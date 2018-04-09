45-летний холостяк Олег Ляшко сделал объявление о грядущей свадьбе. На своей странице в Facebook он выложил видео, в котором рассказывает о том, что 2 июня он официально расписывается со своей гражданской женой Роситой Сайрайнен.

"Росита долго ждала этого момента. Я хочу сказать, что мы 2 июня идем с Роситой расписываться... У нас уже ребенок скоро расписываться будет, а мы только надумали. 20 лет я думал, стоит ли это делать. Хотел еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другой не надо", – рассказывает Ляшко.

Что известно о будущей супруге политика и как этот брак связан с грядущей предвыборной кампанией, в которой планирует принять участие главрадикал, анализирует "Страна".

Росита и секс-скандал с Ляшко

В жизни Ляшко Росита появилась в 1998 году. Как она сама рассказала журналистам, они познакомились у нее на работе, в зале игровых автоматов в казино.

"Тогда возник небольшой конфликт. Олег был со стороны клиента, которому не выдавали выигрыш, я – со стороны менеджера. Он начал скандалить, мне пришлось погасить его огонь. После этого мы стали здороваться. Олег стал чаще заходить к нам", – вспоминала Росита.

В 2002 году у пары родилась дочка Влада.

Но общественности свою гражданскую жену и дочь Ляшко показал только семь лет назад, после разразившегося вокруг лидера Радикальной партии сексуального скандала, в котором всплыла информация о нетрадиционной сексуальной ориентации политика.

Осенью 2010 года, в Сети появились видеозаписи, которые были сделаны в 1993 году во время допроса в прокуратуре, когда тогда еще 21-летний Олег Ляшко, будучи редактором газеты "Коммерческие вести", откровенно рассказал о своей сексуальной жизни с мужчиной по имени Боря.

В одном из эпизодов Ляшко признает, что вступил с Борей в половые отношения в результате уговоров и обещаний помочь по работе и найти спонсоров для газеты.

На этом видео следователи спрашивали Ляшко не столько о его деятельности, сколько о его отношениях с этим Борисом, который занимал высокий пост в Министерстве внешнеэкономических связей и даже сопровождал тогдашнего президента Украины Леонида Кравчука в поездках.

Примечательно, что газета, которой руководил юный Олег Ляшко, выходила при Министерстве внешнеэкономических связей Украины. Руководил министерством Борис Соболев. Тогда он был в статусе исполняющего обязанности министра.

Впрочем, Соболев позднее отрицал связь с Ляшко, а сам Ляшко называл это видео фальшивкой.

По данным СМИ, спустя год после этого допроса Олег Ляшко был арестован и осужден по нескольким статьям УК Украины – в том числе за хищение государственного и коллективного имущества в особо крупных размерах, самовольное присвоение власти и т. д. – на шесть лет с конфискацией имущества.

Спустя год его освободили по амнистии, а в 1998 году судимость была погашена досрочно.

Кстати, о судимостях Ляшко еще в 2009 году публично рассказывал президент Украины Виктор Ющенко.

После этого Ляшко подал на Ющенко в суд. Уже после ухода того с поста президента пресс-служба лидера Радикальной партии сообщила, что Печерский районный суд Киева удовлетворил исковое заявление и обязал Ющенко опровергнуть озвученную им информацию.

Выполнил ли это решение Виктор Андреевич или же оспорил его в апелляции – в открытых источниках информации нет. Есть лишь слова Ляшко, который жаловался, что Ющенко не хочет перед ним извиняться.

Ющенко показывает документы уголовного дела по Ляшко. Фото: UA-Reporter.com

Библиограф из семьи военного

О гражданской супруге политика, с которой он решил связать свою жизнь официальными брачными узами, известно немного. В одном из интервью сам Ляшко рассказывал, что она родилась в Днепропетровске в семье военного. Прабабушка была испанкой, в чью честь ей и дали имя.

