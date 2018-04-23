источник фото: facebook.com/KyivOperativ/
источник фото: facebook.com/KyivOperativ/

Последние несколько лет Украина переживает всплеск подростковой преступности — все чаще выпуски новостей начинаются с сюжетов о нападениях и разбоях, к совершению которых приложили руку "безусые юнцы". Парни, а порой - и девушки, жестоко избивают сверстников и взрослых, обнародуя свои "подвиги" в социальных сетях, совершают вооруженные налеты на магазины и разного рода устрашающие флешмобы.

Эксперты озвучивают несколько причин засилья "юного криминала". Наиболее часто среди них называют последствия событий Майдана и АТО, экономическую разруху и невнимательность родителей, само по себе омоложение преступного мира и даже - "реформу МВД", которая привела к деградации ведомства.

Последний довод силовики отметают, вот уже пару лет приводя статистику о наметившейся тенденции снижения уровня преступности в целом по Украине. Однако в том, что касается "несовершеннолетнего криминала", даже официальные цифры не дают позитивной динамики.

"Страна" выясняла, почему орудующие в Украине банды малолеток стали гораздо более дерзкими, и на какие преступления они идут.

Со школьной скамьи - в мир "уголовки"

Для понимания масштаба существующей проблемы прежде всего следует обратиться к выкладкам Министерства внутренних дел и отчетности держателя Единого реестра досудебных расследований - Генпрокуратуры.

В ведомстве Арсена Авакова оперируют цифрами, которые свидетельствуют о том, что планка "юного криминала" держится на ранее завоеванных им позициях. Так, за прошлый год было зарегистрировано на полторы сотни уголовных деяний (совершенных детьми) больше, нежели в 2016.

В полночь 31 декабря 2017 года подсчет МВД остановился на отметке в 6786 дел. Это не "рекорд" времен независимости (например, в 2010 году было выявлено одних только краж, совершенных несовершеннолетними в размере 7056), но от того тенденция не становится менее пугающей.

Немногим менее половины зарегистрированных уголовных дел в отношении юных злоумышленников - тяжкие и особо тяжкие. По устоявшейся десятилетиями практике превалируют кражи, ограбления, вымогательство или мошенничество: преступления против собственности занимают 3/4 общего вала детской преступности.

Ловят даже 11-летних преступников

В зависимости от "возрастного ценза" можно четко выделить наиболее характерные категории квалификаций преступлений "малолеток". Лица до 15 лет в подавляющем большинстве проходят по статьям о преступлениях против чужого имущества, а подросткам возраста "16+" вменяют сверх этого еще и хулиганские деяния, незаконный оборот наркотиков и т.п.

Но, как считают сами правоохранители, эта выборка не является вполне репрезентабельной. Ведь срок наступления реальной уголовной ответственности по разным категориям преступлений варьируется. По особо тяжким он "стартует" с 14 лет, а начиная с 16-ти - по всему спектру УК Украины. Это-де и сказывается на конечной стадии квалификации правонарушений.

Опрошенные "Страной" оперативники констатируют: преступность продолжает стремительно молодеть. Если раньше на криминал осмеливались 16-летние, то теперь все чаще ловят даже 11-летних. Мотивы для того, чтобы залезть в чужую квартиру или отобрать мобильный телефон у сверстников разнятся. Для одних это безденежье и проблемы в семье, но в целой серии инцидентов – на криминал идут дети состоятельных родителей, желающие таким образом заявить о себе обществу.

Прочие цифры баз отчетности показывают такую картину. По итогам 2017 года статистика МВД не фиксирует каких-либо сдвигов по количеству выявленных разбоев (они закрепились на отметке в немногим более 160 каждый год), зато наметилось некоторое смещение в характере "не топовых" совершаемых злодеяний.

Так, на фоне снижения на треть числа убийств и покушений с участием несовершеннолетних, более чем в два раза выросло число фактов изнасилований и удовлетворения половой страсти неестественным путем.

Что же касается уголовных производств, подозреваемыми по которым выступали несовершеннолетние, то в прошлом году в суды были направлены обвинительные акты по 5608 из них. Данная статистика также порой искривлена - в ряде случаев дела не доходят до суда, поскольку сначала родители предпочитают брать своих чад на поруки, а в дальнейшем - пытаться решать их проблемы полюбовно. Причем как с жертвами, так и праовохранителями.

"Факультет разбоя"

В Едином реестре судебных решений можно встретить характерные примеры того, как орудовали банды разбойников из числа "малолеток".

Так, 27 ноября 2017 года Святошинский райсуд Киева вынес приговор в отношении трех преступников, которые за один месяц ограбили пять столичных магазинов. На момент образования групировки в ее состав входило трое молодых людей допризывного возраста - старшеклассники Даниил Полищук и Артем Пузовиков, а также их товарищ-альпинист Георгий Домантович.

