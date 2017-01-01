Без малого два года назад Верховная Рада проголосовала за назначение генеральным прокурором Юрия Луценко. Это кадровое решение предваряло авральное изменение закона "О прокуратуре", в результате чего не имеющий юридического образования экс-министр внутренних дел получил право занять кабинет на Резницкой.

Эту историю знают многие. Зато мало кто помнит о том, что четыре года Рада уже принимала еще один закон конкретно под Луценко. Речь идет о знаменитой амнистии для участников Майдана, утвержденной парламентом 21 февраля 2014 года.

В последний месяц об этом законе многие говорили в связи с делом Ивана Бубенчика, который признался в убийствах сотрудников МВД утром 20 февраля. В процессе выяснилось, что закон этот содержит положение выписанное конкретно под Луценко. А именно - освобождает нынешнего генпрокурора от ответственности по весьма тяжелой статье - 110 УК Украины. Это так называемая "сепаратистская" статья - призывы к нарушению территориальной целостности.

Кто и за что обвинял Луценко в сепаратизме разбиралась "Страна".

Фигурант списка прощенных преступников

Об освобождении от ответственности Юрия Луценко, имевшем место более четырех лет назад, вспомнил бывший заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин.

На волне обсуждения судьбы "стрелка с Майдана" Ивана Бубенчика он подключился к дискуссии об амнистии участников акций протеста 2013-2014 годов. Кузьмин напомнил об утвердивших ее нормы неприметной части переходных положений закона "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний…". Где говорится о персональном прощении для Луценко.

"Положения данного закона распространяются на... уголовное производство, которое было открыто в отношении Луценко Юрия Витальевича, 14.12.64 года рождения, за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 110 УК Украины, т.е. за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины или за сепаратизм, другими словами, - написал Кузьмин в Facebook. - Значит, всех сепаратистов – в тюрьму и только одного этого, так сказать, элитного сепара, освободить от наказания... Он же у нас особенный, почти уникальный".

И действительно, принятый 21 февраля 2014 года закон предусматривает эту норму.

Источник фото: rada.gov.ua

Как же так получилось, что будущий руководитель президентской фракции парламента и глава ГПУ оказался впутан в историю по столь тяжкой статье?

Уголовные истории Луценко времен Майдана

В период горячей фазы противостояния 2013-2014 годов Луценко проходил фигурантом по сразу нескольким фактовым делам, которые открывались в ходе разбирательств по едва ли не каждому скандальному инциденту в Киеве пачками.

В сети сохранились упоминания о якобы его планируемом аресте прямо в день рождения - 14 декабря 2013 года. Речь шла о роли Луценко в истории с захватом спецмашины СБУ возле сцены протестующих на Европейской площади (главным героем инцидента тогда выступала Татьяна Черновол, пробравшаяся внутрь авто эсбэушников).

Но объявления о подозрении и уж тем более ареста Юрия Витальевича тогда не состоялось. Само дело расследовалось в части препятствования сотрудникам правоохранительных органов во время исполнения им служебных обязанностей - ч.1 ст.343 УК Украины.

Кроме того, экс-глава МВД стал героем еще одного нашумевшего ЧП времен Евромайдана - драки под Святошинским судом 10 января 2014 года. Тогда Луценко вместе с супругой-нардепом, а также еще несколько групп "активистов" пришли поддержать так называемых "васильковских террористов", обвинительный приговор которым был зачитан в заседании.

После этого развернулось противостояние - протестующие блокировали автозак силовиков, в нецензурную перепалку с командиром "беркутовцев" вступил Луценко. В конечном счете, все закончилось потасовкой, одним из итогов которой стала разбитая голова Юрия Витальевича (в милиции намекали, что он был не вполне трезв в этот момент, и пострадал не от воздействия правоохранителей, сам политик утверждал, что пострадал от действий силовиков).

Луценко был госпитализирован, а по факту инцидента под в судом зарегистрировали несколько уголовных дел - как в отношении силовиков, так и участников протеста. Согласно обнародованной в СМИ информации, Луценко проходил в материалах расследования как потерпевший.

"Я уже диверсант. Так что вы аккуратно"

Что же касается более тяжелых преступлений, связанных с посягательством на конституционный строй и попытками свержения законно избранной власти, то в открытой части Единого реестра судебных решений "Стране" не удалось найти следов соответствующего уголовного производства в отношении Луценко времен Майдана.

