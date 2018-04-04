И.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун вновь хотят отправить в отставку.

Как сообщала "Страна", парламентский комитет по вопросам здравоохранения, выслушав доклад Супрун, большинством голосов поддержал проект постановления Верховной Рады о признании ее работы неудовлетворительной. В документе также содержится рекомендация Кабинету министров уволить и.о. министра с занимаемой должности.

По закону это может сделать только правительство, а не парламент, так как Супрун главой МОЗ не назначена и пока лишь исполняет обязанности министра.

Сама Супрун уже объявила, что по своей воле не уйдет.

"Страна" спрогнозировала, как дальше могут развиваться события.

Вопросы без ответа

Проект постановления №5642 был зарегистрирован еще 16 января 2017 года депутатом от фракции "Оппозиционного блока" Александром Вилкулом и его коллегой по фракции, членом профильного комитета Игорем Шурмой. На заседании комитета во вторник, 3 апреля, решение поддержали семь членов из 14-ти. Перед этим девять членов комитета поставили "неуд" Кабмину за работу по выполнению его же программы на 2017 в части здравоохранения.

Докладывала и.о. министра Супрун, и по сути депутаты оценивали ее результаты.

Любопытно, что в официальном сообщении Минздрава 2017-й назван годом начала "системных и долгожданных изменений" в сфере здравоохранения. Имеется в виду этапы медицинской реформы - предмет горячих споров в парламенте и украинском обществе из ее противоречивого характера.

Напомним, она в корне меняет подход к медицинскому обслуживанию населения и, со временем, сделают значительную часть медицинских услуг платными.

Собственно говоря, это и ставят в вину Супрун.

Однако, по версии сторонников и.о. министра, попытка объявить ей недоверие - происки противников реформы, по интересам которых она бьет.

Точка зрения оппонентов Супрун: она не компетентна и не контролирует ситуацию в системе здравоохранения.

"На заседании комитета мы с коллегами вышли за рамки доклада и стали задавать вопросы о срыве вакцинации детей, провале закупок лекарств за границей, размере государственных трат на утилизацию просроченных лекарств стоимостью 150 млн грн и многие другие. Человек не ориентируется", - прокомментировала "Стране" член комитета Татьяна Бахтеева ("Опозиционный блок").

По ее словам, Супрун не стала дожидаться завершения голосования за проект призыва к Кабмину ее уволить и покинула заседание.

"Она демонстративно вышла, не сказав ни слова, хотя могла бы подойти к председателю комитета и вежливости ради извиниться", - говорит Бахтеева, которая вместе с Шурмой давно выступает за увольнение Супрун.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Оксана Корчинская (Радикальная партия) которая не поддержала решение против Супрун, утверждает: обсуждение доклада и.о. министра ее противники превратили в "выяснение отношений". "40 минут это были единичные вопросы по отчету, а фактически это были какие-то следственные пытки вопросами, не относящимися к отчету правительства", - цитирует Корчинскую "Украинская правда".

Однако претензии к Супрун не заканчивается на ее деятельности на посту и.о. министра.

Депутат Шурма считает, что глава Минздрава, вопреки своим же заявлениям, не отказалась от гражданства США, а это нарушение украинского законодательства.

"В декларации Ульяны Супрун отмечены средства, которые она перечисляет на страхование и пенсионное обеспечение в США. Это обязательные траты для американских граждан, независимо от того, где они живут и работают. А этот человек получил право занимать должность и.о. министра и имеет право допуска к секретным документам", - утверждает Шурма.

Сама Супрун отвечала не раз на запросы СМИ (и "Страны" в том числе), что имеет украинский паспорт, в том числе, для выезда за границу.

Жирные куски

Отметим, что "Оппозиционный блок" с самого начала медицинской реформы выступал жестко против, заявляя, что она нарушает гарантированное Конституцией право на бесплатную медицину, а также ведет к развалу всей системы здравоохранения.

Но реальные проблемы, которые намечаются у Супрун, могут быть связаны, скорее, с другим моментом. А именно - с попыткой уволить и.о. министра близким окружением президента.

Так, народный депутат Виктор Чумак (внефракционный) считает, что корень проблемы находится "скорее в финансовой, чем в медицинской сфере".

"Я неоднократно предупреждал всех тех, кто просил меня тогда (в момент запуска реформы - Прим.Ред.) "поддержать Супрун", что ее продержат ровно до того времени, как начнутся процессы большого дерибана в новосозданной Службе здравоохранения, которая будет самостоятельно "пилить" консолидированный бюджет медицины более чем 100 млрд грн. Супрун, как некий флаг для Запада, была необходима только на этапе создания финансового монстра в медицине, чтобы и в середине страны и за границей поверили, что нам удастся избежать коррупции. Но Супрун совсем не нужна тогда, когда уже нужно делить живые деньги. Так оно и произошло. Неужели еще всем не понятно, что конечной целью "реформ" является установление дежурной монополии или в энергетике, или в медицине, а "полезные идиоты", как реформаторы, нужны только для того, чтобы спрятать свои настоящие намерения", - написал Чумак на своей странице в Фейсбуке.

Речь идет о Национальной службе здоровья, которая считается ключевым звеном медреформы. На нее возложена финансовая функция - выделять деньги больницам на лечение населения и закупать лекарства. В этом году на эти нужды выделено около 113 млрд грн. Возглавляет орган представитель частного медицинского бизнеса Олег Петренко, до этого работавший в клиниках "Исида" и "Оберіг". Нацслужба начнет работу с 1 июля этого года.

"Супрун даже в нынешнем "подвешенном" статусе остается инородным телом в системе здравоохранения, поэтому атаки не прекратятся на нее ", - комментирует эксперт "Дома демократии" Анатолий Октисюк.

Впрочем, лакомый кусок - не только распределение финансов, но и сама разветвлённая система медучреждений и вузов. "Смыслом так называемой реформы может быть, помимо прочего, подготовка к тотальной приватизации медицинских учреждений, про что сегодня еще не говорят. И не забывайте о земле под ними, ведь в большинстве городов это центральная часть, то есть рай для застройщиков", - говорит депутат Шурма.

Поэтому он считает, что интерес снять Супрун есть не только у тех, кто предъявляет к ней профессиональные претензии.

Уходить сама она не собирается, о чем уже заявила. Премьер Владимир Гройсман на заседании правительства в среду расхвалил правительственную программу "Доступные лекарства", которой занимается Супрун, что можно расценить как выражение поддержки. Не спешит ставить на голосование проект Шурмы и Вилкула и спикер Андрей Парубий.

"Скорее всего, он сделает это в пятницу, когда минимум депутатов в сессионном зале. Но критику по отношению Супрун это точно не остановит", - спрогнозировал Игорь Шурма ("Оппозиционный блок").

Собеседники издания в депутатском корпусе считают, что премьер заинтересован оставить Супрун в нынешнем статусе и не вносить ее кандидатуру на утверждение полноценным министром, так как с большой долей вероятности она будет провалена.

Пойдет ли Гройсман на отставку Супрун, которую все громче требуют в парламенте, зависит в первую очередь, от его договоренностей с президентом. Как писалось выше, на Банковой есть желание убрать и.о. министра. И если для главы правительства найдутся нужные аргументы это будет сделано.