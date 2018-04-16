Власти обещают украинцам больше денег. Кабмин заявил, что рассматривает возможность повышения минимальной зарплаты до 4,2 тысяч гривен.

И хотя с наполнением бюджета есть проблемы (по итогам первого квартала этого года доходная часть оказалась недовыполненной более чем на 6 млрд грн), предвыборная риторика может сделать свое дело.

Ожидаемое повышение минималки станет уже вторым в нынешнем году (с 1 января 2018 г она выросла с 3,2 тыс. до 3,7 тыс. грн.). Кроме того, должны пересчитать пенсии работающим пенсионерам и бывшим силовикам. Причем, если в первом случае доплаты будут незначительными (по несколько десятков гривен), то во втором — в среднем 1,5 тыс. грн.

Но станут ли граждане от этого богаче - большой вопрос.

Как подсчитали в Ассоциации поставщиков торговых сетей, с каждым повышением выплат покупательская способность населения с невысоким уровнем доходов не только не растет, но и, наоборот, падает. Так как цены в отечественной рознице на социально значимые продукты растут намного быстрее, чем зарплаты и пенсии.

"Страна" разбиралась, что можно будет купить на повышенные зарплаты и пенсии и почему потребительская корзина в Украине постоянно "худеет".

Зарплаты хватает на 8 кг хлеба в день

По официальным данным Госстата, в прошлом году средние зарплаты в Украине росли быстрее инфляции. И рост реальных зарплат был под 20 процентов.

Но в этих расчетах есть два подвоха. Во-первых, методологический.

"Госстат мониторит зарплаты 8 млн. украинцев, котрые трудятся на больших и средних предприятиях и получают официальные зарплаты. Если учитывать все остальное неселения, которое трудится в малом бизнесе и получает зарплаты в конвертах, такого роста не будет", -- пояснил экономист Виктор Скаршевский.

Аналитик rabota.ua Татьяна Пашкина ранее сообщала, что в прошлом году номинальные зарплаты в среднем по стране выросли не более чем на 10-15% при официальной инфляции за прошлый год в 13,7 процентов.

Во-вторых, цены растут неравномерно. Увеличение минимальных зарплат и пенсий спровоцировало ускоренный рост цен на социально-значимые товары и продукты питания, потребителями которых и выступают пенсионеры и люди с небольшими окладами.

По официальным данным цены на продовольствие за год увеличились на 18,3%. При этом мясо подорожало на 29,4%, хлеб на 20%, молоко на 23%.

Как подсчитали в Ассоциации поставщиков торговых сетей, в этом году три четверти социальных продуктов стали для украинцев менее доступными, чем в прошлом.

"За год покупательская способность людей, которые получают минималку в 3,7 тыс. грн. упала на 17% — с 6,1 тыс. единиц измерения до 5,2", — написал на своей странице в Facebook глава ассоциации и депутат Киевсовета Алексей Дорошенко.

Он приводит следующие расчеты по основным продуктам питания. В марте этого года среднестатистический украинец мог купить на минимальную зарплату 462 кг свеклы. А на аналогичную дату прошлого года - 751 кг.

Такая же ситуация с морковью: нынешней минималки хватит на 471 кг, а в прошлом году этот показатель составлял 710 кг. Капусты за минимальную зарплату сейчас можно купить на 142 кг меньше, чем в 2017г (635 кг против 777г), лука - на 126 кг меньше (643 кг против 769 кг), белого хлеба — на 16 кг меньше (254 кг против 270 кг), а черного хлеба — на 38 кг меньше (240 кг против 278 кг).

В среднестатистическую потребительскую корзину сейчас влезет также меньше яиц (на 80 шт — 135 десятков), сала (на 27 кг, всего — 52 кг), свинины (на 9 кг, до 34 кг), колбасы (на 7 кг, до 44 кг), курятины (на 6 кг, до 69 кг), молока (на 27 л, до 170 л), сметаны (на 3 кг, до 21 кг), макаронов (на 79 кг, до 247 кг), риса (на 27 кг, до 160 кг).

Правда, есть и продукты, которых, наоборот, можно купить больше. Это картофель (на 34 кг, до 540 кг), творог (на 5 кг, до 41 кг), подсолнечное масло (на 9 л, до 108 л), мука (на 41 кг, до 385 кг), сахар (на 44 кг, до 240 кг), гречка (на 72 кг, до 179 кг).

Но это явно неравноценная замена в меню среднестатистического украинца, — отмечает Алексей Дорошенко.

"Рацион украинцев за последний год опять ухудшился. Многие люди переходят на более дешевую еду — картофель и гречку, отказываясь от белковых продуктов", — резюмирует он.

Расчеты Ассоциации поставщиков подтверждают и данные официальной статистики.

Согласно им, только за три месяца этого года (то есть, с момента повышения минималки) стоимость продуктов питания в Украине выросла на 1,2%.

При этом, овощи подорожали на 5%, фрукты — на 3%, рыба — на 1,6%, хлеб — на 1,3%, масло — на 1,4%, макароны — на 1% и т.д. Немного подешевели сахар, подсолнечное масло (на 0,7%), молоко (на 0,4%).

И это далеко не последние цены. По данным мониторинга Минагрополитики, цены производителей пищевой продукции выросли намного сильнее, чем розничные, — на 26,4%. Повышение отпускных цен доходит до розницы не сразу — как правило, на это требуется от нескольких месяц до полугода.

Так что в ближайшие месяцы магазины будут снова переписывать ценники.

Почему зарплаты растут, а кошельки — худеют

Алексей Дорошенко поясняет снижение покупательской способности населения с доходами, близкими к минимальной зарплате просто: рост зарплат и пенсий у нас — искусственный и не обеспечен реальными достижениями экономики.

