - достаточно вспомнить энергетические аварии или непонятную монетизацию льгот - бьют по этой легитимности сильнее любых санкций. Далекие санкции для "пересичного" россиянина и гневная отповедь Америке - это лишний повод гордости за страну. При условии, что дома есть вода и тепло, а на руках - работающий гаджет.

Так в любой стране. Кто скажет противоположное - он просто недооценивает степень проникновения интернета вещей.

Внешняя торговля России, млрд $

Что предпримет Россия?

Общение с международными аналитиками подсказывает, что есть три более-менее реалистичных сценария, над которыми всерьез размышляют в Кремле.

А. Жесткий ответ. Разрыв с западной цивилизацией, включая приказ чиновникам вывезти своих детей, свои имения и активы. Нашумевшая статья правой руки Путина, его советника Владислава Суркова "Одиночество полукровки" не позволяет говорить о том, что такой сценарий уж слишком маловероятен. Во всяком случае реакция общества зондируется.

Б. Втягивание России в прямую гонку вооружений и технологий с Западом. В принципе Москва волей-неволей уже в этом конфликте. Для Путина расширение НАТО на территорию республик бывшего СССР, а также горячо поддержанные Вашингтоном цветные революции стали темы "красными линиями", через которые он решился перейти еще во время Мюнхенской речи. Белоленточное движение на Болотной, Украина и Сирия только повысили степень интенсификации. Вероятно, в Кремле понимают, что ситуация сегодня значительно хуже, чем в советский период - крепких и отданных союзников у РФ нет. Китай, Турция, Иран, Индия - безусловно, мощные партнеры, но о единой антизападной коалиции речи нет. По многим вопросам, это ситуативные союзники.

Официальные расходы России на оборону сегодня декларируются 2,8% ВВП. Эту цифру опровергают многие международные организации. По версии исследования PwC "Перспективы глобальной обороны", военные расходы Москвы достигли 5,3% ВВП, или $69,2 млрд.

Путин, назвавший распад СССР геополитической катастрофой XX века, очевидно, понимает, какую роль заоблачные военные расходы сыграли в кончине бывшего Союза. И военные расходы четко коррелируют с ценами на нефть - в 2013-м они превышали $90 млрд.

В. Гибридно-холодный мир. Именно он, с элементами сценария Б, сейчас и реализуется. Да, с санкциями, дипломатическими скандалами, демаршами. Но с поддержанием диалога мировых столиц по множеству каналов.

Согласно этому сценарию, вероятно, пострадавшие олигархи получат компенсацию. Одно из решений уже озвучено - создание офшора на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде. Если это состоится, начнется новый виток - РФ займутся антиофшорные структуры FATF и ОЭСР.

Это война нервов. У Путина и России время есть. По крайней мере, до наступления проблемы-2024. Фонд национального благосостояния хоть и упал в полтора раза по сравнению с пиковым значением 2009 года - до $65,9 млрд, но такими темпами будет "срабатываться" не меньше десятка лет. Международные резервы ЦБ РФ и вовсе выросли с $350 млрд в 2015-м до $458 млрд.

Пока всё считаем в долларах, хотя и мы, и в Москве подспудно понимают: рано или поздно мировые показатели придется измерять в юанях. Нечто подобное происходило в начале XX века, когда Британия отдавала, а США принимали статус мирового гегемона номер один.

В ближайшие же месяцы очевидно, что напряженность будет сохраняться. Наряду с нагревом фондовых рынков это будет стимулировать подорожание ресурсов. В свою очередь, это означает увеличение, а не уменьшение валютных ресурсов у России. В более отдаленной перспективе ограничения на инновационные инвестиции с Запада приведут к углублению технологического отставания Россия, если страна не сможет найти внутренние или внешние (например, Китай) альтернативы. Но это очень длительный процесс, растягивающийся на десятилетия.

К тому времени мир вступит в новый технологический уклад, и можно только догадываться, кому удастся оседлать новую волну научно-технологического прогресса.