По образованию – библиограф общественно-политической литературы. Тещу политика зовут Римма Ковтун. А одна из трех родных сестер Роситы – Лолита Федотова – даже вписана в список Радикальной партии, под номером 35. Кроме того, именно на Лолиту Федотову оформлена земля и двухэтажный особняк в поселке Малая Александровка на Бориспольской трассе, который соседи Ляшко по поселку называют не иначе, как домом Ляшко.

Впервые "в люди" Ляшко вывел Роситу только в конце 2011 года (то есть через год после скандала с видео).

Причем тогда она сама призналась в программе "Светская жизнь", что они с Ляшко не живут постоянно вместе.

Отсутствие печати в паспорте Ляшко много лет давало ему право не вносить доходы Роситы в свои налоговые декларации. Впрочем, последние годы скрывать состояние гражданской жены он перестал. Таким образом, например, стало известно о том, что Росита купила землю с недостроенным особняком возле Днепра на левом берегу Днепра в Киеве.

К слову, даже после "рассекречивания" Роситы, слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Ляшко не утихли.

Например, в последний год в СМИ активно обсуждали то, что политик часто появляется в обществе юноши Даниэля Лайса, а на отдых в прошлом году ездил преимущественно не с Роситой, а с Даниэлем или же со своим кумом Юрием Сухиным (а иногда и втроем).

Ляшко в ответ заявлял о происках врагов и грязных инсинуациях, хотя и сам иногда выкладывал фотографии, где он путешествует вместе с Даниэлем и с Сухиным.

Свадьба для коррекции имиджа

По словам опрошенных "Страной" экспертов, свадьба Ляшко, по задумке его политтехнологов, является способом перебить все слухи о его нетрадиционной ориентации.

Время поджимает: президентские выборы состоятся уже менее чем через год – 31 марта 2019-го.

"С точки зрения политтехнологий, у Ляшко есть слабое место – обвинения в нетрадиционной сексуальной ориентации, что является негативным моментом для его специфического электората, проживающего на селе и в небольших городах. Понимая это, политтехнологи радикалов решили сыграть на опережение и устроить торжественную женитьбу Ляшко. А потом целый год активно разгонять по СМИ этот факт", – говорит "Стране" политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Ляшко пытается таким образом отрикошетить дальнейшее обвинение в его нетрадиционной сексуальной ориентации. Дело идет к выборам, и такой имидж играет против него. Там, где его оппоненты донесли до селян, что он нетрадиционной сексуальной ориентации, его рейтинг значительно ниже, чем там, где эта "слава" еще не разошлась среди людей. Свадьба – это попытка перебить возможное дальнейшее появление "нетрадиционного" компромата на Ляшко", – говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

"Не важно, на ком Ляшко женится – на Росинанте или Росите. Имиджмейкеры просто советуют ему создать семью накануне президентских выборов, – считает социолог Виктор Небоженко. – Он должен предстать солидным человеком, у которого есть жена и теща. Я даже не исключаю, что по городам и весям с ним будет ездить не жена, а именно теща. Это может понравиться его электорату. Это попытка обратить черный пиар на белый, но слишком много депутатов, политиков и просто влиятельных людей знают его подноготную и, время от времени, будут ее выкладывать в СМИ. Я думаю, нас ждет еще много нового и интересного".

Отметим, что в нетрадиционной сексуальной ориентации человека для европейской страны, которой хочет быть Украина, нет ничего плохого. Иной вопрос, что если на самом деле достоверно видео допроса Ляшко в 1993 году, то, получается, что в сексуальную связь с мужчиной он вступил не по любви, а ради получения определенной выгоды.

А это уже несколько иная история, по которой недоброжелатели могут провести параллели и с нынешним поведением Ляшко и его фракции в политике. Когда с одной стороны он использует оппозиционную риторику, а с другой – голосует за инициативы власти. Причем, как утверждают оппоненты, в обмен на получение определенных бонусов. Типичный пример – голосование за медицинскую реформу.

И этот негативный элемент имиджа вряд ли можно будет перебить при помощи свадьбы.