4 апреля Национальное антикоррупционное бюро открыло свои карты в "холодной войне", которую ведомство совместно с Генпрокуратурой в последние недели развернуло против руководителя САП Назара Холодницкого.

Как и предполагала "Страна", началось все со "сливов" в сеть подробностей злоупотреблений, которые вменяются заму главы ГПУ - Специализированному антикоррупционному прокурору. Журналистам сразу нескольких изданий передали текст жалобы, направленной в прокурорскую квалифкомиссию в отношении Назара Ивановича. А в полдень среды на официальном youtube-канале НАБУ были обнародованы фрагменты записей, сделанных "жучком" в его кабинете.

Довершить этот "сеанс разоблачений" антикоррупционного прокурора, по идее, должно было его публичное бичевание во время отчета в парламенте. Но большинство в зале под куполом, за исключением пары острых вопросов от Олега Ляшко и Сергея Лещенко, встретило и провожало Холодницкого аплодисментами.

Вскоре стало ясно, что вовсе не "30-летний генерал" выступал главной мишенью представителей провластной коалиции. Гораздо более колкие формулировки парламентарии все это время берегли для его оппонента Артема Сытника.

В итоге де-юре наступающий директор НАБУ вынужден был отбиваться от претензий нардепов, а в этой говорильне до сути противоречий между Антикоррупционным бюро и САП очередь так и не дошла. Понять их некоторую подоплеку позволяют детали прослушки Холодницкого, которые изучала "Страна".

Предыстория ловли "большой рыбы" в аквариуме Холодницкого

В интрепретации НАБУ, скандальная история, которая окончательно вбила клин между Артемом Сытником и Назаром Холодницким берет начало год назад. Тогда в Генпрокуратуре возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч.4 ст.368 УК Украины) и незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 УК Украины).

При этом, оперативное сопровождение данного производства ведомство Юрия Луценко поручило Антикоррупционному бюро. Когда это произошло, в ведомстве Сытника объясняют путано.

По одной версии (она представлена в самом начале видеоролика НАБУ), его детективы еще с начала лета 2017 года осуществляли негласные следственно-розыскные действия в отношении фигурантов истории со взяткой. Суммарно прослушка этих неназванных лиц, скорее всего связанных с вымогательством $2 млн. у семьи арестованного по делу "налоговых генералов" эпохи Януковича харьковского фискала Станислава Денисюка, осуществлялась 10 месяцев. А уже через них следствие и вышло на персону главы САП. Впрочем, каких либо деталей на этот счет спикеры силовых структур продолжают избегать и сегодня.

Согласно другой трактовке (содержится в тексте жалобы в КДКП), совместная разработка Холодницкого со стороны ГПУ и НАБУ началась в последний день января 2018 года.

Как бы там ни было, но именно в феврале 2018 года в аквариуме кабинета Назара Ивановича был установлен "жучок". В каком статусе сегодня пребывают сделанные им записи - неясно.

Для чего в таком случае пленки вынесли на суд публики?

Юридических объяснений этому явлению "Стране" отыскать не удалось.

С одной стороны, Бюро заявляет 16-минутный ролик по мотивам месяца прослушки Назара Ивановича, выложенный в сети на канале ведомства, как уже рассекреченные материалы уголовного дела. В таком случае, речь идет об истории с вымогательством взятки у Денисюка. Но о ней на записях ни слова.

При этом, о подозрении в этом производстве Холодницкому не объявлялось, и он пребывает в статусе свидетеля. К тому же, использовать еще где-то НСРД, осуществленные в кабинете антикоррупционного прокурора, кроме "профильного дела", де-юре невозможно.

С другой, "пленки Холодницкого" нельзя присовокупить и к материалам дисциплинарных жалоб, которые направлены Сытником и Луценко в КДКП. Более того - любое обнародование информации о деталях дисциплинарного дела вплоть до итогового вердикта прокурорской квалифкомиссии запрещено законом.

Ввиду этого собеседники "Страны" в прокурорских кругах считают, что записи обнародовали исключительно с целью дискредитации главы САП. И умышленно выбрали для этого время накануне его отчета в парламенте.

В Антикоррупционном бюро, в свою очередь, утверждают: записи позволили выявить систематические злоупотребления со стороны Назара Ивановича. Якобы из-за него расследование по меньшей мере 10 резонасных уголовных дел НАБУ было поставлено под угрозу.

