В этом году у украинских водителей особенно много претензий к отечественным дорогам. Как уже писала "Страна", социальные сети переполнены жалобами на качество трасс. Вместе со снегом сошел и асфальт, а дороги превратились в практически непроходимую полосу препятствий для машин.

Пробитые колеса и аварии - вот реальность, с которой сталкивается практически каждый водитель, рискнувший выехать за пределы своего города. Дошло до того, что, планируя загородные путешествия, водители консультируются с коллегами в сети Facebook, какой маршрут лучше выбрать, чтобы добраться до пункта назначения с наименьшими потерями. Лидирует по количеству нареканий трасса Киев - Одесса, отдельные участки которой уже и дорогу вовсе не напоминают.

В "Укравтодоре" уверяют: до 1 мая (то есть менее чем за три недели) приведут все аварийные участки если не в идеальное, то по крайне мере, в проездное состояние.

В госбюджете на этот год на ремонт дорог выделены рекордные средства - более 40 млрд. грн. Со списком трасс, которые планируется отремонтировать можно ознакомиться здесь.

"Страна" разбиралась, хватит ли этих денег, чтобы привести в порядок хотя бы часть украинских дорог.

500 км до Одессы за 9 часов

Все рекорды по водительским жалобам в этом сезоне бьет трасса Киев-Одесса, особенно отдельные ее участки (в частности, от Белой церкви до Умани, в районе Жашкова, Краснознамянки и другие).

Некоторые участки вообще непроходные - ямы там, по свидетельству водителей, буквально "по колено".

По данным общественной организации "Дороги Украины", которая составила карту качества украинских автодорог, вся трасса М6 Киев-Одесса заслуживает оценки "очень плохо" и на их карте подсвечивается сигнальным красным цветом, хотя справедливости ради стоит отметить, что несколько десятков километров от Киева и Одессы дорога в принципе неплохая.

И это при том, что, по словам представителя организации "Европатруль" (занимается исследованиями транспортной инфраструктуры) Вячеслава Коновалова, в свое время, в частности, в бытность министром транспорта Дмитрия Кирпы, трасса Киев - Одесса была национальным проектом.

"На нее сбрасывались все транспортники - и железнодорожники и "Укравтодор" и местные администрации и Минтранс", - вспоминает Коновалов. Дорога получилась настолько хорошей, что ее даже рассматривали в качестве претендента на первый украинский платный автобан. А водители ставили эксперименты по скорости проезда из Киева в Одессу - некоторые умудрялись добираться за 2-2,5 часа.

Но поддерживать трассу в идеальном состоянии смогли недолго. "Потом ее "раздали" местным властям. Например, в Киевской области дорогу финансировали международные финансовые организации - соответственно, обслуживали нормально. Въезжаем на участок Одесской трассы в Кировоградской области и... поскакали по ухабам. Объяснение простое - у тамошних властей на дорогу не оказалось денег. Одесса свой участок отработала на совесть - на дорожные работы привлекли средства от таможенного эксперимента по борьбе с контрабандой. В прошлом году очередной участок открыл после реконструкции "Черкассыоблавтодор" - качество посредственное", - констатировал Коновалов.

Итогом такого раздела сфер ответственности стало резкое ухудшение качества трассы. Вместо 4-5 часов теперь время проезда до Одессы, по оценкам организации "Дороги Украины" занимает 9 часов 40 минут. Напомним: речь идет о маршруте в 500 км, то есть, среднестатистический автомобиль может передвигаться со скоростью чуть более 50 км в час.

Советник главы "Укравтодора" и экс-министр транспорта Александр Кава поясняет нынешнее состояние трассы Киев - Одесса объективными факторами.

"Многие участки - порядка 400 км - превысили все сроки эксплуатации без капитального ремонта (10-15 лет). Даже те участки трассы М-05 общей протяженностью 219 км, которые были построены при Георгии Кирпе в 2003-2004 годах, уже исчерпали свой установленный срок эксплуатации и нуждаются в капитальном ремонте. Аварийный и ямочный ремонт не в счет - его хватает на 1-2 года и это явно не решение проблемы", - пояснил он "Стране".

