Декларированию антикоррупционеров быть!

Верховная Рада еще раз провалила обещание президента и спикера Западу отменить электронное декларирование для антикоррупционных активистов. Провалила показательно: наплевав на регламент, Парубий устроил семь попыток вставить нужные законопроекты в повестку дня, но ни разу большинство голосов не насобиралось.

В ответ депутаты-еврооптимисты устроили власти обструкцию, разместив в интернет-СМИ и соцсетях обвиняющие тексты. Смысл их сводился к тому, что власть не хочет публиковать декларации Ахметова или Коломойского, зато с удовольствием вытаскивает на свет нижнее белье антикоррупционеров, которые и являются ее главными врагами.

Также общим смыслом всех обвинений было то, что происходящее в Раде – не саботаж депутатов, а комбинация, которую устроил лично президент. Исключать такую версию действительно нельзя. Причем речь может идти не только о банальном желании мести, но и о более продуманной комбинации.

Известно, что е-декларирование антикоррупционных активистов – не единственная причина, из-за которой сейчас у Банковой напряженка с Западом. МВФ требует Антикоррупционный суд и повышение тарифов на газ, Евросоюз – Антикоррупционный суд и снятие эмбарго с экспорта леса-кругляка. Не исключено, что президент специально повышает градус вокруг е-декларирования активистов, чтобы за этой темой забылся вопрос об Антикоррупционном суде. И когда вопрос по активистам решат, создания суда больше не будут требовать.

Впрочем, еврооптимисты подсказывают Западу другой путь – не размен, а давление. Через отмену саммита Украина–ЕС и других инструментов, которыми Брюссель может повлиять на украинскую власть. Но не факт, что даже это сработает.

Социалистический марш националистов

Пока депутаты саботировали отмену е-деклараций для антикоррупционных активистов, другие активисты – националистические – пришли к ним, а также к правительству и президенту со своими требованиями. Марш националистических организаций прошел под лозунгом борьбы с олигархами.

Это вообще был странный марш. Начиная с того, что никакого повода для него не было. Ни какого-нибудь закона в парламенте, ни юбилея ОУН-УПА или какого-то ее вождя. Просто радикалам вдруг захотелось выступить против олигархов, смешивая откровенно левацкие лозунги с националистическими.

Но любым странностям есть объяснения. И накалившиеся отношения между "Нацкорпусом" и Нацполицией, за которыми видят разрыв между Белецким и Аваковым, – только одно из них. Планы могут быть более серьезными. Похоже, националисты, воспользовавшись зачисткой МихоМайдана, пытаются занять его место – место главного раздражителя власти. Остатки движения Саакашвили, кстати, тоже присутствовали на митингах, но были там миноритарными партнерами.

Причем следует отметить, что националисты действуют более грамотно, чем МихоМайдан. Они не стесняются использовать любую риторику, которая может привлечь к ним сторонников, – от огромных счетов в платежках до пересмотра результатов приватизации. Зачистив в союзе с властью левое поле, национал-радикалы теперь стараются зайти на него в качестве национал-социалистов. Собственно, "Свобода" и начинала с названия Социал-националистическая партия, так что ничего нового в этом нет даже для Украины. Не говоря уже о европейской истории.

Пенсионная реформа на марше

Власть тоже пытается заниматься социальными вопросами, но по-своему. Стартовал новый этап пенсионной реформы, который состоит в том, что пенсии должны поднять работающим и военным пенсионерам. И то, и другое власть обещала сделать еще в прошлом году, но желания не совпадают с возможностями – и потому повышения проводят так, чтобы не добить Пенсионный фонд вместе с госбюджетом.

В результате надежды военных пенсионеров на то, что их пенсии будут приведены в соответствие с нынешними зарплатами силовиков, рухнули. На данный момент речь идет только о доплатах (в среднем по полторы тысячи), да и с теми власть затягивает. Привести пенсии в полное соответствие с зарплатами обещают только в 2020 году, забывая, что речь идет о пенсионерах, которые могут и не дожить до обещанного срока. Или наоборот – именно на это и рассчитывая.

Впрочем, 2020 год мог быть назван и по другой причине – это уже после всех выборов, и президентских, и парламентских. Уверенности в том, что в 2020 году власть останется у руля страны, у нее нет – так что все это может быть банальным способом свалить свои обещания на "наследников".

Как будет проводиться перерасчет пенсий работающих пенсионеров – и вовсе непонятно, потому что распоряжение по этому поводу до сих пор не принято (хотя действует уже с 1 апреля). Но есть подозрение, что и в данном случае власть пообещает на гривну, а даст копейку.

Осудят ли убийцу беркутовцев?

Еще один скандал вчерашнего дня разгорелся под вечер, когда стало известно об аресте активиста Майдана Бубенчика за убийство двух беркутовцев во время событий 20 февраля 2014 года.

Бубенчик признался в этих убийствах еще два года назад. Сложно сказать, что подвигло майдановца на такое признание, – можно лишь предположить, что он считал, будто амнистия от 21 февраля 2014 года покрывает все преступления, совершенные со стороны Майдана.

И основания так считать были – ведь никто не ведет расследование о гибели сотрудника офиса Партии регионов при сожжении здания, хотя известно, что повела майдановцев на офис нынешняя депутатша "Народного фронта" Черновол.

Впрочем, если Бубенчик так считал, то он ошибся. Оказалось, что под амнистию подпадает статья "покушение на сотрудника правоохранительных органов", но не подпадает статья об умышленном убийстве.

Правда, власть долго тянула с действиями по этому признанию: Бубенчика вызывали на допрос, но он не являлся, поэтому – спустя два года – решили задержать. Чем вызвали бурю гнева у депутатов "призыва 2014 года".

Парасюк и Семенченко тут же выразили готовность взять Бубенчика на поруки, а к суду пришли "Нацдружины", едва успевшие отдохнуть после дневного марша.

Учитывая такой ажиотаж, вряд ли можно представить, что дело Бубенчика доведут до суда. По крайней мере, при нынешней власти. Несомненно, что расследование по убийствам обеих сторон на Майдане еще будет, но время его пока еще не пришло.

"Стену" строят напрасно?

Вчера глава Госпогранслужбы Цигикал пожаловался на политизацию проекта "Стена" и на его недофинансирование. "Мы построили инженерные сооружения и боевые модули. В Харьковской области система почти закончена, но остается большая часть Луганской, Сумской, Черниговской областей", – объяснил он и добавил что-то вроде "как финансируют, так и строим".

После чего добавил кое-что еще, что полностью перечеркнуло вышесказанное: "При массированном вооруженном, не дай Бог, вторжении мы понимаем, что ни в одной стране нет таких сооружений, которые могли бы от этого защитить".

И вот тут возникает закономерный вопрос: а зачем тогда все это? Ведь, когда Яценюк анонсировал проект "Стена", он как раз и заявлял, что это должна быть стена от массированного вооруженного вторжения. И когда это все затевалось, планировалось, что обойдется он в 8,3 млрд гривен – это по курсу на конец 2014 года, когда официально доллар был еще 13, а на черном рынке – где-то 16-17.

А теперь получается, что изначально 8,3 млрд планировали вложить – и постепенно вкладывают – в сетку от кабанов и рвы от контрабандистов. По словам того же Цигикала, в целях национальной безопасности нужен "масштабный проект интеллектуальной границы".

В двух словах: рвы и сетки не спасут, спасут люди. Проще говоря, побольше подчиненных для главы Госпогранслужбы. Вот только спустя три года может оказаться, что и "интеллектуальная граница" панацеей не является – а деньги будут потрачены.