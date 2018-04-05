Сегодня Печерский суд избирает меру пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, который публично признался, что убивал беркутовцев на Майдане 20 февраля 2014 года, в тот день, когда погибли как активисты Майдана, так и правоохранители.

Утром прокуратура в лице замгенпрокурора Анжелы Стрижевской уже изменила свою позицию в деле Бубенчика и переквалифицировала дело.

"Подозрение, объявленное 3 апреля, является недостаточно обоснованным", - заявила она. Но что именно будет инкриминировано Бубенчику на вечернем заседании в Печерском суде, где состоится избрание ему меры пресечения - не известно.

При этом уже сейчас очевидно, что Бубенчик может и не понести наказание, попав под амнистию.

"Страна" отвечает на вопросы, почему активист Майдана может уйти от ответственности и какими будут политические последствия этой истории.

Кто такой Иван Бубенчик?

48-летний активист Майдана Иван Бубенчик имеет за плечами опыт участия в боевых действиях. В 1987 году был призван в Советскую армию, прошел школу военной разведки "Десна". Во время армяно-азербайджанского конфликта несколько месяцев находился в Нагорном Карабахе.

Весной 2014 года как доброволец вступил в батальон "Днепр-1", впоследствии стал рядовым Министерства внутренних дел Украины.

В июле 2014 участвовал в разведке боем под селом Карловка. В августе 2015 года боевики пытались взять штурмом поселок Пески, украинские военные успешно отбили атаку, однако от разрыва мины погиб Анатолий Митник, а Иван Бубенчик был ранен. Осколок попал в ребро, до сердца не дошел. Бубенчик проходил лечение в Днепропетровском госпитале. В ноябре того же года стал командиром батальона "Запад-2". Награжден орденом "За мужество" III степени, орденом "За оборону страны" и отмечен личной наградой "Народный Герой Украины".

Почему Бубенчик оказался в суде?

Публичное признание в убийстве Бубенчик сделал в документальном фильме "Пленные", который вышел летом 2016 года, в котором он был одним из главных героев. На видео он рассказал, что утром 20 февраля 2014 года из автомата убил двух беркутовцев в затылок, стреляя из здания Консерватории, и еще нескольких ранил в колени. Фильм вышел летом 2016 года, но задержали Бубенчика спустя полтора года, когда он пытался выехать из Украины в Польшу, по его словам, буквально на пол дня.

Задержание Бубенчика произошло в рамках уголовного дела, возбужденного по факту убийства правоохранителей во время акций протеста зимой 2014 года, которое расследует департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры (под руководством Сергея Горбатюка).

Ему объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. А нардепы Владимир Парасюк и Семен Семенченко заявили о своих намерениях взять Бубенчика на поруки.

Сам Бубенчик перед заседанием суда уже фактически признался журналистам, что убивал милиционеров на Майдане, но при этом не считает это преступлением.

"Я защитник народа и уничтожаю врага, и уничтожал. Народ кто-то должен защищать. 20 февраля я делал все, чтобы они убегали отсюда, с Майдана…", - заявил Бубенчик.

Почему в его защиту выступил генпрокурор?

Спустя сутки после задержания Бубенчика в его защиту выступил сам генпрокурор Юрий Луценко. Он заявил, что считает неправильной квалификацию дела по активисту Ивану Бубенчику и меняет группу прокуроров по данному делу.

"Принял решение об изменении группы прокуроров относительно данного эпизода расследований событий на Майдане, которую возглавит мой заместитель Анжела Стрижевская. В течение дня жду от нее окончательного объективного решения относительно квалификации действий Ивана Бубенчика 18-20 февраля 2014 года во время событий на Майдане Независимости, определение его статуса в производстве, а также меры пресечения, которую возможно применить к нему", - заявил Луценко.

На заседании Печерского суда в четверг уже на месте прокурора сидела Анжела Стрижевская.

