На фоне плачевной ситуации в экономике украинцы продолжают массово выезжать на заработки.

С волной заробитчан в геометрической прогрессии растет прибыль посредников, которые помогают оформиться и наладить быт за кордоном.

Кто и как зарабатывает на желание украинцев трудоустроиться за границей - в материале "Страны".

$180 - за фиктивное оформление в Польше

Самым популярным направлением остается ближнее зарубежье, а именно Польша.

Трудоустройство для украинцев здесь максимально упрощено - полякам постоянно требуются рабочие руки, поскольку свои работяги давно выехали на более высокие зарплаты в богатые страны Западной Европы.

За последние два года (2016-2017 гг.) польские консульства выдали около 2,5 млн виз. Это примерно на 1 млн больше, чем в домайданные времена: в 2013 году, по данным польского МИДа, украинцам выдали 720 тыс. виз.

И хоть по безвизу у поляков можно работать до трех месяцев в полгода, очереди в визовых центрах за полугодовыми рабочими визами только растут.

Если в 2015 году, по данным Минтруда Польши, украинцы подали 763 тыс. заявлений о трудоустройстве, то в 2016 году эта цифра выросла вдвое - до 1,3 млн, а в прошлом году достигла 1,8 млн. Причем, у этого явления есть и другая сторона медали - за девять лет почти 15 тысяч украинцев стали гражданами Польши.

При этом многие украинцы с польскими рабочими визами едут работать не к полякам, а в другие страны ЕС, где устроиться сложнее и дороже, но и зарплаты там намного выше (в Польше за неквалифицированный труд нашим в среднем платят $700, а, например, в Германии или Бельгии - $2-2,5 тыс).

"За фиктивное оформление украинцы платят польским фирмам примерно по $180 (600 злотых). За эту сумму некоторые компании соглашаются подать в центр занятости декларацию о том, что согласны принять на работу иностранца. Эту хитрость "просекли" польские власти и хотят усложнить процедуру выдачи рабочих виз", - рассказал "Стране" Томаш Савицкий, представитель варшавского агентства по трудоустройству.

В польском Минтруда выяснили, что треть украинцев, которые получают легальное разрешение на работу, не устраиваются в тех местах, которые декларируют в документах, и едут в другие страны Шенгенской зоны. А это грубое нарушение закона.

"За такие "услуги" компании штрафуют примерно на $10 тыс. (30 тыс. злотых), а украинцев могут депортировать. Миграционная служба теперь будет чаще проверять фирмы", - говорит Савицкий.

Как пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на данные Реестра занятости иностранцев, за три последних месяца, с января этого года, польские работодатели оставили 240 тыс. заявлений о намерении принять на работу иностранных граждан, в основном украинцев и частично белорусов. Но к работе приступили только 74 тыс. человек.

То есть около 150 тыс. деклараций о найме - фиктивные, а польские компании заработали на украинцах только за три месяца $26 млн. (90 млн. злотых).

Истории о фиктивном трудоустройстве дошли до польских властей. В Верховной контрольной палате Польши уже сделали заявление по этому поводу.

"Это свидетельствует об использовании заявлений и разрешений на работу только для получения визы для иностранца с целью пересечения границы и въезда на территорию Польши и, соответственно, в Шенгенскую зону", - заявили в госоргане.

Сами заробитчане признаются, что им выгоднее устраиваться в Европе "через Польшу".

В интернете можно найти много предложений для украинцев о работе, например, в Германии по польской рабочей визе.

Схемы заробитчан: польская "командировка" и виза дер Эльста

"В Польше на стройке платят 2,5 евро в час, а у немцев минимальная ставка - 8,5 евро в час. Конечно, я поехал в Германию. Но получить немецкую рабочую визу очень сложно, поэтому решил оформиться у поляков, так сделали многие мои друзья, брат и свекр", - делится со "Страной" львовянин Владимир С.

Схема, по его словам, следующая: "Польская компания за пару сотен злотых сделала мне документы на польскую рабочую визу и якобы отправила в командировку в Германию. Потом я без проблем получил специальную визу ван дер Эльста (van der Elst) в консульстве Германии, ждал ее две недели. По ней можно работать в Западной Европе три месяца в течении полугода. Но потом есть варианты остаться - например, можно сделать новый контракт".

Виза "van der Elst" - еще один способ для посредников заработать.

"В агентствах за нее просят около 50 евро. Я сделал ее, уже имея на руках польскую рабочую визу", - говорит заробитчанин.

