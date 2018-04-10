Президент Петр Порошенко побывал с однодневным визитом в Германию, анонсированным им во время недавней поездки в прифронтовой Мариуполь. Официальная повестка дня включала переговоры с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Гайко Маасом.

Судя по заявлениям Киева, главными темами Порошенко наметил миротворческую миссию ООН на Донбассе и газопровод "Северный поток – 2".

В Администрации президента Украины уже назвали визит удачным, сравнивая его, как водится, с событиями вокруг России.

"На фоне финансового обвала в Москве удачный визит (Порошенко – Прим.Ред.) в Берлин. Переговоры с канцлером, президентом Германии и спикером Бундестага засвидетельствовали, что Украина – особый партнер, на которого тут возлагают большие надежды. Германия готова к продолжению санкций против России, тут поддерживают идею украинского президента относительно миротворцев ООН и знают цену российским словам. Самое важное заявление прозвучало из уст канцлера Меркель: Украина не должна утратить статус транзитера украинского газа. И это тоже сигнал для Кремля. Еще одним звоночком должны стать майские переговоры в Аахене. Они, как было проанонсировано сегодня, состоятся между Порошенко, Макроном и Меркель. Но без Путина", - опубликовал на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Но, как говорят эксперты "Страны", в реальности с вопросом урегулирования конфликта на востоке Украины Берлин хочет помочь, но не может, а с альтернативным проектом доставки газа в Европу – может, но не хочет.

И визит Порошенко не изменил эту ситуацию.

Берлин не Вашингтон

По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, этот визит украинского президента в Германию стал 12-м за три года. Более того, Порошенко из иностранных лидеров первым приехал в ФРГ после переизбрания канцлера Ангелы Меркель и формирования нового федерального правительства.

"Пресс-конференция президента Порошенко и канцлера ФРГ Меркель в Берлине: интерес СМИ просто колоссальный. Это тоже к вопросу о так называемой "Ukraine fatigue" (англ. усталость от Украины)" - написал Мельник в своем микроблоге в Твиттере.

Разговор Порошенко с немецким руководством касался, прежде всего, перспектив прихода миротворцев ООН на Донбасс и реализации "Северного потока – 2". Обсуждая первый вопрос, украинский президент подчеркнул: важно, чтобы контингент покрыл все неподконтрольные районы, включая границу с Россией.

По словам Порошенко, Киев видит задачами миротворцев – "разоружать незаконные вооруженные формирования, защищать людей, которые живут на оккупированных территориях, и приблизить кондиции безопасности для начала политического процесса местных выборов".

Однако этот подход противоречит предложению Москвы, что "голубые каски" должны только обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ и находиться на линии соприкосновения. И сигналов из Кремля о возможной смене позиции нет.

По словам Меркель, Германия готова способствовать развертыванию миротворческой миссии на Донбассе. Однако голос немцев в этой ситуации не имеет решающего значения.

"Абсолютно понятно, что не Берлин и, кстати, не Париж решают, что будет на Донбассе, а контакты по линии Вашингтона и Москвы, которые, между прочим, продолжаются, несмотря на рост напряженности в отношениях", - объясняет экс-спикер МИД Олег Волошин.

"А если речь не идет о конкретных шагах, то остается только заявить о приверженности Минским договоренностям и переговорам в "нормандском формате", что и было сделано", - уточняет международный эксперт Антон Кучухидзе.

Вместе с тем, в контексте "Минска" Меркель призвала стороны конфликта продолжать обмен пленными, что, по ее мнению, работает на дело мира на Донбассе.

Этот же вопрос, помимо прочих, она накануне визита Порошенко по телефону обсудила с президентом России Владимиром Путиным, который высказался за применение принципа "всех на всех" при обмене.

Труба против трубы

Еще одной темой разговора немецкого канцлера с Путиным была ситуация вокруг "Северного потока- 2". На этом же сделал акцент на переговорах в Берлине и украинский президент.

В опубликованном перед поездкой интервью немецкой деловой газете Handelsblatt Порошенко назвал подводный газопровод "политической взяткой в ​​обмен на лояльность в отношении Российской федерации, который преследует цель введение экономической и энергетической блокады Украины".

"Проект не содержит никакого обоснования с точки зрения экономической целесообразности", - подчеркнул украинский лидер. Вместо проекта по дну моря Порошенко призвал немецкий бизнес вложиться в модернизацию украинского транзитного трубопровода, что, по его словам, сделать легче и дешевле.

В свою очередь, Меркель заявила на совместной пресс-конференции с Порошенко, что в беседе с российским президентом она четко дала понять, что "Северный поток – 2" невозможен до тех пор, пока у Берлина "не будет ясности, какова дальнейшая роль украинского транзита".

Однако в конце марта компания, которая занимается подводным газопроводом, сообщила, что получила все разрешения от Германии на строительство.

"Берлин не противоречит самому себе. Говоря о сохранении транзита через Украину, немцы хотят иметь гарантии поставок российского газа до момента полноценного запуска "Северного потока – 2". Газ пойдет и дальше через украинскую трубу, но речь идет, до какого объема сократится транзит", - объясняет эксперт по вопросам газа Валентин Землянский. Отметим, что по расчетам "Газпрома", транзит через Украину после запуска Северного потока сократился в 10 раз.

По его мнению, в Берлине опасаются, что в случае ухудшения отношений Киева и Москвы (а то и полноценного конфликта) "голубое топливо" может вообще перестать поступать через украинскую ГТС. "Немцы и других европейцы, наслушавшись "горячих голов" в Украине, думают, как обезопасить себя, прежде всего, а не об украинском интересе", - дает расклад Землянский.

Но у Украины еще остается поддержка Польши и балтийских стран, выступают против строительства подводного газопровода. Как писала "Страна", раскритиковал "Северный поток-2" и президент США Дональд Трамп. "Противовес Германии и другим лоббистам "потока" остается, так что еще точку в этом вопросе ставить рано", - полагает Антон Кучухидзе.