Как обещает Кава, в ближайшее время состояние трассы М-05 Киев – Одесса заметно улучшится.

"До 1 мая завершится аварийный ремонт самых проблемных участков, в частности, наихудших 29 км трассы между Жашковом и Уманью, а также самых поврежденных отрезков от Белой Церкви в направлении Черкасской области. Кроме этого, сейчас проводится капитальный ремонт трассы М-05 на участке Киев – Белая Церковь за счет кредита ЕБРР (порядка 100 млн. евро). В рамках этого проекта дорога будет расширена с 4 до 6 полос Киева до Василькова. В этом году намечена реконструкция моста через Хаджибейский лиман, причиняющего сейчас много неудобств для водителей. Сейчас Укравтодор ведет активные переговоры с ЕБРР и ЕИБ о предоставлении кредита на проведение капитального ремонта М-05 от Белой Церкви до Умани со строительством новых двухуровневых развязок", - говорит советник главы "Укравтодора".

По оценкам Кавы, чтобы привести в порядок всю Одесскую трассу от Белой Церкви до Одессы нужно порядка 16 млрд. грн. Тем не менее, рекордной суммы в 44 млрд. грн., выделенной из бюджета на этот год, не хватит.

"На ремонт всех трасс международного и национального значения выделили всего 18 млрд. грн. Остальные средства уйдут в качестве субвенций в регионы на дороги местного значения и на погашение кредитов предыдущих периодов", — пояснил эксперт

Какие трассы обещают привести в порядок

Впрочем, Одесская трасса - далеко не единственная головная боль украинских водителей. Автомобилисты жалуются также на и на качество других национальных трасс, в частности, Киев - Львов и Киев - Харьков, не говоря уже о дорогах местного значения.

В январе этого года Кабмин своим постановлением № 78-р утвердил распределение бюджетных средств на ремонт дорог между всеми областями страны. Ремонты запланированы по всей Украине (на каждую область - от 500 млн. грн. до 2 млрд. грн.), но большинство из них все же не капитальные, а так называемые средние, то есть, их хватит всего на пару сезонов.

По словам Кавы, на этот год запланировано начало реконструкции Северной объездной дороги Житомира от развязки "Житомир-Западный" до развязки "Житомир-Восточный". Здесь проезжую часть расширят с 2-х до 4-х полос движения и повысят разрешенную скорость с 90 км/ч до 110 км/ч.

Также сейчас проходит проходит тендер на капремонт дороги М-01 от Киева до села Кипти.

За счет кредита Мирового банка проводится строительство трех объездных дорог на трассе М-03 Киев – Харьков между Лубнами и Полтавой, включительно с Юго-западной объездной Полтавы. Здесь же проведут реконструкцию линейных участков дороги М-03 Лубны - Полтава с расширением с 2-х до 4-х полос. Кроме того, запланирован капитальный ремонт дороги М-12 от Хмельницкого до границы Винницкой области.

"Сейчас проходит оценка тендерных предложений по реконструкции линейных участков М-03 от Полтавы до Валок в Харьковской области. Запланирован также масштабный ремонт отрезка Харьков - Славянск. Начнутся работы по ремонту дорог по польскому кредиту и строительство объездной дороги возле Берегово - по венгерскому кредиту", - рассказал "Стране" Александр Кава

Куда уходит дорожный сбор, заложенный в стоимость бензина

Сколь бы щедрые обещания не давали украинским водителям чиновники, автолюбители все равно недоумевают. В 2010-2011 годах, проводя налоговую реформу, власти включили дорожный сбор в акциз на автомобильное топливо, утверждая, что "теперь все будет по - справедливости: кто больше ездит и разбивает дороги, тот и больше платит".

Ожидалось, что собранных таким образом средств с лихвой хватит если не на капитальные ремонты дорог, то, как минимум, на их поддержание в нормальном состоянии. Но, как видно, этого не произошло.

Александр Кава пояснил "Стране": деньги, а это приблизительно 30 млрд. грн. в год, все эти годы уходили в "общий котел" и распределялись на какие угодно нужды, но только не на дороги. В этом году создан специальный фонд, куда должны перечисляться "дорожные деньги". Но с учетом того, что госбюджет остается дефицитным, в 2018 году на дороги пойдет лишь 50% средств из фонда, в следующем году - 75%, и только в 2020 - 100%.

