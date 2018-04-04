Уже с 1 июля Кабмин планирует отключить аналоговое телевидение в Украине. Это значит, что все те громоздкие антенны, через которые до сих пор ловят сигнал жители небольших городов и сел, станут просто бесполезными железяками.

Вместо “аналога” всем украинцам предлагают перейти на “цифру”. Единственная загвоздка в том, что “цифра” в Украине ловится не везде.

Но обо всем по порядку.

Как в Украине будут отключать “аналог” и переходить на “цифру”

Правительство приняло решение о поэтапном отключении аналогового телевизионного вещания с 1 июля 2018 года (ранее планировали начать отключение с 30 марта 2018).

Отключением “аналога” в Украине заведует Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. На сайте организации 15 марта опубликован Проект Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания.

"Отключение будет проводиться в три этапа“ - объясняет технические подробности процесса Татьяна Попова, председатель ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины".

Первый этап - пилотное отключение аналогового телерадиовещания в одной области.

“Рабочая группа при Кабмине предложила Одесскую область, там местные власти выразили готовность обеспечить малоимущих бесплатными тюнерами. Пилотный проект продлится все лето, власть посмотрит, что к чему. И потом, если все пройдет гладко, осенью начнется второй этап - постепенное отключение остальных областей. Но до отдельного особого распоряжения не будут отключаться области, которые граничат с Крымом и зоной АТО”, - рассказывает Попова.

Также пока что не будут отключать региональные аналоговые сети, которые транслируют программы НОТУ (канала “UA: ПЕРШИЙ”).

Полностью же завершить переход от аналогового к цифровому вещанию в Украине Нацсовет планирует к маю 2019 года.

Что изменится для зрителей

Пока единственный провайдер “цифры” в Украине - компания “Зеонбуд”. Вскоре лицензию на цифровое вещание должно получить еще одно предприятие, только государственное - Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ). Но пока частный “Зеонбуд” остается “цифровым монополистом”.

“Зеонбуд” предлагает цифровое эфирное телевидение под названием Т2. Это - тот же набор 28 бесплатных общенациональных каналов (а скоро, обещают в “Зеонбуде”, даже всех 32-х), что и в “аналоге”, но лучшего качества. То есть, телевидение останется таким же бесплатным, но картинка будет ярче. В этом, собственно, и все отличие “аналога” от “цифры” в глазах обыкновенного зрителя. Ну и еще то, что не нужно вручную крутить антенну, чтобы поймать сигнал.

“За” отключение аналога аргументы у компании простые.

По данным “Зеонбуда”, в Украине более 60% населения сейчас смотрит из эфира только 4-5 телепрограмм “старого” аналогового телевидения в плохом качестве. При этом переход на “цифру” - общемировой тренд.

Англия, Германия, Франция, США, Швеция и многие другие страны уже отключили аналоговое ТВ.

В компании утверждают, что их цифровой сигнал покрывает 95% жителей Украины. Но насколько эти данные точны, не может сказать никто. Реальная карта покрытия сети Т2 неизвестна. И на рынке ТВ-услуг многие подозревают, что фактическое покрытие цифровым сигналом меньше.

“Есть заявления провайдера Т2 о 95% покрытия населения страны, но на практике это никем не подтверждено. Поэтому у нас вопрос – кто в стране может подтвердить эти цифры? И когда аналог окончательно отключат – с каким охватом населения страны останутся украинские телеканалы? Вот что нас больше всего интересует”, - еще год назад задавался вопросом Ярослав Пахольчук, исполнительный директор холдинга “1+1 медиа”.

Когда в Украине тоже говорили о необходимости срочно отключать “аналог” и переходить на цифру.

Тогда же в медиагруппе 1+1 подсчитали, что отключение аналога может оставить без ТВ 5 млн украинцев. Это - более 10% населения нашей страны.

Кто может оказаться перед темными экранами

Аналоговое ТВ в Украине сейчас смотрит примерно 15% украинцев. “Распределение абонентов сейчас в Украине примерно 30/30/30 - кабельное/спутниковое/эфирное ТВ (эфирное - это аналоговое и цифровое вместе)”, - отмечает Татьяна Попова.

В основном аудитория “аналогового” ТВ - пенсионеры, малоимущие, жители небольших городов и сел. Они к переходу на “цифру” попросту не готовы - ни морально, ни технически. В некоторых уголках Украины цифрового покрытия нет. Выходит, когда “аналог” отключат, такие люди останутся без ТВ-сигнала вообще.

