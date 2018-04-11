Даст ли Трамп приказ на войну?

Сирия снова в эпицентре мирового внимания. Объективно не существует доказательств, была ли на самом деле химическая атака правительственных войск в Думе или это инсценировка, устроенная вооруженной оппозицией. Но на данный момент это неважно, поскольку Вашингтон и его союзники свой выбор уже сделали и озвучили его публично.

Больше того, власти США уже заявили о готовности применить военную силу для наказания тех, кого они считают виновными. Наконец, сам Трамп взял паузу для принятия решения. Мир в очередной раз за последние годы оказался на грани большой войны.

Самым ожидаемым вариантом развития событий считается повторение прошлогоднего американского авиаудара по сирийским базам. Однако аналог той ситуации невозможен: год назад авиаудар был внезапным, теперь же его ждут (поскольку другой вариант нереален). А значит, сирийская и российская ПВО будет находиться в полной боевой готовности.

Если добавить к этому неизвестность по поводу того, кого решит (если решит) наказать Трамп – только сирийцев или россиян тоже, – то однозначно можно говорить о том, что сегодня угроза большой войны выше, чем год назад.

Правда, последнее слово – за Трампом, а он, похоже, вовсе не является инициатором нового витка американо-российской конфронтации. Его подталкивают, и он идет по этому пути, чтобы набрать новых козырей в торгах с Кремлем и в борьбе со своими внутренними врагами, которые готовят его импичмент по обвинению в связях с Россией.

Но знает ли Трамп, где нужно остановиться?

По кому ударят санкции Вашингтона?

Россию тем временем уже второй день трясло от другого хода Вашингтона – введения в действие пакета американских санкций, подписанного Трампом еще в прошлом году. Паника на российской бирже, обвал рубля – все это заставило вспомнить о конце 2014 года, когда российская экономика отреагировала на падение мировых цен на нефть.

Однако и здесь аналогии проводить нельзя. Как раз потому, что мировые цены на нефть близки к 70 долларам за баррель, а не падают ниже 30-ти, как было в 2016-м. А цена нефти для России гораздо важнее всех санкций вместе взятых.

Происходящее на биржах носит скорее психологический эффект, причем управляемый Кремлем. Российские власти были готовы к введению нового пакета санкций и оперативно заявили о господдержке бизнеса, который пострадает от санкций. То есть, по сути, речь идет о том, что крупный бизнес стараниями Вашингтона сделают еще более зависимым от Кремля.

Что касается курса доллара, то его падение с 56 до 63 рублей, безусловно, ощутимо, однако для экспортно-ориентированной российской экономики это нельзя назвать однозначным минусом. Или даже минусом вообще.

О том, что новый пакет санкций бьет по покупательной способности населения и крупному российскому бизнесу, но при этом помогают укрепить власть Путина, писали еще зимой, когда стал известен список тех, к кому эти санкции применят.

Исходя из этого анализа, можно было предположить, что наиболее правильным временем для их введения были бы последние недели перед выборами президента России – тогда последствия санкций могли повлиять на популярность Путина. Но Трамп ввел их только после выборов.

Исходя из этого, напрашивается логический вывод, что Белый дом хочет ослабить российскую экономику, но не хочет ослаблять Путина. А потому говорить о том, что санкции могут что-то изменить для Украины, не стоит. Наоборот, санкции помогают самоизоляции России. А именно этот курс назван основным в блоге, который опубликовал Владислав Сурков.

Чего добился Порошенко в Берлине?

Для Украины вчера главным событием был визит президента в Берлин и его переговоры с Меркель. Учитывая тот факт, что в последние месяцы уровень встреч Порошенко опустился до президентов Литвы и Мальты, поездка в Берлин – действительно событие неординарное. Однако, если говорить о ее результатах, то здесь положительного гораздо меньше.

Безусловно, главной темой переговоров с Меркель был "Северный поток-2", который немецкое правительство недавно благословило. Однако именно по главной теме никаких сдвигов не произошло. Когда канцлера спросили о газопроводе и позиции Украины, она ответила, что довела озабоченность украинской власти до Путина – и все. Пламенный призыв Верховной Рады остался неуслышанным.

