"Качели Трампа": хочет ли он ударить по Сирии

Вчерашний день был шоком для международной политики. Устроил этот шок президент США при помощи своего "Твиттера". Весь мир с изумлением наблюдал, как Трамп сначала заявил об "умных" ракетах, которые уже летят бомбить Сирию, а потом предложил налаживать диалог с Россией.

На самом деле логику этой последовательности твиттов найти можно. Сначала президент США говорит "вот что я могу сделать", а потом – "вот что я хочу делать". Однако нельзя найти логическую связь с менее известным третьим трамповским твиттом, в котором он говорит, что отношения с Россией испортились из-за демократов, ищущих его сговор с Путиным.

Вот тут уже все встало с ног на голову или наоборот – ведь Трамп, по сути, сказал, что ситуация в Сирии никакого значения не имеет, имеют значение лишь "лживые обвинения" демократов. И, пожалуй, в этом твитте американский президент высказал больше всего правды: его не волнует Сирия, ему надо отбиться от обвинений внутри страны.

А если так, то у Белого дома вовсе нет желания доводить ситуацию до военного конфликта с Россией. И твит про "умные ракеты" – всего лишь желание показать Америке, куда может завести эскалация международной обстановки. Но это объективная логика, а какова логика Трампа – неизвестно.

Впрочем, последние 24 часа показали, что и в самих Штатах, и среди ближайших союзников США есть те, кто понимают возникшую угрозу. О ней задумались в Пентагоне, она явно обеспокоила и Лондон. Выглядело удивительно, когда премьер Великобритании Мэй, еще недавно обвинявшая Кремль в отравлении Скрипаля, не имея прямых доказательств, теперь хочет "более серьезных доказательств" газовой атаки на Думу. Но именно так и произошло.

Пока трудно сказать во что выльется сирийское обострение. Остается надеется, что две крупнейшие ядерные державы не дойдут до большой войны.

Будет ли толк от "нормандской тройки"?

Еще одна международная тема, более локальная, но более близкая для Украины, – ожидающаяся "нормандская встреча" в немецком Ахене. Вчера российский МИД подтвердил, что такая встреча возможна и что Путина на ней не будет. Никаких оценок ведомство Лаврова не давало, но весь смысл комментария сводился к чему-то вроде "не очень-то и хотелось".

На самом деле, сложно представить, к каким конкретным результатам может привести встреча президентов Германии, Украины и Франции. Безусловно, она даст возможность пиарщикам Банковой еще раз рассказать, какое уникальное место занимает Украина в Европе при Порошенко и как весь континент считается с украинской властью. Макрон и Меркель тоже обозначат, что они возвращаются к активному продвижению Минского процесса. Но реальных подвижек быть не может, поскольку на встрече будет только одна сторона конфликта и двое посредников.

Что касается Кремля, то там, похоже, уже разочаровались в возможностях изменить ситуацию на Донбассе через "нормандский" формат и рассчитывают только на продолжающиеся переговоры с США.

Впрочем, для самого Донбасса уже не так важно, какой из форматов сработает – лишь бы хоть какой-то сработал.

Вчера украинские военные заявили об обстреле сепаратистами Авдеевки, а сепаратисты показали последствия обстрела Донецка якобы украинской армией. Кто стрелял в обоих случаях, безусловно, имеет значение, но главное в том, что накануне четвертой годовщины начала АТО люди продолжают гибнуть, и не предпринимается ничего, чтобы это прекратить.

"Газпром" обещает Украине транзит и при "Северном потоке-2". Только маленький

Еще одна вчерашняя "российская" тема для Украины – "Северный поток-2". Вслед на Меркель, которая на встрече с Порошенко заявила, что транзит газа через Украину должен сохраниться, "Газпром" сделал заявление, что и не собирался отказываться от украинского транзита.

