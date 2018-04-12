Когда только началась история с обвинениями в подготовке военного переворота и Надежду Савченко посадили в СИЗО, многие проводили параллели с ситуацией, когда она сидела в российской тюрьме и к ее процессу было приковано внимание всего мира.

Но с момента, как Савченко оказалась в СИЗО, прошло уже три недели. Первые несколько дней это обсуждали все, но сейчас ее история уже заметно затухает.

Савченко предпринимала одиночные попытки вновь ворваться в медийное поле и напомнить о себе. Выпускала яркие видеоролики, объявила голодовку (также как делала это и в России), публиковала посты на странице в Фейсбук. Изредка в меру сил "помогали" ей и власти, например, проводя обыски у нее дома.

Но все это лишь незначительно повышало к ней интерес.

Почему так случилось и что вообще сейчас происходит по делу Савченко выясняла "Страна".

Что происходит с Савченко

После задержания и ареста медийных поводов говорить о себе Савченко давала не так много.

Восстановим для читателей хронологию событий.

Напомним, что Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. О плане, который якобы готовила Савченко по версии прокуратуры, “Страна” уже подробно писала.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

22 марта Верховная Рада по представлению генпрокурора Юрия Луценко лишила Савченко неприкосновенности и дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку. Ее состояние здоровья ухудшается.

Из недавних новостей по теме Савченко - обыски, которые позавчера проводили в ее офисе и квартире. Правда, странно, что их решили провести только спустя несколько недель после задержания подозреваемой, а не до него.

Пока разворачивался скандал, Савченко гнула свою линию. В своей манере.

Она утверждала, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее. Выпустила провокационный видео-ролик, на котором якобы “взрывает” Верховную Раду. А потом спрашивает то ли у депутатов, то ли у народа: “Шо, всралися?”

В другом ролике она пообещала пойти в президенты и сняла с себя вышиванку.

Помимо этого, Савченко регулярно писала посты из СИЗО, поздравляла украинцев с Пасхой. И все время упорно повторяла, что хочет пройти допрос на полиграфе. Впрочем, до сих пор он так и не состоялся.

Хотя, как сообщила нам сестра Надежды - Вера Савченко, допрос на полиграфе Надежда наконец-таки пройдет, завтра. Там же, где и отбывает арест - в СИЗО СБУ".

По словам Веры, Надежда требовала, чтобы проверка происходила максимально публично. "Чтобы даже если на процедуру не допустят СМИ, то чтобы была видео-трансляция. Но этого не разрешили. Разрешили только, чтобы адвокат добавил свои вопросы", - добавила сестра Надежды Савченко.

Жесткая голодовка

Когда мы связались с Верой, чтобы взять комментарий, она как раз пыталась добиться свидания с Надей и выяснить, как ее самочувствие.

Буквально сегодня утром голодающую Савченко из СИЗО увезли в больницу: ей стало плохо.

Впрочем, она уже заявила, что намерена продолжать акцию до тех пор, пока не окажется на свободе: "здоровье от голодовки ухудшается в пределах нормы, но не критично. Я продолжаю голодовку до того дня, пока не буду на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах… пока не смогу полноценно осуществлять свою деятельность как народного депутата Украины".

Как сообщила нам Вера, голодовку в украинской тюрьме Надежда проводит в более жесткой форме, чем в российской. Если тогда, как рассказывал "Стране" ее адвокат Марк Фейгин, Савченко принимала специальные смеси, то в СИЗО СБУ у нее рацион более скудный.

"Сейчас Надежда пьет только воду и чай без сахара. И все, - рассказывает Вера. - Вода разная - минеральная и просто сырая или кипяченная. Если чередовать сорт воды, то меньше тошнит. Еще сигареты. Но Надежда перешла на более легкие - Прилуки синие".

Ранее Вера Савченко говорила, что у ее сестры начались проблемы с желудком, спазмы и рвота. И Надежда уже похудела на 10 килограмм.

Почему Надя замолчала?

Несмотря на все точечные активности и новостные поводы, Савченко подозрительно молчалива. Возможно, это умышленное затишье перед бурей?

Вера Савченко говорит "Стране", что молчание Надежды - это не продуманная стратегия, а вынужденная мера. А "затухание" темы Савченко она объясняет не иначе, как влиянием Банковой на СМИ. По словам сестры, тема Савченко сейчас во многих медиа - табу.

"Это же тюрьма. Как из нее подавать голос? Все, что Наде сейчас доступно - писать послания и через нас публиковать их на ее странице в соцсети. И она этот инструмент использует. А СМИ уже если хотят, освещают это. А так как медиапространство в Украине сейчас максимально узурпировано Петром Порошенко, добиться освещения Надиной ситуации нам непросто”, - говорит Вера Савченко, акцентируя: замолчала Надя не по своей воле.

Когда Надя сидела в российской тюрьме, добиться публичности было несложно. Тогда вовсю звучали призывы #FreeSavchenko от представителей международного сообщества. В ее поддержку высказывалось много правозащитных организаций. Сейчас - тишина.

Впрочем, это наблюдение сестра Надежды опровергает. По ее словам, поддержка есть, например, от отдельных евродепутатов - просто этот факт, опять же, не освещают в СМИ.

“Например, европарламентарий, сопредседатель фракции "зеленых" Ребекка Хармс уже сделала заявление и прислала письмо с желанием в 20-х числах апреля приехать на свидание с Надеждой. И мы сейчас переписываемся с рядом европарламентариев, которые знают историю Надиной жизни, поддерживают ее. Они тоже сделают свои заявления”, - утверждает Вера.

