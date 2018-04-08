Набирает обороты скандал вокруг Юлии Тимошенко: ее обвиняют в том, что она брала деньги у бывшего президента Ливии Муаммара Каддафи на свою предвыборную кампанию 2010-го года. Расследованием, по обращению нардепа от БПП Владимира Арьева, уже занялось НАБУ.

Не исключено, что Банковая хочет сделает эту историю одной из основных "фишек" предвыборной кампании, при помощи которой попытаются "сбить" Тимошенко, которая сейчас является лидером президентских рейтингов.

"Страна" собрала все, что известно о назревающем скандале, и вспомнила, кого еще из иностранных политиков спонсировал лидер Ливии.

Украинский след Каддафи

Первые данные о том, что предвыборную кампанию Тимошенко финансировал ливийский диктатор, появились в СМИ еще в феврале. Якобы ливийский диктатор выделил 4 миллиона евро на президентскую кампанию Юлии Тимошенко.

Издание Asharq Al Awsat, штаб-квартира которого расположена в Лондоне, сообщило: близкий помощник из окружения Саифа Аль Ислама – сына Каддафи – рассказал на условиях анонимности, что лично передал средства на кампанию Тимошенко.

"Деньги были заказаны доктором Багдади аль-Махмуди, премьер-министром того времени (сейчас находится в тюрьме в Триполи), и были помещены в сумку, купюрами по 500 евро. Мы отправились на частном самолете, они встретили нас в аэропорту Киев, мы провели там ночь и вернулись. Деньги получил тогдашний вице-премьер Украины", – сказал помощник из окружения сына Каддафи.

Имя и фамилию получателя денег Asharq Al Awsat не назвала. Но известно, что в 2009-2010 году у Тимошенко было три вице-премьера - Александр Турчинов, Иван Васюник и Григорий Немыря. Наиболее приближенным к ней считался в то время Турчинов.

Впрочем, в феврале эта история показалась еще не очень серьезной и большой резонанс не вызвала. Мол, мало ли у кого Тимошенко брала деньги на выборы.

Но скандал заиграл совсем новыми красками, когда по подозрению в получении денег от Каддафи был задержан экс-президент Франции Николя Саркози.

Тогда в Киеве вновь заговорили о том, что "французский" прецедент может быть использован и в Украине вплоть до организации нового уголовного дела против самого рейтингового политика страны.

А на предпасхальной неделе народный депутат от БПП Владимир Арьев опубликовал ответ НАБУ на его запрос о возможном финансировании предвыборной кампании Юлии Тимошенко в 2010 году из средств Каддафи. Бюро сообщила, что проверят данную информацию.

"НАБУ начало проверку по информации о финансировании избирательной кампании Ю.Тимошенко в 2010 году ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Вопрос лишь будут ли соответствующие запросы направлены в правоохранительные органы Ливии на получение информации от живых членов семьи Каддафи?" – написал Арьев.

"Саиф говорил: деньги передавали"

Французский политический эксперт Омар Арфуш в свое время был хорошо знаком с сыном Каддафи Саифом. И говорит, что действительно слышал от него о том, что ливийский лидер финансирует украинских политиков - причем не только Тимошенко.

“Я знаю лично от Саифа Каддафи, что во время Оранжевой революции и после нее он активно занимался перевозкой денег для Тимошенко. И не только для нее, а и для других украинских политиков, включая Ющенко. Я знаю, что Тимошенко была в Ливии, в Триполи, и лично встречалась с Каддафи, договаривалась о сумме. И Ющенко от Каддафи тоже деньги получал, сразу как стал президентом”, - рассказывает “Стране” Арфуш.

Он рассказывает о случае, когда в Киев приезжал личный самолет Каддафи, загруженный деньгами. “Я не видел лично, кто и кому эти деньги передал, но то, что в Киев из Ливии привезли самолетом очень много денег - это факт. Об этом мне сам Саиф рассказывал”, - вспоминает Омар Арфуш.

В "Батькивщине" все отрицают

В "Батькивщине" информацию о финансировании уже назвали фейком.

"Это абсолютная глупость. Юлию Владимировну много в чем обвиняют. Против нее распускается много слухов и мифов, и они не имеют ничего общего с реальностью. Не надо относиться к этому фейку всерьез. Ближе к выборам и не такое могут придумать", - сказал "Стране" нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько.

Снизит ли скандал с Каддафи шансы Тимошенко на выборах?

Иван Крулько считает, что эту историю с деньгами Каддафи придумали специально, чтобы дискредитировать Юлию Тимошенко накануне президентских выборах 2019 года.

В то же время, он не думает, что это повлияет на ее рейтинги.