Эта виза выдается на основании постановления Европейского суда, по которому компании, расположенные на территории Европейской экономической зоны, могут нанимать людей без дополнительного разрешения на работу. Постановление, и, соотвественно, сами визы, известны под названием "van der Elst".

Хотя не все страны ЕС согласились с решением Европейского суда. Если Германия, Австрия, Франция, Бельгия и Нидерланды, например, выдают такие визы, то Италия - нет.

"В Европе дерут по пару сотен евро за трудоустройство"

Известно, что украинские фирмы-посредники часто "кидают" заробитчан - берут предоплату за услуги в несколько сотен долларов, а потом долго тянут волынку или исчезают. Или везут не на ту работу, которую обещали и на меньшую зарплату. Поэтому эксперты советуют проверять лицензию агентства-посредника на сайте Министерства соцполитики или в Департаменте рынка труда и занятости.

По разным оценкам, от 40 до 60% заробитчан столкнулись с аферистами-посредниками при подготовке поездки в Польшу или с обманом уже на месте.

Как рассказал нам активист движения "Не плачу за працю" Николай Шишкин, украинцы в среднем платят за поиск работы и оформление документов от 2 до 10 тыс грн.

На гастарбайтерах зарабатывают миллионы не только в Украине, но и в самой Европе.

"Многие украинские посредники работают в тандеме с европейскими партнерами, которые встречают работников, поселяют и отвозят к работодателям. Обычно тариф за эти услуги входит в сумму, которую человек платит один раз. Но нередко на месте "дерут" еще несколько сотен евро за услуги", - рассказывает "Стране" представитель львовского агентства по трудоустройству Мария Фурдак.

27-летний франковчанин Степан Никорак так "попал" на 500 евро: "Я учился на повара и решил устроиться в ресторане где-нибудь в Европе. Пообещали мне место в Германии, в Дюссельдорфе, зарплата 1,2 тыс. евро, за жилье платить не надо. Когда уже купил билеты, сказали, что работать буду в городке Керпен, за 1 тыс. евро. Когда приехал, меня встретил немец и повез куда-то. Когда вышел из машины, оказалось, что мы в Бельгии. Немец привез меня в китайский ресторан и потребовал 500 евро, хотя я уже заплатил фирме $300 за услуги. Я пытался спорить, но немец начал угрожать полицией, и я отдал всю свою "заначку". В ресторане мне платили 700 евро, а жил я в комнате общаги, больше она была похожа на казарму".

В похожей ситуации оказалась 33-летняя Галина Степаняк из Львова, которой пообещали работу гувернантки в Испании на зарплату от 1 тысячи евро.

"Ехала я в Мадрид на допотопном автобусе, пять дней. На месте мне предложили работать уборщицей в какой-то забегаловке, без выходных, по 12 часов, за 400 евро в месяц (хотя реальная плата - 600 евро). Помогло только то, что у сестры были знакомые в Испании, через месяц они устроили меня в дом к одним людям", - делится Степаняк.

Тернопольчанину Ивану Слуцкому в Чехии за три месяца работы на стройке не заплатили месячную зарплату.

"В целом в Чехии можно найти хорошее место, но только через знакомых. И то не факт, что не кинут при расчете. В чужой стране доказать свою правоту сложно. Мне обещали $1 тыс. в месяц (ставка - 100 крон в час, это 120 грн), но за три месяца я получил $ 2 тыс.", - жалуется Слуцкий.

Старожилы берут по 100 евро за поиск вакансии для своих

Нередко на заробитчанах нагревают руки свои же земляки.

"Многие украинцы - "старожилы" в той же Чехии, Италии, Испании набирают бригады, договариваются с работодателями, селят, и за услуги берут плату, обычно $100-200. Ни о какой помощи соотечественникам речи не идет, каждый готов еще и надурить новичков", - рассказал "Стране" львовянин Тарас Жук, который за последние десять лет побывал на заработках в нескольких странах ЕС и знает всю подноготную.

"В Италии, в Риме, например, есть место у станции метро Ребибия, где каждое воскресенье собираются украинцы, такая себя биржа труда. Так вот те, кто там давно работает, предлагают найти место за 50-100 евро. Некоторые могут взять деньги и устроить к такому "сеньору", от которого сам раньше сбежал и-за ужасных условий. Хорошими местами никто не поделится, на новеньких смотрят как на конкурентов. Поэтому нужно держать ухо востро", - говорит Жук.