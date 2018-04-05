Медицинская реформа в Украине официально стартовала. И, как показывают первые дни работы по новым правилам, сразу же дала сбой.

Как уже писала"Страна", со 2 апреля украинцы должны начать выбирать себе семейных врачей. Это станет первым этапом реформы всей системы отечественного здравоохранения.

Гражданам нужно прийти в выбранное лечебное учреждение с паспортом и идентификационный кодом и подписать с доктором декларацию. Все данные обязаны внести в национальную электронную систему eHealth.

Эта информация станет основанием для начисления врачам денег из госбюджета - с 1 июля Национальная служба здоровья должна начать перечислять по 380 грн. за каждого пациента в год.

Накануне старта кампании эксперты пророчили коллапс в поликлиниках - огромные очереди, массовые отказы в регистрации из-за отсутствия во многих лечебных учреждениях, особенно региональных, доступа к электронной базе еHealth и другие сложности. Минздрав успокаивал, что все под контролем и призывал ориентироваться на специальные наклейки, которые точно укажут, где именно можно подписать декларацию и выбрать себе доктора.

"Страна" проверила как на практике работает придуманная чиновниками из Минздрава схема и как теперь будут лечиться украинцы.

Обеспечили работой десяток врачей

Заместитель и.о министра здравоохранения Павел Ковтонюк на своей странице в Facebook дает ежедневные отчеты о ходе кампании по выбору семейных врачей. К примеру, в первый день, 2 апреля, было подписано 12,5 тыс. деклараций, а, по состоянию на 4 апреля - 26 тыс.

"Это, мягко говоря, немного. Учитывая нормативы Минздрава, базой пациентов обеспечено 13 семейных врачей по всей стране. Если кампания будет продвигаться такими же темпами, процесс подписания деклараций рискует затянутся почти на 10 лет", - подсчитал ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

Причин такой пробуксовки медреформы две. Первая - традиционная инертность украинцев.

"Это можно было предвидеть по опыту выбора семейных врачей в 2010-2012 годах, когда точно так же явка граждан в амбулатории была очень низкой", - вспоминает руководитель благотворительного фонда "Здоровье украинского народа" Сергей Сошинский

Вторая причина, и она намного важнее первой, - неготовность самих медиков к кампании подписания деклараций. Украинцы массово жалуются в сети Facebook на то, что пошли в поликлинику, потратили время, но так и не смогли подписать декларацию.

Например, Анна Семенович из Коростеня пишет, что ей отказали в подписании декларации, посоветовав "приходить позже", а дозвониться на горячую линию Минздрава, чтобы прояснить ситуацию, ей так и не удалось.

Андрей Куклин из Днепра также сообщает, что ему посоветовали "прийти в мае", сославшись на то, что нет "ни бланков, ни интернета". Инна Хельцова из Запорожья рассказывает, что ей в местной поликлинике посоветовали приходить "в 2019 году", ссылаясь на те же технические сложности.

В Киеве горожане больше выше всего жалуются на детские поликлиники, в частности, Деснянского района. Справедливости ради стоит отметить, что есть и положительные отзывы, но их примерно вдесятеро меньше, чем негативных. Понятно, что люди почитали комментарии и решили пока повременить, с выбором врача - чего ходить зря, - поясняют эксперты.

Исполнительный директор сети семейных амбулаторий "Доступный доктор" Ксения Буйко рассказала "Стране", что люди активно звонят и интересуются возможностью подписать декларацию, но с визитом в клинику все же пока не спешат - ждут пока все устаканится и систему обкатают, - говорит она.

Все болезни - напоказ

Но, судя по всему, случится это еще не скоро.

Как уже писала "Страна", в законодательстве четко не прописано кто должен обеспечивать компьютеризацию медучреждений и их подключение к электронной системе - государство или местные власти. В итоге многие поликлиники, а особенно сельские амбулатории, остались не только без подключения к сети - у них элементарно нет ни одного компьютера.

"На рынке уже появились фирмы, которые предлагают свои услуги по созданию электронной системы. Называют цену в 10 гривен за каждого пациента, то есть, район со 100 тысячами жителей должен изыскать посредине бюджетного года 1 млн. грн. Более того - в последующем обслуживание такой системы будет стоить 150 тысяч гривен в год", - рассказывал глава Симбирского райсовета, заместитель руководителя Ассоциации органов местного самоуправления "Рады Льовщины" Виталий Кимак.

Впрочем, компьютеры, как оказалось, не главная проблема. На днях Львовская область официально отложила начало подписания декларацией "в связи с юридической неопределенностью процесса". Об этом заявил глава управления здравоохранения обладминистрации Владимир Зуб.

"На сегодняшний день нет ни одного документа, регламентирующего деятельность системы eHealth кроме разъяснений и заявлений со стороны Министерства здравоохранения. Поэтому сейчас мы проводим юридические консультации, чтобы не ошибиться и соблюсти законодательство", - сообщил чиновник. "Действительно, система eHealth - неофициальный ресурс и по каком праву туда сливают все персональные данные украинцев и как их потом можно будет использовать - остается только догадываться. А врачи, которые требуют от украинцев персональные данные, напрямую нарушают закон", - говорит представитель общественной организации "ПРО S VITA" Константин Надутый.

