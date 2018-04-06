Вступившие в силу в середине марта изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, именуемые в журналистском обиходе "поправкой Андрея Лозового" (именно один из ближайших соратников Олега Ляшко выступил автором новшеств), дали свои первые всходы.

По итогам полумесяца работы по новым правилам силовики констатируют: определенные опасения, о которых они били в набат накануне обретения силы новациями процессуального закона, все же дали о себе знать. С новыми вызовами столкнулись и суды, особенно те из них, где и ранее было не протолкнуться. Тем не менее, правоохранительная система не впала в кому окончательно, и по-прежнему подает признаки жизни.

"Страна" разбиралась, насколько скандальная поправка в УПК отразилась на украинцах, как к ее нормам приноравливаются все заинтересованные стороны уголовного процесса, и кто стоит за тем, что их не спешат "отыграть вспять".

Похоронный синдром...

Напомним, что как до, так и после вступления "поправки Лозового" в силу ее номинальный автор и его соратники из стана "Радикальной партии" не раз подчеркивали, что законодательные новшества никоим образом не отразились на обывателях.

Их главный аргумент - мартовская "похоронная истерия" в части изменения процедуры приема и выдачи тел покойных из моргов во многом надумана, а панику раздувают журналисты в интересах силовых структурах.

Между тем в системе МВД уверяют, что все оказалось далеко не так радужно. И дело здесь не только в проволочках первых дней апробации поправки на практике, связанных с различной трактовкой сути новшеств в полиции, прокуратуре и судах.

По словам замглавы Национальной полиции Виталия Невгада, за первые десять дней работы по новому УПК в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по 1949 смертям. В подавляющем большинстве этих уголовных дел следователи подавали ходатайства о назначении судебно-медицинской экспертизы. Скорость рассмотрения этих "клопотань", как считает Невгад, оставляет желать лучшего.

Так, в течение одних суток были получены разрешения на выдачу тел для захоронения по 41% поданных ходатайств, еще по 39% случаев процедура заняла пару дней.

Вместе с этим, каждое пятое соответствующее ходатайство суды рассматривали только на третий-четвертый день после обращения полицейских в суд по факту смерти человека. В этой части и проявилась та самая угроза, о которой активно писали журналисты накануне вступления в силу "поправки Лозового".

По факту получилось, что из-за ее норм весь этот период "судебного ожидания" тела конкретных 379 покойных в Украине не могли предать земле на протяжении половины недели.

... и очереди в судах

Невгад выразил опасения - тревожная тенденция неспешного рассмотрения "похоронных ходатайств" по назначению судебно-медицинских экспертиз имеет тенденцию к росту.



"Это первый момент, когда количество ходатайств в судах с каждым днем будет расти. Второе - возможность направления представлений в суды в вечернее время или в выходные дни. Это тоже пока в некоторых регионах является проблемой", - заявил замглавы Нацполиции.

Источник видео: youtube.com/Національна поліція України

В судейском корпусе в ответ заверяют, что невзирая на все трудности переходного периода большинство "похоронных клопотань", как и прочие ходатайства по назначению судебно-медицинских экспертиз, рассматривают в отведенные законом сроки.

"Несмотря на то, что законодатель установил пятидневный термин для рассмотрения этой категории ходатайств, следственные судьи рассматривали их в день поступления в суд, понимания важность и неотложность поднятых в документах вопросов", - говорится на этот счет в заявлении на сайте Святошинского райсуда.

Свои претензии к механике применения "поправки Лозового" выразили и в Генпрокуратуре. По словам руководителя ведомства Юрия Луценко, предусмотренные ею изменения УПК привели к возникновению трехмесячных очередей в центральных судах столицы. Что, в свою очередь, парализовало правоохранительную систему.

В подтверждение этого Луценко привел фотографии того, как сформирована "живая очередь" на право подачи ходатайств органами досудебного расследования по мерам обеспечения в уголовных производствах в Печерский райсуд Киева. Из этих документов следует, что предварительная запись уже расписана вплоть до 25 июня.

Источник фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

"Обыски в делах по убийству, аресты имущества по делам о хищении, экспертизы по делам об изнасиловании - все в трехмесячной очереди", - сетовал генпрокурор.

Почему так произошло. Версия судей

"Живая очередь", по крайней мере в Печерском суде, существовала и до весеннего вступления в силу новелл процессуального закона. На эту деталь обращала внимание и "Страна", указывая что скорость рассмотрения ходатайств следователей и прокуроров серьезно упала еще с момента введения обязательного видео и аудиофиксации процесса.

