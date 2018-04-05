Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о национальной безопасности и обороне. По задумке этот проект позволит оборонному секторе приблизиться к стандартам НАТО. На второе чтение его хотят направить в конце мая, после доработки и согласования с зарубежными партнерами.

"Страна" анализирует, зачем нужен этот закон и почему вокруг него ломаются копья.

Что изменит этот проект

Ранее "Страна" уже подробно анализировала, какие новации предполагает президентский проект о нацбезопасности.

Ключевых положений несколько.

Во-первых, это кадровые новации - с 2019 года назначать Министра обороны и его заместителей будут из числа гражданских лиц (то есть нынешний министр Полторак, как человек военный, будет вынужден уйти в отставку).

С одной стороны, гражданский министр обороны - это международная практика. С другой стороны, стандарты НАТО предполагают, что само Минобороны должно сохранить только функции административного управления. Но в президентском проекте за Минобороны оставляют военно-политическое руководство, и гражданскому министру будет подчиняться главнокомандующий - то есть, лицо, находящееся на наивысшей военной должности.

Сейчас главнокомандующим ВСУ является начальник Генштаба, но эти должности разделят. Глава Генштаба уйдет в подчинение главнокомандующему. Назначать на эту должность и увольнять с нее будет президент.

Собственно, расширение президентских полномочий, выписанное в этом проекте, это еще одна его принципиальная новация.

Президент - верховный главнокомандующий и руководит сферой безопасности и обороны. Спектр его полномочий широкий - от указов и присваивания званий - до введения военного положения. Также президент утверждает одобренную СНБО стратегию национальной безопасности, военной безопасности и кибербезопасности.

Еще одно новшество - это четкое перечисление 15 ведомств и органов, входящих в состав сектора безопасности и обороны. В него входят: Минобороны, ВСУ, Госслужба спецтранспорта, МВД, Нацгвардия, Нацполиция, Госпогранслужба, Миграционная служба, ГСЧС, СБУ, Госохрана, Госспецсвязи, аппарат СНБО, разведорганы.

То есть, получается, что и на МВД, а также на входящие сейчас в его сферу пограничную, миграционную, "чрезвычайную" службы и Нацгвардию также распространяется руководящая воля президента.

Интересный "месседж" для главы МВД Арсена Авакова, который недавно заявил, что Порошенко ему не начальник.

К президентскому проекту свои претензии уже высказали глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, посол США в Украине Мари Йованович, глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников и глава Консультативной миссии ЕС в Украине Кястутис Ланчинскас.

Их осуждение вызвала, в частности, неопределенность касательно спецслужб. Так, в законе об СБУ написано, что Служба подконтрольна и президенту, и Верховной Раде. Но в статье 19 законопроекта указано, что СБУ подчинятся только президенту, а глава СБУ только лишь отчитывается перед парламентом один раз в год. ЕС и НАТО хотят парламентского контроля над СБУ.

Также ЕС и НАТО не устраивает новация о Ставке верховного главнокомандующего. Указ о создании Ставки с совершенно секретным положением о ней президент подписал в сентябре 2017 года.

Законопроект закрепляет статус Ставки - ее СНБО сможет создавать при неких особых условиях.

Национальные интересы обеднели

Примечательно и то, что по сравнению с ныне действующим законом "Об основах национальной безопасности Украины" 2003 года, существенно сузилось само понятие защиты национальных интересов.

Раньше приоритетом национальных интересов среди прочих было развитие духовности, моральных основ, интеллектуального потенциала украинского народа, укрепление физического здоровья нации, создание условий для сохранения и укрепления институтов семьи, создание условий для полноценной жизни ребенка, безопасности, благополучия, развития ребенка в благополучной атмосфере.

В новом законопроекте само понятие национальных интересов претерпело значительные изменения, из него были исключены все вышеупомянутые моральные ценности.

Теперь фундаментальные национальные интересы - это государственный суверенитет и территориальная целостность, развитие экономики, гражданского общества, рост уровня и качества жизни населения, интеграция в ЕС и членство в НАТО.

"Это уничтожит украинскую армию"

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник ("Блок Петра Порошенко") спрогнозировал "Стране", что окончательное голосование за законопроект состоится в середине-конце мая.

"Вряд ли раньше по причине майских праздников", - комментирует он.

Еще во время представления проекта главой СНБО в сессионном зале во фракции "Самопомощь" заявили о своем несогласии с этим проектом.