Но сам Юрий Витальевич о нем, видимо, доподлинно знал. И не только о нем.

1 февраля 2014 года в интервью радиостанции "Эхо Москвы" Луценко обмолвился - в свете участия в акциях протеста на тот момент он выступал фигурантом дел, расследуемых по трем статьям Уголовного Кодекса. Среди них была названа, в том числе, и "сепаратистская" 110-ая.

"У меня же было два новых ареста или попыток ареста: первый – декабрьский за организацию массовых беспорядков, а второй – январский, я уже диверсант. Так что вы аккуратно. У меня 110-я статья – «Замах на конституційний устрій», 111-я – «На территориальную целостность», это уже даже интересно. Но самая главная – 113-я – «Диверсии»", - заявлял Луценко журналисту, перепутав номера статей (110 - это сепаратизм, а 111 - госизмена).

Дело "Народной Рады"

Какие слова и действия послужили предметом повышенного интереса правоохранителей к бывшему узнику Менской колонии, Луценко не пояснил.

Но вскоре после его выступления на "Эхе Москвы" с подачи Мустафы Найема (на тот момент - журналиста, а сегодня - нардепа от БПП) в начале февраля 2014 года было обнародовано "письмо СБУ", из которого следовало - Служба безопасности затребовала "немедленно предоставить все имеющиеся видеозаписи выступлений Юрия Луценко, которые имели место на Майдане Незалежности 22 января 2014 года".

Эта мера в обнародованном Найемом "документе" объяснялась тем, что 23 января 2014 года в ЕРДР под №22014000000000013 были внесены материалы по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК Украины ("Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий").

Источник фото: facebook.com/Mustafanayyem

Впрочем, действительно ли существовало это уголовное производство, четкого понимания нет.

Четыре года назад в СБУ отрицали как сам факт возбуждения подобного дела против Луценко за попытку свержения власти, так и сбор соответствующих видеоматериалов. Но сам Юрий Витальевич утверждал обратное.

В телеэфире он рассказывал, что основанием для подозрений в покушении на конституционный строй Украины якобы стали его заявления о плане, согласно которому "Народная Рада" должна стать центром тяжести для создания нового большинства в парламенте.

Источник фото: facebook.com/LarysaSargan

На сегодняшний день история создания "Народной Рады" (которая согласно замыслам ее идеологов, должна была заменить украинский парламент и другие официальные органы власти) во многом позабыта.

Но 22 января 2014 года она действительно была презентована представителями тогдашней оппозиции. И с юридической точки зрения, описанный в декларации о ее создании сценарий действий вполне подпадает под признаки "сепаратистских статей" УК Украины. Более того, именно она показала тот путь, по которому весной 2014 года пошли сепаратисты на востоке страны, провозглашая своих "народных губернаторов", "народных мэров" и "народные республики".

В частности, Народная Рада планировала осуществлять полномочия представителей законодательной ветви власти по контролю за реализацией вопросов, которые согласно разделу 4 Конституции отнесены к полномочиям Верховной Рады.

Объяснялось это тем, что на тот момент парламент якобы был "узурпирован режимом Януковича". Но с точки зрения УК Украины все выглядело как попытка подменить легитимный законодательный орган власти не предусмотренным никаким законом квазиобразованием.

Помимо этого, декларация провозглашения данного "органа власти" предусматривала создание на базе депутатских фракций оппозиционных партий в регионах "местных Народных Рад", "которые вместе с общенациональной Народной Радой осуществляют защиту Конституции, прав и свобод человека".

Главной своей задачей "Народная Рада" ставила созыв Конституционного собрания, которое должно было подготовить новую редакцию Конституции Украины, где будет "восстановлена законность и правопорядок, баланс между ветвями власти, их независимость друг от друга и внедрение реального местного самоуправления".

Интересно, что создавать "Народную Раду" планировали путем, фактически пройденным впоследствии на "референдумах" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей - "путем сбора подписей граждан Украины".