Насколько существенно эти изменения сказались на работе судов дает понять статистика. Так, по состоянию на начало декабря 2017 года нагрузка на 16 полномочных отправлять правосудие судей Печерского райсуда составила почти 65 тысяч ходатайств, жалоб и материалов в порядке УПК Украины.

Это привело к тому, что заседания на проведение неотложных следственных действий по производствам, разрешение на которые дают судьи, начали, выражаясь образно, "двигать во времени". Известно, что по уголовным делам виртуальная очередь с того момента начала планироваться как минимум на месяц вперед.

Усугубило ситуацию с загрузкой центральных судов "весеннее влияние" детища Лозового. На сегодняшний день тревожная тенденция ожидания своей очереди правоохранителями "возведена в куб". Прежде всего, это коснулось и без того самых "востребованных" судов Киева - все того же Печерского и Шевченковского, где число представлений силовиков выросло в 2-3 раза. Аналогичная тенденция ожидается и в тех судах на периферии, к которым оказались юридически привязаны правоохранители.

Принятые на сборах судей столичных судебных учреждений решения структурировать "очередников" и установить временные, а также количественные (от 100 до 200 ходатайств в сутки, что с учетом кадрового состава судов де-факто является непосильной ношей) лимиты по приему ходатайств здесь объясняют дефицитом судей, а также колоссальной нагрузкой, выпавшей на них. К слову, сами судьи утверждают - запись очередности на право подачу ходатайств затеяли не они, а правоохранители, пытаясь разобраться между собой.

Что же касается ограничения времени приема "клопотань", то введение этого новшества в судах объясняют организационными моментами для "ориентации следователей во времени и обеспечения рассмотрения ходатайств судьями день в день или в короткий трехдневный срок". "При этом те ходатайства, по которым заканчивается срок, принимаются независимо от времени и количества приема, - сообщили "Стране" в Шевченковском суде.

"С целью недопущения нарушения прав, свобод и интересов сторон уголовного производства, в первую очередь судом принимаются ходатайства об избрании и продлении меры пресечения в отношении задержанных лиц, а также обеспечении арестов временно изъятого имущества. Напоследок остаются такие многочисленные по количеству категории ходатайства следователей на получение санкций на временные доступы, обыски и назначение экспертиз", - добавляет судья-спикер Печерского райсуда Мария-Маргарита Пылаева.

Интересна и еще одна обратная сторона медали "поправки Лозового". На фоне того, как после ее вступления в силу начали "зашиваться" судьи центральных судов, нагрузка на их коллег из тех учреждений, по местам юрисдикции которых "не прописаны" силовые структуры и их подразделения несколько упала.

Эта тенденция ярко прослеживается по статистическим показателям, например, Святошинского райсуда Киева.

"В период 5-15 марта (то есть до вступления в силу новаций в УПК - Прим. Ред.) в суд поступило 202 ходатайства следователей, тогда как 22-30 марта только 130 (из них 60 о проведении экспертизы покойных). Ввиду этого на данный момент можно говорить о некотором уменьшении количества поступления материалов по данной категории дел", - отмечает пресс-секретарь учреждения Екатерина Роганькова.

Как решали проблему "кладбищ ходатайств" в судах

Какое-то время назад казалось, что доводы оппонентов "поправки Лозового" достигли критической массы, и по крайней мере часть скандальных новаций отменят. В результате нескольких раундов переговоров решить снять ряд проблем вызвались парламентарии.

Как писала "Страна", 22 марта они подкорректировали процессуальный закон. Благодаря этому следователи смогут обращаться в местные суды с ходатайствами по обеспечению мер в уголовных делах не только исключительно по месту регистрации своего юрлица, а и по "фактическому местонахождению".

Новости об этом участники уголовного процесса встретили с оптимизмом. "Поздравляю коллег... с отменой нормы УПК, которая обязывала рассматривать ходатайства следователей по месту регистрации юрлица. После вступления в действие новой нормы отдельные суды не будут парализованы", - отмечала на этот счет в Facebook судья Дубенского райсуда Ровенской области Александра Жуковская.

С того момента прошло две недели, но эстафету от Верховной Рады так и не принял президент Петр Порошенко. Как указано в профайле принятого парламентом законопроекта, он был передан на подпись главе государства еще 29 марта. На момент подготовки этого материала руки Порошенко до визирования данного документа еще не дошли.

В итоге, скандальная "поправка Лозового" по прежнему в силе во всех ее проявлениях, утвержденных в октябре прошлого года. Призванные хотя бы частично исправить положение нормы так и не вступили в силу. Апробация новелл УПК с постановкой опытов над отдельными судьями и правоохранителями, тем временем, продолжается.