Впрочем, другую позицию генпрокурора было бы сложно представить. Во-первых, Верховной Радой был принят закон о недопущении преследования лиц, которые принимали участие во время протестных акций в феврале 2014 года. И этот закон предусматривает прекращение уголовных дел по подозрению лиц, в том числе покушавшихся на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Однако, под него не попадают убийства. Поэтому, по первоначальной квалификации дела, на Бубенчика амнистия не распространялась. Поменяв квалификацию Луценко фактически подвел "майдановского стрелка" под амнистию.

Во-вторых, в интернете гуляет видео, как Юрий Луценко 19 февраля 2014 года, то есть накануне событий, описываемых в фильме "Пленники", выступает на Майдане и говорит, что на каждое "преступление Януковича по применению оружия против мирных людей будет ответ мирных людей... чтобы каждому спецназовцу стало ясно, что пройти через Майдан и остаться невредимым не получится". То есть, тем са

В-третьих, дело Бубенчика и реакция на него генпрокурора целиком отвечает политической целесообразности, считают опрошенные "Страной" эксперты: за год до выборов власть не хочет растерять остатки своего электората.

Тем более патриоты уже успели обвинить власть в том, что делом Бубенчика она проверяет реакцию народа на реванш старой команды.

Депутат от "Свободы" Андрей Ильенко в разговоре со "Страной" заявляет: до сих пор не был осужден ни один правоохранитель, стрелявший в активистов Майдана.

"Фактически сейчас единственный, кого, хотят посадить после расследования всех дел Майдана - это майдановец, которого обвиняют в том, что он якобы стрелял в беркутовцев. До чего мы дошли! Круг замкнулся. И сегодня, я думаю, что каждый порядочный гражданин, каждый патриот не должен молчать, потому что эта система, она проверяет нашу реакцию, которая будет наша реакция на этот очевидный реванш. То, что пишет там прокуратура - это безумие просто. Это безумие! Они заявляют о том, что "Беркут" охранял общественный порядок на Майдане. Вы просто вдумайтесь в этот цинизм и этот маразм, - говорит Ильенко. - Поэтому я призываю нынешнюю власть прекратить это безумие, потому что оно очень плохо для них закончится".

Солидарен с коллегой и депутат от "Самопомощи" Егор Соболев:

"Никто из тех, кто расстреливал людей на Майдане, уголовной ответственности, наказание в виде тюрьмы за это не понес. Сейчас украинская прокуратура просит для Бубенчика ареста по подозрению в убийстве беркутовцев на Майдане. Они должны объяснить обществу, что происходит, и почему они таким образом видят правосудие".

Кстати, Министр внутренних дел Арсен Аваков уже также поддержал решение генерального прокурора Юрия Луценко переквалифицировать дело Бубенчика.

"То, что прокурор Луценко принял решение переквалифицировать и изучить этот вопрос повторно, я приветствую. Я думаю, что это правильный, понятный выход для общества", - сказал Аваков, несмотря на то, что речь идет о выводе из под реального обвинения человека, признавшегося в убийстве сотрудников МВД.

Какими будут политические последствия?

Как полагают эксперты, в ситуации с Бубенчиком власть сама себя загнала в глухой угол.

Вероятно, изначально в Генпрокуратуре была задумка показать, в том числе западным партнерам, что расследует убийства с обоих сторон. Для этого был выбран человек, который сам публично признавался в убийствах милиционеров. То есть, удобный случай с точки зрения сбора доказательной базы.

Однако после того как националисты устроили власти обструкцию, та решила дать заднюю.

И, в итоге, попала в еще более худшую историю.

Во-первых, сам по себе тот факт, что ГПУ выводит из под удара человека, сознавшегося в убийствах на Майдане, даст эффект ровно обратный тому, который задумывался изначально. То есть, будет совершенно очевидно доказано, что убийства правоохранителей сама власть не считает преступлением. А это может иметь далекоидущие последствия. Причем не только в плане очередного морального удара и добавления аргументов тем, кто считает, что власть по-прежнему делит украинцев на "правильных и неправильных" в зависимости от их отношения к Майдану.

"Такими действиями накануне выборов власть дает понять, что для нее жизнь силовика ничего не стоит, и в любой сложной ситуации для всех правоохранителей Украины встанет выбор из двух зол: или действовать по закону и понести ответственность или действовать, как того требуют политические обстоятельства", - отмечает политолог Андрей Золотарев.

