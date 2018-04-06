Спустя неделю после того, как адвокаты бывшего президента Виктора Януковича посетили Европу, где пожаловались на попытки действующей власти застопорить объективное расследование по делам Майдана (в частности касательно убийства сотрудников МВД), в Украине грянул скандал.

Поводом к нему стала попытка прокуроров привлечь к ответственности за совершенные убийства правоохранителей одного из участников Евромайдана Ивана Бубенчика.

Многое указывает на то, что задумывалось это силовиками как своего рода имиджевый шаг. Целью которого была попытка убедить тех же европейцев в том, что в Украине отсутствует выборочное правосудие, тем более в таком вопросе как массовые убийства в центре Киева 20 февраля 2014 года. И, таким образом, выбить аргументацию у адвокатов Януковича и "беркутовцев".

Но этот план (если он действительно был таковым) сработал ровно обратным образом. После разразившегося скандала в спешном порядке подозреваемого от ответственности начал выводить лично генпрокурор.

Почему так произошло - разбиралась "Страна".

Часть первая. "Сказочник".

Широкой общественности о причастности Бубенчика к событиям, повлекшим массовую гибель протестующих и сотрудников правоохранительных органов в время финальной фазы Евромайдана 2014 года стало известно только по прошествии двух лет.

По официальной версии, заявленной в 2016 году, мужчина проходил в статусе свидетеля по уголовному производству, где изучались обстоятельства гибели сразу 13 сотрудников "Беркута". Руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк тогда уверял - еще до обнародования сенсационных признаний активиста в убийстве двух правоохранителей Бубенчика даже вызывали на допрос. Но тот так и не пришел.

А потому прокуроры развели руками, и, судя по всему, предпочитали полагаться на добрую волю Ивана.

Дальнейшую цепь событий запустила словоохотливость активиста в канун второй годовщины трагических событий в центре Киева, перевернувших ход истории Украины.

Интервью Бубенчика аполитичному изданию Вirdinflight.com, а затем комментарий "Громадському" стали настоящей "бомбой". Его откровения о том, как он рано утром 20 февраля 2014 года лично убивал на Майдане правоохранителей, растиражировали сотни изданий по всему миру.

После этого активиста все-таки допросили правоохранители. Чуть позднее к Ивану домой пожаловали с обыском, где искали оружие.

В целом же, откровения Бубенчика подчеркнуто ставили под сомнения как в Департаменте Горбатюка, так и среди адвокатов членов семей Небесной Сотни. Вот как комментировал заявления Ивана один из них, Виталий Титыч в 2016 году: "Лицо не знает, о чем оно говорит. Возможно, в том и есть расчет, что за такие слова невозможно привлечь к ответственности, потому что он не говорит о преступлении - он рассказывает какую-то байку".

То есть, глобально отношение следствия к Бубенчику напоминало ту же скептическую линию, которую в ГПУ позднее изберут и для так называемых "грузинских снайперов" с Майдана. Суть ее в том, что для проформы силовики выражали готовность выслушать всех лиц, у которых может иметься новая информация о трагических событиях 18-20 февраля 2014 года в центре Киева, но отходить от базовой версии (в бойне виноват режим Януковича) никто не планирует.

Хотя вопрос - кто же убивал на Майдане правоохранителей, продолжал висеть в воздухе. И какой-либо ответ на него нужно было дать. Тем более, что на этот момент делала упор защита и Януковича, и "беркутовцев", которых сейчас судят за расстрелы в Киеве.

Часть вторая. "Герой-убийца"

Сам же Иван описывал события утра 20 февраля 2014 года на Майдане так: "Я выбирал тех, кто командовал. Расстояние очень небольшое, поэтому на двух командиров потребовались только два выстрела... Говорят, что я убил их в затылок, и это правда. Так вышло, что они стояли ко мне спиной. У меня не было возможности ждать, пока они развернутся. Остальных мне не нужно было убивать, только ранить в ноги".

Ряд юристов тогда заявляли, что Бубенчик фактически признался в убийстве двух сотрудников правоохранительных органов и покушении на их коллег. То есть, его действия четко попадали под ст.115 УК Украины ("умышленное убийство"). После чего развернулась масштабная полемика в СМИ и соцсетях, а у властей образовалась дилемма - что же в таком случае делать с "героем Майдана"?

На тот момент позиция следствия недвусмысленно давала понять, что Бубенчика могут технично вывести из дела. И уж точно не планируют "крепить" его по тяжкой ст.115 УК Украины.

"Расследование должно дать ответ – было ли это убийство или (вынужденная - Прим. Ред.) самооборона", - заявлял на этот счет Горбатюк. Он выдвинул такую версию: якобы в разгар вооруженного противостояния на Майдане "правоохранители создавали ситуации, в которых протестующие попадали в условия необходимой обороны или крайней необходимости, что избавляет их от привлечения к уголовной ответственности".

Заранее анонсировав таким образом переквалификацию вероятных деяний Бубенчика в ГПУ в дальнейшем намеревались и вовсе простить активиста.

