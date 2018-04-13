От лидера Радикальной партии Олега Ляшко, вознамерившегося накануне старта президентской кампании обзавестить статусом примерного семьянина, похоже, отвернулась удача.

Согласно сообщениям СМИ, отчитавшемуся полгода назад о неожиданном выигрыше полумиллиона гривен в лотерею парламентарию готовятся объявить о подозрении в получении взятки.

Тем самым напрочь разбив не только версию Олега Валерьевича о его фартовости, но и поставив его на тонкий лед вероятного лишения депутатского иммунитета, а также перспектив вновь оказаться в тюрьме.

Как к этому привели безобидные, казалось бы, три строчки электронной декларации нардепа, разбиралась "Страна".

Полмиллиона гривен подвели под тяжкую статью

Согласно сведениям Единого реестра досудебных расследований, уголовное дело по мотивам невероятного успеха лидера Радикальной партии в азартных играх, которое квалифицируется как возможное получение взятки (ч.4 ст.368 УК Украины), расследуется с конца прошлого года Антикоррупционным бюро.

Предыстория его зарождения бурно обсуждалась в медиа и в соцсетях после того, как 24 октября Ляшко сообщил о существенных изменениях в своем имущественном положении и внес коррективы в электронную декларацию.

Здесь он указал в качестве дополнительного дохода выигрыши в "Украинской национальной лотерее" (УНЛ). Суммарно речь шла о более чем 571 тыс грн, разбитой на три транша - 283,5 тыс грн, 134 тыс грн и 153,5 тыс грн.

Что не так с баснословным выигрышем "радикала"

С самого начала новость о фарте Олега Валерьевича была встречена общественностью со значительной толикой недоверия.

Во-первых, отдельные пользователи соцсетей утверждали о том, что никакого выигрыша и вовсе не было. Дескать, на самом деле может иметь место попытка легализации неучтенной "налички" со стороны Ляшко путем подачи липовых сведений о выпавшей ему удаче в лотерее.

Во-вторых, на историю накладывался и дополнительный политический отпечаток. Дело в том, что компанию-оператора лотерей "УНЛ" журналисты относят к сфере влияния соратников президента Петра Порошенко. И "фарт Ляшко" - далеко не первая успешная попытка испытать удачу среди нардепов, сотрудничающих с властью. Годом ранее в "УНЛ" сорвал джек-пот парламентарий от БПП Павел Кишкарь, выиграв 1,2 млн грн.

В-третьих, сами лотерейщики наотрез отказались комментировать детали баснословного успеха Олега Ляшко, сославшись на конфиденциальность информации такого рода. Более того - на протяжении как минимум двух первых недель после декларирования якобы полученных от "выигрыша" денег, нардеп даже не обратился в УНЛ за ними.

А на официальном сайте УНЛ, где регулярно публикуют данные о крупных выигрышах, так и не было обнародовано никаких данных о подобного рода победах участников лотерейных розыгрышей, как в случае Олега Валерьевича.

Так, в октябре прошлого года "денежных дождей" свыше 100 тыс грн, подобных "радикальному фарту", вообще не наблюдалось. В сентябре таковых побед было три, но ни по одной из них "не билась сумма" с тем денежным эквивалентом дохода, который указал Ляшко.

Как менялись версии "фартового" нардепа

Сам нардеп настаивал на том, что ему действительно повезло, и никакого очковтирательства в рассказах о его викториях нет. Он заявил версию о том, что более полумиллиона гривен он выиграл не в лотерею (как подумали журналисты), а "поднял" на ставках на футбольные матчи.

"Ставил там, где высокий коэффициент. Ставил на "Шахтер", за который болею, ставил на "Ливерпуль". Выиграл, заплатил налоги. Так я и раньше зарабатывал деньги", - заявил он.

Источник видео: youtube.com/112 Украина

Журналисты спортивных изданий обратились к букмекерам с просьбой дать расклад, на какие поединки мог "зарядить нал" депутат-прогнозист, чтобы выиграть кругленькую сумму. Согласно подсчетам "буков", таковыми могли быть два матча "Шахтера" в Лиге Чемпионов УЕФА, где "горняки" одержали победы над итальянским клубом "Наполи" и голландским "Фейеноордом". Коэффициенты на "чистую победу" чемпиона Украины в них действительно были высокими - 3,55 и 2,15 соответственно.

Что же касается матча с участием английского "Ливерпуля", который Ляшко назвал еще одной своей сыгравшей ставкой, то наиболее "вкусным" выглядело предложение букмекеров в поединке мерсисайдцев с немецким "Хоффенхаймом" (коэффициент на победу "красных" тогда составлял 2,55).

Впрочем, даже эти выкладки не давали понимания того, каким образом Ляшко, пусть даже и трижды угадывавший исходы поединков, каждый раз выигрывал свыше 100 тысяч.

Ведь с учетом обозначенных выше коэффициентов выходило, что для этого Олегу Валерьевичу понадобилось бы выкладывать на кон от 60 до 80 тысяч грн. Что в несколько раз выше "потолка" для ставок на одно событие, устанавливаемых букмекерами (стандартно их ограничивают 10-15 тыс грн). В таком случае, Ляшко мог выигрывать только в том случае, если бы ставил в подпольной "конторе".

Но легализовать полученные таким образом деньги и отразить их в декларации он бы никак не смог.

После этого на помощь главе Радикальной партии пришел его соратник - нардеп Игорь Мосийчук, который выдвинул итоговую трактовку "фарта" для СМИ. В эфире телеканала ATR он дал понять - Ляшко якобы делал ставки не на исход футбольного события (победа, ничья или поражение любимой команды), а на конкретный счет каждого матча. И "заряжал" на это по 10 и 20 тыс грн соответственно.