Декларация о провозглашении "Народной Рады Украины", источник фото: pravda.com.ua

Идея альтернативного органа власти быстро канула в лету. Луценко постфактум сетовал - хотя декларацию о создании якобы поддержали все оппозиционные партии, входящие в парламент, по сути это было не более чем заявление о намерениях. Тем не менее шишки за эту идею едва не посыпались на него.

Юрий Витальевич пояснял, что его позиция по "Народной Раде" разошлась с линией так называемой оппозиционной тройки (Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок).

"Они сознались, что не готовы к таким решительным действиям. Но СБУ проводит досудебное расследование по статье 109 Уголовного кодекса", - объяснял Луценко.

И жаловался тогда, что СБУ заинтересовалось только его высказываниями на этот счет, а прочие публичные выступления времен Майдана (где звучали самые разнообразные призывы, в том числе и сомнительного, с точки зрения закона, характера) их не интересовали.

В конечном счете, история с "Народной Радой" и Луценко просуществовала в информационном пространстве всего неделю.

Занимавшие на тот момент ответственные посты в системе СБУ собеседники "Страны" на правах анонимности и сегодня уверяют - никакого уголовного дела на этот счет никогда не было. Намекая на то, что Юрий Витальевич мог его придумать, чтобы попытаться на этом фоне заработать себе политические баллы.

Источник фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Оружие на Майдане

Вместе с этим, 19 февраля 2014 года СБУ действительно сообщала, что осуществляет досудебное расследование по факту совершения отдельными политиками незаконных действий, направленных на захват государственной власти. Это уголовное дело было внесено в ЕРДР по ч.1 ст.109 УК Украины, и как уверял Яценюк - оно, вероятнее всего, касалось восьми лидеров Майдана той эпохи. К их перечню Арсений Петрович отнес себя, Александра Турчинова и Олега Тягнибока.

Прочая пятерка "госпереворотчиков" не называлась, и был ли среди них Луценко - неизвестно.

Но в тот же вечер, когда о существовании такого производства стало известно, Юрий Витальевич произнес проникновенный и неоднозначный спич. Даже четыре года спустя он остается предметом многочисленных пересудов. Речь идет о выступлении, которое журналисты тогда однозначно трактовали как обещание со стороны экс-главы МВД обеспечить протестующих на Майдане оружием.

Источник видео: youtube.com/Nestor Ivanovich

Стоит напомнить контекст тех событий. 18-19 февраля противостояние вступило в кульминационную фазу: в результате массовых беспорядков активно стороны начали применять огнестрельное оружие - погибло свыше двух десятков протестующих и, по меньшей мере, пятеро силовиков. Обсуждалась вероятная зачистка и разгром Майдана. И когда Луценко только взобрался на трибуну, то был освистан собравшимися, которые требовали раздать митингующим оружие. Сначала Юрий Витальевич эти требования отверг, заявив - он "не директор арсенала" и пришел сюда не для этого.

Но развивая свое обращение политик вновь и вновь возвращался к этой теме. На тот момент протестующими уже были захвачены "оружейки" в райотделах нескольких областей Западной Украины. И этой детали Юрий Витальевич посвятил часть речи, из контекста которой был сделан вывод - "стволы" уже в пути и вскоре прибудут в Киев.

"То, что происходит в областях... Я сегодня имел встречи с большими чинами силовых структур, руководители которых плачутся: "Как же так, вы говорили, что вы мирные, а вы захватили оружие в управлениях внутренних дел в дислокации внутренних войск на Западной Украине?". На каждое преступное использование властью Януковича оружия против мирных людей будет ответ этих мирных людей. Если против нас бросают вооруженный боевыми патронами спецназ, люди будут защищаться и получат эту защиту в казармах внутренних войск. У нас нет другого выхода, если мы не хотим просто идти на расстрел, - сказал Луценко. - Ребята, которые кричат об оружии, рано или поздно оно приедет. Я бы очень хотел, чтобы обошлось без этого... Мы люди те люди, которые собираются стрелять, мы будем защищаться. И уже сегодня нам будет чем защищаться".

На следующий день Юрий Витальевич снова держал речь, но уже перед митингующими во Львове. Тогда он вновь говорил об оружии, которое оказалось в руках у участников протеста.