Третейский судья для "генерала"

Стройность всех этих аргументов оценит Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, и в первую очередь - отобранный автоматизированной системой докладчик по дисциплинарному делу в отношении Холодницкого. По информации "Страны", им стал бывший третейский судья и экс-замдекана юридического факультета Киевского национального университета им.Шевченко Александр Ковальчук (был избран членом КДКП в ноябре 2014 года по квоте профильных вузов и научных учреждений).

Будет ли он выходит с требованиями об отстранении главы САП на время производства, как того, просил и сам Холодницкий, пока неясно. Пока можно лишь констатировать, что одновременно с открытием дисциплинарного дела на Холодницкого последний фактически сжег мосты для тихой отставки. Уволиться по собственному желанию вплоть до завершения разбирательств, которые могут затянуться на квартал, по закону он теперь не может.

Само собой, это ставит под вопрос дальнейшее эффективное взаимодействие новосозданных антикоррупционных структур между собой и исход ранее возбужденных уголовных дел. В первую очередь тех, о которых идет речь на пресловутых пленках и в тексте жалобы, поданной в КДКП.

Записи прослушки в кабинете Холодницкого, обнародованные Антикоррупционным Бюро, источник видео: youtube.com/NABU

На этих эпизодах следует остановиться подробнее. Таких эпизодов пять - это истории, замешанными в которых оказались и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун, парламентарий от "Народного фронта" Георгий Логвинский, олигарх Олег Бахматюк, экс-глава НАПК Наталья Корчак и одесский градоначальник Геннадий Труханов со свитой.

Эпизод первый. Явление Логвинского

9 февраля "жучок" в кабинете Холодницкого передал данные о том, как в гости к руководителю антикоррупционной прокуратуры пожаловал видный "фронтовик" Логвинский. По информации "Страны", отношения с этим парламентарием у Назара Ивановича завязались еще в период работы в прокуратуре Крыма "в экзиле". Именно с действиями своих крымских недоброжелателей из аннексированного полуострова, к слову, нардеп и связывает свои текущие неприятности по линии НАБУ. Ведомство Сытника занимается расследованием сразу трех уголовных дел (истории коррупционных злоупотреблений с участием структур "Золотой мандарин", "Бельведер" и банка "Столица"), где фигурирует Логвинский и представители его окружения.

Из контекста обнародованного фрагмента записей "пленок" можно предположить, что два месяца назад Георгий Владимирович отправился "прощупывать почву" на предмет одного или сразу нескольких этих производств к Холодницкому.

В вину антикоррупционному прокурору НАБУ вменяет его обещание проинформировать гостя о планируемых детективами процессуальных действиях. Добавляя при этом, что закрыть уголовные производства на текущей стадии (до объявления кому-либо из фигурантов о подозрении) он-де не может. Вместе с этим Холодницкий указал, что не видит оснований для беспокойства Логвинского.

"Я полностью контролирую ситуацию. Я разбирался, пока там угрозы тебе нет, - отвечает антикоррупционный прокурор на вопрос нардепа о дальнейшей судьбе интересующего его дела. - Договоримся дальше, какие следственные действия планируются, потом скажу. Чего ты так кипишуешь? Понимаешь, я не закрою дело потому, что так нужно. Так не будет".

На этом фрагмент записей прерывается, а дальнейший поворот событий описывается в жалобе, поданной в КДКП. В ней говорится, что через час после ухода Логвинского глава САП вызвал к себе старшего группы прокуроров Сергея Козачину. Последний сообщил, что усматривает основания для объявления нардепу о подозрении. Впрочем, эту инцииативу Холодницкий зарубил.

Он пояснил Козачине, что в деле "присутствует политический момент", связанный с лобби Логвинского в высших эшелонах власти Израиля, со стороны влиятельных для крымско-татарского этноса нардепов Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова, а также статуса супруги "фронтовика" - судьи ЕСПЧ Анны Юдковской. Ввиду этого антикоррупционный прокурор заявил, что не намерен ссориться с парламентарием, и настроил подчиненного попридержать вожжи.

К слову, именно в этой беседе, как указано в тексте жалобы, глава САП якобы и допустил заявления антисемитского характера. Мол, учитывая влиятельность евреев по всему миру Назар Иванович не настроен наживать себе врагов среди них. После этого он дал понять Козачине, что после завершения розыскных мероприятий "дело Логвинского" неплохо было бы поставить на паузу, или вообще закрыть. Дедлайном для этого было названо 31 марта. Статус трех уголовных производств, где прослеживается интерес парламентария от партии власти, на сегодняшний день неизвестен.