"Вот я общаюсь с людьми, и они уже столько слышали о Тимошенко разного бреда, который потом оказывается неправдой. Все те, кто распространяет эти слухи и должны давать отчет о своей деятельности. Когда к этой кампании по дискредитации Тимошенко присоединяются "порохоботы", это уже выглядит смешно и несерьезно. И в историю с Каддафи люди не верят", - считает Крулько.

Политолог Константин Бондаренко также видит в этой истории "заказной" характер. Причем целевая аудитория это скандала, по его мнению, находится не внутри Украины, а на Западе: для большинства украинских избирателей совершенно нет никакого деле до Каддафи и его денег, а вот для США и ЕС Банковая может попытаться выстроить линию "Тимошенко - Саркози в юбке, которая тоже получала деньги от ливийского диктатора".

"У большинства электората Тимошенко нет негатива в отношении Каддафи, - говорит Кость Бондаренко. - В Украине он, в основном, известен с положительной стороны - обеспечил всех граждан работой, платил крупные социальные пособия, многие украинские врачи уехали в то время работать в Ливию. А после его свержения в стране наступили хаос и разруха. Так что на украинских избирателей обвинения в том, что Тимошенко брала деньги у этого прекрасного человека, вряд ли подействуют, даже если в них кто-то и поверит. А вот для Запада это может стать фактором усиления недоверия к Тимошенко. С другой стороны, для США и ЕС будут важны конкретные доказательства. Сильно сомневаюсь, что они будут найдены. Разве что кто-то из тогдашних соратников Тимошенко, который сейчас у власти, например, Турчинов или Пашинский, устроят явку с повинной и скажут - да, мы брали у ливийцев деньги. Но и это, по понятным причинам, выглядит не очень реалистично".

Политолог Кирилл Молчанов также склонен считать всю эту историю спецоперацией по дискредитации Тимошенко перед будущими президентскими выборами со стороны команды Порошенко.

В то же время, по его словам, доказательства вины Тимошенко НАБУ вряд ли удастся найти - все-таки прошло уже восемь лет. "По аналогии с Николя Саркози, депутат от БПП Арьев решил запустить аналогичную информационную кампанию против Тимошенко в надежде хотя бы на пиар-эффект, не столько на юридический", - считает Молчанов.

Не вполне солидарен с коллегой политолог Руслан Бортник. По его словам, эта история "слишком экзотична", чтобы "сломать" Тимошенко информационно и электорально. "Другое дело - юридические последствия этого дела. Думаю, что это только первая серия, и вскоре дело Тимошенко, развиваясь параллельно с делом Саркози, может стать причиной снятия кандидатуры Юлии Владимировны с выборов", - полагает Бортник.

Кого еще финансировал Каддафи?

Тимошенко - не первый политик, которого обвиняют в финансовых связях с Каддафи. Ранее режим Муаммара Каддафи якобы финансировал президентские кампании во Франции и США.

Издание Asharq Al Awsat, утверждает, что правительство Каддафи выделило 5 млн евро на кампанию кандидата на выборах в США в 2004 году.

Правда, имя этого кандидата издание так и не назвало. Но известно, что за пост президента США тогда сражались республиканец Джородж Буш–младший и демократ Джон Керри.

По данным Asharq Al Awsat, кандидат в США финансировался через посредника, который был близким другом Саифа аль Ислама и официального представителя США. В обмен на материальную помощь кандидат в президенты якобы обещал Каддафи, что уберет Ливию из списков государств – спонсоров терроризма. Деньги были якобы направлены через третью страну.

Но наиболее ярким оказался скандал вокруг президентской кампании во Франции.

По информации издания, Каддафи потратил почти 50 млн евро на финансирование выборов Николя Саркози в 2007 году. Интересно, что французско-ливанский бизнесмен Зияд Такиддин, который утверждает, что присутствовал на встрече Саркози с Каддафи, сказал, что политики обсуждали цифры гораздо выше озвученной в СМИ.

Правда сам Саркози неоднократно отрицал, что брал деньги у ливийского лидера.

О том, что экс-президент Франции взял у Каддафи миллионы долларов на свою кампанию, сын Каддафи Саиф заявил еще во время войны в Ливии в 2011 году.

“Саиф мне сам рассказывал, что они финансировали Саркози, - рассказывает Омар Арфуш. - Это ни для кого вообще не секрет в их окружении. И у суда уже есть веские доказательства, что Саркози действительно брал деньги у Каддафи. У них есть показания свидетелей, документы, где написано, сколько денег и когда передали Саркози”.