"При росте ВВП на 2-4% в год, как в Украине, увеличение зарплат и пенсий должно тоже составлять 2-4%. Иначе покупательская способность населения повышается лишь на короткое время, а затем следует новый виток инфляции, и люди, наоборот, беднеют», — говорит он.

По словам экономиста Алексея Куща, повышенные минималка и пенсии влияют на цены по разному.

"Рост минимальной зарплаты имеет ограниченный эффект. Ведь по-сути, в этом случае речь идет не столько об увеличении реальных доходов населения, сколько о выводе зарплат из тени, так как большинство украинцев и так получает больше 3,7 тыс. грн., правда, часть этих денег — в конверте. К примеру, как если в США увеличение зарплат на 10% дает рост инфляции на 1%, то у нас повышенная в прошлом году вдвое минимальная зарплата добавила к инфляции всего пару процентов", — пояснил он "Стране".

С ним согласен и экономист Виктор Скаршевский. "Прошлогоднее повышение минималки в два раза дало плюс 1,5-2% к инфляции. А нынешний рост минимальных зарплат до 3,7 тыс. добавит к инфляции, по итогам года, порядка 0,5%", — отметил он. Ведь реальные доходы украинцев растут медленно. В прошлом году. по данным Госстата, они увеличились всего на 8%.

Гораздо более серьезными могут оказаться последствия для бизнеса, которому придется "светить" еще большую часть зарплат, соответственно, платить больше налогов (в частности, 22% ЕСВ). "В прошлом году из-за этого закрылось 120 тыс. работающих ФОПов. В этом история повторится", — считает экономист.

Кардинально иная ситуация с пенсиями. "Здесь идет прямая корреляция с инфляцией. К примеру, осовременивание пенсий в октябре прошлого года, несмотря на то, что оно коснулось лишь 20% пенсионеров, добавило к инфляции 3-4%. Дело в том, что пенсионеры, получив больше денег, тут же несут их в магазины, а в условиях узкого рынка и ограниченной конкуренции это провоцирует рост цен", — говорит Кущ.

Исходя из этих расчетов, в нынешнем году повышение минималки и пересчет пенсий работающим и военным пенсионерам прибавил к инфляции порядка 2-3%.

Понятно, что это не основной фактор. Гораздо сильнее инфляцию может разогнал обесценивание гривны, которое ожидается осенью 2018 года. Но и он тоже сделает своей дело и отразится на ценниках в магазинах, в очередной раз снизив покупательскую способность населения, — резюмируют эксперты.

Новые ценники

В пищепроме влияние зарплат и пенсий на ценники почувствуется гораздо сильнее, — пояснил "Стране" Алексей Дорошенко.

"Дело в том, что в структуре себестоимости производства продуктов питания доля зарплат высокая. К примеру, в овощеводстве — 20%, производстве ягод — 30% и т.д. Для сравнения: в себестоимости услуг ЖКХ она не превышает нескольких процентов. Поэтому увеличение зарплатного фонда тут же заставляет производителей продуктов питания повышать отпускные цены. Если, к примеру, у предприятия расходы на зарплаты вырастут на 100 тыс. грн. в месяц, оно тут же распределяет эти деньги на продукцию, добавив по 50 коп. к стоимости литра молока или по 1 грн. к килограмму творога", — говорит Дорошенко.

Алексей Кущ отмечает, что многие производители задирают ценники не столько от безысходности, сколько для заработка.

"Как показывает опыт прошлых повышений выплат, поставщики и продавцы переписывают ценники именно под рост минималки и пенсий, готовясь к росту спроса на свой товар. А так как 50% рынка продуктов питания и ритейла у нас монополизировано, а АМКУ практически не следит за ценами, им это сходит с рук", — пояснил "Стране" экономист.

Экспериментировать с ценами производителям и продавцам позволяет и тот факт, что большинство украинцев тратят львиную долю своего семейного бюджета (60% и больше) именно на еду. Прошлогоднее увеличение доходов украинских домохозяйств на 8% тут же переместилось в розницу, оборот которой вырос в 2017 году на 9%.

Сейчас Ассоциация поставщиков торговых сетей проводит исследование покупательской способности населения в разных регионах страны. Итоговых данных еще нет, но первые результаты мониторинга оказались довольно неожиданными.

"Они показывают, что на покупательскую способность влияет не только рост зарплат, но и ситуация в региональной продуктовой рознице. К примеру, в Одесской области, где средние зарплаты увеличились незначительно, цены растут быстрее, чем в других регионах Украины. Главная причина — монополизация рынка", — рассказывает Дорошенко.

Схожая ситуация, по его словам, наблюдается в некоторых западных областях, где рост цен уже с начала этого года заметно опережает динамику зарплат.

Будет еще дороже

Виктор Скаршевский прогнозирует, что в этом году цены на продукты в среднем по Украине вырастут на 13-14%. Так что, даже если правительство все же решится в очередной раз повысить минималку до 4,2 тыс. грн. и пересчитать пенсии, лучше жить от этого украинцы не станут. А кризис в отечественной экономике рискует только усугубится.

"Дело в том, что при нынешней сырьевой модели нашей экономики и ограниченности предложения готовой продукции любое повышение доходов тут же идет на пользу импорту, увеличивая дефицит торгового баланса. В прошлом году он составил $9 млрд., а в этом рискует вырасти до $12 млрд., что в итоге выльется в рекордную девальвацию гривны уже к осени 2018 года", — подытожил Виктор Скаршевский.

А рост курса доллара тут же снова потянет за собой подорожание всех товаров и услуг в Украине.