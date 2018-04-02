На этой пленарной неделе Верховная Рада предпримет новую попытку закрыть вопрос электронного декларирования для антикоррупционного сообщества. В понедельник, 2 апреля, на заседании согласительного совета глав фракций и комитетов парламента, если судить по заявлениям, сложился консенсус, что норму закона менять нужно.

С этим согласно большинство фракций. Разница только в том, что одни хотят отменить декларирование, другие – убрать его, добавив требования к финансовой отчетности, а третьи – просто отстрочить.

Собеседники "Страны" в депутатском корпусе, впрочем, напоминают, что подобные призывы звучали и на прошлой пленарной неделе. Но когда дело дошло до голосований, законопроекты на тему провалились. Примечательно: неполным составом голосовали фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) и "Народного фронта" (НФ), несмотря на заверения их лидеров.

По мнению экспертов, это говорит, что в действительности власть хочет сохранить декларирование для антикоррупционеров, а остальное – игра на публику внутри страны и на Западе.

Кто на новенького

В самом начале заседания согласительного совета председатель парламента Андрей Парубий призвал коллег освободить от е-декларирования сотрудников общественных организаций, занятых борьбой с коррупцией, и декриминализировать статью о неподаче ими деклараций. Согласно законодательству, антикоррупционные активисты относятся к списку лиц, уполномоченных на осуществление полномочий государства, (то есть, приравнены к представителям власти) и обязаны отчитываться об имуществе и доходах.

"Вчера завершился срок подачи ежегодной электронной декларации, и накануне я разговаривал со многими нашими общественными активистами. Многие из них и раньше подавали декларации, чтобы быть примером для государственных служащих. Но когда парламент – ошибочно, на мой взгляд – обязали их это делать, они решили не подавать декларации в знак протеста", – заявил спикер.

Более того, по поручения Парубия, аппарат Рады разработал новый законопроект об освобождении от е-декларирования антикоррупционеров, а также иностранцев, которые состоят в наблюдательных советах государственных банков, предприятий и организаций, и членов конкурсных комиссий и общественных советов при госорганах.

Проект № 8209-1, который подписали, кроме спикера, его заместители и ряд лидеров фракций, уже зарегистрирован и передан в срочном порядке в профильный комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Рады. Он стал альтернативой законопроекту № 8209, который в конце прошлой недели внесла группа депутатов во главе с председателем фракции "Батькивщины" Юлией Тимошенко. В последнем затрагивается вопрос обязательств только активистов. Спикер надеется, что уже во вторник парламент возьмется за оба проекта.

Двойная игра

Тревожным звонком для спикера должно стать отсутствие под его законопроектом подписи главы фракции БПП Артура Герасимова. И на заседании соглассовета тот призвал поддержать внесенные Администрацией президента законопроекты №6674 и №6675, которые освобождают от обязательств борцов с коррупцией, одновременно вводя дополнительную финансовую отчетность для их организаций.

"Фракция "Блока Петра Порошенко" в который раз призывает поддержать эти законопроекты и доработать их до второго чтения с учетом рекомендаций Венецианской комиссии", - заявил Герасимов. А заодно – принять проект № 8120-1 его же авторства об отсрочке деклараций, дописав туда освобождение активистов от ответственности за нарушение сроков декларирования. А вот лидер фракции НФ Максим Бурбак выступил за принятие законопроекта Парубия, который он также подписал.

Правда, как сообщил "Стране" заместитель главы "антикоррупционного" комитета Игорь Попов (Радикальная партия), в понедельник данный комитет не смог рассмотреть документ из-за отсутствия кворума.

Впрочем, лазейки в законодательстве позволяют внести его в сессионный зал и без решения профильного комитета, но должно быть желание председателя парламента.

Другой вопрос – хватит ли голосов на этот раз. Как считает Попов, главная проблема – в общем количестве законопроектов на тему декларирования антикоррупционных активистов. Он напомнил, что проект группы Парубия стал уже седьмым в списке. Собрать поддержку даже для одного довольно сложно.

"Каждый проголосует за свой (законопроект – Прим.Ред.), и нигде не будет 226 голосов", - спрогнозировал депутат.

Напомним, на прошлой пленарной неделе Рада несколько рад неудачно пыталась включить в повестку дня законопроекты об отсрочке подачи первых деклараций (один из них внес Герасимов), а за проекты о дополнительных финансовых требованиях, как и об отмене декларирования для борцов с коррупцией (№ 6271), даже не бралась.

Еще один член "антикоррупционного" комитета Дмитрий Добродомов (внефрационный) допускает, что голосов снова недосчитаются в президентском именном блоке.

"По моим данным, большая часть фракции БПП не готова голосовать. Хотя, казалось бы, это фракция президента, который призвал отменить е-декларирование для антикоррупционных активистов", - спрогнозировал депутат, который раньше входил в состав пропрезидентской фракции.

При этом он ожидает более дисциплированного голосования НФ (хотя в прошлые разы эта фракция, как и БПП, также саботировала рассмотрение законопроектов).

Отметим, наиболее организованно голосовала за пересмотр законодательства касательно общественников фракция "Самопомощи". Фракция "Батькивщины" давала примерно половину голосов депутатов. Остальные депутатские объединения фактически проигнорировали этот вопрос.

Важный момент: Рада возвращается к е-декларациям общественников после жестких заявлений на эту тему Государственного департамента США и комиссара Европейского союза Йоханнеса Хана. В частности, в Госдепе назвали механизм е-декларирования для антикоррупционеров "карательным законом, направленным на тех людей, которые стремятся повысить прозрачность и подотчетность в Украине".

"Отказ от отмены этой нормы, распространяющей на общественных активистов обязательства государственных служащих, противоречит европейским устремлениям Украины", - отметил, в свою очередь, Хан.

Если парламент снова даст осечку с декларациями, западные партнеры Киева воспримут это как плохой знак в контексте воплощения более глобального замысла – запуска антикоррупционного суда.

"Не думаю, что для США и ЕС это (отмена е-деклараций антикоррупционеров – Прим.Ред.) настолько принципиальный вопрос, чтобы в лобовую идти с Киевом. Это не антикоррупционный суд, на который Запад возлагает большие надежды. Но общий негативный фон создается, к сожалению", - комментирует заместителя директора Института мировой политики Николай Белесков.

Заявления о готовности поддержать отмену е-декларирования для активистов выполняют, таким образом, функцию прикрытия для тех, кто на самом деле хотел бы его сохранить.

"Представители фракций, которые очень хотят, чтобы этого (отмены – Прим.Ред.) не случилось, громче других демонстрируют свою приверженность относительно защиты этой группы антикоррупционеров. А в зале бегают и нашептывают: не голосуйте. Причина понятна: они больше боятся гнева внешних поводырей нынешней власти, чем недовольства своих людей. Вообще о народе уже не вспоминают, даже между прочим. Уверовали в то, что никуда он не денется, проголосует как надо", - написал на своей странице в Фейсбуке экс-спикер, внефракционный депутат Владимир Литвин.

Скрин "Страны"