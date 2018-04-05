Холодницкий: откровения обреченного

Скандал в антикоррупционном семействе вчера переместился в парламент, куда депутаты вызвали генпрокурора Луценко, главу НАБУ Сытника и главу САП Холодницкого. Луценко не явился, зато Сытник и Холодницкий и выдали по полной программе, и получили по ней же.

Впрочем, несмотря на то, что уже известны и подробности прослушки главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, и ее заказчики, и исполнители, ситуация не стала более понятной даже после визита Холодницкого и Сытника к депутатам.

По большому счету, никто в зале и не хотел узнать, что же там произошло на самом деле. Просто еврооптимисты использовали трибуну для публичной порки Холодницкого, а депутаты от БПП и Радикальной партии заодно устроили и порку Сытнику. При этом два "яблока раздора" – Сытник и Холодницкий – сидели вместе в пустой правительственной ложе и мирно беседовали.

Если говорить о герое дня, то им, несмотря на публичную порку, стал Холодницкий. Он припомнил и еврооптимисту Лещенко его квартиру, и Ляшко – дом в Козине вместе с выигрышами в лотерею. Однако, похоже, это была смелость обреченного. Вчерашний день подтвердил, что у Холодницкого нет союзников ни во власти, ни среди еврооптимистов (а значит, и на Западе). Так что вопрос его отставки – это только вопрос времени.

Супрун не уйдет. Уйдут ли ее?

Вчера же актуализировался вопрос и другой отставки – и. о. министра здравоохранения Супрун. В принципе, он поднимался уже не раз, потому что популярность Супрун в Украине сравнима с "популярностью" Турчинова на Донбассе, но до сих пор не выходил на уровень парламента.

Когда депутаты от Оппозиционного блока регистрировали зимой проект постановления об увольнении Супрун, это была политическая декларация. Когда на прошлой неделе с аналогичным обращением к правительству обратился Закарпатский облсовет, это были эмоции губернатора Москаля. Но когда за такое же обращение проголосовал комитет Верховной Рады по здравоохранению и рекомендовал всему парламенту сделать то же, это уже не эмоции и не декларации.

Не исключено, что теперь уже действительно встал вопрос о желании определенных людей во власти взять под контроль более 100 млрд гривен, которые теперь будут централизованно в ручном режиме передаваться местным клиникам. А поскольку Гройсмана, видимо, устраивает та схема, которую разработала Супрун, то речь идет о неких противниках премьера на Банковой или в парламенте.

Супрун вчера заявила, что в отставку не собирается. А значит, и. о. министра уверена, что Гройсман ее поддержит. Так что борьба только начинается.

Антикоррупционный суд отложен до мая

Поскольку парламент вчера был занят смакованием антикоррупционной межусобицы, у него, естественно, не дошли руки ни до отмены е-декларирования антикоррупционных активистов, ни до чего-то более существенного. Правда, один из комитетов – собственно, по борьбе с коррупцией – вчера рассмотрел законопроект об Антикоррупционном суде, принятый в первом чтении.

Что подразумевается под словом "рассмотрел", не очень понятно. Потому что если рассмотрел, то, в принципе, его уже завтра можно выносить в зал и голосовать. Но представители комитета заявляют, что законопроект будет готов к принятию в мае.

То есть срок, о котором заявлял Луценко, – до конца апреля, – уже срывается. А май, как известно, понятие растяжимое. Там ведь и 1 мая, и День Победы, еще не отмененные Вятровичем. В общем, неудивительно, что вчера в Нацбанке заговорили о сомнительных перспективах получения транша от МВФ в ближайшие месяцы.

Впрочем, и не в ближайшие месяцы перспектива тоже может оказаться сомнительной. Потому что на данный момент то, что может принять парламент, – это президентский законопроект, раскритикованный всеми западными институциями. И внесут ли в него правки, которые предлагают еврооптимисты, это еще большой вопрос. Такой же большой, как и вопрос транша.

Аваков признался, что не хочет единства с Порошенко

Если не считать откровений Холодницкого в парламенте, самые интересные заголовки для СМИ вчера выдавал министр внутренних дел Аваков. Не все из появившегося с утра интервью министра было откровенным, но многое было интересным.

Безусловно, глава МВД интересен, прежде всего, двумя вещами: во-первых, как человек №2 во власти и главный визави Порошенко, во-вторых, как политик, которому приписывают организацию и финансирование националистических военнизированных формирований.

От второго Аваков, естественно, открестился. В последнее время вообще происходит слишком много событий и делается слишком много заявлений, подчеркивающих независимость "Азова"/Нацкорпуса/Нацдружин от главы МВД. Настолько много, что становится похоже на специально организованную кампанию. Так это или не так, знают, наверное, только Аваков с Белецким и их ближайшее окружение.

Что касается первого, то министр внутренних дел, пожалуй, впервые откровенно сказал о том, что не связывает свое политическое будущее с Порошенко. Да, проект единой партии власти был, но Аваков – его противник. И вообще он – сторонник парламентской республики, с минимумом власти у президента.

Вот в этом пассаже все похоже на правду. Насчет парламентской республики – за нее вообще весь "Народный фронт", и не только он, но и Оппозиционный блок, и – менее откровенно – "Самопомощь" с Радикальной партией. А насчет участия Порошенко и Авакова в одной партии – это их взаимное нежелание видеть друг друга. В теории, конечно, договориться могут, но на практике не получается и не получится.

Однако и уговорить президента на дележ полномочиями тоже не получается. И тогда все-таки возникает вопрос: с кем на президентских выборах будет человек №2 во власти?

ГПУ взялась за второго убийцу беркутовцев

Задержание признавшегося в убийствах беркутовцев активиста Майдана Бубенчика вчера получило продолжение: ГПУ заявила о намерении подать властям Польши запрос об экстрадиции еще одного майдановца – Липового. Причем, в отличие от Бубенчика, Липового обвиняют только по одной статье – 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

И вот здесь уже возникает парадокс, поскольку все преступления по статье 348 на Майдане подпадают под амнистию от 21 февраля 2014 года. То есть ситуация выглядит так: Генпрокуратура намерена добиться экстрадиции Липового, допросить его и… отпустить. Именно это вытекает из сообщения самой ГПУ.

Тем временем вчера продолжалась дискуссия на тему – должны быть наказаны умышленные убийства беркутовцев во время Майдана или нет, – начатая с задержанием Бубенчика. Немало мнений было высказано в поддержку того, что – не должны. Кроме того, неоднократно звучало мнение, что власть начала войну с майдановцами.

И оно, пожалуй, недалеко от истины. Ведь если бы дела против Бубенчика и Липового были продиктованы желанием власти наказать преступление, то нынешние события произошли бы по крайней мере на пару лет раньше. А поскольку власть занялась ими только сейчас, то ГПУ явно выполняет политический заказ.

В чем он состоит? Наиболее реальная версия состоит в том, что наибольшей угрозой для власти сейчас являются радикалы, прошедшие "боевое крещение" на Майдане и в АТО. Понимая, что радикалы и их пассивные сторонники – это уже все равно не электорат власти, она решила если не зачистить этот фланг, то, по крайней мере, припугнуть.

Впрочем, еще неизвестно, кто в результате испугается. Луценко уже поменял руководителя у группы следователей, которые ведут дело Бубенчика, поэтому вполне может "выясниться", что никакого признания в убийстве не было. А была, к примеру, провокация с целью показать абсурдность действий власти.