В конце июля 2016 года в McDonald’s на улице Гната Юры он предложил товарищам нехитрую затею - совершать разбойные нападения на магазины. "Бомбили" продуктовые точки они так: один из школьников нападал на продавца (чаще всего - женщину), а второй — забирал всю наличку. Каждый раз пока Полищук и Пузовиков "брали кассу", снаружи их прикрывал Домантович.

В своих рейдах юноши использовали пистолет и электрошокер, общая сумма украденных ими средств составила почти 35 тыс грн. Приговором суда молодые люди были признаны виновными в совершении разбоев (ч.3 ст.187 УК Украины): Домантовичу дали 4 года тюрьмы, а его более юным подельникам - по 2 и 3 года лишения свободы соответственно.

За день до вынесения этого вердикта фигурантом похожей истории, связанной с разбоем, стал и сын нардепа Игоря Попова. 14-летний школьник вместе с товарищем Владиславом Чобаном пытался ограбить магазин "Праздничный" на Минском массиве в Киеве.

Юноши ворвались в торговую точку, и пока Богдан Попов угрожал продавцу стартовым пистолетом "Retay", его подельник "чистил кассу". Добычей налетчиков могла стать сумма в размере около 100 долларов, если бы не вмешательство посетителей и оперативное прибытие охраны.

Поговаривали, что это далеко не первый "залет" сына парламентария, прошедшего в Верховную Раду по спискам Радикальной партии. Якобы Чобан и Попов-младший подходили под описание преступников, на счету которых уже пять ограблений на Оболони. Более того - сын нардепа, к тому же, засветился в истории, когда в день рождения президента Петра Порошенко хулиганы перелезли через забор Банковой и изрядно потрепали нервы сотрудникам Управления госохраны.

В конечном счете, в Оболонский райсуд Киева зашел обвинительный акт по ч.3 ст.187 УК Украины касательно только "праздничного дела". Слушания по сути этой истории проходят в закрытом режиме. Из последних актуальных новостей по ней известно лишь, что 29 марта коллегия судей продлила срок круглосуточного домашнего ареста для Богдана и Владислава. Следующее заседание суда на этот счет запланировано через три недели.

Случай Попова-младшего - не единственный, когда дети vip-ов с юных лет имеют неприятности с законом. В начале марта стало известно, что в похожий "разбойный переплет" попал сын замминистра образования - студент Национальной академии СБУ Михаил Ковтунец.

Следствие вменяет сыну топ-чиновника соучастие в разбойном нападении на курьера одного из интернет-магазинов. Согласно фабуле дела, юноши заказали Iphone 8 Plus, а когда им доставили товар - начали угрожать оружием и распускать руки, пытаясь заполучить смартфон без оплаты. Юноше избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, расследование на этот счет продолжается.

Впрочем, как уже указывалось выше, на аналогичные преступления идут помимо "золотой молодежи" и подростки из обычных семей. Типичный как для столицы случай - в середине января на Малой Житомирской в столице двое пьяных парней 16-ти и 17-ти лет напали на мужчину, и несколько раз ударив его по голове, отобрали Iphone и деньги.

"Разбойная тенденция" уже давно распространяется на периферии. В новогоднюю ночь группа из 5 школьников (самому младшему из которых на момент инцидента было 12 лет) жестоко избила и ограбила девятиклассника в Глевахе. Как указано в материалах судебного реестра, предводителя шайки поместили под домашний арест. Но спустя несколько дней местные жители снова забили тревогу - группа малолеток напала на семейную пару. Юноше сломали руку, и около 40 минут измывались над ним. Одна из местных жительниц заявила журналистам, что в этом нападении принимала участие старшая сестра одного из тех несовершеннолетних, который участвовал в новогоднем ограблении школьника.

Аналогичный случай уличного нападения, зафиксированный в Донецкой области, закончился фатально. Девятиклассник, который выступал одним из лидеров малолетней "бригады", орудовавшей в Мариуполе, сколотил группировку, куда вошли его приятели - учащаяся ПТУ и школьник. Банда совершила целую серию налетов, а началось это с ударов рукояткой ножа и угроз расправы над первоклассниками в туалете школы.

Тогда наживой преступников стали 5 грн, но после этого география и размах преступной деятельности группировки значительно расширилась. Они начали нападать на прохожих, в результате чего суммы похищенных средств выросли сначала до нескольких сотен, а затем и тысяч гривен.

"Финалом" стал инцидент, когда главарь банды малолеток, находясь под кайфом, участвовал в нападении прохожего. От полученный травм мужчина скончался. Апелляционный суд Донецкой области осудил разбойника на 7 лет реального срока, а его пособники по серии ограблений получили... по два года условно. Впрочем, точка в этой истории еще не поставлена окончательно - на 10 мая назначено кассационное рассмотрение дела главаря банды мариупольских малолеток в Верховном суде.

Травля с особой жестокостью

В целом, за минувший год в суды было направлено 52 уголовных производства, где преступления совершались группой подростков (либо кто-то из малолетних входил в состав преступной группировки взрослых). Один из знаковых случаев на этот счет произошел в Одессе. Год назад в Приморской районе задержали банду грабителей, нападавших на улицах на случайных прохожих с целью наживы. Из пятерки этих разбойников самому младшему - 14 лет.