"Верховная Рада приняла решение об амнистии лиц, которые совершали преступления в отношении правоохранителей, в том числе убийства. Мы расследуем эти дела, чтобы была установлена истина, чтобы нас не обвиняли в одностороннем и предвзятом расследовании", - трактовал тогда законодательство Горбатюк.

Не исключено, что журналисты на тот момент не совсем точно передали смысл высказывания прокурора. Либо же он сам намеренно упрощал ситуацию, из-за чего возник скандал.

Ведь на самом деле "амнистия" для участников акций протеста 2013-2014 годов никогда не включала в себя выдачу индульгенций по статье об умышленных убийствах силовиков (п.8 ч.2. ст.115 УК Украины), хотя и содержит норму о "прощении" тех, кто посягал на жизни военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов (ст.348 УК Украины). По сути - это смежные статьи с одинаковой санкцией сроков лишения свободы, но они содержат противоположную трактовку мотивов совершения преступления.

Главная разница состоит в том, что по ст. 348 квалифицируются убийства силовиков, которые не были связаны с выполнением ими службеных обязанностей или деятельностью по охране общественного порядка.

То есть, это преступления, совершенные ввиду личной неприязни, в виде мести на бытовой почве, из хулиганских побуждений и т.п. Попытки вписать в такие формулировки расстрел "беркутовцев" на баррикадах в период Евромайдана опрошенные "Страной" правоохранители называют сознательным искажением реальности.

Часть третья. "Провокатор"

Спустя более чем два года, о судьбе "героя Майдана" вновь заговорили с удвоенной силой. Произошло это после его задержания с целью привода 3 апреля 2018 года. Все тот же Горбатюк заявил - данная мера была применена из-за того, что прокуроры намеревались еще раз допросить Ивана, а тот всячески уклонялся от этого.

Тогда же грянул гром: Бубенчику объявили о подозрении по трем статьям. Речь идет об очерченных в законе об "амнистии майдановцев" преступлениях, связанных с покушением на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении оружия. А главное: по ч.2 ст.115 УК Украины - в умышленном убийстве двух человек. И как раз по этой статье амнистия не предусмотрена.

Как указывает источник "Страны" в органах прокуратуры, случилось это после того, как знаковые показания по "делу Бубенчика" дал еще один подозреваемый - Дмитрий Липовой. На сегодняшний день этот мужчина скрывается на территории Польши. Что характерно, разыскивается он по подозрению в преступлении, которое подпадает под "амнистию майдановцев" - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.348 УК Украины).

"Липовой показал, что передал Бубенчику свой карабин "Сайга", из которого тот совершил выстрелы в сторону правоохранителей утром 20 февраля 2014 года", - говорит наш собеседник. У следствия есть и дополнительный козырь - данные экспертизы, которые "привязывают" оружие к ранениям силовиков.

В тексте первоначального уведомления о подозрении активиста, врученном Ивану 3 апреля, фактические обстоятельства преступления описываются так. Якобы Бубенчик совершил три выстрела в сторону силовиков, в результате чего был ранен майор внутренних войск, а еще два правоохранителя были убиты. Это прапорщик внутренних войск Сергей Спичак и старший сержант "Беркута" Владимир Зубок.

Также из подозрения следует, что "евромайдановец" убил не "командиров в затылок", как заявлял он журналистам в 2016 году, а рядовых силовиков. При этом характер их смертельных ранений описывается в "пидозре" совершенно иным образом, нежели утверждал "майдановец".

Впрочем, это далеко не все знаковые нюансы апрельских метаморфоз в "деле Бубенчика".

Во-первых, в тексте уведомления о подозрении четко прослеживаются мотивы, которые якобы двигали Бубенчиком поутру 20 февраля 2014 года. И это едва ли не наиболее резонансная часть истории, связанной с делом львовского майдановца. По сути, следствие вело линию к тому, что он выступил провокатором, действия которого и повлекли массовую бойню в центре украинской столицы.

"Установив, что правоохранители и митингующие активных действий не совершают в связи с перемирием между действующей властью и лидерами оппозиции, имея намерения осуществить неизбирательное применение огнестрельного оружия на поражение, Бубенчик осуществил намеренные, противоправные деяния, действуя по предварительному сговору с другими лицами с целью дестабилизации ситуации временного перемирия, при отсутствии обстоятельств совершения необходимой обороны или действий в состоянии крайней необходимости", – цитировал первоначальную "пидозру" адвокат Титыч.

В данном изложении "пидозра" переворачивает всю концепцию исторических событий февраля 2014 года. Получается, что бойню спровоцировала стрельба по правоохранителям сторонника Майдана Ивана Бубенчика, а не действия режима Януковича.

Во-вторых, комментируя детали "дела Бубенчика" едва ли не впервые в публичном обсуждении прпавоохранители поставили под сомнение возможность применения на практике законодательных норм об "амнистии евромайдановцев". Что характерно, сделано это было прокурорами того самого Департамента ГПУ, который и занимается расследованием эпизодов, связанных с гибеью участников массовых акций протеста.

