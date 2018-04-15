Новые правила приема в 1 классы, предложенные Министерством образования, наделали немало шума. Согласно новым инструкциям, у ребенка есть привилегированное право поступления в учебное заведение по месту регистрации, а не по результатам собеседования.

Поэтому некоторые родители будущих первоклассников уже нашли способ как обойти этот регламент и отдать ребенка в желаемое заведение.

Почему эти правила могут спровоцировать коррупцию в грандиозных масштабах, анализирует "Страна".

"Куплю прописку для приема в школу"

"Необходима регистрация для моей семьи и 6-летнего сына для зачисления в школу. Срок: с начала апреля по начало сентября. Оплата по 1 тысячи в месяц", - объявлениями о "покупке" места регистрации уже пестреют социальные сети и форумы.

Родители с просьбой о регистрации обращаются к владельцам квартир в определенных микрорайонах, за которым закреплены места в желаемые школы. Часто срок этой временной прописки необходим лишь на момент приема в школу и до начала занятий в сентябре. За прописку готовы платить около 1 тысяч гривен в месяц.

"В нашем микрорайоне на Оболони считается самой лучшей гимназия №143. Но к ней по территории обслуживания приписано только 10 домов. Это дома на 2 или 4 подъезда. В то время, как в соседнюю школу, которая имеет откровенно слабые показатели, отнесли 21 дом, большинство из которых на 6 подъездов", - рассказывает "Стране" Ирина К., мама будущего первоклассника.

За договор фиктивной аренды квартиры в одном из домов, относящихся к территории обслуживания гимназии, эта киевская семья заплатила 10 тысяч гривен. Еще 300 гривен они заплатят нотариусу, так как, согласно правилам, факт регистрации по данному адресу подтверждает только нотариально заверенный договор аренды жилья.

В нынешнем году родители первоклассников станут первопроходцами образовательной реформы, в которой основной принцип распределения детей по школам - территориальный. Это значит, что ребенок идет в ту школу, которая "привязана" к месту его жительства. Если родители хотят отправить ребенка в другую школу, в принципе, теоретически это возможно, но зачисление ребенка никто не гарантирует, ведь претендовать он может только на свободное место, если, конечно, такие в выбранной школе останутся.

До 23 апреля Минюст должен завизировать новые правила поступления в школы. С 23 апреля по 31 мая 2018 включительно родители должны будут подать документы детей в школы. Это смогут сделать те родители, которые смогут подтвердить факт регистрации по данному адресу (прописка, временная регистрация, нотариально заверенный договор аренды жилья, а также документы, подтверждающие право собственности). Также в приоритете - подача заявлений от родителей, чьи старшие дети уже учатся в этой школе, а также родителей, работающих в данной школе и желающих, чтобы в ней учился их ребенок.

"Людей делят на коренных и понаехавших"

"Вы понимаете, что этими правилами детей просто взяли и "привязали", - говорит в разговоре со "Страной" народный депутат Украины Ирина Суслова. Парламентарий цитирует 24 статью Конституции Украины, в которой говорится, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом: "Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам".

"В обход Конституции новые правила поступления в школу ограничивают людей по месту жительства и превращают право на доступное образование в обязанность детей учиться только по месту регистрации их родителей", - считает депутат.

Пострадавшими, по ее словам, окажутся те граждане Украины, которые прописаны в одних населенных пунктах, а детей хотят учить рядом с фактическим местом проживания или своей работой.

"Можно приводить в пример города-спутники Киева. Десятки тысяч людей ежедневно приезжают из Бучи, Броваров, Ирпеня, Вышгорода в Киев, где они работают, платят налоги, осуществляют покупки, вкладывают свои деньги в транспортную инфраструктуру. Если они захотят, чтобы их дети учились в Киеве, рядом с их местом работы, это невозможно. Граждан снова делят на сорта: "коренных" и "понаехавших", - отмечает парламентарий.

По задумке Минобразования, территориальный принцип должен был бы снизить уровень коррупции и устранить разрыв между обычными школами и престижными гимназиями.

Депутат, в свою очередь, приводит "Стране" доводы, почему уровень коррупции, наоборот, возрастет.

"Теперь у руководства школы есть прекрасный отказной аргумент: "вы здесь не прописаны". И благодаря этому аргументу стоимость поступления в "хорошие школы" вырастет в разы. В Минобразования говорят, что в хорошую школу все родители хотят, так вот пусть попробуют пойти в обычную и сделать ее хорошей. То есть, теперь родители должны поднимать авторитет, материально-техническую базу, кадровый состав школ... Именно родителям предлагают за свой счет делать школы лучше, а первоклассников превращают в крепостных", - считает Ирина Суслова.

По ее словам, коррупционная составляющая появится и в тех лицеях и гимназиях, которые обслуживают малое количество домов. Такое "прикрепление" делали в районных администрациях. Фактически это приведет к тому, что "неприписанных" детей школы будут набирать по каким-то особым критериям, которые будут определяться администрацией учебного заведения.

В Киеве много примеров учебных заведений, которые обслуживают буквально несколько домов.

Кроме уже упомянутой 143 гимназии, например, политехнический лицей НТУУ "КПИ" наберет первоклассников из пяти домов, адреса которых совпадают с адресами нежилых корпусов КПИ. К престижной школе на Березняках № 30 "Эконад" прикрепили всего 7 домов, а к соседней школе № 81 - 39 домов. Еще одно престижное учебное заведение - НВШ № 141 "Образовательные ресурсы и технологический тренинг", обслуживает всего 4 дома. Специализированная школа "Первая ласточка" примет детей всего из 2 домов (в одном из которых еще должен совпасть номер квартиры с 1 по 30 включительно). На гимназию "Оболонь" расписали 10 домов, в одном из которых будут считаться только дети из определенных подъездов.

Менеджер по адвокации Центра информации о правах человека Алена Лунёва, говоря об этой проблеме, отмечает: "Районные администрации в Киеве определили территории обслуживания, которые, так сложилось, не всегда соответствуют заявленной в Минобразования концепции "видишь школу из окна - иди в эту школу". Логика определения территории обслуживания прослеживается следующая: чем "лучше" школа, тем меньше в ней территория обслуживания".

Что делать детям без регистрации

Советник министра образования Оксана Макарова накануне, во время эфира на "BBC Украина", подтвердила, что в Минобразования знают об этой проблеме, что ко многим элитным школам были приписано очень мало домов. При этом, отвечая на вопрос корреспондента "Страны", признала, что у родителей не так много вариантов обжаловать решение руководства школы об отказе от приема "неприписанного" ребенка.

"Связано (такое распределение) с тем, сколько детей может вместить школа, но иногда было и сопротивление директоров школ. Поэтому если кто-то не согласен, можно жаловаться в райуправление образования или в суд. Никто не ограничивает родителей подать документы в несколько школ", - говорит советник министра.

По ее словам, среднее количество столичных детей, которые должны пойти в этом году в Киеве в первый класс, составляет 25 человек на каждую школу.

"Если родители не смогут подтвердить право своих детей на первоочередное зачисление, это не значит, что дети вообще не попадут в школы. Они попадут в те школы, где будут свободные места. Если остались свободные места, то среди тех, кто подал до 31 мая документы, на уровне педагогического совета учреждения будет определен критерий зачисления. Это может быть или процедура жеребьевки или прием тех, кто старшие по возрасту попадут первыми, потому что им уже некуда тянуть", - заявила Макарова.

Между тем, правозащитники и депутаты надеются до утверждения этих правил Минюстом внести в них свои коррективы. На ближайшей парламентской неделе профильный комитет образования проведет специальное заседание по этой проблеме.