Большинство таких историй вовлечения несовершеннолетних в криминал зачастую заканчивается рецидивами и во взрослом возрасте. К этому приводит тот факт, что совершившие злодеяния "по малолетке" преступники нередко выходят сухими из воды. То есть, не делают для себя каких-либо выводов из уголовных историй.

Психологи при этом бьют в набат. В их изложении, мода на "бандитский форс" и стремление выделиться из толпы зачастую приводят к тому, что подростки становятся на скользкую дорожку, прибегая к жестоким расправам над сверстниками.

Одним из наиболее ярких проявлений этого выступает так называемый "кибербуллинг" - травля/унижение более слабых и беззащитных детей с последующим обнародованием видео расправы в социальных сетях.

Знаковым на этот счет стал инцидент, произошедший годом ранее в Чернигове. Здесь трио девушек избили школьницу, после чего сюжет шокирующего характера оказался в открытом доступе. К инциденту было приковано внимание большинства центральных СМИ страны, но эти нравоучения не позволили избежать повторения аналогичных случаев в других регионах.

Так, на Хмельнитчине группа школьниц подкараулила девушку, которую обвинили в клевете и оскорблении молодого человека одной из подружек. За это жертву били коленями по голове, заставляли есть землю, снимая издевательства на камеру.

С учетом такого распространения буллинга в регионах естественна его повышенная концентрация в Киеве. Неделей ранее обсуждаемым в сети стал шокирующий случай в Святошнском районе. Здесь мама одного из учеников пожаловалась на травлю ее сына. В сети женщина разместила несколько видеороликов, где запечатлены драки с участием учеников пятых-шестых классов.

Похожая история в декабре прошлого года произошла и в одном из столичных лицеев. Не нашедшего общий язык со сверстниками парня по имени Максим одноклассники избили прямо в учебном заведении, опубликовав видео об этом в Viber. На сегодняшний день жертва травли проходит курс лечения в больнице, который растянется на несколько лет. В результате избиения семикласснику Максиму поставили диагноз перелом позвоночника.

Сбиваются в стаи и крушат все на своем пути

Еще одной модной "забавой" для "сбившихся в стаи" несовершеннолетних стали попытки пародировать сюжеты второсортных боевиков.

Во-первых, таким образом уже кошмарят электрички. Последний громкий пример - 1 апреля три десятка юнцов захватили пригородный поезд "Днепр - Баловка".

Тогда группа хулиганов застопорила движение состава, и обрисовала из баллончиков шесть вагонов белой и серой краской.

Подобным образом вандалы оставили "граффити" в конце февраля на фасаде электрички ЕР 522, а в августе 2017 года - агрессивно настроенные юнцы испортили восемь вагоном электропоезда "Киев - Гребинка". К слову, рисунки на всех трех локомотивах - во многом идентичны.

Во-вторых, воры-дебоширы пытаются наследовать "киношных героев", копируя их действия при ограблениях торговых точек. Если ранее подобные вещи замечались в основном за футбольными фанатами, то теперь это уже массовые явления.

Так, в августе прошлого года такой сигнал поступил из Львова. Здесь дюжина подростков, возраст которых колеблется от 11 до 17 лет, на протяжении нескольких дней занималась систематическими кражами продуктов и элитного алкоголя в одном из супермаркетов.

На минувшей неделе нечто подобное случилось на Борщаговке. Как писала "Страна", в ночь на 4 апреля в Киеве группа молодых людей совершила сразу два преступления. Сначала они избили и ограбили продюсера телеканала "Украина", а после этого при попытке украсть товар из супермаркета «Велика Кишеня» напали на охранника с ножом.

Во что могут вылиться подобные "шалости юнцов" можно понять, если взглянуть на историю так называемой "берковецкой банды", инцидент с которой шокировал пользователей соцсетей. Речь идет о погроме, учиненном группой подростков в супермаркете "Ашан" на улице Берковецкой в Киеве. Задерживать разбушевавшуюся молодежь тогда прибыло четыре наряда полиции.

По одной из версий, все началось с того, что в магазине торговой сети "Ашан" охрана задержала двух 15-летних школьниц, подозревая их в краже пилочки для ногтей. Случился скандал, и бодигардов уволили. После этого магазин несколько раз в течение двух месяцев подряд подвергался нападениям и погромам со стороны подростков.

Очевидцы говорят, что традиционно они действовали так. Первыми в торговые ряды врывались девушки, которые начинали дебош, сметая все с полок на своем пути. После того, как их обступала администрация, наступала очередь парней. Юноши набрасывались на охранников, а когда на подмогу тем прибыли наряды полиции - то и на "копов". Что характерно - это ответственность, которую понесли "малолетки". Из 30 подростков лишь на троих из них были составлены админпротоколы - за распитие спиртных напитков в общественных местах. Расследование по по факту травмирования полицейского, за которое самым отъявленным беспредельщикам грозит до трех лет лишения свободы, продолжается.

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