Говорили в Берлине и о теме миротворцев на Донбассе. Порошенко даже высказал убежденность, что миротворцы войдут, чтобы разоружить сепаратистов. Но и здесь ситуация такова, что мнение украинского президента нужно довести до Путина. Поскольку Кремль как раз вчера заявил, что миротворцы будут только в качестве охраны для миссии ОБСЕ. А это шаг назад даже по сравнению с предложением ввести миротворцев на линию разграничения.

В сухом остатке визита президента в Берлин остается одно: и Меркель, и Порошенко поддерживают позицию Вашингтона в отношении России. Правда, Меркель поддерживает ее по сирийскому вопросу, а Порошенко – по вопросу уже упомянутых санкций против российского бизнеса. Канцлер Германии о санкциях решила не упоминать, потому что они не вяжутся с "Северным потоком-2".

Но если отбросить эту нестыковку, то во всем остальном у Порошенко с Меркель – полное согласие. Правда, непонятно, что это за "остальное".

Зачем СБУ обыскивала квартиру Савченко?

Яркой внутриукраинской темой вчера был обыск в квартире и офисе арестованной Савченко. Генпрокуратура от обысков открестилась, зато ответственность за них взяла СБУ. Искали оружие, но, судя по молчанию официальных и фейсбучных страниц спецслужбы, его не нашли, кроме наградного пистолета. Так что о каких-то последствиях обысков говорить нет оснований.

Но есть основания говорить о причинах. Потому что вопрос – "а зачем?" – был вчера основным. Действительно, как объяснить ситуацию, когда подозреваемая уже третью неделю находится в СИЗО, а у следствия вдруг возникает необходимость провести обыск?

Объяснений тут может быть только два. Первое – служебная халатность. Савченко арестовали, а спустя две недели вспомнили, что при аресте положены обыски. Не хочется подозревать СБУ в халатности, но второе объяснение еще смешнее.

Оно состоит в том, что у следствия ничего на Савченко нет. Обыск могли провести и раньше, но прекрасно знали, что никакого оружия ни на квартире, ни в офисе нет. Поэтому и не обыскивали. Однако по ходу следствия выяснилось, что Савченко показаний не дает, Рубан показаний на Савченко тоже не дает, а без показаний улик на нее кот наплакал. Только то самое видео "Надя, открывай".

И вот тогда возникает потребность в обыске. При котором, к примеру, может обнаружиться флешка с гостайной, если адвокаты не будут слишком бдительны при проведении следственных действий. Поскольку, повторимся, нашли только наградной пистолет, значит, адвокат был бдительным. Но следствие продолжается, так что флешка с гостайной все еще актуальна.

Что изменят для Украины выборы в Венгрии?

Вчера стали известны окончательные итоги выборов в Венгрии. Тех самых, о которых украинская власть говорила, что Будапешт развернул кампанию против Киева из-за них. Теперь они прошли. Правящая партия набрала подавляющее большинство голосов, в том числе и в украинском Закарпатье – чем венгерская диаспора ясно дала понять, чью позицию она занимает в споре Киева и Будапешта.

Впрочем, надо отметить, что победа "Фидес" – еще не самый плохой вариант для украинской власти, поскольку на втором месте со значительным отставанием – националисты из "Йоббика". Победи они, и "антиукраинская кампания" Орбана показалась бы легкой разминкой.

Но победил Орбан. И теперь, по логике заявлений украинской власти, Будапешт должен успокоиться – то есть прекратить обструкцию украинского закона об образовании и блокирование сотрудничества Украины с НАТО. Однако поверить в это может разве что Климкин, убедивший сам себя в своей правоте.

В реальности же повальное голосование Закарпатья за "Фидес" является лучшим доказательством для Орбана, что его политика правильная. И потому можно не сомневаться, что июньский саммит Украина-НАТО будет заблокирован так же, как и декабрьский.

Если, конечно, Верховная Рада не изменит закон об образовании. Но пока создается впечатление, что депутаты уже просто забыли об этом законе и возвращаться к нему не собираются.