В Верховную Раду готовятся внести новый правительственный законопроект, который усиливает ответственность за махинациями с выборами.

"Страна" разобралась, чем выгоден документ главе Кабинета Владимиру Гройсману и как это связано с усилием противоречий между премьером и президентом Петром Порошенко.

Без спойлеров

Кабинет министров на заседании в среду, 11 апреля, поддержал законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности избирательного законодательства".

Документ был подготовлен общественной сетью ОПОРА, а также министерством внутренних дел и национальной полицией. Как утверждают в общественной организации, работа над законопроектом началась еще в 2016 году после анализа нарушений на местных выборах 2015-го.

Получившийся в итоге обширный документ содержит изменения в Уголовный кодекс и кодекс Украины об административные правонарушения, а также законы обо всех типах выборов и всеукраинском референдуме. В Верховную Раду законопроект внесут от имени правительства в ближайшие недели.

В разговоре со "Страной" Координатор избирательных программ ОПОРА Ольга Айвазовская акцентировала внимание на нескольких важных изменениях, которые вносятся в законодательство. Прежде всего, впервые вводится ответственность за подкуп кандидата в президенты или на любую другую выборную должность.

"На украинских выборах обычное дело – засилье так называемых "технических кандидатов" или "двойников", "спойлеров" (от англ.spoil портить – Прим.Ред.). Случалось, что кандидат перед избирательной гонкой менял имя на одинаковое с фаворитом. Это разновидность "черного пиара" конкурентов. Мы предлагаем бороться с такими нечистыми приемами уголовной ответственностью для технических кандидатов и тех, кто их подкупает", - объясняет Айвазовская.

Следующее нововведение – усиление ответственности за подкуп избирателей (в том числе непрямой), а также фальсификацию избирательной документации (например, подделки протоколов).

Крайняя мера - тюремный срок увеличивается вместо трех лет до шести.

"Главное, что вписали возможность для правоохранительных органов проводить негласные следственные действия без санкции суда с целью сбора доказательной базы. Подкуп – это обычно сетевая деятельность, которая касается десятков, сотен граждан. Наша задача – привлечь организаторов, которых можно будет задерживать, например, в момент сбора паспортных данных для вознаграждения. И полиции не надо в суд, а можно брать их на месте с вещественными доказательствами", - поясняет Айвазовская.

Незаконной также может стать "работа с избирателями" в виде раздачи продуктов или даже алкоголя.

Кроме того, авторы дописали в законодательство наказание за разглашение волеизъявления или демонстрацию другим избирателям бюллетеня, чтобы не влиять ход голосования (справедливо для городков и сел). А вот уголовная ответственность за попытку спрятать или уничтожить собственный бюллетень отменяется.

"Чаще всего, люди это делают в знак протеста, а не с злым умыслом", - утверждает Айвазовская.

Среди других важных изменений – расширение понятия о вмешательстве должностных лиц в работу избиркомов, отлучение на больший срок от процесса выборов бывших членов комиссий, осужденных за избирательные махинации, введение наказания для членов избиркомов за саботирование работы в пользу кандидата.

"Теперь ход за парламентом, в котором не всем будут нравиться жесткие нормы инициативы", - спрогнозировала Айвазовская на своей странице в Фейсбуке.

Но депутаты, напротив, говорят, что предложенных мер по упорядочиванию выборов недостаточно.

"А будем ли считать "непрямым подкупом" деньги, выделенные Кабмином на соцэкономразвитие территорий, то есть конкретного мажоритарного округа для исключительно провластных мажоритарных депутатов? "Гречка в кулечках" по сравнению с этими деньгами, которые потом все равно оседают в карманах афилированных с депутатом фирм – смех и грех", - прокомментировал на своей странице в Фейсбуке народный депутат Виктор Чумак (внефракционный), который прошел в Раду по мажоритарному округу в столице.

Чумак, в свою очередь, считает, что ситуацию в корне изменит новый закон о выборах, который предусматривает отказ от мажоритарной системы вообще и переход к выборам исключительно по партийным спискам.

"Однако законопроект об усилении ответственности в избирательном плане означает, что большой закон о выборах никто не принимать не собирается. Ведь иначе изменения предлагались бы для того проекта, что готовится сейчас в Раде ко второму чтению. Но судя по всему, к кампании 2019 года готовятся по старым избирательным правилам с мажоритарными округами", - считает политолог Руслан Бортник.

Высокопоставленные интересы

Нюанс, что активно лоббирует законопроект министр внутренних дел Арсен Аваков, также заслуживает особого внимания.

По мнению экспертов, интерес к нему главы МВД, который является одним из руководителей провластной партии "Народный фронт" (НФ), не случаен.

"Если проект пройдет Раду, роль МВД в избирательном процессе значительно усилится", - говорит Руслан Бортник.

"Таким образом Аваков становится в каком-то смысле арбитром в проведении будущих кампаний. Усиливаются его позиции на переговорах с кандидатами на президентский пост, прежде всего, Порошенко и Тимошенко, и бенефициарами ведущих партий, которые рассчитывают на серьезный результат ", - объясняет эксперт "Дома демократии" Анатолий Октисюк.

Выгоден законопроект и премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Если президент рассчитывает на поддержку депутатов-мажоритарщиков в ходе избирательной гонки, то ему этот проект не нужен. Но он рискует репутацией, если документ провалится. А это уже на руку Гройсману, чья борьба с Администрацией президента за сферы влияния снова обострилась", - говорит Октисюк.

Что у премьера опять все плохо в отношениях с Банковой, видно по его последним заявлениям. Так, в среду Гройсман через Твиттер попросил Генеральную прокуратуру и Специализированную антикоррупционную прокуратуру проверить информацию о предоставлении разрешений на разработку месторождения лития без конкурса.

"Все участники рынка должны быть на равных условиях, ровно получать доступ к геоданным, аукционам. Мы не имеем права мириться с тем, что в Украине в определенных сферах образовались определенные "клубы", - добавил он.

Судя по всему, речь идет об информации в СМИ, что связанная с окружением первого заместителя главы фракции "Блока Петра Порошенко" Игоря Кононенко, близкого к президенту, и министра энергетики Игоря Насалика компания якобы вне конкурса получила специальное разрешение на разработку 14 млн тонн литиевой руды.

Одновременно и президент вместе с Юрием Луценко (который, по слухам, сам не прочь занять пост премьера) наносит удар по Гройсману. Не так давно стало известно, что Генпрокуратура проверяет документы о подлинности диплома о высшем образовании главы правительства.

О конфликте Гройсмана с Порошенко "Страна" уже писала.

Банковой уже давно не нравится своенравность премьера и там разрабатывают различные варианты его "укрощения" или даже отставки. Отдельный конфликт у Гройсмана развивается в отношениях с влиятельным соратником президента Игорем Кононенко.

Новое обострение значит, что глава правительства желает сохранить свою автономность во власти, пользуясь поддержкой того же Авакова и "Народного фронта". Законопроект на избирательную тематику тоже подойдет. Тем более, что он косвенно бьет и по упомянутому выше Кононенко, который планирует идти на выборы по мажоритарному округу в Киевской области.