По словам эксперта, Каддафи спонсировал Саркози долгие годы. Сотрудничество Каддафи и французского политика началось еще когда Саркози был министром внутренних дел, а не президентом. “А когда Каддафи перестал давать ему деньги, они с Саркози поссорились. И как раз после этого в Ливии началась война. Каддафи убили. А страна до сих пор страдает от терроризма”, - комментирует Омар Арфуш.

Во Франции сейчас Саркози находится под следствием. 20 марта его даже взяли под стражу как подозреваемого. Но, продержав два дня, отпустили. Сейчас он ожидает суда.

Зачем Каддафи вообще понадобилось финансировать иностранных политиков?

Только по тем данным, которые просочились в СМИ, на финансирование предвыборных кампаний политиков по всему миру Каддафи потратил минимум 60 млн евро.

Скорее всего, это щедрость была частью международной стратегии Каддафи: режим стремился финансировать кампании иностранных кандидатов, чтобы "завоевать друзей по всему миру".

Омар Арфуш говорит: ни один международный визит Каддафи не проходил без раздачи денег.

“У них был такой план.Еще в 90-е годы Ливия была под эмбарго, которое длилось уже примерно 20 лет. У Каддафи была задача поменять международный имидж Ливии, повысить репутацию и добиться отмены бойкота. И после того, как эмбарго сняли, Каддафи совершил тур по всему миру. Везде его встречали первые лица страны. И везде он раздавал миллионы”, - рассказывает Арфуш.

Даже за сами эти приемы у первых лиц государства Каддафи, не скупясь, платил - президентам, премьер-министрам. “Саркози его бы без денег просто не принял”, - добавляет Арфуш.

Каддафи в каждой стране, в котором бывал, обещал заключить миллиардные контракты, налаживал связи, нарабатывал себе имидж “друга всего мира”. В итоге он ни с кем так и не подписывал договоры, но нужную “картинку” создавал.

“Из-за его богатств ему позволяли самые эксцентричные выходки. Например, во время визита во Францию ему разрешили поставить палатку на Елисейских полях. Он принципиально в здании не жил, только в палатке. Испортил своей палаткой всю зелень вокруг и все цветы. Ему еще разрешили охотиться в лесу Версаля - это вообще нонсенс. Был большой скандал. Но он платил, поэтому ему разрешили пострелять там птиц. Разговор был примерно такой: "тут нельзя ставить палатку" - "вот вам 10 млн" - "ладно, ставьте палатку”, - вспоминает Арфуш.

Эта стратегия мирового турне с неограниченным бюджетом дала свои плоды. "После стольких лет эмбарго Каддафи принимали везде. Все забыли, как еще недавно называли его террористом, и стали называть его другом", - говорит Арфуш.

"Он давал эти суммы всем политикам - крайне правым, крайне левым, центристам, ему было все равно. В Ливии целые отели были забиты президентами африканских стран. Они там сидели иногда месяцами, ожидая очереди, чтобы Каддафи их принял и дал денег", - говорит Омар Арфуш.

Кто такой Муаммар Каддафи?

Каддафи пришел к власти в Ливии в результате революции 1969 года и с этого времени фактически возглавлял Ливию, хотя формально с 1979 года ушел со всех официальных постов и стал именоваться "братским вождем и руководителем революции".

В годы правления Каддафи Ливия поддерживала различные революционные движения, которые в том числе использовали террористические методы, по всему миру.

Из всех терактов, связанных с режимом Каддафи, наибольшую известность получил взрыв пассажирского самолета компании Pan American в 1988 году. Погибли 270 человек.

Против Ливии были введены международные санкции.

В начале 2000-х голов Каддафи признал причастность официальных лиц Ливии к теракту и выплатил крупную компенсацию родственникам жертв. После этого санкции со страны были постепенно сняты, а отношения с мировым сообществом нормализованы.

Каддафи внутри страны проводил социально-ориентированную политику. Обеспечил всех жителей бесплатным образованием и медициной, платит крупные пособия, поддерживал достаточно высокий уровень жизни, осуществлял крупные инфраструктурные проекты вроде "великой рукотворной руки" - доставка в населенные пункты Ливии подземных пресных вод.

В 2011 году в Ливии развернулась гражданская война между сторонниками режима Каддафи и оппозиционными силами, возглавляемыми Переходным национальным советом. В августе повстанцы взяли под свой контроль столицу страны Триполи. После этого в сентябре Совет Безопасности ООН признал Переходный национальный совет в качестве легитимной власти Сирии. Последним прибежищем Каддафи стал его родной город Сирт. 20 октября полковник попал в плен к повстанцам и был убит.

С тех пор в стране не прекращается междоусобная война. Ливия превратилась в один из центров международного терроризма, ее территорию контролируют различные вооруженные группировки, враждующие друг с другом.