К тому же, по ее словам, с момента ареста Савченко еще прошло слишком мало времени, чтобы волна международной реакции набрала высоту.

Но есть у этого вопроса и другой немаловажный аспект.

Когда Надежда сидела в тюрьме в России, заручиться международной поддержкой семье Савченко помогали в том числе украинские политики. Сейчас же многие из тех, кто тогда бегал в белых футболках с изображением Надежды и надписью #FreeSavchenko, называют ее сумасшедшей или террористской. И Савченко фактически осталась одна. А без политической поддержки организовать постоянное внимание общественности к своей персоне довольно сложно.

“Даже тогда, в России, мне понадобился год, чтобы вывести эту историю на политический уровень. Тогда еще партия “Батькивщина” платила адвокатам, чтобы продвигать эту историю. А сейчас я одна. И мне непросто за несколько недель одной поднять внимание к Наде на такой уровень, как это было в России. Но я пытаюсь”, - говорит Вера Савченко.

Политолог Андрей Золотарев также считает, что главная проблема Савченко - это то, что у нее нет команды или мощной политической "крыши". Так что падение интереса к Савченко аналитик называет вполне закономерным.

“Савченко - это политик-одиночка. За те неполные два года, которые она провела в политике, она так и не смогла собрать вокруг себя круг людей, которые бы пошли за ней. А без команды очень трудно поддерживать медийное внимание к своей персоне, тем более, находясь в СИЗО СБУ”, - анализирует эксперт.

Поэтому неудивительно, что после достаточно информационно насыщенного марта в начале апреля наступило затишье.

Тут будет кстати вспомнить, как отбывала свой тюремный срок лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко. Были и публикации в СМИ, и палаточный городок, который требовал ее освобождения - колоссальные усилия прилагала команда ЮВТ, чтобы убедить коллективный Запад в несправедливости приговора Печерского суда.

“И во многом, несмотря на критические оценки Тимошенко как политика, команде это удалось. Поэтому Януковичу пришлось медийно уже перебивать ее публичный вес, дискредитировать ее и доказывать, что приговор справедливый. Тратились на это миллионные бюджеты”, - напоминает Андрей Золотарев.

Такой команды, готовой ее поддерживать, пока она в СИЗО, у Савченко нет. Поэтому власти еще проще ее дискредитировать.

“Тем временем из Банковой тихонько рассылают письма в дипломатические учреждения: “Не работайте с Савченко, она агент Кремля, террорист, новый Бен Ладен”. Это их стратегия”, - сообщает “Стране” Вера Савченко.

Она говорит, что будет добиваться освобождения сестры из СИЗО, доказывать необоснованность обвинений и всячески предавать огласке эту историю за рубежом.

Внимание общества к Савченко вернет судебный процесс

Эксперты, опрошенные “Страной” сходятся во мнении: вытащить Савченко из "медийного детокса" может только судебный процесс. Дело ведь по сути еще же даже не рассматривали, было только заседание по мере пресечения.

Когда суд перейдет в активную фазу (а рано или поздно это случится), начнутся судебные заседания, то на них Надежда в присущей ей манере сможет высказывать свою позицию и подбрасывать СМИ яркие поводы для публикаций о себе. Или же Генпрокуратура предоставит новые записи и доказательства.

Хотя скорее всего, судебный процесс будут всячески затягивать, чтобы самое интересное оставить поближе к выборам.

“И это превратится, как дело Януковича, в очень длительный политический сериал”, - прогнозирует политолог Руслан Бортник.

“Если яркий судебный процесс запустить сегодня, власти не будет чем отвлекать внимание в период ближе к президентским и парламентским выборам. Поскольку дело Савченко достаточно сложно с процессуальной точки зрения, сейчас было бы достаточно неграмотно его форсировать. И с точки зрения политтехнологий тоже”, - считает политаналитик Сергей Быков.

Хотя Андрей Золотарев считает, что даже когда начнется суд, к Савченко будут возникать лишь периодические вспышки внимания, и после - интерес опять будет затухать. “И в принципе, для власти это оптимальный вариант - чтобы о Савченко забыли”, - подчеркивает он.

“Это была цель власти - изолировать Савченко от медиа, чтобы не позволить ей использовать парламентскую трибуну и СМИ как возможность агитации и продвижения своих идей, в том числе о возможности организации каких-то сценариев смены власти”, - соглашается политолог Руслан Бортник.

В то же время, по его мнению, нынешнее медийное затишье для Савченко ситуативно.

Например, если она будет продолжать жесткую голодовку и состояние ее ухудшится - это, безусловно, общество без внимание не оставит.

“Если она уже твердо решилась на жесткую голодовку, она может попасть в больницу и об этом будут все говорить. Представьте себе, что Герой Украины Надежда Савченко будет выглядеть как узник Бухенвальда. В конце концов, в подобных ситуациях в Украине еще ни один политик собой не жертвовал. И это действительно может серьезно изменить к ней отношение”, - полагает Руслан Бортник.

Еще один возможный вариант привлечения внимания к ситуации с Савченко - вмешательство третьей стороны.

"Если "проектом Савченко" заинтересуется третья сторона, оппозиционная нынешней власти, и начнет "качать тему Савченко", она зазвучит. Но пока ни ресурсов для этого, ни, опять же, команды, я не вижу", - считает Андрей Золотарев.