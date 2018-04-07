В минувшую среду фронтмен группы "Океан Эльзи" Святослав Вакарчук вышел на политическую сцену страны, выступив с программной речью перед студентами Киево-Могилянской академии.

Еще летом прошлого года он объявил о том, что группа берет творческую паузу на год, а он сам едет в Стэнфордский университет. При этом его имя стало с завидной периодичностью появляться в социологических опросах, как потенциального кандидата в президенты Украины.

В Киеве Вакарчук рассказал о своих политических амбициях и своем видении развития государства.

"Страна" посетила встречу Вакарчука со студентами и поговорила с экспертами о его политическом будущем.

О чем говорил Вакарчук

Как и на своих концертах, на встрече в "Могилянке" Святослав Вакарчук собрал аншлаг. Полный зал ждал музыканта задолго до начала мероприятия, а само появление певца присутствующие встречали громкими аплодисментами. Музыкант говорил о политике, переменах в стране и своих амбициях.

"Посмотрите внимательно на рейтинги. Вы увидите одну интересную цифру. По разным опросам от половины до 60% населения Украины вообще не могут выбрать ни одного политика или политическую силу из меню политического ресторана. Это беспрецедентная история, когда не просто большое количество, а абсолютное большинство населения Украины не хочет выбирать между теми политиками, которые сегодня есть. Это страшная ситуация, очень угрожающая. Здесь возникает вопрос: а что делают политологи или политические аналитики? Когда эти люди видят цифру 60%, их же это тоже пугает. Они неглупые люди. Они понимают, к чему все идет. Они начинают искать. Сами начинают искать – что бы нам сделать такое, чтобы эту безнадежность или тупик начать направлять в какое-то русло. По крайней мере, начать думать. Политики хорошо знают эту ситуацию. Но они так же хорошо знают, что они, весь политический класс, давно эту игру контролируют. Они сами навязали правила игры. От того, кто из них возьмет власть, а кто останется в оппозиции, для них самих не так много изменится. Они уже 26 лет то во власти, то в оппозиции. Фамилии в основном все те же. Люди от них начинают уставать. Не только потому, что они ничего не делают, как у власти, так и при оппозиции. Большинство из вас – молодые люди. Вам плюс-минус 20 лет. Вы родились, когда они уже были на политическом небосклоне. Вы других даже не видели", – заявил Вакарчук.

По его словам, тогда политтехнологи, аналитики и эксперты начинают искать новых людей. И именно так произошло с ним, после чего он и его фамилия появилась в социологических опросах.

"А где же их найти? Они понимают: для того чтобы предложить людям новые лица, эти лица должны быть узнаваемы. Ты же не скажешь – вот Иван Петренко, он прекрасный человек, аналитик такой-то считает, что он классный кандидат в президенты. Второе, пожалуй, еще более важное – этот человек должен иметь определенный рейтинг доверия. То есть всю свою предыдущую жизнь он должен прожить так, чтобы люди, даже ассоциируя этого человека с политикой, понимали, что этот человек вызывает уважение, положительные эмоции. Вот есть человек, его все знают, и, по большому счету, особенно по сравнению с политиками, ничего плохого он не сделал. Давайте посмотрим, как на него реагируют люди? И начинают включать в рейтинги. Ребята, – это я говорю политикам, – вы сами виноваты! Поэтому с вопросом, – откуда так взялось, что Святослав Вакарчук появляется в рейтингах, – обратитесь, пожалуйста, к нашим политикам. Это они виноваты в том, что Святослав Вакарчук появляется в рейтинге. И это их работа за 26 лет привела к тому, что никому из них люди не верят. Поэтому они начинают смотреть на тех людей, которые живут другой, нормальной, жизнью", – рассказал он.

Сам же Вакарчук добавил: он гордится тем, что прожил свои 42 года так, что его можно потенциально включить в президентский рейтинг.

"Потому что я жил свою жизнь достойно. Я жил честно. Я зарабатывал свои деньги честно. Я никогда не стремился к власти. У меня был год, когда я был депутатом Верховной Рады. Я был первым человеком в истории украинской власти, который добровольно от нее отказался. Поэтому власть меня не интересует", – сказал он.

В представлении Вакарчука, в стране сформировалась ситуация, когда люди готовы к новой Колиивщине (кровавое восстание гайдамаков в XVIII веке).

"В момент ярости и отчаяния человек никогда не принимает выигрышных решений. Я каждый день вижу, слышу, чувствую настроения людей – они готовы к новой Колиивщине. Это опасные эмоции, – считает певец. – Нужно сжимать кулаки и идти в спортивный зал, а не брать палку и с яростью идти на твоих обидчиков, которые сегодня, возможно, сильнее тебя. Нам нужно каждый день делать себя сильнее. В какой-то момент вы увидите, что нас много в этой стране. Вы никогда не знаете, выиграете ли, но если вы не хотите выиграть, то зачем тратить свою жизнь на бессмысленное созерцание? Тогда можно ехать в другие страны".

"Надо менять страну при любой возможности. Не будут давать возможности добром – заберем силой", – резюмировал Вакарчук.

Идет в президенты или нет?

Как видим, Вакарчук не дал прямого ответа на вопрос, идет ли он в президенты и планирует ли вообще тем или иным образом участвовать в украинской политике.

"Страна" решила после встречи в "Могилянке" задать музыканту уточняющий вопрос.

– Вы будете баллотироваться в президенты или в депутаты парламента?

– Я уже все сказал. Вы хотите заголовки для желтой прессы? Я сказал достаточно. Ноу комментс!