Эпизод второй. Труханов и компания

Утром 7 февраля антикоррупционный прокурор проводил совещание со своим заместителем Владимиром Кривенко, посвященное эпопее с уголовным преследованием мэра Одессы и его соратников. Из контекста следует, что Кривенко пытался "сверить часы" с шефом, чтобы понимать дальнейший характер действий прокуроров по резонансному делу о хищении 185 млн грн при покупке завода "Краян" по завышенной цене.

"Я обращаюсь к вам, скажите - какая у нас позиция? Если у нас буквально по закону, то нужно это делать. Если у нас позиция такая, что мы будем перебегать на их сторону, то тогда этого делать нельзя", - запрашивает "оффер" Кривенко.

Назар Иванович перебирает сразу несколько вариантов. Исходя из первого, речь идет о том, что наиболее статусных фигурантов аферы с "Краяном" могут вывести из дела. Ответственность в таком случае должны будут нести соучастники схемы средней руки и исполнители. "Если им оглашают подозрение, они дают показания и говорят, что Труханов ничего не знал, то мы их можем выдернуть из материалов? Что это меняет для Труханова?", - интересуется глава САП.

Кривенко считает это несущественной деталью, мол даже в таком раскладе для градоначальника "ничего не меняется абсолютно".

Из диалогов явственно следует, что коммуникация между людьми мэра и прокурорами существовала. Но выходила ли она за грань профессиональных обязанностей, однозначно говорить сложно. Ведь и Кривенко, и Холодницкий в целом моделируют ситуацию - как поступить "по закону".

Пока доказательством вероятных преступных намерений Назара Ивановича в этой истории выступает оброненная фраза о том, что "упакованных" до задержания градоначальника "трухановцев" "оставили на растерзание". Причем этот маневр в полной мере соответствует принципу реализации той схемы по выведению Труханова из дела, которую в САП передали "одесситы".

Кривенко не отступается, и повторно запрашивает позицию антикоррупционных ведомств: "Детективы вчера сказали, что там Сытник о чем-то с вами договорился, и у вас с ним сегодня будет совещание по Труханову".

В ответ Назар Иванович указывает на политические риски дестабилизации ситуации в Южной Пальмире, которые может обострить активизация расследования против Труханова. И приводится аргументация о том, чтобы САП "не на@#али стране", ведь мэр Одессы "держит город в украинских цветах. "@#$ его знает, кто прийдет на его место", - рассуждает 30-летний генерал.

Беседа заканчивается тем, что он дает указание Кривенко подписывать "пидозру" всем фигурантам "одесского скандала", за исключением градоначальника. "Ну, давай всех, кроме Труханова до занятия позиции", - резюмирует он.

В общении с руководителем заместитель Холодницкого также дал понять, что наиболее статусные фигуранты "дела Труханова" по состоянию на начало февраля уже покинули территорию Украины. В своей жалобе НАБУ уверяет, что все было несколько иначе - и это не Кривенко, а Холодницкий четко знал, куда выехали "трухановцы". Которые якобы и согласовывали свои дальнейшие действия с антикоррупционным прокурором.

В этой части аргументации Сытника недвусмысленно прослеживается вероятный коррупционный интерес со стороны Назара Ивановича. Впрочем, каких-либо дополнительных документальных подтверждений этому не приводится. Зато отдельно акцентируется внимание на том, что после задержания мэра Одессы и его заместителя 14 февраля Холодницкий настаивал на максимально быстрой передаче их дел в суд для избрания меры пресечения.

Эпизод третий. "На Корчаковских фронтах"

Дело о возможном недостоверном декларировании имущества теперь уже экс-руководителем Национального агентства противодействия коррупции Натальей Корчак, "висит" в ЕРДР с подачи детективов НАБУ с октября прошлого года. За это время в нем было несколько фаз обострения, и в трактовках этой истории Антикоррупционное бюро и Специализированной антикоррупционная прокуратура долгое время не могли найти точки соприкосновения.

Согласно фабуле производства, Корчак не указала в своей декларации иномарку, которой пользовалась вместе с мужем. Авто при этом было записано на мать супруга Натальи Николаевны.

