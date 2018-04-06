На Закарпатье вновь распространяются тревожные слухи о возможных провокациях накануне назначенных на 8 апреля парламентских выборов в соседней Венгрии, в которых примут участие тысячи закарпатцев с венгерскими паспортами.



Что ждет "дальний Запад" Украины на этих выходных, рассказывает "Страна".

Епископ предупредил о слежке СБУ

Избирательные участки будут открыты при консульствах в Берегово и Ужгороде.

Среди местных ходят слухи, что украинские националисты заблокируют дипучреждения и не дадут им проголосовать, как не пускали в консульства живущих в Украине россиян во время выборов президента РФ 18 марта.

К возможным провокациям в день венгерских выборов готовятся и местные власти.

"Ждем чего-то похожего, как в День Карпатской Украины, 15 марта, когда полиция задержала три десятка "титушек" с балаклавами, холодным оружием, битами и "травматами", — сказали нам в Закарпатской обладминистрации.

Как и тогда, по словам губернатора Геннадия Москаля, чтобы не допустить инцидентов, ко дню выборов заблокируют горные перевалы, через которые могут ехать провокаторы.

В среде украинских националистов на Закарпатье уже отмежевались от подготовки к нападениям на консульства.

"Наше движение давно стоит на антишовинистических позициях и уже несколько лет строит братские отношения между венгерскими и украинскими националистами", — говорит Тарас Деяк, лидер движения "Карпатская Сич".

На сайте венгерского консульства в Берегово размещен призыв голосовать. Фото: beregszasz.mfa.gov.hu

Часть закарпатских венгров опасается идти голосовать из-за запрещенного в Украине двойного гражданства.

Местный епископ реформаторской церкви Шандор Зан-Фабиан в интервью венгерскому сайту azonnali.hu посоветовал избирателям с паспортами Венгрии "быть осторожными и не слишком афишировать участие в голосовании". По его информации, за ними могут следить представители Службы безопасности Украины.

Политолог, депутат Береговского городского совета Каролина Дарчи считает все эти опасения банальным нагнетанием ситуации.

"Рядовой закарпатский венгр никогда не бил в барабан, когда получал гражданство. Каждый, кто воспользовался такой возможностью, сделал себе паспорт, прописался в одном из сел, для того, чтобы спастись от войны или потому, что нуждался в средствах к существованию", — написала Дарчи на своей странице в Facebook.

По ее мнению, закарпатских венгров могут запугивать оппозиционные венгерские партии. "Использовали слова закарпатского епископа, чтобы запугать СБУ тех "украино-венгров", которые в основном собираются голосовать за правящую партию "Фидес", — полагает политолог.



Восточный батальон и миссия ОБСЕ

Впрочем, общий контекст отношений Киева и Будапешта более чем напряженный.

Они были сильно испорчены из-за закона образовании с украинизацией венгерских школ на Закарпатье.

Теперь же венгры недовольны намерением украинских властей перевести с востока военную часть в город Берегово, самый "венгерский" город Закарпатья.



"То есть они считают венгерское национальное сообщество угрозой Киеву, это возмутительно, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает это", — процитировало Петера Сийярто, министра иностранных дел Венгрии, местное издание hirado.hu.



Речь идет о восстановлении военного городка в Берегово, который расформировали еще в начале 2000-х. Бывшую военную часть отдельного батальона 128-й Закарпатской горно-пехотной бригады, которая сейчас базируется в Днепропетровске, а также в Ужгороде и Виноградове, хотят передислоцировать.



В украинском Минобороны объяснили свое решение борьбой с "угрозами территориальной целостности", что вызвало у венгров больше всего негодования, мол, Киев открыто намекает на их сепаратизм.



В конце марта береговские депутаты дали отмашку на передачу военным помещений для базы.



Украинская власть, в свою очередь, возмущается из-за усиления миссии ОБСЕ на Закарпатье по инициативе венгерской власти, которая настояла на этом после поджога венгерского культурного центра в конце февраля.



Тогда генеральное консульство Венгрии даже посоветовало своим гражданам не посещать Закарпатье. Объяснили это так: "В связи с деликатной политической ситуацией и ситуацией с общественной безопасностью, чтобы избежать каких-либо провокаций".



В Венгрии хотят автономий в Украине, Румынии и Словакии



"Перед выборами Закарпатье не сходит из новостей в Венгрии. Власть хочет поднять свой рейтинг обещаниями защитить собратьев за рубежом. Кроме Закарпатья, это еще венгры Румынии и Словакии. Ультраправая партия "Йоббик" требует автономий для земель, которые Венгрия потеряла после Второй мировой войны. А по опросам, у них, кстати, второе место (11%) после правящей партии "Фидес", у которой 34% поддержки. Скорее всего, "закарпатская карта" — это всего лишь часть предвыборной кампании, но ситуация с обеих стороне уже так раскачана, что может развиваться и после выборов", — сказал "Стране" венгерский журналист Балаш Сабо.



"Йоббик", к слову, давно ратовал за вхождение Закарпатья в так называемую Великую Венгрию и требовал создать Притисянский админокруг. Так называется приграничная территория у реки Тиса, на которой расположены 4 закарпатских района, — Береговский, Виноградовский, Мукачевский и Ужгородский, где проживает больше всего этнических венгров.



