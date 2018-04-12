Президент Петр Порошенко вышел с несколькими дипломатическими инициативами.

Во-первых, он хочет, чтобы Украина полностью прекратила сотрудничество со структурами СНГ (Содружество независимых государств – При.Ред.).

"Учитывая, что Украина никогда не была и сейчас не является членом СНГ и отказ этой структуры - СНГ, осудить российскую агрессию, то просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения по официальному прекращению нашего участия в уставных органах СНГ. Равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институтах в Минске", - заявил глава государства на 11-м Киевском форуме по вопросам безопасности, что проходит в Киеве 12-13 апреля.

Во-вторых, Порошенко считает, что следует провести проверку договорно-правовой базы, которая заключена Украиной в рамках СНГ, "на предмет соответствия национальным интересам государства".

В-третьих, президент анонсировал прекращение в одностороннем порядке действия отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией (так называемый Большой договор), которые не соответствуют нынешним отношениям.

Законопроект на эту тему внесет Администрация президента (АП). По словам президента, никто не спорит с тем, что из-за отказа Кремля прекратить агрессию в отношении Украины отдельные статьи базового договора с Россией "уже стали одиозными анахронизмами".

Речь идет, в частности, о стратегическом партнерстве с РФ, положении о двустороннем сотрудничестве в сфере военного сотрудничества, а также о сотрудничестве с РФ по обеспечению государственной безопасности Украины.

При этом президент отметил, что "нельзя отменять этот договор целиком", а Украина лишь приостановит действие отдельных статей. По его словам, для страны по-прежнему важны положения, в которых стороны "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".

Учитывая статус Украины в СНГ и точечное участие его работе, эксперты считают разрыв с союзом актом скорее, символическим, чем серьезным. Предложение же об аннулировании Радой части статей "большого" договора о дружбе с Россией вообще вызвало у собеседников издания недоумение.

Минимум СНГ

"Это время для переосмысления юридических основ наших отношений с Москвой" - сказал президент на форуме, организатором которого, кстати, выступает фонд экс-премьера Арсения Яценюка "Открой Украину".

Для начала Порошенко предлагает выйти из уставных органов СНГ, денонсировать отдельные статьи "большого" договора с Россией и вообще провести "договорную" ревизию в отношениях Украины с Содружеством.

С объединением части бывших союзных республик у Киева сложились специфические отношения. Украина ратифицировала соглашение о создании СНГ (с оговорками), но не устав. Она не входит в его состав, но у нее статус одного из создателей СНГ, что не мешало Киеву полноценно работать в органах Содружества.

"Такую формулу придумали в свое время, когда в участии Украины в СНГ были заинтересованы все члены этого объединения, да и сам Киев был не прочь сотрудничать", - объясняет экс-министр иностранных дел Константин Грищенко.

Хронология же "замораживания" участия была следующая. После Евромайдана Украина снизила контакты со структурами СНГ до минимума, заодно перестав платить взносы. В марте 2014 года Киев отказался председательствовать в Cодружестве. На тот момент секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Парубий анонсировал начало выхода Украины из СНГ, но дальше заявлений дело не пошло.

Хотя прецедент был: Грузия, которая одобрила устав Содружества, из-за войны в Осетии довела дело до конца и официально покинула ряды.

"После Майдана и начала войны представительство в органах СНГ было сокращено. Основная масса представительских функций была возложена на дипломатов в Минске и Москве, также сотрудников консульства в Петербурге. Де-факто наше участие уже сведено до нуля", - объясняет экс-член комитета по иностранным делам Рады Тарас Чорновил, в последнее время принадлежащий к пулу провластных экспертов и блогеров.

По его прогнозу, события будут развиваться следующим образом.

"Дальше мы формально дезавуируем наше присутствие во всех органах СНГ, закрываем наше представительство в Минске. Это выходит из решения президента. Если я правильно понимаю его заявление, мы также можем прекратить наше участие во всех многосторонних договорах в "контексте" СНГ. С некоторыми его участниками мы уже нарастили договорную базу в индивидуальном порядке и будем дальше это делать там в национальных интересах", - говорит Черновол.

Разрыв с СНГ не затянется, также считает Чорновил.

"Мы оповестим СНГ, что мы больше не являемся участниками органами. А вот с договорами нужно смотреть отдельно", - говорит он.

Однако эксперт Российского совета по международным делам Андрей Суздальцев в комментарии РИА "Новости" допустил, что в силу влияния России на СНГ процесс расставания Украины с организацией может затянуться от нескольких месяцев до года.

"В ситуации, когда Киев в структурах Содружества не присутствует по-настоящему, выход его из СНГ логичен. Только непонятно, почему эти решения не были приняты раньше, ведь ничего с 2014 года не изменилось? А если была какая-то логика не принимать эти решения, то тогда, наверное, обществу надо объяснить, что произошло? Или власть проснулась? Или они вообще туда не смотрели? Выглядит это крайне непрофессионально", - задается вопросами бывший глава МИД Грищенко.

Политолог Кость Бондаренко объясняет неожиданное желание АП внутриполитическими причинам. "Это имитация бурной деятельности, желание показать борьбу с Россией еще на одном участке. Подошло СНГ. Правда, в последнее время оно уже не играло той роли, что была в 1990-х. По большому счету для Украины это тоже самое, что заявить о выходе из "Вестфальского мира" (мирный договор, завершивший Тридцатилетнюю войну в 17-м веке – Прим.Ред.).

"Играем, не играем, рыбу заворачивали"

Говоря о аннулировании неких статей "большого" (на 41 статью!) договора о дружбе с Россией, который вступил в действие 1 апреля 1999 года, Порошенко отметил: возможность такая дается Киеву международным правом.

Эксперты "Страны" удивлены по поводу такой формулировки.

Константин Грищенко говорит: с договорами нельзя выполнять одно и отказываться от другого, "даже если это совершенно оправдано в силу разных обстоятельств".

"Это все равно, что, заключив договор аренды, согласен через полгода также жить в квартире, но без арендной платы. Поэтому это больше политическое заявление, которое можно оформить в юридическую обертку. Но, боюсь, комментарии из Москвы будут весьма саркастические", - дает оценку дипломат.

Интересный нюанс: в этом году исполняется десять лет, как договор был продолжен в первый раз. А в статье 40 сказано, что его действие автоматически продлевается на последующие десятилетия, если только одна из сторон не захочет его разорвать, уведомив другую за минимум шесть месяцев до нового срока продления. Если до 1 октября этого года Украина не решится на разрыв, 1 апреля 2019-го договор получит еще десять лет "жизни".