Член фракции "Самопомощь" Тарас Пастух заявил, что сперва президент год саботировал принятие закона, а в итоге подал проект, которым расширяет свои полномочия.

"Законопроект писался теми, чью деятельность он должен регулировать. Представьте себе на секунду, что закон о деятельности налоговой писали бы инспекторы налоговой. Мы, очевидно бы, получили закон, в котором бы легализуются маски-шоу, неограниченные права и нулевой контроль или декларативный за деятельностью этой службы. Президентский законопроект написан в СНБО, членами которого являются те, на кого этот закон должен распространяться. И внесен президентом Украины, у которого де-факто в руках сконцентрирована вся власть. Риторический вопрос: готовы ли они написать законопроект, в котором вся деятельность Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и т.д. станет прозрачной и подотчетной народу? Готовы ли они написать закон, в котором обеспечат прозрачное расходование денег? Готовы ли они показать, за какие заслуги продаются генеральские должности, как у тех, у кого еще 3-4 года назад ничего не было, а сегодня появились состояния, о которых мечтают бизнесмены, которые имеют по 20 и более лет стажа?" - говорит Тарас Пастух.

Позднее слова своего однопартийца поддержала вице-спикер Оксана Сыроид, заявившая, что этот законопроект - это "мошенничество на 35 страницах". Она заявила, что таким образом цементируется советская система управления.

Сыроид, в частности, сказала, что закон, будучи принятым, "уничтожит украинские вооруженные силы окончательно".

"Вместо того, чтобы внедрить систему контроля и командования, которая бы позволила нам изменить наконец систему управления, дожившую с Советского Союза, она цементируется, погружается в больший управленческий хаос. И это приведет к тому, что у нас в вооруженных силах не будет солдат, готовых воевать", - говорит Сыроид.

Иван Винник, в свою очередь, категорически не согласен с тезисом вице-спикера Оксаны Сыроид о "цементировании советской системы управления вооруженными силами".

"В "Советской армии" не может быть гражданского министра. Да и в других аспектах отсылка к советскому периоду просто смешная. Например, можно ли представить, чтобы советский КГБ отчитывался перед Верховным советом СССР? Абсурд! А СБУ перед Верховной Радой будет это делать после принятия закона. Меняется статус украинкой спецслужбы, которой достанется расследование экономических преступлений, касающихся всего государства. Например, если "Газпром" попытается внедрить агентов в "Нафтогаз", это покушение на интересы государства и забота СБУ", - говорит Винник.

Западные партнеры хотят дополнительные гарантии

Опрошенные "Страной" эксперты полагают, что предлагая парламенту принять этот проект, власть сконцентрирована на выполнении нескольких задач. Прежде всего - это отчитаться перед Западом, который настаивал на подготовке такого проекта.

Украинские власти не скрывают, что законопроект разрабатывался "в тесном взаимодействии" с экспертами НАТО, США и Европейского Союза. В начале марта глава Пентагона Джеймс Маттис после встречи с министром обороны Степаном Полтораком особое внимание уделил этому вопросу, заявив, что ожидает принятия Верховной Радой закона о нацбезопасности.

"Мотивы иностранцев поняты - западные партнеры хотят получить дополнительные гарантии контроля и прозрачности в вопросе поставок в Украину оружия. Фактически, США поставили перед Украиной четкие условия: хотите джавелины, хотите другое летальное оружие, - меняйте способ контроля и управления вооруженными силами. Они никому здесь не верят, и именно на это указывают многочисленные публикации в западной прессе о коррупции в военном секторе Украины", - говорит "Стране" собеседник в президентской партии.

Вторая причина появления этого проекта - это необходимость сменить "повестку дня".

"Это начало предвыборной кампании. И поэтому власть пытается изменить риторику - вместо роста цен, который волнует людей, вместо повышения тарифов, они принимают закон о национальной безопасности, - говорит "Стране" народный депутат Сергей Левочкин ("Оппозиционный блок").

Эксперт "Дома демократии" Анатолий Октисюк считает, что проект нужен еще и как базис для дальнейшей пиар-темы, на которую будет делать акцент нынешняя власть в ближайшее предвыборное время - вступление Украины в ЕС и НАТО:

"Помимо усиления контроля над силовыми органами накануне избирательной кампании, другая очевидная цель - закрепить в законе цели на вступление в ЕС и НАТО. Потом от этого можно будет оттолкнуться для внесения в Конституцию".