Трамп хочет встречи с Путиным

Политика качелей, успешно продемонстрированная Трампом в отношении Северной Кореи, теперь применяется в отношении России. Вчера, спустя всего несколько дней после массовой высылки российских дипломатов, стало известно, что президент США предложил Путину провести встречу в Белом доме. Информация сначала появилась в западных агентствах, после чего ее подтвердила Москва, – а значит, ей можно доверять.

Хочет ли Трамп провести перезагрузку отношений с Россией? Однозначного ответа на этот вопрос нет. По сравнению с прошлым годом изменилось многое – Тиллерсон больше не руководит внешней политикой США, Путин переизбран на новый шестилетний срок, – а значит, основания для пересмотра отношений есть.

Есть и возможности. Пример той же КНДР показал, что повороты в политике Трампа могут быть непредсказуемыми и даже авантюрными. Еще недавно весь мир ожидал, разразится ли ядерная война на Дальнем Востоке, а сегодня Ким Чен Ын уже гостит в Сеуле и готовится к встрече с президентами Южной Кореи и США одновременно. Поэтому вполне можно допустить, что, доведя до кипения отношения с Россией, Трамп может после этого встретиться с Путиным и договориться обо всем сразу.

Правда пока непонятно как это скажется на Украине. Здесь узел противоречий между Россией с одной стороны и Киевом с Вашингтоном с другой настолько тугой, что пока не видится возможным его разрубить. Разве что, после смены власти на Печерских холмах.

Холодницкий – сбитый летчик?

В новом витке внутренней войны треугольника ГПУ–НАБУ–САП все карты открыты. Уже не стоит вопрос, кто подкладывал жучок в аквариум и зачем, кто с кем договорился и по кому наносится удар. Все основные участники битвы дали "показания", и стало ясно, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкий обречен на заклание. В ситуации, когда против него одновременно и украинская власть, и кураторы НАБУ, шансов нет.

Правда, Евросоюз вчера дал понять, что он не так уж и на стороне Сытника в его противостоянии с Холодницким, но не ЕС определяет политику НАБУ. Не исключено, кстати, что Сытник действовал по собственной инициативе.

И самый интересный вопрос: что дальше. Похоже, и Сытник, и Луценко считают, что смогут повернуть отставку Холодницкого в свою пользу, рассчитывая взять под контроль САП. И, в принципе, шансы есть у обеих сторон, а потому с устранением Холодницкого настоящая война только начнется.

По кому ударило е-декларирование

Новый этап е-декларирования завершен. Несмотря на многочисленные обещания власти, Верховная Рада по-прежнему ничего не сделала для отмены декларирования антикоррупционных активистов. Из чего становится очевидным, что Банковая продолжает старую игру в прогрессивного президента, который старается, и реакционную Верховную Раду, которая губит все лучшие инициативы.

Хотя, по большому счету, уже очевидно, что никаких сенсаций е-декларирование антикоррупционеров не принесло. Другое дело, что только теперь начнется охота на тех активистов, которые не опубликовали свои декларации, – чтобы сделать их более покладистыми. Но это уже другая история.

Пока же е-декларирование используется властью для информационных атак на конкурентов. Прежде всего, на Тимошенко, которой опять ставят в вину то, что она арендует дом, в котором живет. Заодно достается и еврооптимистам, в частности, Залищук за 4,5 млн гривен, которые она одолжила у иностранного гражданина Джордаша.

В целом же уже очевидно, что е-декларирование, которое подразумевалось как инструмент контроля за властью, превратилось в инструмент в руках власти по борьбе с ее политическими противниками. И так будет продолжаться вне зависимости от того, кто возглавляет НАПК, – Корчак, Мангул или кто-то другой.

Семенченко – на очереди у Луценко?

Тем временем в Верховной Раде ожидают атаки на оппозицию и с другого фланга. Вчера стало известно, что в регламентный комитет парламента должно поступить представление на нардепа от "Самопомощи" и бывшего комбата "Донбасса" Семенченко.

По какой статье Луценко собирается лишить неприкосновенности еще одну легенду 2014 года, пока неизвестно. Биография Семенченко еще в бытность Гришиным пестрела темными пятнами, наверняка они имелись и в боевом 2014-м, наконец, деятельность нардепа во главе ветеранских отрядов и до, и во время МихоМайдана тоже была, мягко говоря, не безупречной с точки зрения закона.

Но каким бы ни было обвинение, очевидно, что дело не в нем. Ни одно прегрешение прежних лет не мешало Семенченко стать комбатом или нардепом. А вот то, что он оказался в "неправильной" компании, борющейся с властью, да еще и фактически возглавлял ее военное крыло, – это не прощают.

Выслав Саакашвили и зачистив МихоМайдан, власть должна довести зачистку до логического завершения, – чтобы другим неповадно было. Там, где звучит фамилия Семенченко, рано или поздно возникнет и фамилия Соболева.