На "пленках Холодницкого" представлено обсуждение перепетий данного дела между Назаром Холодницким и начальником управления процессуального руководства САП Андреем Довганем. Последний 21 февраля доложил руководителю, что детективы НАБУ задокументировали факт использования Корчак незадекларированного автомобиля, а потому их ходатайство на получение допуска к вещам и документам следует удовлетворить.

Из контекста разговора следует, что антикоррупционный прокурор не согласен с трактовкой ситуации Бюро. Мол, ничего нового детективы по делу не накопали, а скорее всего хотят получить какие-то зацепки через обыски или попросту пытаются "кошмарить" главу Нацагентства.

"Пошли они @#$. У них нет дела, это они с Корчак играются", - без обиняков заявляет Холодницкий. И допускает - для того, чтобы "крепить" Наталью Николаевну у ведомства Сытника недостаточно аргументов.

Услышав это, Довгань меняет позицию. "Я понимаю, что это ничто, но они будут этим давить, и формально там единственное как выйти на сумму", - утверждает прокурор.

После этого беседа в кабинете Холодницкого перешла в другое русло, а 23 февраля "клопотання" вернулось в НАБУ без визы САП. В жалобе на Назара Ивановича Сытник сетует, что тот "в грубой форме отказался" поддержать представления детективов. Впрочем, вряд ли использование мата будет иметь решающее значение при рассмотрении дисциплинарного производства.

Гораздо более интересным может быть другой диалог, который состоялся 16 февраля между Холодницким и руководителем организации Transparency International Ярославом Юрчишиным. Запись их диалога на "ролике НАБУ" не приводится, но в тексте жалобы говорится - якобы в ходе встречи Назар Иванович раскрыл некие "секретные сведения" по делу Корчак. И тогда же четко дал понять - он не поддерживает арест руководителя НАПК, ведь это навредит всем. В Бюро сетуют, что таким образом было заблокировано расследование.

Эпизод четвертый. Подследственность "дела Бахматюка"

На представленном видеоролике НАБУ каких-либо упоминаний об этой истории нет. Но о ней в красках описывается в тексте жалобы на Холодницкого. Чтобы понять контекст событий, следует обратиться к истории возникновения уголовных производств в отношении бизнес-активов Олега Бахматюка.

С самого начала их было два. Первое касалось "VAB-банка", бывшим владельцем которого является олигарх, и касается получения стабилизационного кредита. В фокусе же "аквариумного скандала" оказалась другая, не менее резонансная история - о незаконном возмещении НДС в размере 1 млрд. грн. агрохолдингу "Авангард" Бахматюка.

Сегодня НАБУ вменяет Холодницкому передачу этого дела по подследственности Нацполиции. Дескать, он надавил на процессуальных прокуроров, и де-факто "слил" производство. Использовав в качестве аргументов убеждения матерные выражения, а также информацию о якобы готовящихся акциях протеста под стенами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Какую цель при этом преследовал Назар Иванович - покажет расследование КДКП. Но справедливости ради следует отметить, что в "деле Авангарда" еще с лета прошлого года все шло к тому, что оно будет передано под подследственности МВД. В июне 2017 года постановлением зама главы САП Кривенко данное производство перенаправили в Нацполицию.

Злые языки уверяют, что конфликт по линии ведомств Сытника и Холодницкого случился еще тогда. Мол, в Бюро на тот момент настраивались на "пидозры" фигурантам аферы с возмещением НДС, но им помешали прокуроры. Как бы там ни было, но после этого отдельный эпизод "дела Авангарда" оставался в производстве у детективов НАБУ. 7 марта его истребовали у Бюро.

Эпизод пятый. "Радикальный подкуп" Супрун и звонок "бабушке из Соломы"

Наибольшее внимание "режиссерами пленок Холодницкого" было уделено подполеке расследования дела о попытке подкупа и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун квартирой в Вишневом. Сам Холодницкий накануне дал понять, что именно эта часть претензий в его адрес является краеугольным камнем претензий НАБУ.

И действительно, именно эти записи являются наиболее интересными. Они зафиксировали неоднократное обсуждение "вишневой истории" Назаром Ивановичем со свои другой Сергеем Кафтя. Последний является заместителем директора ООО "Акварели Девелопмент Холдинг" - компании-застройщика объекта, квартира в котором и должна была выступить предметом бартера Супрун с помощником Олега Ляшко Александром Богачевым и мэром Вишневого Илей Диковым в обмен на помощь в предоставлении медоборудования для больницы города-спутника Киева.

