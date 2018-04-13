Совладелец группы "Приват" Игорь Коломойский выдал настоящую сенсацию в сюжете программы "Схемы". В нем упоминалась двухчасовая встреча в женевском ресторане отеля Four Seasons Коломойского, другого совладельца "Привата" Геннадия Боголюбова и бывшего главы Администрации президента Петра Порошенко Бориса Ложкина.

Коломойский пояснил, что Ложкин приезжал к Боголюбову.

"Они – давние друзья. Кроме того, были партнерами. У них есть что обсуждать и о чем разговаривать. Я присоединился к ним, когда они пошли ужинать. Конечно, говорили об украинских реалиях, о политике говорили, о перспективах, о том, что Петр Алексеевич никогда не будет президентом больше. Рассказывал, как убегают все от Петра Алексеевича Порошенко, как уже думают, как от него поскорее спрятаться, чтобы не остаться на этом корабле и не врезаться в этот айсберг", - сообщил Коломойский "Схемам".

Сенсационность им сказанного в том, что впервые олигарх из первой десятки не в частной беседе, но публично усомнился в переизбрании Порошенко на второй срок. Точнее даже не усомнился, а прямо сказал, что никакого второго срока не будет.

Такого не позволяли себе люди этого круга даже в отношении Януковича в худший для него период Евромайдана. "Страна" решила разобраться в мотивах и последствиях этого заявления Коломойского.

Усушка, утруска

У олигарха с президентом - сложные отношения. После увольнения Коломойского с поста председателя Днепропетровской областной государственной администрации в марте 2015 года фракцию "Блока Петра Порошенко" стали покидать народные депутаты, которые в своей деятельности ориентируются на олигарха. Почти все они оказались в партии УКРОП, которую патронирует Коломойский и которая, в общем и целом, держится оппозиционной линии по отношению к политике Администрации президента.

Параллельно Коломойского начали вытеснять из сфер экономики, важных для его бизнес-империи, прежде всего, нефтепереработки.

"Он сохранил контроль над "Укрнафтой" (государственная нефтедобывающая компания, которая входит в сферу интересов Коломойского - Прим.Ред.) и над "Укртатнафтой" (компания-владелец самого крупного в стране нефтеперерабатывающего завода в Кременчуге - Прим.Ред.). Но в 2015 года его со скандалом "попросили" из "Укртранснафты" (компания-оператор нефтепроводов - Прим.Ред.). И его возможности очень сильны упали, даже с учетом двух первых компаний. Одной из основных схем была продажа нефти, выкупленной у "Укрнафты" по заниженной цене, своему же Кременчугскому заводу. В отношении "Укртранснафты" основная задача его менеджмента была не допустить повышение тарифа на прокачку этой нефти, что они успешно и делали до 2015-го. Как только убрали менеджмент (лояльный к Коломойскому - Прим.Ред.), стоимость услуг выросла в семь раз. Плюс по нему ударило общее сильное понижение цен на нефть в мире", - говорит директор консалтинговой группы "А-95" (Киев) Сергей Куюн.

Еще более серьезным ударом по интересам Коломойского стала национализация "Приватбанка" в декабре 2016 года.

По официальной версии, государство пошло на этот шаг, чтобы спасти крупнейший в стране банк, а вместе с ним - всю банковскую систему, которой угрожал крах в случае неконтролируемого банкротства. Бенефициаров Коломойского и Боголюбова глава НБУ Валерия Гонтарева обвинила в выводе миллиардов долларов из банка на фиктивные фирмы.

Те, в свою очередь, считают, что у них отобрали банк силой, и АП дала на это добро. Судебная тяжба тянется не только в украинских судах, но и в Высоком суде Лондона. В последнем национализированный "Приватбанк" уже добился ареста активов Коломойского и Боголюбова и нескольких компаний, с ними связанных, на сумму более 2,5 млрд. дол.

"Коломойский использовал "Приватбанк" не столько для получения прибыли, сколько как огромную базу данных, имея миллионы клиентов, и как банк для расчетов внутри непростой группы "Привата", которая нигде и никогда юридически так и не была оформлена, - говорит экономист Андрей Блинов - Сегодня оставшиеся "островки" бизнес-империи никак не могут найти подходящий банк для собственных нужд".