"Два дня назад на Майдане появилось небольшое количество оружия. И только поэтому "Беркут" остановился в 50 метрах от сцены. Они остановились, потому что узнали: у нас есть оружие. Только потому, что появился "огнестрел", они остановились и матом посылали своих начальников, которые приказывали им наступать", - говорил Луценко. И вновь повторил тезис, что оружие люди должны брать не для того, чтобы на кого-то нападать, а для защиты Евромайдана.

Эти высказывания адвокаты "беркутовцев" сегодня интерпретируют как возможное подтверждение их версии о том, что стрельба на Майдане велась с двух сторон. И клонят линию к тому, что один из "полевых командиров" (то есть, Луценко) прекрасно понимал, чем это чревато.

На волне их претензий в однобоком характере расследования дел по факту расстрелов на Майдане, в сентябре прошлого года руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил - по этому производству был осуществлен допрос Юрия Витальевича.

Впрочем, озвученные им подробности и трактовки событий февраля 2014 года огласке преданы не были. Единственное, что рассказал Горбатюк - Генпрокуратура не установила фактов использования во время Евромайдана оружия, похищенного в разграбленных протестантами "оружеек" райотдов МВД в Западной Украине.

Новый импульс этой истории был задан накануне лишения депутатской неприкосновенности и ареста нардепа Надежды Савченко в марте текущего года. В своих комментариях журналистам она заявила, что при Луценко на посту главы ГПУ не стоит ждать завершения расследования дел о гибели людей в пиковые дни противостояния на Майдане. И трактовала спич Юрия Витальевича, произнесенный им со сцены 19 февраля 2014 года как обещание обеспечить протестующих оружием.

Генпрокурор эти претензии отметал. "Дословно я сказал (в феврале 2014 года - Прим. Ред.) следующее: завтра мы будем иметь, чем себя защищать, больше безнаказанно расстреливать нас не удастся никому. Это дословно то, что я сказал, чтобы найти в этих словах призывы, что у нас есть десятки автоматов, и мы завтра всех будем стрелять, нужно иметь больное воображение", - говорил он в телеэфире.

Как бы там ни было, но четыре года назад Луценко не выдвигалось никаких претензий уголовного характера по мотивам его "оружейных спичей" от Генпрокуратуры или СБУ эпохи последних дней правления Януковича. Сегодня же в расследуемых "майдановских делах" генпрокурор проходит как свидетель.

Парламент постановил закрыть несуществующее дело

Какое же уголовное производство по ст.110 УК Украины, в таком случае, постановила прекратить Верховная Рада в первый день установления нового режима в Украине в феврале 2014 года?

Адвокат Игорь Фомин, который представлял интересы Луценко на тот момент, говорит "Стране" - он впервые узнал о якобы существовании подобного дела только сегодня. И не в курсе каких-либо претензий к Юрию Витальевичу по этой части.

Аналогичные сведения автору этих строк заявил и один из бывших высокопоставленных сотрудников системы СБУ, знакомые с внутренней кухней "конторы" периода Евромайдана.

"Производств в отношение Луценко не было. Тем более по ст.110 УК. Это точно", - говорит наш собеседник.

Он утверждает, что информация, приведенная в законе об "амнистии" участников акций протеста в части того, что против Луценко расследовалось такое дело не соответствует действительности. "110-ой статьи во времена Майдана вообще не было. Сепаратизм как явление возник после победы так называемой "Революции достоинства", - подчеркивает силовик. И полагает, что причин появления персонального упоминания будущего генпрокурора в законе "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний…" может быть несколько.

Согласно первой версии, имела место ошибка, допущенная в "революционном" хаосе переломных дней.

В другой интерпретации, это была попытка Юрия Витальевича действовать на упреждение и заранее обезопасить себя.

"Обратите внимание на дату принятия закона - 21 февраля 2014 года. Это за день до бегства Януковича. Скорее всего, на момент подготовки законопроекта его авторы еще не владели информацией о том, есть ли в их отношении уголовные дела. А потому Луценко наугад мог считать, что на него что-то имеется и вписать это", - говорит источник.

Впрочем, он не исключает, что эта норма была вписана в закон для пиара самого Луценко.

"Наверняка он говорил своим соратникам, что преследуется за свои убеждения и действия. И в надежде на политические дивиденды повышал таким образом собственную значимость в глазах сторонников Майдана", - считает силовик.