Но, как считает старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябев, это не гарантирует, что с украинскими дорогами будет все в порядке.

"Существует несколько проблем. Первая - администрирование дорожного сбора. За распределением денег никто не следит. Вторая - размытая ответственность. Есть некоторые участки трасс, у которых в буквальном смысле нет хозяина. "Укравтодор" кивает на местные власти, те - на государство, в итоге дорогами не занимается никто. Третья - отсутствие контроля. "Укртраснбезопасность", которой дали полномочия выявлять нарушения в эксплуатации и ремонте дорог и наказывать виновных, по сути, не выполняет свои функции", - рассказал "Стране" Геннадий Рябцев.

Кстати, 11 апреля министр транспорта и инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Кабмин уволил главу "Укртраснбезопасности" Михаила Ноняка. Но, по мнению Рябцева, это проблему не решит, так как в ведомстве почти не осталось грамотных специалистов, а оно само успело снискать репутацию одного из самых коррупционных в дорожной службе (основной заработок инспекторов - пропуск перегруженных фур, которые разбивают дороги).

Но даже при условии решения этих проблем, судьба сбора в 30 млрд. гривен в год, которого, по мнению автоэксперта Сергея Креймера, вполне хватило бы, как минимум, на то, чтобы привести в проездное состояние национальные трассы, оказывается весьма сомнительной.

Как экономят на дорогах

Геннадий Рябцев рассказал "Стране", что в случае с отечественными дорогами дело не столько в недостатке денег, сколько в схемах разворовывая, которыми за многие годы успело обрасти дорожное хозяйство.

Первое узкое место - технологии. Подрядчики активно экономят на материалах, поэтому даже свежий асфальт долго не держится. Правда, Александр Кава называет это "стереотипами" и утверждает - в Украине используется обычный асфальт.

"В том то и дело, что обычный, - парирует Рябцев. - Вы заметили, что в Европе дорожное покрытие эластичное, оно само "ложится" под колеса. Все дело в добавках. Там используют всевозможные пластификаторы, которые препятствуют растрескиванию покрытия, делают его более устойчивым к перепаду температур. Но они стоят денег и у нас применяются редко. В итоге уже перепад от минус 1 до плюс 1 градуса дает трещины в асфальте, он напитывается влагой и трескается".

"Плюс - традиционно воруют. Из 10 т асфальта на участок привозят вполовину меньше, разбавляют битумом, который долго на дороге не держится", - добавил Креймер.

Другая проблема - тендеры. Раньше о конкурсах среди подрядчиков "Укравтодоа" ходили легенды. Получить контракт "чужой" фирме было практически нереально - все решали личные связи и немалые откаты. Но и с появлением системы "ПроЗорро" мало что изменилось, говорит Рябцев, просто сейчас перешли от явных схем к выписыванию условий тендеров под нужных участников.

"Даже турецкие подрядчики свыклись с нашими условиями работы и уже спокойно платят откаты по 30% от сметы работ", - рассказал эксперт. Понятно, что в итоге они экономят на всем и дороги приходят в негодность буквально за пару сезонов.

"Только с недавних пор в контрактах начали оговаривать гарантии на работы - на дорогу - от 10 лет. В течение этого срока подрядчик должен ремонтировать некачественные участки за свой счет. И такой подход может кардинально изменить ситуацию. Но пока он применяется лишь на национальных трассах, местные ремонтируются по старинке", - говорит Рябцев.

Впрочем, советник главы Харьковской обладминистрации Мария Андреас рассказала, что они получили гарантию на 20 лет от подрядчика, строившего мост в области.

Но самым большой бедой украинских дорог, по мнению Креймера, остается ямочный ремонт, который позволяет чиновникам осваивать не по назначению порядка 80% выделенных средств.

"Такого ремонта хватает на сезон, его особо никто не контролирует и всем - и чиновникам и подрядчикам - это очень выгодно", - говорит он.