С учетом этого история стала, хотя и с определенной натяжкой, более реалистичной. Коэффициенты на точный счет в букмекерских линиях действительно порой предлагаются в два-три раза выше, нежели в случае ставок "на победу".

Но в таком случае можно только позавидовать совершенно невероятному везению главрадикала.

Техническое поражение НАПК

Но, как уже отмечалось выше, поверили во внезапно проснувшийся у Ляшко дар ясновидца далеко не все. И скандалом заинтересовались компетентные органы.

На волне общественного резонанса в Национальном агентстве по вопросам противодействия коррупции заявили о намерениях осуществить проверку декларации лидера Радикальной партии. Но спустя две недели резко пошли на попятную, уведомив - анонсированная ревизия декларации главного радикала откладывается до 2018 года.

После этого многое стало указывать на то, что историю со скандальными выигрышами Ляшко в НАПК попробуют спустить на тормозах. Так, месяцем ранее агентство вновь напомнило о наличии у него интереса к полной проверки е-декларации политика. Впрочем, для изучения НАПК была избрана отчетность парламентария за 2015 год, а не прошлый год (когда и случился его "фарт").

Игра НАБУ

Наряду с НАПК, еще в октябре прошлого года "фартом" главного "радикала" заинтересовалось и Национальное антикоррупционное бюро. Директор ведомства Артем Сытник тогда ограничился комментарием о том, что обстоятельства выигрыша Ляшко в системе "УНЛ" проверяются детективами Бюро.

После этого "лотерейная истерия" стихла, и о ее продолжении многие и не догадывались вплоть до начала весны текущего года. Тогда в судебном реестре было обнародовано решение Соломенского райсуда Киева, в котором обнаружилась сенсация.

Дело в том, что детективы НАБУ квалифицировали якобы сорванный Ляшко денежный куш на футбольных ставках как возможное получение взятки (ч.4 ст.368 УК Украины). И за несколько месяцев расследования накопали ряд подтверждений, указывающих на то, что в действиях лидера Радикальной партии есть состав преступления.

В первую очередь, на горло версии Ляшко наступили в компании-операторе лотерей "УНЛ". Согласно их данным, на протяжении октября 2017 года выигрыши в таких суммах, как задекларировал Олег Валерьевич, не были зафиксированы.

Наряду с этим, открывать следствию конфиденциальные данные о выигрышах конкретных игроков "лотерейщики" отказались. Собственно, этим и было вызвано обращение Антикоррупционного Бюро в суд, где "УНЛ" обязали раскрыть подноготную всех успешных ставок Олега Ляшко практически за весь прошлый год (вплоть до дня декларирования им выигрышей - 24 октября).

Данная "ухвала" суда вступила в силу, доступ к запрошенным детективам сведениям истек в конце марта.

Дело близится к развязке

"Стране" не удалось выяснить, допрашивался ли по данному делу сам Ляшко. Политик с некоторых пор избегает комментариев журналистам на счет "лотерейной удачи". Но в прошлом году он убеждал в телеэфире - дескать, держит при себе документальные доказательства, подтверждающие его победные ставки в букмекерской конторе. Но продемонстрировать их общественности тогда отказался.

"У меня есть все документы, все доказательства. Для правоохранительных органов безусловно (готов опубликовать, – Прим. Ред.), – подчеркивал Олег Ляшко.

Если он не кривил душой, то аналогичные "корешки" и документация должна храниться в "УНЛ". Кроме того, компания-оператор должна была отчитаться о суммах выплаченных выигрышей физическим лицам (в том числе, и условному Ляшко), начисленных и удержанных налогах с выплаченных призов в органы Государственной фискальной службы и Министерства финансов Украины. То есть, следы "баснословного фарта" Олега Валерьевича в любом случае должны остаться.

Имеются ли эти сведения в распоряжении НАБУ, и какую картину "лотерейной удачи" Ляшко они рисуют, в официальном порядке в ведомстве Сытника не спешат распространяться. Так, журналистам отказались комментировать детали "фартового" уголовного дела, ссылаясь на тайну следствия.

Источник видео: ТСН

Но ряд последовавших вслед за этим публикаций в СМИ дают понять, что подвижки в расследовании все-таки наметились. "Вероятность подозрения Ляшко очень большая по лотерее", - цитировали журналисты позицию источника на этот счет в силовых структурах.

Если это действительно так, то следствие по делу подошло к промежуточной точке "невозврата".И, возможно, уже имеет представление о том, от кого именно получил деньги Ляшко, которые пытался "легализовать", заявив о лотерейной удаче.

Как бы там ни было, на сегодняшний день дальнейшая судьба дела упирается в два препятствия - позицию генерального прокурора Юрия Луценко (именно он обращается к парламенту с представлениями о снятии неприкосновенности с депутатов), а также позицию сессионного зала. С учетом календарного плана работы Верховной Рады, времени до ухода парламентариев на майские каникулы у идеологов "лотерейного дела" осталось в обрез - всего одна пленарная неделя.

Впрочем, нельзя исключать и того, что "вопрос Ляшко" могут вынести на обсуждение и позже. Аккурат перед официальным стартом президентской кампании.

Снимут ли с Ляшко неприкосновенность и если снимут, то доведут ли дело до суда - пока непонятно. Но само по себе муссирование в СМИ этой трагикомической истории с выигрышем в лотерею, которого, возможно, и не было вовсе, вряд ли добавит имиджевых очков лидеру Радикальной партии.