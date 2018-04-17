Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в 2017 году получил 288,7 тысяч гривен зарплаты, а его жена - 47,6 тысяч. Об этом сообщается в электронной декларации главы парламента.

Наличными спикер хранит 340 тысяч гривен и 30,6 тысяч долларов, владеет четырехлетним "Suzuki SX4", а его жена - трехлетним "Peugeot 508".

92 квадрата от родных

А еще в декабре прошлого года Андрею Парубию родственники подарили квартиру в его родном Львове. Квартира находится в старинном доме готического стиля под № 14 на улице Глубокой (бывшая улица Чекистов), недалеко от центрального входа университета "Львовская политехника":

Фото: pslava.info

История подарка такова. Пятеро ближайших родственников спикера (родители и семья брата) в 2009 году приватизировали 142-метровую квартиру в этом доме. Еще в 2011 году супруга будущего спикера приобрела рядом с ней "однушку" площадью 20 метров.

Теперь же огромную семейную квартиру разбили на две. И большую из них, площадью 92 кв.м., подарили родственнику - главе парламента. Факт дарения подтверждается попавшими в распоряжение "Страны" сведениями из реестра недвижимости:

Источник: minjust.gov.ua

Как видим, договор дарения квартиры был оформлен 15 декабря. А показан подарок был лишь в декларации, поданной 30 марта.

Однако в статье 52 закона "О предотвращении коррупции" указано, что такие дорогостоящие приобретения должны декларироваться в течение 10 дней после их получения:

Источник: zakon.rada.gov.ua

Однако в Едином госреестре деклараций на имя спикера Верховной Рады зарегистрировано только три ежегодных декларации (за 2017 год - с исправлениями), без изменений и дополнений.

Источник: public.nazk.gov.ua

Так что спикер парламента, похоже, проигнорировал эту обязанность, и не задекларировал подарок в 10-дневный срок.

И тут возникает вопрос ответственности: как могут наказать Парубия?

Во-первых, он спикер парламента и один из столпов нынешней власти. Поэтому антикоррупционные органы вполне могут "закрыть глаза" на то, что он в установленной форме не задекларировал подаренную ему квартиру.

Во-вторых, даже если дело дойдет до наказания, то у антикоррупционных органов будет выбор. С одной стороны, если чиновник несвоевременно подает декларацию, то ему грозит админштраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов (850 – 1700 гривен) по статье 176-2 Кодекса об админарушениях.

С другой – наказание за умышленную неподачу декларации предусматривается по статье 366-1 уже Уголовного кодекса: от штрафа от 25,5 тысяч гривен до двух лет лишения свободы, с лишением права занимать должности до трех лет.

Вопрос о том, какое именно правонарушение совершил Парубий – несвоевременно сообщил о подаренной квартире или умышленно ее не задекларировал установленным законом способом путем подачи "Уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии субъекта декларирования" – будет опять-таки решаться антикоррупционными органами.

Учитывая высокую должность нарушителя, можно уверенно спрогнозировать сравнительно мягкое наказание для него. Если оно вообще будет.

Новая должность для младшей сестры

В 2017 году новые приобретения случились и у сестры спикера парламента Елены Парубий. Как сообщала "Страна", она давно работает в налоговых органах Львова. В 2010 году она была задержана по уголовному делу о взятке за непроведение проверок у частных предпринимателей. Тогда она занимала должность начальника управления по работе с физлицами налоговой инспекции Сиховского района Львова.

После прихода брата на высокие должности в 2014 году карьера Елены Парубий также пошла вверх. Еще в августе 2014 года она занимала должность начальника управления доходов и сборов с физических лиц налоговой инспекции в Галицком районе Львова. В начале 2015, как указано в ее декларации, она уже занимала должность заместителя, а в 2016 году стала начальником этой инспекции.

В августе 2017 года "Страна" сообщала, что Елену Парубий назначили заместителем начальника управления фискальной службы во всей Львовской области. Причем эту должность ввели за месяц до ее назначения. Это седьмой по счету зам для начальника львовской областной налоговой.

Источник: lv.sfs.gov.ua

Кафе "Левандовка" купили под приватизацию

Согласно декларации Елены Парубий, в 2017 году на ее мужа Тараса Владичко были оформлены 50% ООО "Кафе "Левандовка". Стоимость этой доли при покупке составляла 8250 грн. Затем она была увеличена почти в 200 раз - больше 1,6 миллиона.

Одновременно вторую половину фирмы купил Андрей Бурбан, который, согласно реестру юридических лиц, стал ее директором:

Источник: usr.minjust.gov.ua

Тарас Владичко и Андрей Бурбан - давние партнеры. Еще с 2008 года они владеют земельным участком почти 10 соток в пригороде Львова селе Малечковичи. Это указано в декларации Елены Парубий:

Источник: public.nazk.gov.ua

Партнеры оформили покупку ООО "Кафе "Левандовка" в марте 2017 года. А в июле 2017 года львовский горсовет внес в список объектов для приватизации 261,7 кв. метров недвижимости, предназначенной для данной фирмы.

Причем оценщики горсовета оценили помещения на сумму чуть больше 3,2 миллиона гривен – это эквивалент порядка 470 долларов за квадратный метр.

В январе 2018 года эта недвижимость была приватизирована путем выкупа у управления коммунальной собственности Львовского горсовета:

Источник: minjust.gov.ua

Как сообщили "Стране" во Львовском горсовете, средства от приватизации помещения пришли 19 декабря 2017 года (3 млн 242 тысячи гривен). Акт приема-передачи составили 27 декабря.

"Своя полонина" в Карпатах оказалась чужой

А еще сестра спикера, похоже, приписала себе лишнее. Согласно декларации Елены Парубий, в последний день 2017 года на ее мужа был записан дом в горах - в селе Мохнатое Турковского района на Львовщине:

Источник: public.nazk.gov.ua

Но хотя Елена Парубий указала дом как приобретенный в 2017 году, он фигурировал и в декларации за 2016 год. И в этом же селе еще с 2009 года нею задекларированы почти полтора гектара земли, разделенные на два участка - 25 и 124,9 соток:

Источник: public.nazk.gov.ua

Однако в реестре недвижимости эти дом и участки почему-то отсутствуют. В земельном кадастре участки с такими параметрами записаны на совершенно другого человека - Николая Ильницкого:

Источник: map.land.gov.ua

Аналогичная ситуация и с домом: согласно данным реестра недвижимости, он тоже принадлежит Николаю Ильницкому:

Источник: minjust.gov.ua

В общем, сестра Парубия почему-то приписала мужу дом и "полонину" в Карпатах, которые, согласно документам, принадлежат совершенно другому человеку. В причинах такой аномалии, вероятно, должны разобраться компетентные органы.

Сама сестра спикера для комментариев пока недоступна.

О жизненном пути и имуществе главы Верховной Рады и его семьи "Страна" рассказывала в октябре 2016 года в расследовании "Путь Парубия. Сын коммуниста, социал-националист, спикер".