“Да, цифровой сигнал более качественный, и его легче “поймать”. Вопрос только - насколько он будет “ловиться” в тех местах, где сейчас люди смотрят “аналог”? А это - почти все небольшие города. В больших городах уже давно люди в основном смотрят кабельное ТВ”, - комментирует медиаюрист Юрий Крайняк.

“Если рассматривать отключение аналогового ТВ с точки зрения потребителя, то это большой удар по сельскому населению, - продолжает рассуждать Крайняк. - Если отключат “аналог”, им нужно будет или установить цифровое ТВ, или перейти на спутник. А это в любом случае деньги”.

Впрочем, медиаэксперт Иван Седловский считает, что переход на “цифру” с технической стороны не будет особо массовой проблемой: “Большинство телевизоров, которые выпускаются в последние годы, имеют встроенные цифровые приемники. Это уже как блютус в телефоне. Может, останется 10% самых малообеспеченных семей в самых забитых регионах, у кого еще советские телевизоры, и кто не сможет себе позволить купить цифровой приемник за 400 грн. Плюс тяжело будет пожилым одиноким людям, которые просто не разбираются в технике и знают всего пять кнопок - им самим настроить сигнал будет тяжело”.

Татьяна Попова также успокаивает: без телесигнала никто не останется. “Как минимум, есть всегда альтернатива. Тот же спутник”, - говорит она. При этом на спутнике в открытом доступе легко найти в том числе и российские каналы.

В Нацсовете говорят: в ближайшее время определят проблемные зоны покрытия цифровым сигналом, и при необходимости в тех районах установят дополнительные и модернизированные системы вещания. А малообеспеченным гражданам предоставят бесплатные тюнеры для цифрового ТВ, чтобы обеспечить каждому конституционное право на доступ к информации.

Но как это будет работать на практике - пока неясно.

Как и неясно, начнут ли вообще отключать в Украине аналоговое ТВ уже этим летом.

Вопрос срока

Телевизионщики пока что откровенно посмеиваются над амбициозным планом Нацсовета полностью отключить "аналог" к весне следующего года. Эти разговоры они слышат уже не первый год.

Изначально полностью перейти на “цифру” планировали до конца 2015 года. Потом дедлайн переносили на 2016 год, затем - на 2017, теперь сроки сдвинули на лето 2018. Все это время принимаются новые постановления, нормативы, подзаконные акты, но процесс не двигается с мертвой точки. Не считая, разве что, рекламы цифрового ТВ, которое в последнее время часто транслировали практически все украинские провайдеры.

К слову, отключить аналоговые частоты в Украине должны были уже с 30 марта, но Кабмин сдвинул сроки на лето. И пока в ТВ-среде не воспринимают новый дедлайн всерьез. Мол, к этому времени отключат максимум одну область в качестве эксперимента, а дальше заглядывать в будущее пока рано.

Заметим, что некоторые эксперты, к которым обратилась “Страна”, попросту отказывались комментировать отключение "аналога" - мол, и на этот раз все в последний момент может переиграться.

“То решение, которое было принято Кабмином о 1 июля, касается сроков использования частот, поэтому о конкретных сроках отключения “аналога” говорить пока рано. Органы должны утвердить план действий по отключению аналогового ТВ, и вот тогда уже можно будет комментировать”, - сказал Игорь Коваль, директор Индустриального Телевизионного Комитета.

Выходит, до конкретных шагов к переходу на “цифру” еще далеко.

Так что в медиа-кулуарах прогноз об отключении аналога летом 2018-го пока считают слишком оптимистичным. В первую очередь, из-за политической ситуации.

Отключить аналог - значило бы уменьшить влияние крупнейших украинского телеканалов на электорат всего за год до выборов (весной 2019-го состоятся выборы президентские, осенью – парламентские). Так что вряд ли на это найдется политическая воля.

Но зачем тогда эта видимость деятельности?

"У Украины есть определенные обязательства перед соседними государствами. Мы подписали международные документы, и если коротко, там главное, чтобы мы не мешали им своим эфирным аналоговым сигналом, - приводит одну из версий Татьяна Попова. - Но слишком много всяких "но", которые не дают верить в то, что “аналог” начнут отключать уже летом. У нас политики очень любят играть на всяких социальных вещах, а если раньше была централизованной программа по закупке цифровых тюнеров для малоимущих, то теперь все легло на местные бюджеты. И очень многое будет зависеть именно от местных властей”.