"Странная война" в Сирии: день пятый

Пятый день "странной войны" в Сирии развязки не принес.

"Умные ракеты" Трампа так и не решили, лететь им по заданному маршруту или оставаться на базе. Сам Трамп продолжал рассматривать различные варианты наказания Асада, в то время как американские военные корабли продолжали маневрировать в восточном районе Средиземного моря. Точно также маневрировал и российский флот у берегов Сирии.

Тем временем Штаты продолжали терять потенциальных союзников по грядущей атаке на Асада. Вчера утром стало известно, что Канада не собирается принимать участие в ударе по Сирии. Чуть позже Меркель от имени Германии объявила, что верит в виновность Асада, но участвовать в его наказании не собирается. Продолжал колебаться Макрон, который сначала загорелся быть чуть ли не "главным по Сирии", но потом понял, что у остальных энтузиазма куда меньше, чем у него.

А самое главное - энтузиазма не видно у Трампа. Его расплывчатые заявления, что удар по Сирии может быть скоро, а может быть и когда-нибудь потом, больше напоминают попытку затянуть время, чтобы проблема рассосалась сама собой (тактика, хороша известная Украине по действиям Порошенко).

И резон в этом есть: законы медиапространства таковы, что новость, которая неделю была на первых полосах, потом неизбежно уходит на вторые и третьи. И, в конце концов, оказывается, что никакое возмездие уже никого не интересует.

Наконец, важное заявление сделал глава Пентагона Мэттьюс по прозвищу "Бешеный пес". Он сказал, что решение об атаке на Сирию будет принято после получения выводов Организации по контролю за химическим оружием, которая в ближайшее время должна будет начать работу в Думе.

А так как это исследование займет не день и не два, то наступление "времени Ч" переносится на неопределенный срок.

Впрочем, это отнюдь не означает, что американцы отказались от планов нанести удар по Асаду. В конце концов здесь уже для них вопрос престижа - смогут ли они "поставить на место" Россию, которая заметно подорвала авторитет США на Ближнем Востоке, оказав довольно эффективную помощь сирийскому правительству по борьбе с его врагами.

С другой стороны никому пока не понятно каким может быть ответ России на атаку. А потому, как минимум, Вашингтону нужно собраться с силами и нарастить ударную группировку. А это требует определенного времени.

Генпрокуратура копает под Гройсмана

Новость о том, что ГПУ получила разрешение на проверку диплома премьера, выглядит сенсационно, но вполне укладывается в политические расклады внутри власти.

Дело в том, что Гройсман всегда был чужаком для "киевского" клана Порошенко - тех, с кем он делал 5 канал, оказался в команде Ющенко и, в конце концов, пришел к президентству. Собственно, эту свою "отдельность" от "киевских" Гройсман в глазах президента подтвердил, когда после назначения премьером слишком близко сошелся с "Народным фронтом".

Отдельно здесь стоит вспомнить и о премьерских амбициях генпрокурора Луценко, слухи о которых периодически появляются в отечественных СМИ. Другое дело, что Порошенко, как любой умный вождь, старался удерживать баланс между группами влияния в своем окружении. Но, видимо, он все-таки решил, что Гройсман слишком отбился от рук и дал генпрокурору добро на "разработку" премьера.

Гройсман тоже, кстати, не сидит сложа руки. Правительство утвердило законопроект, которым ужесточается ответственность за подкуп избирателей, в том числе "гречкой". И это, прежде всего, потенциальный удар по другому клану из окружения Порошенко - бизнесменам, лидером которых является Игорь Кононенко.

Также Гройсман поручил проверить сообщения в СМИ о том, что крупное месторождение лития в Донецкой области досталось в обход закона компаниям, близким к Кононенко.

Усиление борьбы в президентском окружении, по идее, должно демонстрировать уверенность Банковой в своих силах.

Но нынешней власти стоило бы вспомнить пример режима Януковича, который пал в значительной степени из-за того, что бывший президент нарушил баланс между группами влияния в Партии регионов.

Савченко перевели в больницу

Надежда Савченко, третью неделю находящаяся в СИЗО и столько же времени голодующая, заявила об ухудшении состояния здоровья. Это не первое сообщение об этом, однако власть не реагировала на них должным образом, отказываясь перевести Савченко из СИЗО в больницу. Однако вчера ее все-таки перевели для обследования.

Очевидно, что власть просто не знает, что делать с Надеждой. Предыдущие отказы в госпитализации были связаны с нежеланием создавать очередной информационный повод в отношении с Савченко и сделать все, чтобы ее не представляли в виде политической узницы.

