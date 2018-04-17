Поздно вечером в воскресенье, 15 апреля, средства массовой информации облетела информация о том, что за субботу сразу двое сотрудников СБУ покончили жизнь самоубийством.

Характер ранений и описываемый сценарий инцидентов был идентичен - находясь дома мужчины осуществляли выстрелы в голову из собственного оружия. Это, а также связь покойных с должностями в управлении СБУ Киева и Киевской области, породили немало слухов и конспирологических версий. Отдельные их авторы размышляли о "странных совпадениях" и неслучайности произошедшего, тем более - в канун поминальных дней.

"Страна" разбиралась, из-за чего на самом деле наложили на себя руки офицеры спецслужбы.

Пустил пулю из наградного ствола

Первым о трагических событиях с эсбэушниками на своей странице в Facebook сообщил журналист Станислав Речинский. Он привел сведения, напоминающие выдержки спецсообщений, которые готовятся силовиками по факту инцидентов с участием сотрудников правоохранительных органов.

Источник фото: facebook.com/Stanislav.Rechynskyy

В первом случае речь шла о суициде на территории села Михаловская Рубежевка Киево-Святошинского района. Здесь вечером 14 апреля пустил себе пулю в висок полковник Олег Вовчок - вышедший в отставку годом ранее экс-замначальника управления СБУ Киева и Киевской области.

Дом Олега Вовчка, где он совершил суицид, источник фото: tsn.ua

Фатальный выстрел мужчина осуществил из наградного, официально зарегистрированного пистолета Sauer. Какой-либо прощальной записки или послания он не оставил.

Как рассказал "Стране" спикер Нацполиции Киевщины Николай Жукович, правоохранители прибыли по вызову около 21:00. Причем на выезд отправилась не только следственно-оперативная группа, но и сотрудники криминалистической лаборатории. Ими был проведен осмотр места происшествия, а также осуществлен опрос родственников покойного и соседей. В настоящее время инцидент квалифицирован по ст.115 УК Украины ("Умышленное убийство") с пометкой "самоубийство".

"На основании собранных данных пока говорить о том, что ему кто-то помог это сделать (застрелиться - Прим. Ред.) оснований у нас нет", - говорит Жукович.

Он с сожалением отметил: суициды нередко фиксируются на Киевщине с частотой не менее одного раза в неделю. И резюмировал, что в расследовании причин гибели Олега Вовчка оперативники, в первую очередь, усматривают семейные мотивы.

Все активы - на гражданской супруге. Что известно о семье застрелившегося полковника

В официальном браке Вовчок не состоял, а в поданной им за две недели до смерти е-декларации из близких он указал дочь Регину. Девушка в 2016 году стала собственницей квартиры (площадью в 79,8 м2) в Обухове, приобретенной за 250 тыс грн.

Помимо дочери, в декларации покойного упоминается Ангелина Гринько. Скорее всего, речь идет о гражданской супруге Вовчка - частном нотариусе Обуховского района.

Источник фото: who-is-who.ua

Гринько по образованию юрист, и уже десять лет оказывает услуги в сфере нотариата. Именно на Ангелину оформлено большинство активов, указанных в декларации Олега Вовчка. Прежде всего, это жилой дом площадью 289 м2, а также несколько крупных участков земли суммарной площадью около 1 га на территории элитных районов Киевской области и небольшой надел на территории Голопристанского района Херсонщины.

Также Гринько является держателем и основных финансовых накоплений семьи. Если Вовчок задекларировал 270 тыс грн наличными (а его дочь Регина - вдвое меньшую от этого сумму), то нотариус заявила в качестве сбережений 2 млн грн, 17 тыс долларов и еще 29 тыс грн, которые держит на депозите в "Ощадбанке".

По словам спикера СБУ Елены Гитлянской, за свою карьеру Вовчок работал не только в Службе безопасности, а и других правоохранительных органах.

Как следует из его финансовой отчетности, после выхода в отставку в прошлом году полковник трудоустроился в ООО "Транслогистик Плюс". Эта компания, собственниками которой являются Владислав Филимонов и Василий Шамов, занимается оказанием услуг в сфере грузовых автомобильных перевозок.

Офицер с Оболони прожил два дня с пулей в голове

Что же касается еще одной попытки суицида, которая была зафиксирована в субботу, 14 апреля, то этот инцидент произошел в Оболонском районе столицы. И его в ведомстве Василия Грицака с самого начала признавали инцидентом с участием действующего сорудника спецслужбы.

Речь шла о попытке самоубийства 33-летнего Сергея Ткаченко. Последний нес службу в Департаменте защиты национальной государственности СБУ, который недоброжелатели имеют наследником "царской охранки" и своего рода политическим сыском. По некоторым данным, мужчина принимал участие в Антитеррористической операции, где пробыл несколько ротаций. Вместе с этим, к руководящему составу он не относился.

Киевская многоэтажка, где живет семья эсбэушника Сергея Ткаченко, источник фото: tsn.ua

Какие причины подвигли его на то, чтобы пытаться свести счеты с жизнью из пистолета Макарова, пока неясно. Известно лишь, что Ткаченко, как и Вовчок, выстрелил себе в голову. В его ситуации уголовное дело также было возбуждено по ст.115 УК Украины. При этом в столичном главке и пресс-службе райотдела полиции воздержались от детальных комментариев по "оболонскому ЧП".

Скорее всего это было связано с тем, что все это время за жизнь мужчины боролись врачи. Впрочем, характер травм оставлял немного шансов на то, что Ткаченко пойдет на поправку.

В понедельник, 16 апреля, СМИ сообщили, что эсбэушник скончался в палате реанимации. В официальном порядке кончину Сергея Ткаченко на момент подготовки этой публикации в Службе безопасности не подтверждают.

Наряду с этим, спикер ведомства Елена Гитлянская однозначно заявила о том, что практически одновременные попытки суицидов офицеров СБУ - трагическое совпадение. "Случаи не связаны между собой", - подчеркнула она.

Сомнительно, что Вовчок и Ткаченко вообще были знакомы между собой - слишком разные статусы они занимали в табеле о рангах Службы. Но как бы там ни было, окончательные точки в загадочной истории двойного самоубийства офицеров спецслужбы поставит следствие.