В свое время разработку еHealth координировал Проектный офис созданный на базе негосударственных организации Transparency International Ukraine и "Всеукраинская сеть ЛЖВ". Но, как заявили в Минздраве, в феврале этого года глава ведомства Ульяна Супрун подписала документы о бесплатной передаче прав собственности на электронную систему. Администрировать ее будет ДП "Электронное здоровье".

Но, чтобы подключиться к системе eHealth, медучреждения должны воспользоваться услугами частных операторов (МІС, Нealthy UA, Доктор Элекс и др.).

"И они ни за что не отвечают. Как указано в договоре, "информация предоставляется под ответственность гражданин и путем его добровольного волеизъявления". И, стоит учитывать, что размещаются не только паспортные данные и идентификационный код человека, но и вся его медицинская информация (болезни, манипуляции и пр.). В договоре также есть пункт, что оператор не несет ответственности за информацию. Вам это нравится? Вы согласны?", - вопрошает Константин Надутый.

Он прогнозирует, что весь этот сбор медицинского компромата на украинцев закончится на первом же "порядочном и профессиональном судье", так как предложенная Минздравом схема нарушает права рядовых граждан на защиту персональных данных.

Эксперт прогнозирует, что в такой ситуации свои данные согласятся предоставить не более 40% самых доверчивых граждан. В Минздраве говорят, что имеют надежный дата- центр и все данные, якобы, останутся конфиденциальными. Тем не менее подтверждают - согласие на их обработку должен дать каждый украинец, подписывая декларацию.

"Ищите другого доктора"

По риторике комментариев хода кампании заместителем и.о здравоохранения Павлом Ковтонюком видно, что он, мягко говоря, тоже немного разочарован.

2 апреля чиновник писал, что вся система работает "в штатном режиме" за исключением мелких недочетов, которые оперативно исправляются, скажем, в некоторых поликлиниках были очереди, в некоторых - подвисала электронная база.

Но уже на следующий день Ковтонюк призвал украинцев сообщать о своих жалобах, а на официальном сайте Минздрава появилась анкета "Мой опыт подписания декларации с врачем" и подробная схема что делать, если выбрать доктора не удалось.

К примеру, на сайте Минздрава сообщают, как себя вести, если отказали из-за неместной прописки (ранее в министерстве заверяли, что прописка и место жительства не имеет значения). Совет прост: нужно подумать не стоит ли сразу же поменять медучреждение, выбрав более "клиентоориентированное". Или попытаться надавить на докторов, процитировав выдержки из законодательства о медреформе, сходить к главврачу и районное управление по вопросам здравоохранения.

По такой же схеме следует действовать и в тех случаях, если вам откажут в подписании декларации из-за того, что выбранный врач, якобы, уже набрал свой лимит пациентов (педиатр - 900 чел., терапевт - 2 тыс., семейный врач -1,8 тысяч человек).

Если вам отказали из-за того, что медучреждение не подключено к электронной системе, Минздрав дает следующую инструкцию:

узнать, когда поликлиника подключится к общей базе eHealth;

не спешить с подписанием декларации и подождать до наступления этой даты;

выбрать другого врача.

Понятно, что на практике эти советы абсолютно бесполезны - украинцы вряд ли будут бегать по всему городу только лишь чтобы подписать декларацию. Тем более, что пока все поликлиники ведут прием пациентов в обычном режиме - терапевты принимают людей по своим участкам.

Отложат или похоронят?

Константин Надутый считает, что все идет к тому, чтобы реформу "временно притормозить". Тем более, что власти прекрасно осознают: денег на всех украинцев в случае массового подписания деклараций все равно не хватит.

Как уже писала "Страна", из бюджета профинансируют в лучшем случае лечение половины граждан. Понятно, что накануне выборов провоцировать медицинские конфликты властям невыгодно.

Поэтому, может быть ее отложат вообще до 2020 года, когда пройдут все выборы - и президента, и парламента. Официальной причиной отсрочки может стать, например, пробуксовка со стороны Национальной службы здоровья.

Как уже писала "Страна", именно эта структура должна получить в свое распоряжение 100 млрд. грн. и затем перечислять эти деньги врачам и клиникам. Распределять средства нужно уже с 1 июля, но Нацслужба до сих пор не работает. Пока официально утверждено только назначение ее главы Олега Петренко, ни штатного расписания, ни счетов, ни договоров с лечебными учреждениями новая структура не имеет.

"Второй причиной отсрочки реформы может стать неготовность системы eHealth. Уже сейчас понятно, что за пару месяцев все украинские поликлиники и амбулатории к ней не подключить, да и вопрос защиты персональных данных остается открытым", - поясняет Константин Надутый.

Третьей причиной, по его словам политики могут назвать негодность к переменам местных властей, которые массово отказываются закупать технику в амбулатории и тратиться на программное обеспечение, ссылаясь на дефицит средств.

Собственно, есть и практически готовый четвертый сценарий, который позволит властям красиво "спрыгнуть" с темы медреформы, как минимум, до выборов. Как сообщала "Страна", сейчас расшаталось кресло под идеологом реформы - и.о министра здравоохранения Ульяной Супрун. О ее отставке поговаривают уже несколько месяцев, но на днях к армии противников Супрун открыто присоединился парламентский комитет по вопросам здравоохранения.

И поддержал проект постановления Верховной Рады о признании ее работы неудовлетворительной.

В документе также содержится рекомендация Кабинету министров уволить и.о. министра с занимаемой должности. Если лоббиста удастся провести в Минздрав новую команду, не исключено, что медицинскую реформу не только отложен, но и кардинально перепишут.