О создании отдельного региона для закарпатских венгров в Украине говорят не только радикалы, а уже и представители власти. Венгерский посол Эрно Кешкень в мартовском интервью "Украинским новостям" заявил о возможности выдавать жителям Закарпатской области венгерские паспорта и создать венгерскую автономию.



На что замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что он превысил свои полномочия.



"Если Закарпатье получит автономию в составе Украины, то потом может возникнуть идея провести референдум о дальнейшем политическом самоопределении национальных общин края", — предположил в разговоре со "Страной" юрист-международник Владимир Безуглый.



Угрозы обострения ситуации в Закарпатье не исключает Ирина Верещук, директор Центра Балто-Черноморских исследований.



"Венгрия годами массово раздает паспорта граждан Венгрии, с 2012 года разрешила местным жителям участвовать в выборах в своей стране, не говоря уже о таких вопиющих фактах как оформление военных пенсий для спецназначенцев. Все это можно расценивать как системную подготовку почвы для так называемого "самоопределение венгров Закарпатья", — говорит "Стране" эксперт.



В такой ситуации, считает Верещук, есть вина украинской власти: "Закарпатье — очень специфический регион. То, что центральная власть должна делать уже минимум три года, а именно: проводить консультации в Брюсселе, где указывать на факты недружественного и противоречивого поведения Венгрии о признании целостности и нерушимости границ Украины, быть в постоянном диалоге с венгерскими дипломатами, и, самое главное, соблюдать договоренности. Этого не происходило. Теперь нам остается в авральном порядке требовать публичных заверений, что Венгрия не имела, не имеет и не будет иметь никаких территориальных претензий к Украине. И надеяться, что это все не будет уже поздно".



Некоторые местные жители, впрочем, уверены, что в самой Венгрии не захотят "забирать" бедное Закарпатье.



"Вот прям спит и видит Венгрия в своем составе регион с более чем миллионом невенгерского населения. Сейчас в Венгрии нацменьшинств практически нет (каждая не более 1%), а так сразу будет 10%. Не раз слышал, что на самом деле внутри Венгрии риторики об "аннексии" не ведет никто. Потому венграм в массе своей это совсем не интересно", — уверен закарпатец Олег Супруненко.



Жить на две страны



Мнения закарпатцев по поводу ситуации в регионе разделились.



Одних вполне устраивает жизнь в Украине с двойным гражданством и никаких перемен в статусе региона они не хотят.



"На Закарпатье у каждого второго — венгерские паспорта, с которыми можно свободно работать и учиться в ЕС. Людям выгодно иметь еще и украинский паспорт, получать тут выплаты и строить дома на заработанные в Европе деньги. Многие хотят жить на две страны и против отделения Закарпатья, это же может быть второй Донбасс. Кому это надо?", — поделился с нами предприниматель Виктор Попович из Ужгорода.



"Подавляющее большинство венгров Украины за то, чтобы Закарпатье было украинским", — убежден Тибор Томпа, зампредседателя киевского общества венгров.



Впрочем, среди части закарпатских венгров недовольство действиями украинской власти присутствует.



"Я все чаще слышу возмущение в последнее время. После того, как в Киеве решили отменить обучение на венгерском языке, закарпатских венгров это очень сильно возмутило. А Венгрия - это же Европа, с зарплатами и пенсиями в разы выше, чем в Украине", — сказал нам закарпатский венгр Ласло Миндак.



Кстати, Венгрия продолжает активно вливать деньги на Закарпатье, что, естественно, добавляет лояльности к Будапешту среди местных жителей.



По словам Ивана Гергардта, активиста из Берегово, за счет венгерских денег в регионе строят детсады, школы, больницы и выплачивают денежную помощь.



"В Мукачево починили детскую больницу за 4 млн форинтов (полмиллиона гривен). Венгры возвели новые корпуса Береговской районной больницы, шлют учебники, компьютеры, парты и доски в школы, строят дороги", — говорит он.



К слову, венгры платят пенсию более 10 тысячам украинцев, в основном из Закарпатья. В среднем они получают по 125 тысяч форинтов (около 13 тысяч гривен). Некоторые получают повышенную пенсию в 200 тысяч форинтов (20 тысяч гривен).



Украинский активист Иван Костак из Ужгорода добавляет, что Будапешт выплачивает помощь закарпатским учителям, врачам, чиновникам различных уровней власти, обслуживающим венгерское население на венгерском язык.



"Это все выглядит как тот "сыр в мышеловке", — считает он.



"Если Украина не заботится о своих гражданах и платит гроши, а чужая страна помогает, то почему нам не любить Венгрию. Если встанет такой вопрос, то я за автономию", — парирует Золтан Игнат из Берегово.



Многие закарпатцы говорят, что конфликт провоцируется искусственно.



"Закарпатцы — мирный и трудолюбивый народ. И не нужно сюда направлять ни ОБСЕ, ни Нацгвардии. Но надо же сделать "шоу". Для напряжения общей атмосферы и отвлечения людей от реальных проблем. Не нравится, на каком языке дети говорят? Так извините, они уже так говорят не одно поколение, а вы только сейчас заметили? Это свидетельствует о том, что вы не интересуетесь нами и нашими детьми. Которых мы в ту же Венгрию начали возить к врачам. По банальной причине — у нас врачи просто-напросто отсутствуют! А почему так, всем известно", — говорит Евгения Пуканыч, жительница Берегово.