В интерпретации НАБУ, Холодницкий предупредил свидетеля по этому делу Кафтю о том, что в его отношении планируются следственные действия. И между делом, склонял к даче заведомо неправдивых показаний, а также сокрытию деталей о том, что ранее Кафтя обращался к главе САП с рассказом о том, как мэр Вишневого вымогал у него квартиры.

"Смотри, нам нужно допросить свидетеля по одному делу. По квартире, там тебе покажут адрес, в "Акварели-2" однокомнатная... вроде бы как ее должны передать министру здравоохранения, - начинает обсуждение деталей Холодницкий, объясняя интерес детективов НАБУ к "вишневому делу". - Они приехали с "пидозрами", обысками, а на самом деле... Выбрали твою квартиру в доме".

Далее антикоррупционный прокурор интересуется, не предлагал ли оформить передачу этой жилплощади некий человек, под которым угадывается градоначальник Диков. На что Кафтя отвечает, что такой факт имел место. Причем это как раз тот возможный коррупционный случай, о котором он информировал своего друга Холодницкого ранее.

"Да, говорил... уходит лето, ну то, что он с меня требует... Когда? Год назад, которые я тебе...", - сетует представитель застройщика.

В этот момент Холодницкий начинает наставлять товарища, как ему следует вести себя в общении с силовиками, чтобы этот факт не всплыл. "Ну ты же не будешь это рассказывать, правильно? Тебя вызовут, прийдет прокурор, тебя заберет, допросит, покажет - там есть договор предварительный", - отмечает он.

Смекнувший куда клонится дело Кафтя предлагает "сверить часы" с Холодницким, и уточняет: "Мне сказать, что квартира оплачена?". Назар Иванович, в свою очередь, наставляет собеседника на "путь истинный" долгой тирадой.

"Скажи правду, что это типовой договор и я не помню точно, что мы подписывали... Настаивай на том, что есть там министр здравоохранения или нет - мне ничего не известно. Это стандартный договор, таких договоров мы составляем... и этим отдел продаж занимается, это локальные договора, и я сути не знал. Но непосредственно о передаче квартиры не знаю, о маммографе вообще ничего не знал, только из разговоров по Вишневому я знаю, что горсовет планировал получить... О чем-либо еще мне неизвестно, как-то так".

Кафтя соглашается принять эту версию, и интересуется о дальнейших перспективах его взаимоотношений с мэром. "На будущее мы как-то сможем этот вопрос с Диковым урегулировать?". Холодницкий отвечает, что как раз так и хочет сделать.

"Не, так давай объективно - он же тебе ничего не говорил, что дай квартиру за маммограф", - завершает диалог руководитель САП.

Как развивались события далее говорится уже в материалах жалобы на заместителя Юрия Луценко. Из них следует, что Холодницкий поручил провести допрос Кафтя, где тот "закрепил" ранее согласованную линию поведения. Но буквально через несколько дней в истории нарисовался "нежданчик". Спецпрокурор выяснил, что без его согласования у прокурора группы прокуроров детектив НАБУ согласовал санкцию на 4 обыска по "вишневому делу".

Это вызвало скепсис у главы САП, и он, как считает НАБУ, затребовал у своего заместителя Кривенко вмешаться в осуществление правосудия. Обсуждение того, как первые лица антикоррупционной прокуратуры обсуждают блокирование позитивного рассмотрения этих документов в суде заслуживает особого внимания.

"Позвони в Солому (Соломенский райсуд Киева - Прим. Ред.), пусть не рассматривают. Как они вообще согласовали?", - спрашивает Назар Иванович у своего заместителя.

"Я думал, что у них все... согласовано, просто нужно формально подписать" , - отвечает ему Кривенко.

Холодницкий гнет свою линию: "Будешь говорить, что ничего не знал, без печати они пошли. Вас на @#$ держат, они получили автограф тупого прокурора, и все - а дальше они все сами сделают... У Богачева проведите обыск, у Дикова. Я же вам сказал: делайте, проведите обыск, чтобы он, в горсовете сделайте обыск... Пришел сам застройщик, сам сказал - я вам готов помочь, я дам вам все документы, а мы тут приходим к нему с обысками".