Между тем, в кулуарах Верховной Рады уже курсируют слухи о том, что Вакарчук может объявить о своем участии в выборах президента в День независимости – 24 августа состоится большой концерт "Океана Ельзи", на который уже распродана добрая половина билетов.

Еще один интересный нюанс – представители парламентской группы "еврооптимистов" (которых эксперты видят потенциальными союзниками Вакарчука, если тот решит идти в президенты) сейчас поводят цикл встреч во всех регионах Украины.

"Этот тур по десяти городам был давно задуман не под выборы и не ради некоей партии еврооптимистов. Такой задачи нет, ведь среди нас есть представители разных парламентских и не только партий", – говорит народный депутат Алексей Рябчин ("Батькивщина").

По его словам, на встречах, которые проходят обычно в вузах, они призывают к "здоровому еврооптимизму". "Мы говорим: несмотря на все проблемы в стране, давайте концентрироваться на хорошем", – говорит Рябчин.

Спонсором поездок выступил американский "Национальный демократический институт" – неправительственная организация, близкая к Демократической партии США.

Есть ли шансы

"Страна" уже неоднократно анализировала президентские шансы Святослава Вакарчука. Напомним лишь, что мнения в экспертном сообществе серьезно расходятся.

Одни считают, что он сможет перетянуть на себя значительную часть разочаровавшегося в действующих политиках электората. Забрав голоса и у Порошенко, и у Тимошенко, а также у других кандидатов, он может уверенно выйти во второй тур выборов.

Другие полагают, что Вакарчук для большинства украинских избирателей (по сути своей консерваторов) слишком "экзотичный" кандидат, продвигающий, к тому же, не очень популярные либеральные идеи. И потому много голосов он не наберет.

Еще один предмет дискуссий – кто стоит за Вакарчуком. Многие называют в качестве его спонсора олигарха Виктора Пинчука (что, впрочем, обе стороны отрицают).

Другие источники сообщают, что певцу оказывают поддержку основатели российской "Альфа-групп" уроженцы Львова Михаил Фридман и Герман Хан.

Также говорят, что за ним стоят американцы и, в целом, Запад, который хочет заменить слишком своенравного Порошенко с его "коррупционным суверенитетом" на более понятного им человека.

Правда, источники в дипломатических кругах уточняют, что пока речь идет не о поддержке Вакарчука со стороны политического руководства стран Запада, а лишь о позиции влиятельной группы американского истеблишмента во главе с Джорджем Соросом, которая действительно видит в музыканте перспективного кандидата.

Наконец, есть еще одна точка зрения, которая гласит, что выдвижение Вакарчука в президенты якобы выгодно Петру Порошенко, так как оттянет голоса оппозиционного электората и уменьшит результат той же Юлии Тимошенко на выборах.

"На Банковой видят Вакарчука удобным спарринг-партнером для действующего президента Петра Порошенко во втором туре президентских выборов в 2019 году. Но даже если он не выйдет во второй тур, то оттянет голоса у других конкурентов Порошенко по майдановскому лагерю и, например, Тимошенко может и не пройти во второй тур", – считает политолог Андрей Золотарев.

"Да, есть расчеты, что Вакарчук оттянет голоса у Тимошенко и, в итоге, никто из них не выйдет во второй тур выборов. Но есть и другие расчеты", – сказал "Стране" источник, близкий к Администрации президента.

Действительно, судя по реакции "порохоботов" на речь Вакарчука перед студентами "Могилянки", на Банковой далеко не все довольны политическими амбициями музыканта. Уже запущены в Сеть тезисы, что "Вакарчук не знает, что ему делать", "Как он будет без опыта управлять страной?", "Бог весть кто стоит за Вакарчуком" и так далее.

Как пояснил один из нардепов, вхожий в АП, там действительно бытуют разные точки зрения относительно влияния Вакарчука на ход избирательной кампании. Часть экспертов его рассматривают как угрозу, а не как возможность оттянуть голоса.

"Если Слава пойдет на выборы, он отберет голоса у всех – и у Тимошенко, и, еще в большей степени, у Порошенко, – поясняет нардеп. – Кроме того, если Вакарчук выходит во второй тур с Порошенко, то действующий президент с большой долей вероятности проигрывает. Но главное даже не это. В конце концов, Вакарчука можно будет "сбить", убедив пойти на выборы Владимира Зеленского, который, при должной раскрутке, может взять больше, чем Слава. Главная угроза для Порошенко это не то, что Вакарчук может победить на выборах. А то, что он пойдет на выборы и станет "кандидатом Запада", ради которого США и ЕС начнут усиленно "топить" Порошенко. Пока своего кандидата у Запада нет. Им не нравится Порошенко, они ему помогать не будут, но и подыгрывать кому-либо из его конкурентов также не станут, потому что не видят, чем они для них лучше нынешнего президента. Если же пойдет на выборы Вакарчук, у него, при определенных условиях, будет шанс получить "геополитический админресурс" Запада, включая жесткие меры против Порошенко и его окружения накануне выборов. Не факт, что это поможет Вакарчуку победить, но совершенно точно приблизит к нулю вероятность победы Петра Алексеевича".

Правда, пока, как сказал "Стране" нардеп, Вакарчук и его потенциальная группа поддержки еще не приняли решение, идет он в президенты или нет: "Окончательно Слава определится к концу лета, когда будет уже понятна более-менее предвыборная социология. Если будут реальные шансы как минимум на выход во второй тур, он будет участвовать в выборах. Если нет, то, скорее всего, воздержится".