Тон задал прокурор Алексей Донской, который назвал "амнистию" майдановцев "ничтожным" с юридической точки зрения законодательным актом. Который прописан так, что противоречит Уголовно-процессуальному кодексу, где содержится императивная норма - любой закон, который не отвечает порядку, предусмотренному в УПК, не может быть применен на практике.

"Депутаты приняли этот закон четыре года назад... Он запрещает нам собирать информацию об активистах, даже погибших. Но мы открываем производства, расследуем их, хотя закон предусматривает ответственность за такие нарушения, хотя и не конкретизирует ее. Условно говоря, за наши расследования нас можно уволить за нарушение закона, - объяснялся на этот счет руководитель Департамента спецрасследований Горбатюк. - В то же время, есть нормы УПК..., и если закон им противоречит, то нужно руководствоваться Кодексом, а не законом".

Заметим, что эта проблема ранее уже давала о себе знать в полный рост. Прецедентом стал промежуточный финал расследования дела о том, как 18 февраля 2014 года в районе Крепостного проулка угнавший "ГАЗ" силовиков "майдановец" Леонид Бибик, сбил "свободовца" Сергея Дидыча, который в итоге скончался. На основании закона "О недопущении преследований..." суд первой инстанции постановил освободить Бибика, но это решение было затем разбито в апелляции.

Часть четвертая. Снова "герой"

Впрочем, все эти юридические нюансы не имели значения для большего числа активистов, которые тут же заполнили сеть "зрадой": власть собирается судить евромайдановца за его "героизм" во время Майдана. При этом, почти никто не сомневался в том, что Бубенчик действительно убивал милиционеров.

Наиболее четко эту мысль донес глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"20 февраля 2014 утром Иван Бубенчик стрелял по "беркутовцам" и убил нескольких из них. Это было после того, как они убили несколько десятков майдановцев, и перед тем, как они готовились убить еще сотни. Сейчас его арестовали.

Бубенчик был одним из тех, кто изменил историю Майдана. Результат суда над ним может изменить судьбу нашей страны. Если Иван станет единственным, кого посадят за убийства зимой 2013-2014 гг – мы можем вернуться в прошлое к Майдану.

Приговор должен показать, что важнее для нас – право или закон. И наконец – были ли события четырехлетней давности революцией, и тем более – Достоинства.

Если да – Иван должен быть свободным!", - написал у себя в ФБ Вятрович.

После таких "вводных" власть быстро дала заднюю.

Генеральный прокурор Юрий Луценко решил пересмотреть квалификацию действий Ивана Бубенчика, изложенную в подозрении, и де-факто вручную начал управлять расследованием.

С его подачи был изменен состав прокуроров по делу, сторону гособвинения отныне представляет заместитель Юрия Витальевича Анжела Стрижевская. Скандальную "пидозру" отозвали из суда, а настаивавшего на содержавшихся в ней формулировках Горбатюка отодвинули от расследования.

Руководитель Департамента спецрасследований уже заявил, что Луценко не имел права отбирать у него дело, поскольку не знаком с материалами следствия и данное производство не заслушивалось у "генерального". И намекнул, что такое "самоуправство" он планирует оспорить в суде.

Солидарность с главным следователем по делам Майдана выразил и ряд бывших высокопоставленных силовиков.

"У главы ГПУ нет полномочий вмешиваться в работу следственной группы, - заявил "КП" в Украине" экс-заместитель генпрокурора Алексей Баганец. – В Уголовно-процессуальном кодексе сказано, что изменить подследственность генпрокурор может только в том случае, если есть доказательства, что следствие велось неэффективно, но никак по своим личным оценкам или пожеланиям".

В схожей тональности выразился на своей странице в Facebook бывший заместитель прокурора Киева Максим Ленко: "Грош цена так усердно раскручиваемому генеральным прокурором Украины собственному бренду "Закон и Справедливость". Вместе с отзывом ходатайства об избрании убийце беркутовцев на Майдане - Бубенчику - меры пресечения в виде содержания под стражей, Генеральной прокуратурой Украины и верховенство Закона, и торжество Справедливости отложены на потом. До новых времен".

Бывший заместитель министра юстиции, известный адвокат Юрий Иващенко также говорит об абсурдности ситуации.

"Я так понимаю что полицейских теперь можно просто убивать и ничего не будет? - написал Иващенко на своей странице в Facebook. - Не слышу радостных возгласов Авакова. Как вообще после всего что произошло за пару дней можно смотреть в глаза правоохранителям? Ведь после такого они не будут рисковать собой. Ведь государство защищает убийцу. А по версии Вятровича так это чуть-ли не подвиг за который медаль еще давать нужно".

В итоге, Бубенчику переквалифицировали подозрение. В новой интерпретации ему вменяется совершение преступлений в части незаконного хранения оружия (ч.1 ст.263 УК Украины) и покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.348 УК Украины).

Не подпадающая под "амнистию майдановцев" квалификация действий активиста по ч.2 ст.115 УК Украины ("Умышленное убийство") из нового варианта "пидозры" исчезла.

Ходатайство об избрании активисту меры пресечения в ГПУ решили не подавать.

По итогу, мы имеем следующую ситуацию.