Во-вторых, вся эта история привлекла внимание общественности к признаниям самого Бубенчика, из которых следует, что первыми на Майдане 20 февраля начали стрелять именно протестующие.

Как заявил один из адвокатов семей Небесной сотни Виталий Тытич, ссылаясь на материалы уголовного дела, следствие считает, что Иван Бубенчик стрелял с целью сорвать перемирие.

"Бубенчик, установив, что правоохранители и митингующие активных действий не совершают в связи с перемирием между действующей властью и лидерами оппозиции, имея намерения осуществить неизбирательное применение огнестрельного оружия на поражение, осуществил намеренные, противоправные деяния, действуя по предварительному сговору с другими лицами с целью дестабилизации ситуации временного перемирия, при отсутствии обстоятельств совершения необходимой обороны или действий в состоянии крайней необходимости", – процитировал фабулу дела адвокат на своей странице в Facebook.

То есть, если верить этой трактовке, то именно выстрелы Бубенчика и привели ко всем последующим кровавым событиям в тот день. Понятно, что такая постановка вопроса для нынешнего руководства страны, пришедшего к власти после массовых убийств на Майдане, крайне невыгодна.

"Публичные признания Бубенчика о том, что он убивал правоохранителей рано утром 20 февраля подводят к версии о том, что в тот день именно сторонники Майдана были нападавшей стороной. И эти заявления еще возымеют свое действие, и станут предметом расследования если не при этой власти, то при следующей", - говорит Андрей Золотарев.

"Ничего не мешало властям и дальше продолжать делать вид, что в убийствах на Майдане виновна только одна сторона, - пишет в Facebook известный юрист Андрей Портнов. - Все привыкли, что юридическую и историческую точку в этом вопросе поставят в будущем, после смены правящих порядков. Но нет же, надо было самих себя ещё и по дороге дрюкнуть - задержать убийцу милиционеров, обратиться в суд за его арестом, публично поставить под сомнение закон о его амнистии, зафиксировать самих себя в публичном давлении на следствие и суд, а потом также энергично отозвать собственное прошение о его аресте, публично заявить полностью противоположную себе же позицию и официально, письменно задокументировать себя на стороне убийцы и свою причастность к сокрытию убийств".

Опрошенные "Страной" экспертов заявили, что дело Бубенчика станет маркером для власти - выступает она за закон или в соответствии с политической целесообразностью.

"У нас система политической целесообразности, а не закона, - говорит в разговоре со "Страной" политолог Руслан Бортник. - Беда правоохранительной системы Украины в том, что она не может придерживаться законности, когда она не удобна. Сейчас именно такая ситуация. В глазах правых радикалов попытка осудить Бубенчика - это сговор между нынешними и бывшими, это сигнал, что власть не поменялась. Поэтому власть испугалась штурма правых радикалов, которые запросто могут использовать ситуацию с Бубенчиком для осады властных кабинетов, и сделала единственно правильный для себя вывод: сменить прокуроров, которые захотят его не посадить, а выпустить, дав сигнал радикалам, что власть с народом".

В свою очередь политолог Вадим Карасев считает, что дело Бубенчика дало осечку планам власти зачистить все праворадикальное движение.

"Все эти высылки Саакашвили, посадка Рубана и Савченко, были направлены на зачистку радикального крыла. Следующими должны были быть Парасюк, Семенченко, Соболев. Но именно в деле Бубенчика эти планы дали некий сбой. Все радикалы сразу завопили, что происходит зрада и власть была вынуждена пойти на попятную. Произошло это потому, что очень опасно углубляться в тему радикалов, никогда не знаешь, что прилетит в ответ. Во-вторых, ребятам компетенции не хватает, иногда инициатива и самодеятельность бьет через край. Поэтому они на выходе получили публичное осуждение и позор и крах своих инициатив. Но рано или поздно в этом направлении начнут копать и какими будут последствия, никто не знает", - считает Карасев.