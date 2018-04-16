16 апреля исполняется три года со дня убийства известного писателя и журналиста Олеся Бузины. Публициста, не скрывавшего своего критического отношения к власти пришедшей после победы Майдана, расстреляли во дворе собственного дома в Киеве.

Реагируя на совершенное средь бела дня злодеяние в украинской столице, президент Петр Порошенко потребовал оперативного расследования. Он назвал случившееся провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в стране, и окрестил поиск преступников "делом чести".

С тех пор прошло больше тысячи дней и ночей, но точка в резонансной истории расстрела оппозиционного журналиста до сих пор не поставлена.

"Страна" разбиралась, почему так произошло и что сегодня происходит с делом об убийстве Бузины.

Расследование громкого дела тормозили

Как уже подробно писала "Страна", в первые месяцы расследование преступления шло быстрыми темпами. Спустя два месяца после убийства Олеся, 18 июня, прокуратура Киева и спикеры МВД сообщили о задержании подозреваемых к его совершению.

Источник фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Речь шла об активных представителях националистического движения Киева - Денисе Полищуке и Андрее Медведько. Эти молодые люди отметились участием в событиях Евромайдана и АТО, а главное - тесно сотрудничали с радикальной "правой" организацией "С-14".

Следствие утверждало, что имеет достаточный массив наработок для обоснованности подозрений в адрес националистов - экспертизы ДНК с выброшенной преступниками одежды, следы в автомобиле и прямые опознания свидетелей.

Медведько и Полищук, в свою очередь, какую-либо причастность к расстрелу оппозиционного журналиста отрицают. Они настаивают на наличии у них алиби - якобы в день совершения убийства их не было в Киеве, а ответственность за гибель Бузины-де взял на себя другой человек (об этом подробнее можно прочесть в материале "Страны" - "Убийство есть, заказчиков нет. Главные вопросы о деле по расстрелу Олеся Бузины").

Тем не менее, Андрея и Дениса "взяли в оборот" силовики, они были арестованы и некоторое время содержались под стражей. В националистической тусовке в ответ "играли мускулами" - делали упор на политическом аспекте дела и устраивали акции в поддержку "побратимов" в судах.

В конечном счете, подозреваемых к концу 2015 года отпустили на свободу. Как утверждали собеседники "Страны" в следственной группе по делу, это стало решение совпало с тем, как правоохранителям начало ставить палки в колеса начальство. Кто именно "освятил" решение застопорить расследование и стал таким образом "адвокатом" националистов в верхушке силовых структур, до сих пор не установлено.

Но вскоре после этого материалы дела об убийстве Бузины перебросили в Одессу, откуда вернули только после серии жалоб матери погибшего журналиста. Впрочем, и после возвращения производства на "прежний адрес", расследование шло ни шатко, ни валко. Затишье было нарушено 12 июля 2016 года, когда у Андрея и Дениса принудительно был осуществлен отбор образцов ДНК.

После этого расследование вновь поставили на паузу. Формально это объяснялось необходимостью получения ответов от администрации Facebook, где прокуроры затребовали данные геолокации и личную переписку подозреваемых по делу.

Что, по версии следствия, должно было позволить "разбить" алиби Медведько и Полищука. Спустя несколько месяцев ожидания часть соответствующей информации получена, но ее содержание по-прежнему держится в секрете.

Судебная эпопея

В итоге, лишь после второй годовщины убийства журналиста в истории наметилась активизация. После ряда заявлений международных организаций о фактической остановке расследования убийства генпрокурор Юрий Луценко анонсировал скорую передачу дела в суд, выступая в мае 2017 года перед депутатами Рады.

Итоговый текст подозрения был вручен Медведько и Полищуку в июне 2017 года, а через пять месяцев обвинительный акт был направлен в Шевченковский райсуд Киева.

После этого еще полтора месяца ушло на определение судей по делу. В итоге, сформировать коллегию удалось только после того, как была произведена серия кадровых "предновогодних" назначений в Шевченковском суде.

Первые же заседания дали четко понять - ожидать скорого вынесения вердикта вряд ли стоит. Тому есть целый ряд причин, но в целом тон затягиванию рассмотрения дела задают адвокаты националистов.

Во-первых, они уже заявили: настаивают на рассмотрении производства по сути исключительно судом присяжных. Отбор и приведение которых к присяге однозначно займет немало времени. На сегодняшний день этот вопрос продолжает находиться в подвешенном состоянии.