И формально "Газпром" не врет. Самое радикальное его заявление на эту тему состояло в том, что транзит через Украину сократится в десять раз – до 10-15 млрд кубометров в год. Однако даже оно преувеличено. Во-первых, останется газ, который закупает сама Украина – напрямую или через западных посредников. А это не менее 20 млрд кубов. Во-вторых, есть газ для Чехии, Венгрии и Румынии, который выгоднее транспортировать через Украину. Так что в реальности транзит может уменьшиться не в 10, а в 2-3 раза.

Однако и этого достаточно, чтобы украинский бюджет потерял те 2 млрд долларов чистой прибыли, о которых говорит "Нефтегаз". Вот за это и идет вся борьба. Германия это отлично понимает, потому и не ведется на заявления Верховной Рады.

Потеря Украиной двух миллиардов, конечно, печальное событие для самой Украины, но, во-первых, часть из них осядет в немецких карманах, а во-вторых, это никак не связано с европейской безопасностью.

Так что своими аргументами украинская власть убеждает только сама себя. Она не может не понимать, что единственный способ наполнить трубу российским газом – это сделать выгодное предложение "Газпрому". Но только сложно представить, чтобы нынешняя власть забыла о политике и вдруг заговорила языком экономической выгоды.

КС вспомнил о депутатской неприкосновенности

Конституционный суд занялся законопроектом об отмене депутатской неприкосновенности, проголосованным Верховной Радой в, так сказать, нулевом чтении. То, что КС спустя полгода занялся документом, на котором в октябре пропиарились все, кто мог, показывает, насколько он на самом деле "важен" для власти.

Можно не сомневаться, что рассматривать этот вопрос судьи будут не торопясь и ко второму чтению законопроект дойдет не раньше осени.

Но это в лучшем случае. Поскольку при таких раскладах у парламента еще останутся весенняя и кусок осенней сессии 2019 года, чтобы проголосовать окончательно. Однако есть большие сомнения в том, что на момент такого решающего голосования найдутся 300 депутатов, желающих снять неприкосновенность – пусть даже со следующего созыва.

Нужно понимать, что окончательное голосование (если оно вообще будет) состоится уже после президентских выборов. И если на них победит кто-либо, кроме Порошенко, то БПП первым окажется среди противников снятия неприкосновенности. А если победит Порошенко – то против будут все остальные. Так что можно уже свыкнуться с тем, что депутатскую неприкосновенность не отменят никогда. Разве что – вместе с самим парламентом.

Freedom House: демократия в Украине сворачивается

Очередной доклад Freedom House, опубликованный вчера, стал приговором для четырех лет "европейского курса" нынешней власти. Неправительственная американская организация зафиксировала откат Украины в уровне демократии к показателям военного 2014 года.

Главные обвинения Freedom House – усиление зажима свободы слова и борьба власти с общественными организациями. В докладе приводятся примеры политического преследования таких СМИ как "Страна" и "Вести", а также введение электронного декларирования доходов для антикоррупционных активистов.

Впрочем, откат на уровень 2014 года – это еще достаточно лояльная оценка. Поскольку в реальности методы борьбы нынешней власти со СМИ и активистами беспрецедентны. При всех властях были попытки давить на прессу, менять руководство, подкупать или преследовать собственников, но никогда еще к борьбе со СМИ не подключали СБУ, никогда им не устраивали постоянные обыски и уж тем более никогда не отбирали у них помещения силовыми методами.

То же можно сказать и о ситуации с антикоррупционными активистами. За всю предыдущую историю была лишь одна попытка борьбы с ними – "диктаторский" закон от 16 января 2014 года, в котором вводилось понятие "иностранных агентов".

Однако тот закон был всеми осужден и так и не начал действовать. Нынешнее же е-декларирование уже действует, и власть лишь имитирует желание его отменить. Так что объективно ситуация с основными гражданскими правами сегодня хуже, чем была когда-либо в независимой Украине, и никакие "успехи децентрализации" выровнять ее не могут.