После этого прокуроры оправдываются, мол детективы НАБУ ввели их в заблуждеие, заявив о том, что ходатайства на обыск якобы согласовывались с руководством САП. После этого Холодницкий произносит сакраментальную фразу, которая вполне може войти в фольклор правоохранителей: "Ты что, детективам веришь?" Он нас на @#$ вертит вместе,.. а вы как лохи ведетесь".

В ходе обсуждения того, как "порешать" отказ в получении санкции на проведение обысков благодаря процессуальному недочету, Кривенко вбивает еще один гвоздь. "Я наберу сам, наберу "бабушку", - отмечает зам главы САП, имея в виде председателя Соломенского райсуда Людмилу Шереметьеву.

В конечном счете, ходатайства на проведение обысков в офисе компании-застройщика в Соломенском райсуде "завернули".

Чем закончится скандальная история?

Юристы и общественники расходятся в оценках юридической части того, что удалось "раскопать" НАБУ на Холодницкого за месяц его прослушки и кто стоит за этим скандалом.

По одной из распространенных версий им может быть генпрокурор Юрий Луценко, который на фоне драки коллег по "антикоррупционному цеху" заработает дополнительные полномочия. Согласно другой - "баттл Сытника и Холодницкого" играет в целом на руку действующему режиму, который тем самым получает убойный аргумент для Запада об отсутсвии объективных оснований для запуска Антикоррупционного суда.

Между тем, сторонники НАБУ уверяют - на сегодня уже собран более чем достаточный массив сведений, свидетельствующий о саботаже работы антикоррупционного прокурора.

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин выразил убеждение в том, что эти доказательства однозначно свидетельствуют о том, что Холодницкий "сливал дела" Антикоррупционного бюро.

Еще один симпатик ведомства Сытника - журналист Олег Сухов намекает: специализированный прокурор может действовать в фарватере Банковой. С ним соглашается все тот же Шабунин. "Надеюсь, что после восхищенных аплодисментов БПП и НФ Холодницкий пойдет в следующую Раду по их списку", - резюмировал он.

Гораздо больше скепсиса представленным материалам выражают в юридическом сообществе.

Адвокат Андрей Цыганков считает, что фактически подсидеть главу САП решили из-за того, что он стал "третьим лишним" во внезапно завязавшейся дружбе между Луценко и Сытником.

"Фактически НАБУ пытается повлиять на процессуальные решения прокурора и дать им оценку, я думал, что это задача адвокатов. А ведь не секрет, что большинство подозрений,обвинения и ходатайств НАБУ обычно, не более чем позиция на предположениях и догадках", - отметил Цыганков.

Другой известный адвокат Андрей Смирнов тезисно оценил рассекреченные материалы НСРД по мотивам прослушки в аквариуме, и делает неутешительный прогноз для генпрокурора и Антикоррупционного бюро. Его вердикт уместился в три основных посыла.

"Во-первых, Материалы подтверждают системную работу НАБУ по незаконному привлечению к уголовной ответственности граждан. Безотносительно громких фамилий, просто факт. Отсутствие доказательств не проблема. Второе - никакого события уголовного правонарушения в действиях Холодницкого в рассекреченных записях НСРД нет. Дисциплинарной составляющей тоже, - пишет юрист. - В-третьих, полностью разделяю ключевые сигналы руководителя САП, адресованные НАБУ, среди которых, отдельно хочу выделить следующий: «пошли они на йух»".

Вероятно осознавая возможные риски дальнейшего разворачивания скандала, в Transparency International Украина трактуют инцидент в верхах антикоррупционных органов как новый шанс и вызов для страны. "Дело Холодницкого" пытаются выдать за доказательство бесполезности усилий по развитию антикоррупционной инфраструктуры в целом и создание Антикоррупционного суда в частности. Убеждены, что, наоборот, из этой ситуации НАБУ-САП-ГПУ должны выйти сильнее", - говорится в заявлении организации.

Но как бы они не старались, очевиден факт - "антикоррупционный аквариум", похоже, окончательно треснул. А мяч, введенный в игру с подачи НАБУ, незаметно переместился на сторону лояльной к руководству Генпрокуратуры (а значит и Банковой) КДКП. Сколько времени уйдет у нее чтобы поставить точку в скандале - неизвестно. Как и непрогнозируем формат дальнейших ходов этой запутанной истории, где отдельные наблюдатели уже анонсируют появление новых "пленок" из кабинетов оппонентов руководителя САП, и прочих сенсационных разоблачений.