Последним важным ресурсом в руках лично Коломойского остается популярный телеканал "1+1". Он не приносит прибыли, но важен для политических торгов с командой президента. Долгое время телеканал благожелательно или хотя бы нейтрально комментировал работу Порошенко. Но сейчас эта позиция меняется, что видно по вышедшему на телеканале интервью с беглым народным депутатом Александром Онищенко, который обвиняет президента в коррупции.

В политических кругах также заговорили о поддержке олигархом акций протеста против Порошенко, в частности, МихоМайдана, главным организатором которого была партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Но прямых доказательств этого не было.

Как предполагают журналисты "Схем", тема возобновления медиаподдержки Коломойским президента – в обмен на сохранение активов или содействие в разрешении дел в судах - могла подниматься во время того самого ужина в Женеве. Ложкин ответил авторам сюжета, что переговоров от имени президента Петра Порошенко он не вел, а встреча была частной.

Впрочем, судя по комментариям, который дал Коломойский после встречи каких-либо внятных договоренностей достичь не удалось, если вообще ставилась такая цель.

Сказать нельзя молчать

Версий, что же хотел сказать "антипорошенковским" заявлением Коломойский, несколько. Согласно одной из них, в его исполнении это был всего лишь троллинг Администрации президента в присущем ему стиле.

"Не секрет, что у Ложкина всегда были хорошие отношения с Боголюбовым, а где Боголюбов, там обычно и Коломойский. Вряд ли они на этой встрече обсуждали серьезные политические вопросы, в том числе капитуляцию окружения Порошенко. Игорь Валерьевич решил потроллить Петра Алексеевича и не более того", - оценивает политолог Кость Бондаренко.

По его мнению, президенту (или кому-то из его близкого окружения) невыгодно отвечать публично на подобные подколки, ведь это только привлечет дополнительное внимание.

"Разве что порохоботы "пройдутся" по Коломойскому, но это мелочь. Переиначивая Маяковского, кто их услышит? Разве жена, и то если не на базаре, а близко", - комментирует эксперт.

Другая версия, что Коломойский дает сигнал другим влиятельным финансово-промышленным группам (ФПГ), что делать ставку на действующего президента не стоит.

"Цель - вызвать кризис внутри команды президента и намекнуть другим ФПГ не поддерживать Порошенко в новой кампании. Коломойский по-прежнему считает, что президент не выполнил договоренности, заключенные в момент его ухода из Днепропетровской ОГА. А значит война между ними, то затухающая, то вспыхивающая вновь, продолжается", - полагает политолог Руслан Бортник.

И президент это не пропустит: "Ждем нового давления на бизнес Коломойского", - утверждает эксперт.

Бывший заместитель Коломойского на должности главы Днепропетровской ОГА, а сегодня первый заместитель председателя Днепропетровского облсовета Святослав Олийнык также считает, что заявление Коломойского нужно рассматривать как политическое.

"Игорь Валерьевич не только бизнесмен, но входит в руководство партии (УКРОП - Прим.Ред.). Мне кажется, он себя пробует в политике и дает прогнозы о развитии политической ситуации", - дает оценку Олийнык.

Как сказал "Стране" один из крупных украинских предпринимателей, знакомых с Коломойским, последнего президент "очень сильно достал".

"По иску "Приватбанка" в Лондоне арестованы личные средства, не прекращается давление и по другим направлениям и все это под разговоры о том, что "это не я" и "потерпи, вопрос решим". В конце концов у Коломойского терпение лопнуло и он пришел к выводу, что договариваться о чем-то бесполезно. Поэтому он будет постепенно разворачивать кампанию по дискредитации Порошенко. В качестве подушки безопасности у него при этом - отношения с Народным фронтом и с рядом людей из команды президента, благодаря которым, как Коломойский рассчитывает, он сможет защититься от возможных попыток Банковой окончательно уничтожить его бизнес до выборов президента. Кого он на них поддержит? Пока вопрос не ясен. Может быть Юлю, может быть Зеленского, если тот согласится пойти на выборы. Может еще кого-то. Думаю, что определится ближе к осени", - говорит предприниматель.