Однако риски того, что ней что-то произойдет из-за отсутствия медицинской помощи, для руководства страны еще более неприятны. Поэтому власть все же пошла на уступки.

Теперь уже окончательно понятно, что избежать создания образа Савченко как политической узницы не удастся. Если голодовка (как и сам арест) приводили к аналогиям с российским заключением Надежды, то перевод в больницу приводит к аналогиям с Тимошенко.

Хотя нынешняя власть (как и прошлая) убеждена в том, что лидер "Батькивщины" сидела по делу, статус политзаключенной закрепился за ней не только внутри Украины, но и в Европе. Теперь по тому же пути идет Савченко. Причем, несмотря на попытки создать вокруг нее информационный вакуум, избежать ее признания как политической узницы не удастся как в Украине, так и в Европе.

Российский антрацит повторил судьбу российского газа

Вчерашний день еще раз подтвердил тенденцию, согласно которой статистические службы в Украине существуют для того, чтобы опровергать заявления власти. Ранее Госпогранслужба публиковала "зраду" в виде значительного увеличения числа украинцев, ездящих в Россию, а Госстат - в виде увеличения российского импорта. Теперь к ним присоединился "Госвнешинформ", сообщивший, что почти 80% угля-антрацита Украина в 2017 году закупила у все той же "страны-агрессора".

Ситуация получается практически такая же, как с газом: власть гордо заявляет об отказе закупок у России, но тут же требует не строить "Северный поток-2", чтобы не потерять российский транзит.

Точно так же президент гордо заявляет о закупках американского угля, а по статистике оказывается, что американский уголь - это только рекламная вывеска, а на самом деле покупают все тот же российский антрацит.

В принципе, бороться за транзит российского газа и закупать российский уголь вместо американского - это вполне обоснованный экономический прагматизм. Нормальная власть должна и зарабатывать для страны, и экономить. Но зачем при этом делать вид, мол, "мы не желаем иметь дела с агрессором"? Кого они пытаются обмануть?

Впрочем, если вчитаться в новость о закупках российского антрацита, то возникает сомнение, что на них экономят. Там написано, что 0,5% российского угля закуплено у России напрямую по 166 долларов за тонну, а 99,5% - через посредников по 98 долларов.

Тут странно все. Как может российский уголь стоить 166 долларов - дороже самого дорогого угля из США? И если он действительно столько стоит, то почему его покупали? Как может российский уголь у посредников из Швейцарии и Британии стоить 100-102 доллара за тонну, если он напрямую стоит 166? И, наконец, что это за европейские посредники?

Похоже, за всем этим кроется грандиозная афера. Уголь по 166 напрямую из России нам показывают, чтобы убедить в выгодности закупок у иностранных посредников. А иностранным посредником может оказаться никому не известная фирма с украинскими корнями, которая вовсе не возит антрацит из России в Европу и обратно в Украину, а просто подписывает контракт и привозит из России в Украину и получает посреднические 10-15 долларов на тонне из воздуха.

В таком контексте становится понятно, что блокада Донбасса и декларативная торговая война с Россией были не политической затеей, а коммерческим предприятием с дальним прицелом.

Зачем Порошенко выход из СНГ

В таком контексте можно присмотреться и к остальным заявлениям власти на тему "борьбы с агрессором". В частности, к вчерашнему заявлению президента о начале процедуры выхода Украины из СНГ.

Что такое СНГ сегодня, вряд ли полностью понимает даже сам Порошенко. По большому счету, в практической плоскости это только безвизовый режим между странами Содружества и договор о свободной торговле, который уже фактически не действует между Украиной и Россией.

Но между остальными странами действует. К примеру, у Украины с Молдавией и Белоруссией. И вот на торговле с ними выход из СНГ может действительно сказаться негативно.

Безусловно, даже выйдя из СНГ, можно с молдаванами и белорусами подписать отдельные соглашения о свободной торговле. И, вполне вероятно, украинская власть именно так и поступит.

Но договоры должны быть именно новые, а не просто копия "эсэнгэшных" соглашений. Недостаток тех соглашений - они подписывались не при нынешней власти, потому не учитывали ее специфику.

В новых соглашениях может быть все по-старому, кроме, к примеру, преференций для украинского шоколада и украинской курятины. Пусть даже в ущерб каким-то другим видам экспорта.

Но всех этих подробностей страна не узнает. Она узнает только о том, что Украина рвет со своим колониальным прошлым.