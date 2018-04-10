В это воскресенье в соседской Венгрии состоялись парламентские выборы. Старым-новым хозяином венгерского парламента стала партия "Фидес" и ее глава Виктор Орбан.

Его политическая сила заполучила конституционное большинство, взяв 133 места из 199, а сам Орбан возглавит правительство в четвертый раз.

Второе место заняла крайне правая партия "Йоббик". Их суммарный результат по партийным спискам составил около 70% голосов избирателей при рекордной за 15 лет явке в 70%. Оппозиционная либеральная партия "Демократическая коалиция" бывшего премьера Ференца Дюрчаня взяла лишь чуть больше 5%.

Лейтмотивом предвыборной кампании партии "Фидес" стало противопоставление Орбана структурам Джорджа Сороса – американского миллиардера венгерского происхождения.

Как правящая партия смогла добиться столь сокрушительной победы и при чем здесь Сорос – выясняла "Страна".

Король антимигрантской повестки

На центральных улицах Будапешта, ведущих к зданию венгерского парламента, прохожие буквально упираются в громадный плакат партии "Йоббик". По ту сторону Дуная, в районе частной застройки, агитацию этих крайне правых кто-то закрасил белой краской.

А вот агитационная страшилка против Сороса стоит целехонькая: прямо во дворе частного дома.

– Это реклама "Фидеса". Надпись означает "Мы против Сороса и его друзей", – объясняет жительница тихой улочки в столичном районе Буда.

– За что "Фидес" так его не любит?

– Его никто не любит.

– Почему? Он же из ваших краев.

– Да, но он хочет открыть путь мигрантам из Африки. Венгры этого не допустят.

В широком смысле началом избирательной кампании Орбана можно считать март 2015 года. Три года назад Восточный вокзал Будапешта был наполнен мигрантами. Беженцы хотели поехать в Германию, но полиция снимала их с поездов: по местным законам, они должны были просить убежища в первой же стране Евросоюза, в которую попали. Но Венгрия отказывалась их принять.

Сотни беженцев с детьми и всеми пожитками разместились на подстилках прямо на полу вокзала, кому не хватило места – спали на ступеньках.

Восточный вокзал Будапешта в марте 2015-го заполонили беженцы. Фото: livejournal/tipolog

Кризис разрешился только после вмешательства канцлера Германии Ангелы Меркель: Германия приняла беженцев, хотя это и противоречило законодательству. А вдоль сербской границы Венгрии, через которую проникли беженцы, за бюджетные средства построили высокий забор.

Эта история надолго отпечаталась в памяти венгров. Кадры с колонной мигрантов и большой надписью "Stop!" появились на предвыборных плакатах Будапешта. На них нет названия политической партии, но чья это повестка – ясно и без подписи.

При этом сама партия "Фидес" рекламировалась по минимуму – она нашла более эффективный способ потратить деньги. За несколько недель до выборов правительство Орбана разослало всем домохозяйствам известие о единоразовой скидке на коммунальные услуги в размере 38 евро. Кроме этого, два миллиона пенсионеров Венгрии получили ваучеры на 32 евро.

"Стоп Сорос"

Но главной темой предвыборной кампании "Фидеса" стал Джордж Сорос.

Правительство Орбана заявило о существовании некоего "плана Сороса" и на противостоянии ему построило свою политическую платформу.

По утверждению сторонников премьера Венгрии, Сорос якобы поддерживает переселение мусульманских беженцев из Ближнего Востока и Африки для уничтожения христианской культуры Европы. Это, в свою очередь, дескать, необходимо для создания мультикультурного народа, который в будущем станет новой электоральной базой для политических проектов глобалистов.

Не баллотируясь в парламент и не имея собственной партии, Сорос, стараниями венгерских властей, неожиданно оказался активным участником предвыборной кампании. Согласно соцопросу, две трети венгров считали, что в выборах участвует партия Сороса. На самом деле таковой нет, а американский миллиардер был лишь предвыборным жупелом Орбана. Приблизительно, как в Украине Путин.

Незадолго до выборов Орбан даже обвинил Сороса в подготовке государственного переворота.

"В Венгрии есть примерно две тысячи проплаченных лиц, которые во время предвыборной кампании работают на свержение правительства и на создание нового, настроенного на поддержку иммигрантов кабинета министров, который будет приемлем для Джорджа Сороса, – заявил Орбан. – Мы точно знаем их по именам, на кого и как они работают ради превращения Венгрии в государство иммигрантов".

Отметим, что в Венгрии существует разветвленная сеть структур Сороса. Миллиардер основал в Будапеште Центрально-Европейский университет, а также фонд "Открытое общество".

Его задача состоит в распределении грантов между неправительственными организациями, которые, по мнению Орбана, представляют угрозу для Венгрии. Премьер даже инициировал изменения в законодательстве, которые ограничивают в правах организации с иностранным финансированием – аналог российского закона об иностранных агентах.

В то же время вряд ли эти структуры были в состоянии организовать некий "госпереворот", хотя, естественно, занимают критическую позицию в отношении Орбана и его партии.

Поэтому жесткие заявления премьера Венгрии сродни обвинениям в подготовке в интересах Кремля "шатуна", которые украинская власть выдвигала в адрес оппозиции.

Но, как видим по результатам выборов, на венгерского избирателя эта технология подействовала.

Фото: Евразия.Эксперт

Фактор Путина и Украина

Виктора Орбана считают одним из самых стойких европейских партнеров Москвы. Но так было не всегда. Политическая карьера нынешнего премьер-министра Венгрии началась за год до распада СССР.

Тогда юный Орбан от лица общественно-политического движения студентов потребовал вывода советских войск из Венгрии. Политическая платформа Орбана изменилась после того, как его партия пришла к власти. Теперь Орбан и Путин каждый год приезжают друг к другу в гости, а "Росатом" строит в Венгрию атомную электростанцию.

Первыми, кто поздравил Орбана с победой, оказались глава французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, а также представители "Альтернативы для Германии".

А вот в ОБСЕ заявили об отсутствии равных условий для партий на выборах.

В последние годы выборы во Франции, затем в Австрии, Германии, а совсем недавно и в Италии, показали наличие значительной части населения, уставшего от повестки Брюсселя. Главным камнем преткновения в каждой из этих стран стал мигрантский кризис. Противостояние наплыву беженцев из стран Ближнего Востока и Африки стало общеевропейским трендом, который гарантирует правым партиям относительно высокий результат на выборах.

Политики и СМИ, пытаясь нанести репутационный удар европейским правым, стали привязывать их к российскому президенту Путину. Тем более, что большинство из них действительно с симпатией относятся к хозяину Кремля.

Для Украины победа Орбана означает продолжение прежнего жесткого курса Венгрии. В частности, по отношению к украинизации школьного образования. Будапешт, как известно, обвиняет Киев в ущемлении прав венгерского национального меньшинства на Закарпатье и в ответ проводит ряд дипломатических демаршей. В частности, блокирует проведение совместных мероприятий Украины и НАТО.

Убедительная победа Орбана на выборах означает – никакого смягчения в позиции Венгрии относительно Украины не будет.