Во-вторых, защита Полищука и Медведько считает де-юре ликвидированный президентским указом накануне Нового года Шевченковский суд неправомочным. И в целом ведет линию к тому, что отправляющие в нем правосудие судьи ущемляют права стороны обвиняемых и допускают ряд серьезных нарушений. Обещая обжаловать вероятный приговор во всех возможных инстанциях, включая ЕСПЧ.

В-третьих, в зале заседаний поддержать подозреваемых регулярно собирается внушительная группа поддержки из числа представителей радикальных националистических организаций и даже нардепов. Первые подготовительные заседания уже показали, что оказываемое ими давление дает свои плоды - глава судебной коллегии по делу Евгений Сидоров даже порывался заявить себе самоотвод.

В конечном счете, два утомительных многочасовых слушаний суда по делу в феврале не завершились ничем. О КПД заседаний говорит хотя бы тот факт, что за это время были заслушаны позиции сторон только в отношении двух жалоб, поданых потерпевшей стороной. На очереди - более сотни ходатайств и обращений адвокатов Полищука и Медведько.

С чем связано затягивание дела

Очередное заседание суда запланировано на 09:00 24 апреля. Вероятность того, что в этот день суд наконец-то примет решение о судьбе обвинительного акта (принимать его к рассмотрению по сути или нет) юристами расценивается как маловероятная.

Еще больше скепсиса, причем как у адвокатов подозреваемых, так и у стороны потерпевших по делу об убийстве Бузины вызывает итог расследования, с которым вышла в суд прокуратура Киева.

Как уже писала "Страна", следствие рисует картину так, будто бы Медведько и Полищук действовали только вдвоем и застрелили журналиста ввиду ненависти к нему из-за идеологических противоречий. Между тем, в направленных в суд материалах дела ни слова не говорится о заказчиках, организаторах и пособниках совершения убийства.

То, что они существуют, признавались и сами силовики. В день задержания Андрея и Дениса глава МВД Арсен Аваков заявил - вместе с Медведько и Полищуком был задержан и третий подозреваемый в причастности к организации убийства Бузины.

Источник фото: twitter.com/AvakovArsen

Личность этого человека не называлась публично. Более того, по некоторым данным, он не был задержан, а его только собирались арестовать, но не смогли. Лидер лидере "С-14" Евгений Карась (который не скрывает, к слову, своих связей с СБУ) в интервью СМИ полагал, что в данном случае речь идет именно о нем (хотя и отрицал свою вину и вину Медведько и Полищука).

Так или иначе, но вскоре "третий подозреваемый" (который, по словам Авакова, был причастен к организации убийства, то есть ключевой человек) из материалов дела "выпал" также загадочно, как и появился там.

Это положило начало целой серии загадочных исчезновений в расследовании. В частности, заявленные Аваковым материалы негласных следственно-розыскных действий, которые осуществлялись сотрудниками МВД в отношении Медведько и Полищука, также не был приобщены к делу.

Их часть публиковала "Страна" (после чего в тот же день был задержан главный редактор нашего издания Игорь Гужва по сфабрикованному делу о вымогательстве), и где четко прослеживалась целая сеть загадочных закономерностей.

Во-первых, "наружка" отдавала себе отчет, что те планируют некое крупное дело, но не пресекла их приготовления. Более того, за несколько дней до убийства оппозиционного публициста отчеты "топтунов" начальству резко прекратились.



Во-вторых, из материалов НСРД следует, что Медведько и Полищук имели "куратора" в силовых структурах. Выходец из так называемого "седьмого отдела" - мужчина по имени Роман (бывший сотрудник Управления оперативной службы МВД - секретного подразделения милиции, занимавшегося наружным наблюдением) помогал им в изучении азов и премудростей шпионских методов. Да и в целом выступал своего рода "наставником" националистов.

Ввиду этого у знакомых со всеми материалами дела оперативникиов возникли большие сомнения в том, что подозреваемые действовали в одиночку, как сейчас это преподносится суду.

"У наших следователей есть четкое убеждение, что и Полищук, и Медведько были простыми исполнителями преступления, - говорил еще в 2016 году источник "Страны" в следственной группе. – Им поступил приказ убить Олеся. Приказ поступил, возможно, от людей, которые были для них авторитетны. Например, от руководителей радикальных группировок, в которых они состояли. И они этот приказ без всяких колебаний выполнили. И именно тот, кто дал им приказ, и принял от неустановленных пока лиц заказ на убийство Олеся".

Впрочем, ни тогда, ни позже, тему заказчика официально в органах следствия никто не развивал. Не исключено, что именно с этим и связаны колоссальные проволочки расследования, затягивание и "переброска" дела по инстанциям, и сегодняшняя судебная волокита.