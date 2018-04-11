Параллельно напряженной ситуации вокруг Сирии неожиданное обострение после Пасхи началось на Донбассе.

Об обоюдных обстрелах сообщают как в пресс-центре штаба АТО, так и так называемые "ДНР/ЛНР" .

Украинская сторона официально сообщила о том, что сепаратисты обстреливали из артиллерии и минометов за минувшие трое суток более сотни раз.

В свою очередь сепаратисты обвиняют в обстрелах ВСУ. Как мы уже писали, этим утром Донецк подвергся массированному обстрелу, в ходе которого были повреждены дома и было ранено 7 человек.

"Страна" выяснила, из-за чего вновь заговорили тяжелые орудия.

"Лупят из всего, что стреляет"

"Наиболее тяжелое положение сейчас на Донецком направлении – в Песках, на шахте Бутовка и на промке в Авдеевке. Пасху отпраздновали тихо, почти не стреляли. А после Пасхи сепары как с ума посходили – лупят из всего, что стреляет. Отвечаем им точечно – по зафиксированным позициям их артиллерии. Если раньше артиллерия сепаров лупила только по ночам, то сейчас часто прилетает с их стороны даже днем. Из Песок и промки в Авдеевке волонтерская "Скорая" вывезла шесть бойцов. Один просто заболел, другой случайно покалечился на передовой, а четверо – реально раненых. Осколочные ранения – мины. При этом повода для обстрела вроде бы не было – ни с нашей стороны, ни со стороны сепаров атак не было ни на Пасху, ни после нее. Даже ДРГ (диверсионно-разведывательные группы – Прим. Ред.) за "ноль" (линию фронта – Прим. Ред.) не выдвигались" - сообщил источник Страны из штаба АТО.

Помимо донецкого направления заметно активизировались воюющие стороны на южном направлении – со стороны Мариуполя. С обеих сторон в районе поселков Широкино, Бердянского и Лебединского каждую ночь работают минометы 82 и 120-мм. калибров.

Луганское направление тоже не отличается спокойствием, однако крупнокалиберные минометы здесь пока молчат.

"За пару суток к нам на расстояние выстрела подъезжали пару раз "коробочки" (бронетранспортеры – Прим. ред.), работали по нам из пушек. Плюс из АГСов и 82-х (автоматических гранатометов и минометов 82-мм. – Прим. ред.) каждую ночь лупят по нашим позициям. Среди наших ходят слухи, что наш штаб планирует наступление. Если у нас рядовые об этом говорят, то сепары подавно об этом знают. Поэтому, скорее всего, сепары и нервничают" - рассказал боец ВСУ, который сейчас находится на передовой.

"Позиции ВСУ хотят усилить в два раза"

Впрочем, жители прифронтовых городов, которые контролируются Украиной, также отмечают, что Вооруженные силы Украины заметно активизировались.

"В Краматорск подвезли дополнительные подразделения полиции и Нацгвардии. Также на передовую подтянули дополнительные части ВСУ – грузовики и техника по направлению к фронту шла ночью и даже утром," - утверждает житель Краматорска Александр.

По информации источников Страны из Генштаба, усиление фронта связано с предстоящим переформатированием АТО в полноценную "операцию Объединенных Сил", о чем уже писала "Страна".

"К маю планируется усилить позиции ВСУ на линии разграничения как минимум в два раза, вторая и третья линии обороны также будут усилены подразделениями МВД. Это запланированная подготовка в связи с переходом от АТО к операции Объединенных Сил Украины на Донбассе. Но речи об активном наступлении не идет, хотя такие операции прорабатывались на штабных учениях. То, что на фронте обострение, связано именно с усилением наших сил на "нуле". Сепары опасаются, что мы готовим широкомасштабное наступление. Но пока реально никакого наступления не будет – все в штабе прекрасно понимают, что если мы атакуем Донецк, то может начаться полномасштабная война. Причем на других направлениях. К такой войне мы не готовы. Все зависит от высокой политики. Вполне возможно, что сейчас идет какой-то договорняк на высших уровнях между США и РФ. И русские могут уйти с Донбасса в обмен на снятие санкций. По крайней мере у нас активно говорят. Видимо, командование не исключают такую возможность и в ожидании развязки заранее готовятся к рывку на Донецк и Луганск, усиливая группировку войск", - сказал "Стране" один из старших офицеров Генштаба.

Сепаратисты ждут обострения и собирают резервистов

Отметим, что слухи о грядущем наступлении ВСУ ходят и по ту лини фронта. Но связывают это не с возможным прекращением поддержки Россией самопровозглашенных "республик" Донбасса (в это сторонники сепаратистов не верят), а с общим осложнением ситуации в мире.

Мол, Америка ударит по России в Сирии, а Киев поддержит это ударом по Донецку.

Впрочем, как писалось выше, в ВСУ опровергают подготовку наступления в ближайшее время.

Так или иначе, но со стороны "ДНР" также идет укрепление позиций.

Так, Захарченко уже объявил в "ДНР" военные сборы резервистов. К линии фронта, по наблюдениям местных жителей, также подтягивается военная техника.